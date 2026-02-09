Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 2-6 lutego.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Nowotwór: To jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych i jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. W Polsce co roku diagnozuje się blisko 200 tysięcy nowych przypadków nowotworów złośliwych, a ich struktura jest dobrze znana i od lat stosunkowo stała. Najczęściej rozpoznaje się raka piersi, płuca, jelita grubego, prostaty oraz nowotwory ginekologiczne. To właśnie te rozpoznania odpowiadają za większość zachorowań i zgonów onkologicznych – i to one w największym stopniu obciążają system ochrony zdrowia. 4 lutego 2026 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem.

Sytuacja finansowa NFZ: To nie efekt jednego roku, lecz konsekwencja modelu, który nie nadążał za rosnącymi kosztami pracy, technologii, energii i leków. To pokazuje, jak potrzebne jest partnerstwo, a nie polaryzacja. Największym zagrożeniem dla systemu nie jest brak pieniędzy, lecz utrata zaufania i komunikacji. „System od lat działał na granicy swoich możliwości. To moment, w którym zamiast kontynuować gaszenie pożarów, musimy przejść do odbudowy na czytelnych fundamentach. Ministerstwo nie jest dziś samo – ma partnerów, narzędzia i instytucje, które mogą realnie wesprzeć je w reformach. Jesteśmy w punkcie, w którym polska ochrona zdrowia może przejść z etapu zarządzania chaosem do etapu budowania stabilności. Reforma jakości, cyfryzacja i rosnące kompetencje kadry zarządczej dają nam pierwszy raz od lat realne narzędzia, by uporządkować system ochrony zdrowia. Dziś nie jest czas na ocenę osób, lecz na współpracę i odpowiedzialność” – powiedział prezes Healthcare Poland Foundation, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju Polskiej Federacji Szpitali, Forum Ekspertów Ad Rem Michał Dybowski.

Wykorzystywanie seksualne: Co 4. dziecko w Polsce doświadcza wykorzystania seksualnego, w tym 8% z kontaktem fizycznym. Jest to realny problem setek tysięcy dzieci i ich rodzin. „Wykorzystywanie seksualne w każdym przypadku może mieć różnorodne i długofalowe konsekwencje dla dziecka doświadczającego tej formy przemocy. Zjawisko to dotyczy dzieci w różnym wieku i bardzo często pozostaje niezauważone lub nieujawnione. Co więcej, za wykorzystywanie seksualne osób poniżej 15 r.ż. grozi odpowiedzialność karna, więc tym bardziej społeczna świadomość wokół tego tematu powinna być wzmacniana, co robimy od 35 lat” – powiedziała wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Beata Wojtkowska.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Szczepienia przeciw BCG: W związku z wyższym ryzykiem zachorowania na gruźlicę (4236 przypadków w 2024 roku) nieszczepionych noworodków i niemowląt niż podania szczepionki BCG dziecku z zespołem SCID (obecne ryzyko wystąpienia SCID wynosi 1/55 000-60 000 urodzeń żywych, co daje 4-5 przypadków na rok w Polsce), szczepienia przeciw BCG noworodków pozostają priorytetem. Nie zmieniło się to po uruchomieniu ogólnopolskiego pilotażu badania przesiewowego noworodków w kierunku ciężkiego złożonego wrodzonego niedoboru odporności (SCID) w ramach finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia Programu Badań Przesiewowych Noworodków.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Captor Therapeutics: Akcjonariusze Captor Therapeutics mają zdecydować podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 2 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 800 tys. akcji serii Y w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do inwestorów wybranych przez zarząd spółki, podał Captor. Wpływy z emisji mają wynieść ok. 70 mln zł.

NanoGroup: NanoSanguis, spółka zależna NanoGroup, zawarła umowę o współpracy z jednostką notyfikowaną TÜV NORD Polska, inicjując tym samym formalny proces certyfikacji produktu NanOX Recovery Box zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), podała NanoGroup. Zawarcie umowy przybliża komercjalizację projektów spółki w Unii Europejskiej oraz na rynkach pozaunijnych uznających oznakowanie CE.

Synektik: Wyłączny dystrybutor systemów robotyki chirurgicznej da Vinci w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii rozszerzył zakres terytorialny umowy z Intuitive Surgical o kolejny rynek – Ukrainę. Jednocześnie współpraca z partnerem na wszystkich rynkach została wydłużona do końca 2031 roku.

