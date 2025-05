Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 28 kwietnia-2 maja.

RYNEK BANKOWY

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w marcu br. 13,6 tys., czyli o 2,9% r/r mniej kredytów, o łącznej wartości 2 121 mln zł, czyli o 4,4% mniej r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 7,3% r/r w tym roku i o 7,8% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 5,2% w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku, wartość kredytów hipotecznych w PLN wzrośnie o 9,8% w br. i o 9,4% w kolejnym roku (po wzroście o 8,4% w ub.r.).

Wyniki sektora: Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje, ze stopa referencyjna zostanie w tym roku obniżona łącznie o 100 pb do 4,75%, poinformował prezes Tadeusz Białek. Podkreślił, że obniżka stóp będzie miała „istotne przełożenie” na wyniki finansowe sektora bankowego.

Wyłudzenia kredytów: W Polsce odnotowano 3 746 udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w I kw. br. na łączną kwotę 97,2 mln zł, wynika z raportu infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Oznacza to wzrost wartości kredytów o 17,25% r/r.

Opodatkowanie banków: Banki zapłaciły 13,4 mld zł podatku CIT oraz 5,9 mld zł podatku bankowego w 2024 r., co stanowi blisko 16% całkowitych przychodów operacyjnych, podał Związek Banków Polskich (ZBP).

Finansowanie inwestycji: Około 35% przedsiębiorców nie jest obecnie zainteresowanych podejmowaniem jakichkolwiek inwestycji, wynika z opracowania własnego Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich (ZBP) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Skrajnie niskie jest zainteresowanie przedsiębiorców podejmowaniem inwestycji w badania i rozwój, podkreślono.

Wyniki sektora: Wraz ze spadkiem stóp procentowych wyniki banków mogą ulec znacznemu obniżeniu, ocenia Związek Banków Polskich (ZBP). Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł w ub.r. 42,18 mld zł.

Akcja kredytowa: Wzrost zainteresowania (r/r) kredytem ze stałym oprocentowaniem dostrzega 41% bankowców, natomiast 48% jest przeciwnego zdania, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.

Cyberbezpieczeństwo: Potrzebę istotnego zwiększenia nakładów na cyberbezpieczeństwo w polskim sektorze bankowym dostrzega obecnie 90% bankowców, w tym opinie „zdecydowanie tak” stanowią 45%, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.

Popyt na lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 25% w kwietniu br. z 14% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców, 14% bankowców oczekuje ich wzrostu wobec 11% miesiąc wcześniej.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 68% w kwietniu br. z 61% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 59% z 48%.

Koniunktura bankowa: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 5,2 pkt m/m do 23,3 pkt w kwietniu 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Bankowość prywatna: Kluczowym czynnikiem, wpływającym na przyszłość bankowości prywatnej w Polsce, będą zmiany pokoleniowe. W polskich firmach rodzinnych w latach 2024-2030 nastąpi między 60 a 80 tys. procesów sukcesyjnych, zmieniając dynamikę i wymogi klientów wobec rynku private banking, wynika z raportu Mastercard. Młodzi sukcesorzy, którzy przejmują stery, są bardziej wymagający, otwarci na innowacje i niezależni od tradycyjnych struktur.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

PPK: Wartość zarządzanych aktywów netto pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 30,3 mld zł na koniec 2024 r. i zwiększyła się o 39%, czyli o 8,5 mld zł, w porównaniu z końcem poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba uczestników programu wzrosła o 11,5% r/r do 4 339,5 tys., tj. wzrosła o 447,5 tys. względem 2023 r.

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy rynkowe: GPW przeżywa napływ kapitału z zagranicy jako ekspozycja na potencjalne zyski z tytułu odbudowy Ukrainy. Wydaje się też, że rynki powoli otrząsają się z niedawnych szoków serwowanych przez Biały Dom, poinformował ISBnews zarządzający portfelami AgioFunds TFI Jakub Bentke. Mimo perspektywy obniżek stóp procentowych giełdowe wyceny banków mogą kontynuować hossę, ale głównymi beneficjentami luzowania powinni być deweloperzy.

