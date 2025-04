Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 14-18 kwietnia.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lutym br. wzrósł o 2,5 mld zł m/m do 1 210,8 mld zł (tj. o +0,2% m/m, +3,6% r/r), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym 2025 r. wzrosła o 9,8 mld zł do 1 959,7 mld zł (+0,5% m/m i +7,7% r/r).

Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 8,17 mld zł w okresie styczeń-luty 2025 r., co oznacza wzrost o 11,1% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec stycznia wynik netto sektora wyniósł 4,02 mld zł.

Zmiany rachunków: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 2 657 w wobec 3 197 wniosków kwartał wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W I kw. poprzedniego roku liczna wniosków wyniosła 4 796.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Ubezpieczenie obrotu: Suma ubezpieczonych obrotów firm zwiększyła się o 4% r/r do 939,07 mld zł w 2024 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

OFE: Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca marca 2022 r. do końca marca 2025 r. wyniosła 51,776%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy rynkowe: Choć WIG20 zdołał zakończyć tydzień powyżej poziomu 2,5 tys. pkt, polska giełda nie może czuć się bezpiecznie, gdyż poza rozchwianą – ze względu na sytuację z cłami USA – sytuacją na świecie, również perspektywa obniżki stóp procentowych w kraju osłabia potencjał wzrostu motoru dotychczasowej hossy na GPW, czyli sektora bankowego, ocenił w rozmowie z ISBnews analityk XTB Tymoteusz Turski.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wydatki świąteczne: Ponad połowa ankietowanych – 57% – nie zamierza wydać na organizację świąt więcej niż rok temu, wynika z badania PayPo. Największa grupa respondentów (27%) planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy od 251 do 500 zł, 24% badanych zamierza zmieścić się w budżecie do 250 zł, a blisko co piąta osoba (18%) szacuje wydatki w przedziale 501–750 zł.

Wydatki świąteczne: Ograniczenie wydatków na wielkanocne artykuły spożywcze – w ujęciu rok do roku – planuje w br. 41,9% ankietowanych wobec 47,5% rok wcześniej, zaś 36,2% konsumentów nie przewiduje takich cięć (rok temu 31%), wynika z badania Grupy BLIX. Natomiast 17,6% Polaków jeszcze nie wie, czy w tym roku zmniejszy wydatki na świąteczne zakupy spożywcze, podczas gdy rok temu było to 17,2%, zaś kwestia ta nie ma znaczenia dla 4,3% rodaków, czyli tak jak w ub.r.

Instytucje pożyczkowe: Instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 389,6 tys. pożyczek (+7,7% m/m) o wartości 1,63 mld zł (+11,5% m/m) w marcu 2025 r., wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF. W całym I kw. 2025 r. instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 1,15 mln pożyczek (+1,9% kw/kw) o łącznej wartości 4,68 mld zł (+3,9% kw/kw).

Zaległości: Całkowite przeterminowane zadłużenie firm zajmujących się handlem detalicznym wzrosło o blisko 182 mln zł (5,8% r/r) w ciągu 12 miesięcy i na koniec lutego br. wyniosło ponad 3,3 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Najgorzej negatywna dynamika zmian w zadłużeniu wygląda wśród wyspecjalizowanych sklepów spożywczych, w szczególności mięsnych oraz warzywniaków.

ROZWÓJ BIZNESÓW

DallBogg: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję o zakazie wykonywania w Polsce działalności ubezpieczeniowej w grupie 10 ubezpieczeń innych niż na życie przez Insurance JSC DallBogg: Life and Health z siedzibą w Sofii, podała Komisja. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wskazuje, że oznacza to m.in., że np. ubezpieczenie OC zawarte w tym towarzystwie wygaśnie z ostatnim dniem, na który było zawarte.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wygenerował 389 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki w 2024 r., co oznacza wzrost o 9% r/r, podał bank. Zaangażowanie kredytowo-gwarancyjne (bilansowe i pozabilansowe) wzrosło o 11,3% r/r do 190 mld zł na koniec 2024 r. i było najwyższe w historii, podkreślił bank.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) odnotował 3 562 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 3 732 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

ZND: Platforma kryptowalut obsługiwana przez regulowaną europejską giełdę aktywów cyfrowych zondacrypto pozyskała 20 mln USD inwestycji od globalnego funduszu inwestującego w nowoczesne technologie – Rollman Management Digital, podała platforma. Inwestycja zostanie wykorzystana na wsparcie dalszego rozwoju technologii i działalności biznesowej.