Haleon: Poinformował, że stanowisko dyrektora generalnego Haleon na Polskę i Ukrainę objął Paweł Gurgul – doświadczony lider z ponad 20-letnim stażem w branży FMCG i opakowań.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Nestmedic: Zakończył etap rekrutacji oraz przeprowadził badania kliniczne dotyczące urządzenia PregnaOne w Stanach Zjednoczonych, podała spółka. Oznacza to przejście projektu do fazy analizy danych.

Captor Therapeutics: Otrzymał i przeprowadził analizy danych dotyczących kolejnych odczytów farmakodynamicznych, pochodzących z badania klinicznego w programie CT-01, podała spółka. Kandydat na lek został podany pierwszym pacjentom, a spółka oceniła wyniki mechanizmu działania, jak i bezpieczeństwa kandydata na lek jako pozytywne i obiecujące.

Pharmena: Zawarła umowę ze specjalistyczną firmą na przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie, monitorowanie i koordynowanie badania klinicznego przyszłego wyrobu medycznego do stosowania w trudno gojących się ranach, podała spółka. Przeprowadzenie badań na ludziach ma na celu potwierdzenie skuteczności wyrobu. Badania kliniczne stanowią ostatni kluczowy etap do zarejestrowania produktu w celu jego komercjalizacji.

Brainscan: Zawarł z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zakup i wdrożenie edukacyjnego oprogramowania umożliwiającego szkolenie w zakresie analizy skanów TK głowy”, realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, w celu przyspieszenia procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia”, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Na podstawie umowy spółka zobowiązała się do dostarczenia oraz wdrożenia edukacyjnego oprogramowania Brainscan EDU, przeznaczonego do szkolenia w zakresie analizy obrazów tomografii komputerowej głowy. Łączna wartość umowy wynosi 252,7 tys. zł brutto [tj. 234 tys. zł netto].

Ogólnopolska Sieć Wolontariatu Onkologicznego: Stowarzyszenie Ruch Onkologiczny PARS rozwija Ogólnopolską Sieć Wolontariatu Onkologicznego – to inicjatywa mająca szansę wzmocnić system wsparcia pacjentów onkologicznych w całej Polsce. Celem projektu jest połączenie osób dotkniętych różnymi nowotworami z wykwalifikowanymi wolontariuszami, którzy pomogą lepiej zrozumieć diagnozę, oswoić się z chorobą oraz sprawniej poruszać się po systemie ochrony zdrowia. Jak podkreśla Elżbieta Kozik, prezeska Stowarzyszenia, to odpowiedź na systemową lukę w opiece nad pacjentami. Start projektu zaplanowano na 19 marca br., obecnie trwa zbiórka funduszy na platformie siepomaga.pl.

Migrena: To jedna z najczęstszych chorób neurologicznych na świecie – według szacunków dotyka co siódmego człowieka. Jej głównym objawem są nawracające, umiarkowane do ciężkich bóle głowy, którym często towarzyszą nudności i/lub wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięki, a czasem zaburzenia widzenia czy koncentracji. Ataki migreny mogą trwać od 4 do 72 godzin, czasami całkowicie uniemożliwiając pacjentom normalne funkcjonowanie. Trwa kampania edukacyjna „Nie mam do tego głowy”.

Jaskra: Od 2017 roku środowisko polskich okulistów i edukatorów zdrowotnych organizuje się, by przypomnieć milionom Polaków o zagrożeniu, jakim jest jaskra, oraz wesprzeć wczesną diagnostykę tej choroby w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. Przed nami jubileuszowa X edycja akcji POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA w dniach 8-14 marca 2026 r.

e-rejestracje: Od początku 2026 r. w Polsce obowiązuje centralna e-rejestracja trzech wybranych świadczeń medycznych: mammografii, testu HPV HR (zastępującego dawną cytologię) oraz pierwszej wizyty u kardiologa. Dane z pierwszego miesiąca pokazują, że zainteresowanie centralną e-rejestracją systematycznie rośnie. W styczniu w centralnej e-rejestracji odnotowano 424 232 rezerwacje wizyt. Liczba ta obejmuje zarówno wizyty już zrealizowane, jak i te jeszcze oczekujące.

enel-med: W Warszawie powstało Centrum Zdrowia i Profilaktyki Onkologicznej, uruchomione przez sieć medyczną enel-med. Unikalny w skali krajowej projekt jest skoncentrowany na wczesnym wykrywaniu nowotworów oraz sprawnym przeprowadzeniu pacjenta przez diagnostykę i kolejne kroki profilaktyki.

Źródło: ISBnews