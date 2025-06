Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 16-20 czerwca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty frankowe: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – w sprawie dotyczącej rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy kredytu za nieważną z powodu klauzul abuzywnych – jednoznacznie kwestionujący zgodność z prawem Unii Europejskiej tzw. teorii dwóch kondykcji, będzie mieć istotne konsekwencje dla rozstrzygania spraw frankowych w Polsce, podał Związek Banków Polskich (ZBP).

Kredyty: Wolumen kredytów klientowskich w sektorze bankowym zwiększył się o 6,8% r/r do 1 361,6 mld zł na koniec kwietnia 2025 r., zaś depozytów – o 8,8% r/r do 2 074,8 mld zł, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Kredyty: Wskaźnik jakości kredytów w sektorze bankowym wyniósł 4,09% w kwietniu 2025 r. w porównaniu do 4,47% rok wcześniej, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Wyniki banków: Wynik netto sektora bankowego wyniósł 15,4 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2025 r., co oznacza wzrost o 12,6% r/r, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Po trzech miesiącach br. wynik netto wynosił 10,9 mld zł.

WIBOR: Liczba toczonych w sądach spraw, w których kwestionowano legalność stosowania stawki WIBOR, rośnie o ok. 80 miesięcznie i wyniosła 1881 na koniec kwietnia, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Dotychczas zapadło 105 prawomocnych rozstrzygnięć, z których żadne nie jest niekorzystne dla banków.

Kredyty hipoteczne: Zwiększone zainteresowanie kredytami hipotecznymi na zmienną stopę procentową w związku z obniżką stóp procentowych zauważyło w czerwcu 43% badanych bankowców, zaś 50% było przeciwnego zdania, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 24% w czerwcu br. z 26% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców, 21% bankowców oczekuje ich wzrostu wobec 9% miesiąc wcześniej.

Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 69% w czerwcu br. z 70% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 77% z 75%.

Koniunktura: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 3,2 pkt m/m do 29,2 pkt w czerwcu 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Kredyty: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w kwietniu br. wzrósł o 11,8 mld zł m/m do 1 230 mld zł (tj. o +1% m/m, +4,3% r/r), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 21 mld zł do 1 988,4 mld zł (+1,1% m/m i +8,6% r/r).

Wyniki banków: Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec kwietnia br. wyniósł 15,7% (wobec 15,65% miesiąc wcześniej i 12,23% rok wcześniej), a ROA sięgnął 1,29% (wobec odpowiednio: 1,29% i 0,99%), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wyniki banków: Wynik finansowy netto banków wyniósł 16,61 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2025 r., co oznacza wzrost o 14,4% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W samym kwietniu wynik netto wyniósł 4,8 mld zł.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia nieruchomości: Coraz więcej Polaków ubezpiecza swoje domy i mieszkania, a średnia suma ubezpieczenia systematycznie rośnie, wynika z danych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). PZU prognozuje dalszy wzrost zarówno sprzedaży ubezpieczeń nieruchomości, jak i średniej sumy ubezpieczenia.

RYNEK KAPITAŁOWY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): Przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 61,65 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Windfall tax: Postulowany przez część polityków podatek od zysków nadzwyczajnych (tzw. windfall tax) wprowadzany był tam, gdzie nie było innej formy fiskalnego podatku bankowego – z wyjątkiem Węgier – a realizacja tego postulatu doprowadziłaby do wzrostu kosztu kredytu, wynika z prezentacji Związku Banków Polskich (ZBP). Związek wskazał, że sygnalizowany również powrót do wakacji kredytowych oznaczałby osłabienie procesu dezinflacji.

Kursy walut: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,27 zł na koniec lipca, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 3,76 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,54 zł.