Quercus TFI: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku w kwocie 41,05 mln zł plus 18 mln zł z kapitału rezerwowego na skup do 10% akcji własnych po 11,5 zł za sztukę, podała spółka.

Skarbiec Holding: Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, przejął 100% akcji domu maklerskiego Noble Securities. Wartość transakcji wyniosła ok. 31,3 mln zł, podała spółka. Transakcja nabycia Noble Securities została opłacona z kapitałów własnych Skarbiec Holding. Przejęcie domu maklerskiego wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Grupy Skarbiec w zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów i zysku, podkreślono.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) otrzymała zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na dokonanie zmian w składzie zarządu, polegających na odwołaniu Moniki Gorgoń ze składu zarządu i powołaniu Dominiki Niewiadomskiej-Sinieckiej na członka zarządu odpowiedzialnego za obszar prawny i regulacyjny, podała GPW.

Nest Bank: Miał ponad 102 mln zł zysku netto w 2024 r., podał bank. Sprzedaż kredytów wzrosła o 37,8% r/r do 912,1 mln zł.

PZU: Rada nadzorcza PZU Życie powołała w skład zarządu Artura Fromberga, podała Grupa PZU. Zarząd PZU Życie obecnie tworzą: Tomasz Tarkowski, czasowo wykonujący obowiązki prezesa zarządu, Iwona Wróbel, Tomasz Kulik, Maciej Fedyna, Michał Kopyt oraz Artur Fromberg.

TU Zdrowie: Neuca nabyła 10 294 648 akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie, stanowiących 46,9% ogólnej liczby głosów TU Zdrowie za łączną cenę 78,4 mln zł, podała Neuca. Po transakcji spółka posiada 97,1% udziału w ogólnej liczbie głosów TU Zdrowie.

Quercus TFI: Odnotowało 9,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Best: Grupa zainwestowała 39,9 mln zł (-25% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 163,5 mln zł (-39% r/r) w I kw. 2025 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę wyniosły w I kwartale br. 118,5 mln zł (+6% r/r).

BNP Paribas: Zwyczajne walne zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska zdecydowało o przeznaczeniu 1 162,34 mln zł z zysku netto za 2024 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 7,86 zł na akcję, podał bank. Dzień dywidendy ustalono na 22 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na 9 maja 2025 r.

Bank Pekao: W ramach strategii na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” chce postawić na wzrost organiczny dzięki m.in. koncentracji na ofercie kredytowej dla mikro, małych i średnich firm (MMŚP) oraz pożyczkach; zmiana struktury portfela kredytowego w kierunku produktów bardziej marżowych ma pomóc dbać o rentowność – z ROE planowanym na powyżej 18% w 2027 r. – w środowisku spadających stóp procentowych, poinformowali przedstawiciele banku.

Santander BP: Rada nadzorcza Santander Bank Polska powołała na nową kadencję zarząd Banku w składzie: prezes Michał Gajewski, wiceprezesi Andrzej Burliga, Lech Gałkowski, Artur Głembocki, Magdalena Proga-Stępień, Maciej Reluga oraz członkowie zarządu Wojciech Skalski, Dorota Strojkowska i Magdalena Szwarc-Bakuła, podał bank.

Bank Pekao: Scenariusz planowany przez Bank Pekao na najbliższe 2-3 lata to wzrost organiczny, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Bank Pekao: Liczy na możliwość zwiększania wypłat dywidendy w kolejnych latach, jeśli pozwoli na to sytuacja banku i otoczenie regulacyjne, poinformowała wiceprezes nadzorująca Pion Finansowy Dagmara Wojnar.

Santander BP: Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3 897,6 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz 840,9 mln zł z kapitału dywidendowego, co dają łączną kwotę 4 738,5 mln zł, czyli 46,37 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dniem dywidendy będzie 13 maja, a dniem wypłaty 20 maja 2025 r.