Oferty publiczne: Wartość ofert publicznych akcji wzrosła do 12,8 mld zł w 2024 r. z 5,4 mld zł w 2023 r., zaś liczba takich ofert zwiększyła się odpowiednio do 435 z 433 rok wcześniej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

VC: Przez polski rynek venture capital (VC) przepłynęło 444 mln zł w I kwartale br., co oznacza wzrost o 155% r/r, wynika z danych PFR Ventures i Inovo VC. Zaobserwowano przyrost o 11% względem kwartalnej średniej wartości inwestycji w 2024 r.

Indeksy giełdowe: GPW Benchmark ogłosił rozpoczęcie konsultacji publicznych dotyczących zmian w metodzie opracowywania wskaźników referencyjnych wchodzących w skład Rodziny Indeksów Giełdowych. Celem konsultacji jest dalsze dostosowanie zasad funkcjonowania indeksów do realiów rynku oraz zwiększenie ich przejrzystości, podała spółka. Uwagi i opinie można zgłaszać do 13 maja 2025 r.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Przeterminowane zadłużenie firm świadczących usługi noclegowe wzrosło w ujęciu rocznym o ponad 38 mln zł, osiągając na koniec lutego br. poziom niemal 1 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Wzrost jest odzwierciedleniem narastającej presji kosztowej, która stopniowo obniża zdolność przedsiębiorców do zachowania stabilności finansowej.

Zaległości: Zaległości 3,7 tys. firm z branży spotkań, konferencji, targów i wystaw (MICE) wynoszą łącznie 143 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Firmy leasingowe: Udzieliły finansowania ruchomości leasingiem na kwotę 22,68 mld zł w I kwartale br., co oznacza spadek o 1,1% r/r, wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Łącznie w formie leasingu i pożyczek udzielono finansowania na 26,21 mld zł w I kw. br. (+1,7% r/r).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Grupa INC: Odnotowała 3,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom dominującym w 2024 r. wobec 7,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 6,37 mln zł wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej.

XTB: Podtrzymał założenia znaczących inwestycji marketingowych, technologicznych, produktowych mających na celu dynamiczny wzrost bazy klientów, szczególnie w Europie Zachodniej poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Ocenia, że wprowadzenie akcji azjatyckich do oferty to cel realny na 2026 rok, poinformował członek zarządu ds. tradingu Filip Kaczmarzyk. Na ten moment firmę interesuje uzupełnianie oferty na lokalnych rynkach, jak akcje rumuńskie w Rumunii, czy akcje z Bliskiego Wschodu w Dubaju.

XTB: Chce osiągnąć docelowo pozycję lidera rynku usług inwestycyjnych w Chile, poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Liczy, że udostępni kryptowaluty i opcje w tym roku, poinformował członek zarządu ds. tradingu Filip Kaczmarzyk.

Santander BP: Bank szacuje, że wpływ obniżek stóp procentowych o 100 pb na wynik odsetkowy wyniesie ok. 320 mln zł w ciągu roku, poinformował członek zarządu kierujący Pionem Zarządzania Finansami i główny ekonomista banku Maciej Reluga.

Santander BP: Bank podkreśla, że Banco Santander, potwierdzając, że prowadzi rozmowy na temat możliwości sprzedaży 49% akcji polskiego banku zaznaczał, iż nie ma pewności, że rozmowy zakończą się zawarciem umowy, poinformował prezes Santander BP Michał Gajewski.

mBank: Commerzbank zakwalifikował mBank jako jeden z trzech głównych silników wzrostu części komercyjnej i biznesowej swojej grupy, poinformował wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem mBanku Marek Lusztyn, odpowiadając na pytanie o możliwość powrotu niemieckiego akcjonariusza do próby zbycia mBanku.

mBank: Podtrzymuje plan raportowania kosztów ryzyka w całym br. na poziomie 70-80 pb, poinformował wiceprezes ds. finansów Pascal Ruhland.

Bank Pekao: Nadal obserwuje wysokie zainteresowanie kredytami hipotecznymi na okresową stałą stopę procentową, które stanowią prawie 90% nowej sprzedaży; jednak spodziewa się, że wraz z oczekiwanym spadkiem stóp procentowych klienci będą skłaniali się do kredytów na stopę zmienną, poinformował wiceprezes nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami Marcin Gadomski.