Kryptowaluty: OKX ogłosiła start swojej scentralizowanej, w pełni regulowanej giełdy kryptowalut w Polsce, podała spółka.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Łączne zaległości firm z sektora motoryzacji przekroczyły 309 mln zł na koniec kwietnia, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Kłopoty mają też komisy samochodowe i dealerzy nowych samochodów oraz mechanicy, których przeterminowane zobowiązania przekroczyły 1,2 mld zł.

Zaległości: Łączne zaległości prywatnej opieki zdrowotnej przekroczyły 560 mln zł na koniec kwietnia, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Swoje wydatki na wizyty u specjalistów, ale i różnego rodzaju diety prozdrowotne czy poprawę kondycji fizycznej, planowało zwiększyć w tym roku 14% Polaków, zaś 16% miało zamiar wydać mniej.

Instytucje pożyczkowe: Udzieliły o 28,8% r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 17,1% r/r w maju br., a także o 13,7% więcej pożyczek gotówkowych – „chwilówek” na kwotę wyższą o 28,4% r/r oraz o 2,5% więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 11,7%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wydatki wakacyjne: Polacy średnio wydadzą 1 761 zł na tegoroczne wakacje, wynika z badania, które na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP) przeprowadziła firma badawcza Minds&Roses. W przypadku wyjazdów rodzinnych letni budżet wzrasta do 4 401,70 zł. W obu przypadkach oznacza to wzrost o niecałe 2% r/r.

Instytucje pożyczkowe: Udzieliły klientom 393,6 tys. pożyczek (+1,8% m/m, +11,2% r/r) o wartości 1,71 mld zł (+3% m/m, +23,2% r/r) w maju 2025 r., wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF.

Zaległości: Zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) wzrosło o 0,5 mld zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy i obecnie przekracza 5,5 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Problemy z regulowaniem zobowiązań ma 162,7 tys. firm wobec 160,3 tys. rok temu. Z najpoważniejszymi kłopotami zmagają się te działające w handlu hurtowym i detalicznym – odpowiadają za 1,44 mld zł długu, firmy transportowe mają 930 mln zł zaległości, budowlane – 853,6 mln zł, a przemysłowe – 556 mln zł.

Weryfikacja kontrahentów: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wprowadziło Raport Weryfikacja Kontrahenta, który zawiera m.in. prosty wskaźnik ryzyka współpracy z daną firmą. Celem jest wsparcie przedsiębiorców w wyborze wiarygodnych partnerów biznesowych, podało Biuro.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Ipopema Securities: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku netto za 2024 r., wynoszącego 6,37 mln zł, na dywidendę, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 27 czerwca, zaś termin jej wypłaty – 4 lipca 2025 r.

OChK/PKO BP: Tomasz Laudy zostanie nowym prezesem zarządu Operatora Chmury Krajowej (OChK), a Mateusz Hammer – członkiem zarządu, podał PKO Bank Polski. Zarząd, w którego składzie pozostają także Krystian Najbert (od 2022 r.) i Robert Przychodzień (od 2024 r.), będzie kierować spółką, należącą do PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), od 1 lipca br.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ): Planuje emisję obligacji podporządkowanych kapitałowych serii AD z dziesięcioletnim okresem zapadalności o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł, podał bank. Dzień emisji obligacji nastąpi nie później niż do 31 lipca br. pod warunkiem uzyskania wpisu do KRS dot. możliwości emitowania przedmiotowych obligacji. BOŚ zamierza wprowadzić te papiery do obrotu na rynku Catalyst. Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II banku i zostaną zaoferowane podmiotom posiadającym status inwestora kwalifikowanego.

