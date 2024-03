Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 11-15 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Problemy ze snem: Obecnie 41% Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu, 53,8% rodaków jest usatysfakcjonowanych, a 5,2% pozostaje niezdecydowanych, wynika z raportu „Sen Polaków. Straty dla gospodarki. Edycja 2024”, autorstwa UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl, opartego na badaniu ogólnopolskiej grupy ponad tysiąca dorosłych Polaków. Najnowsze wyniki są tylko nieco lepsze niż odnotowane ponad pół roku temu. Jednocześnie wciąż są gorsze niż w czasie pandemii. Do tego kłopoty ze snem dotykają przeważnie osoby w sile wieku. Najczęściej skarżą się na nie ludzie mający od 25 do 34 lat. Autorzy raportu, podsumowując zebrane dane, biją na alarm. Przekonują, że do ww. problemu powinno się poważniej podejść, bo traci na tym nie tylko biznes, ale też szeroko pojęte społeczeństwo. Jednocześnie eksperci szacują, że przemęczeni i chorzy z braku snu pracownicy mogą kosztować gospodarkę – ostrożnie licząc – minimum 8 mld zł rocznie.

Niewydolność serca: Niewydolność serca jest diagnozowana u około 1% osób w wieku 55 lat, do ponad 10% w wieku 70 lat, podał kardiolog Grupy American Heart of Poland Tomasz Rosiak. „Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest w stanie przepompować odpowiedniej, zgodnej z aktualnym zapotrzebowaniem, ilości krwi do narządów naszego organizmu. Nie jest pojedynczym rozpoznaniem, ale zespołem klinicznym charakteryzującym się kilkoma głównymi objawami np. duszność i męczliwość, którym mogą towarzyszyć np. tachykardia, objawy podwyższonego ciśnienia w żyłach szyjnych, trzeszczenia nad płucami i obrzęki obwodowe (np. obrzęki kostek). Choroba ta stanowi pierwszą przyczynę zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce” – skomentował Rosiak.

Długi szpitali: Zadłużenie szpitali wzrosło o 10% r/r do 22 mld zł na koniec 2023 r. wg wstępnych danych, pozyskanych przez „DGP”

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Płatności w aptekach: Bezgotówkowe płacenie w supermarketach deklaruje 74% osób, wynika z badania PolCard from Fiserv „Preferencje płatnicze Polaków 2024”. Kolejne najpopularniejsze punkty płatności bezgotówkowych to apteki (58%) i stacje paliw (57%).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Krka: Odnotowała 313,95 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 363,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ryvu Therapeutics: Posiadało 250,6 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami, wobec 101,9 mln zł na koniec 2022 r., podała spółka. Na 7 marca 2024 r., Ryvu posiadało 226 mln zł, wyłączając 8 mln euro pierwszej transzy finansowania dłużnego od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – płatności, której spółka oczekuje wkrótce.

Captor Therapeutics: Nie planuje emisji akcji w bieżącym roku, poinformował ISBnews członek zarządu, dyrektor naukowy Captor Therapeutics Michał Walczak. W I połowie 2024 r. Captor planuje złożyć wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne dla projektu CT-01.

NanoGroup: Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 3 699 490 akcji serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do akcji nowej emisji, wynika z przyjętych uchwał. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1 zł za sztukę.

Genomtec: Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołało z dniem 12 marca 2024 r. do rady nadzorczej spółki dwóch nowych członków: Gualtiero Garlasco oraz Beatę Turlejską, którzy zastąpią w RN Jarosława Oleszczuka i Karola Hopa. Gualtiero Garlasco i Beata Turlejska będą w radzie członkami komitetu audytu. Garlasco ostatnio pełnił funkcję dyrektora generalnego Cerus Europe. Turlejska od 2017 r. jest Partnerem Zarządzającym w funduszu Leonarto, który jest jednym z głównych akcjonariuszy spółki Genomtec.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Prowadzi dwa strategiczne badania RVU120, a około połowy roku planuje uruchomić dwa kolejne badania fazy II w hematologii; do końca roku planuje włączyć do badań klinicznych ponad 100 pacjentów, zapowiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes spółki Paweł Przewięźlikowski.