Bank Pekao: Strategia Banku Pekao na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” zakłada m.in. sfinansowanie projektów zielonych kwotą 9 mld zł w okresie jej trwania, podał bank. celem jest również osiągnięcie neutralności klimatycznej Grupy Pekao do 2050 r.

Bank Pekao: Strategia Banku Pekao na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” zakłada m.in. wzrost liczby klientów mobile do 4,4 mln (z 3,4 mln obecnie) w okresie jej obowiązywania, podał bank. Udział sprzedaży digital ma w tym czasie sięgnąć 72%.

Bank Pekao: Strategia Banku Pekao na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” zakłada m.in. zbudowanie pozycji lidera wzrostu na rynku bancassurance poprzez wykorzystanie partnerstwa z Grupą PZU, podał bank. Pekao założył, że w 2027 roku składka przypisana brutto ze sprzedaży ubezpieczeń wyniesie 1 mld zł

Bank Pekao: Strategia Banku Pekao na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” zakłada m.in. zwiększenie bazy klientów poniżej 26. roku życia do 1,4 mln (z 1,1 mln) i pozyskanie 700 tys. aktywnych klientów na przestrzeni kolejnych trzech lat, podał bank.

Bank Pekao: Strategia Banku Pekao na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” zakłada m.in. utrzymanie wypłaty dywidendy na poziomie 50-75% zysku netto w każdym roku jej trwania, podał bank.

Bank Pekao: Strategia Banku Pekao na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” przewiduje osiągnięcie wskaźnika ROE powyżej 18%, wskaźnika C/I poniżej 35% oraz kosztów ryzyka w przedziale 65-75 bps w perspektywie 2027 r., podał bank.

Benefit Systems: Benefit Systems i niektóre jego podmioty zależne podpisały z Santander Bank Polska i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy długoterminowego finansowania w wysokości 1 775 mln zł, podała spółka. Środki wykorzysta m.in. na nabycie 100% akcji tureckiej Mars Spor Kulübü.

XTB: Rozpoczął skup do 95 248 sztuk akcji własnych za max. 9,93 mln zł, który zakończy się nie później niż 30 września 2025 roku, chyba że środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną wcześniej wyczerpane, podała spółka. Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa niż 35 zł i wyższa niż 104,3 zł za akcję. Akcje nabywane będą w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego obowiązującego w spółce. Zarząd zlecił przeprowadzenie skupu akcji spółki firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski.

mPay: Podpisał z Techstreet Capital z siedzibą w Luxemburgu, Grupą Lew oraz Andrzejem Basiakiem list intencyjny określający wstępne i ogólne warunki planowanej inwestycji funduszu Techstreet Capital w akcjonariat mPay, podała spółka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

VeloBank: W zależności od potrzeb, klienci indywidualni i firmowi mogą skorzystać z propozycji kredytowania pojazdów uwzględniających błyskawiczną decyzję kredytową, elastyczne warunki finansowania, karencję w spłacie lub premię dla aktywnych użytkowników produktów banku. Oprocentowanie zaczyna się od 7,49%.

Twisto: Wprowadza na polski rynek nowy produkt „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach”. To alternatywa dla klasycznego BNPL z płatnością w ciągu 30 dni, która pozwala klientom na rozłożenie spłaty na 3 raty. W sytuacji, w której klienci nie zadeklarują zmiany konfiguracji płatności i nie uregulują całej wartości transakcji przed upływem 30 dni, spłata zostanie automatycznie rozdzielona na 3 raty. Płatność w formule „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach” jest dostępna od 4 marca w ramach systemu płatności PayU, u takich sprzedawców jak Pyszne.pl, Biedronka, Hebe, Gemini, Ebilet, C&A czy Jysk. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym Twisto wdrożyło swój nowy produkt.

VeloBank: We współpracy z Grantspot wprowadza nową usługę VAS (value added services) dla klientów segmentu business banking, pomocną w pozyskiwaniu dotacji. Nowa usługa VAS oferuje klientom VeloBanku szereg korzyści, w tym m.in.: dostęp do ekspertów, indywidualizowane rozwiązania: Usługi w zakresie oceny projektów inwestycyjnych czy przeprowadzenia ekspertyzy branżowej i doradztwo technologiczne.