Bank Pekao: Chce obecnie skoncentrować się na określeniu sposobu swojego funkcjonowania w ramach Grupy PZU i ocenia, że „na dziś” w ramach Grupy nie ma uzgodnień dotyczących możliwości złożenia oferty na zakup akcji Santander Bank Polska, wynika z wypowiedzi prezesa Pekao Cezarego Stypułkowskiego.

Getin Holding: Odnotował 1,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) z działalności kontynuowanej w 2024 r. wobec 6,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł odpowiednio: 127,26 mln zł wobec 34,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander BP: Bank odnotował 1 733,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 1 564,74 mln zł rok wcześniej, podał bank.

Bank Pekao: Rada nadzorcza powołała z dniem 1 września 2025 roku w skład zarządu banku na okres bieżącej wspólnej kadencji Łukasza Januszewskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, podał bank.

mBank: Spodziewa się, że jego przychody ogółem będą powyżej 11 mld zł,ale nieznacznie poniżej poziomu z 2024 r, a także, że bieżący rok będzie ostatnim, w którym koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowymi istotnie obciążą wyniki finansowe, podał bank.

mBank: Łączna liczba ugód zawartych przez mBank z klientami frankowymi wyniosła 26 079 według stanu na koniec marca 2025 r. (wobec 22 902 ugód kwartał wcześniej i 13 321 ugód zawartych na koniec 2023 r.), podał bank.

mBank: Odnotował 705,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 262,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Bank Pekao: Przedstawił propozycje ugód dla 86% umów w CHF objętych programem „Ugoda 2%”, zaś w przypadku połowy przygotowanych ofert (7,8 tys.) zawarł ugody, podał bank.

Bank Pekao: Odnotował 1 685 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 1 517 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

ING BSK: Michał Bolesławski objął stanowisko prezesa zarządu ING Banku Śląskiego na podstawie uchwały rady nadzorczej z 3 września 2024 r., podał bank.

ING BSK: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendę w łącznej wysokości 3 275,92 mln zł, tj. w kwocie 25,18 zł na akcję, podał bank. Dzień dywidendy ustalono na 6 maja, a termin jej wypłaty – na 12 maja 2025 r.

Kruk: Podtrzymuje plan 15 mld zł inwestycji w wierzytelności do 2029 r., a w 2025 r. będzie to powyżej 2,5 mld zł, ale mniej niż ubiegłoroczne 2,82 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółki.

Kruk: Problemy energetyczne w Hiszpanii wpłyną tylko nieznacznie na hiszpański biznes Kruka i tamtejsze biura, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

Mennica Skarbowa: Nawiązała współpracę z Oanda TMS Brokers, która umożliwia wymianę walut online oraz zlecanie przelewów międzynarodowych w ramach platformy TMS Kantor Komfort, podała spółka. Partnerstwo jest kolejnym sposobem na dywersyfikację źródeł przychodów Mennicy.

Trasti: Chce zwiększyć skalę działalności do 1 mld zł w 2029 roku, z czego 30% mają stanowić ubezpieczenia dobrowolne oraz pozakomunikacyjne, poinformował ISBtech prezes Janusz Wojtas. Spółka jest w trakcie procesu pozyskiwania nowego finansowania, który planuje zakończyć w I połowie bieżącego roku.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendował przeznaczenie 132,21 mln zł, w tym 42,81 mln zł z kapitału rezerwowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,15 zł na akcję, podała spółka.

Kruk: Odnotował 251,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 338,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Santander BP: Banco Santander potwierdza, że prowadzi rozmowy z Erste Group Bank AG w sprawie potencjalnej sprzedaży 49% akcji Santander Bank Polska, ale podkreśla, że nie ma pewności, iż rozmowy te doprowadzą do osiągnięcia porozumienia, podał bank.

Avallon: Po uzyskaniu wszelkich zgód formalnych, rozpoczął kolejny etap prac nad nowym Funduszem Avallon MBO Fund IV, z docelową wartością między 220 a 260 mln euro, podał fundusz. Avallon MBO IV będzie kontynuował strategię poprzednich funduszy ukierunkowaną na wykupy menedżerskie (MBO) i współpracę z najlepszymi zespołami menedżerskimi.

Skarbiec Holding: Otrzymał od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informację o złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu Krzysztofa Fabrykiewicza. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2025 r.

Credit Agricole: Louis-Henri Groussier dołączył do zarządu Credit Agricole Bank Polska. Będzie odpowiedzialny za zarządzanie specjalizowanymi rynkami małych i średnich przedsiębiorstw, agrobiznesu oraz produktów hipotecznych.

Direct Fondee: Fondee oficjalnie zadebiutowało na rynku pod nową nazwą – Direct Fondee – jako część międzynarodowej grupy finansowej Direct. Marka oferuje rozwiązania inwestycyjne oparte na ETF-ach, wchodzi w nowy etap rozwoju: z odświeżoną tożsamością wizualną.

PragmaGO: Telecredit IFN, działający pod marką Omnicredit – rumuński fintech specjalizujący się w cyfrowym faktoringu, zakończył 2024 rok z 48-procentowym wzrostem wartości sfinansowanych faktur w ujęciu rocznym. Po przejęciu większościowego pakietu udziałów przez PragmaGO w grudniu 2024 roku stał się kluczowym elementem strategii ekspansji polskiego fintechu na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Grupa Azoty: Zawarła w imieniu własnym oraz wybranych pozostałych spółek z grupy kapitałowej – Zakładów Azotowych Puławy oraz Zakładów Chemicznych Police, będących stronami umów o finansowanie – pisma dotyczące zrzeczenia się praw (ang. Waiver Letters) z 13 instytucjami finansującym Grupę Azoty, na mocy których instytucje te zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty, w tym wyraziły zgodę na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA obliczanego na dzień 31 grudnia 2024 roku, podały spółki w osobnych komunikatach.

Finax: Opublikował premierowy odczyt Financial Wellness Index (FWI) za I kw. 2025 r. Nowy wskaźnik rynkowy określa kondycję finansową Polaków i będzie publikowany co kwartał. W I kw. 2025 r. analitycy oszacowali poziom dobrostanu finansowego Polaków, czyli Financial Wellness Index, na 46 punktów, w skali 0-100. To poziom zdecydowanie poniżej progu poczucia emocjonalnego komfortu w kwestiach finansów – ten zespół Finax określił na poziomie 70 pkt.

PKO BP: Umowy kluczowych produktów PKO Banku Polskiego z Językowym znakiem jakości od Fundacji Języka Polskiego. Fundacja doceniła umowy Pożyczki gotówkowej, PKO Konta za Zero i Przejrzystej karty kredytowej za prosty, poprawny i przyjazny język. Bank pracuje nad uproszczeniem kolejnych dokumentów, które dostają klienci.

PZU: Ełk, Lublin, Poznań, Gdynia – to cztery lokalizacje, w których odbędzie się tegoroczny sezon PZU Gran Fondo Series, czyli cykl wyścigów kolarskich przeznaczonych dla amatorów, który przyciąga rowerzystów z całego świata. PZU jako sponsor tytularny wyścigów, zawraca uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz promuje aktywny tryb życia. W każdym z miast, w których zaplanowane są starty (Ełk – 25.05 , Lublin – 22.06, Poznań – 6.07, Gdynia – 14.09), na kolarzy czekają cztery różne dystanse, dopasowane do możliwości: PZU Gran Fondo (80-120 km), Medio Fondo (50-80 km), Family Fondo (20-40 km), Kids Fondo (dla najmłodszych). PZU Gran Fondo Series to cykl wyścigów szosowych przeznaczonych dla kolarzy-amatorów, ale też całych rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas na dwóch kółkach. W każdym z czterech miast na uczestników oraz kibiców wyścigów będzie czekać wiele atrakcji w tym prewencyjne strefy PZU.

BNP Paribas: Panattoni pozyskał finansowanie od BNP Paribas. Kredyt w wysokości 40 mln euro przeznaczony jest na realizację Panattoni Park Sosnowiec IV. Inwestycja osiągnie w ramach dwóch hal blisko 63 000 m2, z czego ponad połowę wynajęła wiodąca sieć handlowa.