Credit Agricole: Bank rozszerza ofertę zielonego finansowania dla firm. Oferuje bezzwrotne dotacje na audyty energetyczne w ramach nowej inicjatywy, która wspiera skuteczną transformację energetyczną polskich przedsiębiorstw. Nowy komponent finansowania dostępny jest w ramach programu InvestEU poprzez inicjatywę ELENA.

PKO BP: Bank ponownie został sponsorem głównym Biegu Konstytucji 3 Maja w Warszawie. Przed nami 33. odsłona tego wydarzenia. Jak co roku, na uczestników Biegu Konstytucji w Warszawie czeka 5- kilometrowa trasa, ale inna niż dotychczas. Start i meta znajdą się na Placu Trzech Krzyży, a kolejne kilometry poprowadzą przez ścisłe centrum miasta, zapewniając niezapomniane wrażenia. W ubiegłym roku limit miejsc bardzo szybko się wyczerpał, a linię mety przekroczyło 5200 osób. W tym roku organizatorzy zwiększyli pulę pakietów do 6500, a kolejne 250 miejsc będą mogli wykorzystać miłośnicy nordic walking.

PZU: Rozszerzony zakres terytorialny, elastyczny zakres podstawowy i ochrona za szkody wyrządzone umyślnie. PZU zmienia dobrowolne ubezpieczenie OC Ogólnej z myślą o jeszcze skuteczniejszym zabezpieczeniu firm przed skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń. Nowa odsłona ubezpieczenia to propozycja ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej dla osób fizycznych, osób prawnych, prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego mienia (np. właścicieli kamienic) oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, takich jak spółka jawna, spółka komandytowa.

XTB: Fintech przedłużył umowę najmu w warszawskim biurowcu Skyliner należącym do Grupy Karimpol o kolejne 63 miesiące. Firma pozostaje na dotychczas zajmowanej powierzchni, która liczy blisko 4 400 m2.

PZU: Fundacja PZU rozpoczyna kampanię #CzystyPrzekaz. „Dezinformacja to nie tylko fake newsy. To w obecnych czasach realne zagrożenie” – powiedziała Maia Mazurkiewicz, prezeska Fundacji PZU. Według raportu „Dezinformacja oczami Polaków 2024”, 81% badanych uważa, że w ciągu ostatniej dekady skala rozpowszechnianej w internecie dezinformacji wzrosła. 9 na 10 osób udostępniło dalej przynajmniej jedną z badanych fałszywych informacji.

Pekao: Bank od ponad 20 lat wspiera Białowieski Park Narodowy w działaniach związanych z ochroną żubra. Dzięki stałej współpracy możliwa jest realizacja działań służących zapewnieniu dobrostanu żubrom żyjącym na terenie Parku. W 2024 roku rodzina żubrów w rezerwatach hodowlanych Białowieskiego Parku Narodowego powiększyła się o siedem cieląt, w tym trzy w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Jednym z nich jest Pobanka – nowa podopieczna Pekao, dla której imię wybrali pracownicy banku. Podczas uroczystości nadania imienia małej żubrzycy, wolontariusze Banku Pekao wykonali szereg prac na rzecz żubrów oraz przyrody i infrastruktury Parku.

PZU: Rusza z kampanią promującą nową ofertę specjalną ubezpieczenia PZU Rowerzysta, które zapewnia wsparcie m.in. w przypadku nieszczęśliwych wypadków oraz włamania i kradzieży roweru. Podstawą produktu jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), dlatego mając ubezpieczenie PZU Rowerzysta, w razie nieszczęśliwego wypadku podczas użytkowania roweru, klient może otrzymać wsparcie finansowe, np. świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, dietę szpitalną czy zwrot kosztów dodatkowego leczenia. W ramach ubezpieczenia klient otrzyma także dostęp do usług assistance na terenie Polski. W określonych przypadkach PZU zorganizuje i opłaci m.in. wizyty lekarskie, transport medyczny, pomoc rehabilitacyjną, psychologiczną lub pielęgnacyjną, jak również pomoc domową oraz opiekę nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi oraz psami i kotami.