Fitch Ratings: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta stołecznego Warszawy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna. „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla podniesienie Samodzielnego Profilu Kredytowego (Standalone Credit Profile, SCP) Warszawy do aa z a+, przy jednoczesnym ograniczeniu ratingów miasta wynikającym z ratingów kraju (A-/Perspektywa stabilna). Oczekujemy poprawy wyników operacyjnych Warszawy jako rezultat wejścia w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), jak również pozytywnych prognoz makroekonomicznych. W latach 2025-2029 powinno to zmniejszyć presję na zaciąganie nowego długu i poprawić wskaźniki zadłużenia” – czytamy w komunikacie.

Fitch Ratings: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Katowic dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BBB+. Perspektywa ratingów jest stabilna. „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Katowic w średnim okresie nie będą odbiegać od grupy porównawczej z ratingiem BBB+ pomimo prognozowanego pogorszenia wskaźnika spłaty zadłużenia w średnim okresie. Wynika to ze spodziewanego utrzymującego się wysokiego poziomu inwestycji wymagających finansowania dłużnego, przy ustabilizowanych wynikach operacyjnych” – czytamy w komunikacie.

Fitch Ratings: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna. „Potwierdzenie odzwierciedla podniesienie Samodzielnego Profilu Kredytowego (Standalone Credit Profile, SCP) Poznania do a+ z a- przy ograniczeniu ratingów IDR przez ratingi kraju (Polska; A-/ perspektywa stabilna). Spodziewamy się poprawy wyników operacyjnych miasta w wyniku nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz pozytywnym prognozom makroekonomicznym skutkujących poprawą oczekiwań co do wskaźników zadłużenia” – czytamy w komunikacie.

Fitch Ratings: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna. „Potwierdzenie odzwierciedla nasze oczekiwania, że profil finansowy Torunia pozostanie zgodny z ratingami w latach 2025-2029. Stabilne oczekiwane wyniki operacyjne będą przeważać nad prognozowanym wzrostem wydatków majątkowych i zadłużenia, prowadząc do zasadniczo stabilnych wskaźników spłaty zadłużenia zgodnych z oceną profilu finansowego Torunia” – czytamy w komunikacie.

ING BSK: XXXVIII Walne zgromadzenie Związku Banków Polskich przyznało Brunonowi Bartkiewiczowi, prezesowi zarządu ING Banku Śląskiego, nagrodę Kopernik Bankowy w uznaniu za wyjątkowe zasługi w działalności na rzecz budowy i rozwoju stabilnego, bezpiecznego sektora bankowego wspierającego rozwój gospodarczy i społeczno-ekonomiczny Polski oraz wdrażanie zasad etyki bankowej i krzewienie wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Nagroda Kopernik Bankowy to najwyższe odznaczenie samorządu bankowego w Polsce.

Netto: Wdrożyło usługę wpłaty na kartę. Klienci sieci sklepów mogą skorzystać z usługi wpłaty na kartę Mastercard przy okazji codziennych zakupów. Za wdrożenie funkcjonalności w terminalach płatniczych odpowiada Fiserv Polska – właściciel marki PolCard.

Revolut: Udostępnił w Polsce nową funkcję umożliwiającą zakup w aplikacji Revolut biletów na lokalne środki transportu, a także śledzenie na bieżąco swojej podróży.

mBank: Od maja wprowadza nową funkcję BOTa Marka. Będzie on dzwonić do klientów, by potwierdzić nietypowe transakcje. System uprzedzi też o zbliżającej się rozmowie w aplikacji mBanku. Rozwiązanie to nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale też przyspieszy proces potwierdzania transakcji. Niebawem bank pozwoli klientom również na modyfikację limitów bezpośrednio w aplikacji.

Santander BP: Dzięki współpracy z Autopay, w aplikacji mobilnej banku pojawiła się możliwość automatycznych płatności za przejazdy odcinkiem autostrady A2 z Poznania do Konina. Kierowcy nie muszą zatrzymywać się na bramkach dzięki technologii videotollingu.