Bank Pocztowy: Wyemituje nie więcej niż 140 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C5 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 70 mln zł w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, która zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, podał bank. Oferta zostanie przeprowadzona 18-23 czerwca 2025 r. Planowany dzień emisji obligacji to 25 czerwca 2025 r., a planowana data wykupu to 25 czerwca 2029 r.

mBank: Zakończył subskrypcję 400 obligacji podporządkowanych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty w kapitale Tier 2, o łącznej wartości nominalnej 400 mln euro, podał Bank. Rozliczenie emisji nastąpi 25 czerwca 2025 r. Euroobligacje zostaną wykupione 25 września 2035 r., z zastrzeżeniem prawa banku do wcześniejszego wykupu.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ): Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku za 2024 r., wynoszącego 73,45 mln zł, na kapitał zapasowy, podał bank.

mysite.ai: Pozyskał 9,25 mln zł w rundzie pre-seed, podano w komunikacie. Kapitał ma pozwolić rozwijać „pracownika AI” wspierającego marketing małych firm.

PZU: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego rada nadzorcza PZU Życie podjęła uchwałę w sprawie powołania Katarzyny Majewskiej w skład zarządu spółki, powierzając jej funkcję prezesa zarządu PZU Życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podał ubezpieczyciel.

Alior Bank: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 1 199,79 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 2 417,5 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 9,19 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 1 217,71 mln zł przeznaczono na kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 17,14 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 30 czerwca, zaś termin jej wypłaty – 14 lipca 2025 r.

Grupa Santander: Po uzyskaniu zgody zarządu i rady nadzorczej Santander Bank Polska została zawarta z Santander Consumer Finance S.A. przedwstępna umowa sprzedaży 3 120 000 akcji Santander Consumer Banku, stanowiących 60% kapitału zakładowego oraz 60% udziału w ogólnej liczbie głosów, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 3 105 mln zł, podał Santander Bank Polska.

Trigon: Wedbush Financial Services (WFS) i firma bankowości inwestycyjnej Trigon nawiązały strategiczne partnerstwo, w ramach którego WFS nabyła znaczący pakiet udziałów mniejszościowych w Trigon, podał Trigon. Na mocy porozumienia Trigon zachowa pełną niezależność operacyjną, działając pod dotychczasowym kierownictwem. Polska firma zachowuje strukturę organizacyjną, markę oraz obecny model podejmowania decyzji. Strony nie ujawniają wartości inwestycji.

InSoil: Europejska firma z obszaru finansowania działań klimatycznych (wcześniej HeavyFinance) ogłosiła partnerstwo o wartości 100 mln euro z kanadyjskim funduszem Key Carbon. Środki zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie bezodsetkowych pożyczek dla gospodarstw rolnych w Polsce i Europie wdrażających praktyki rolnictwa regeneratywnego oraz rozwój rynku kredytów węglowych opartych na glebie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

XTB: Udostępnił możliwość utworzenia wirtualnego portfela eWallet w łącznie 19 walutach, podał fintech. W najbliższych tygodniach wprowadzone mają być nowe funkcjonalności. Ponadto w kluczową fazę testów wchodzi IKZE w XTB.

Bank Millennium: Millennium Goodie uruchamia porównywarkę cenową. Nowe narzędzie na platformie goodie podpowie, gdzie kupić produkty w najlepszej cenie, ale również, w jakim sklepie uzyskać najkorzystniejszy cashback.

Erste Group: Panattoni pozyskał finansowanie na budowę trzeciej, ostatniej hali w ramach inwestycji Panattoni Park Warsaw West. Kredytu w wysokości 10,2 mln euro udzielił Erste Group Bank AG.

VeloBank: Pracownicy VeloBanku korzystają z generatywnej sztucznej inteligencji wspierającej obsługę reklamacji. Wdrożenie wykorzystuje możliwości GenAI w architekturze wieloagentowej. Agenci AI wspierają pracowników na każdym etapie procesu – od wprowadzenia danych, przez kategoryzację przypadków, po szkic odpowiedzi, co przyspiesza rozpatrywanie zgłoszeń klientów oraz zwiększa efektywność pracowników. To kolejne wdrożenie GenAI w VeloBanku zrealizowane przy współpracy z Accenture.

Alior Bank: Udostępnił pożyczkę termomodernizacyjną dla mikro- i małych przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Można ją przeznaczyć między innymi na modernizację maszyn, urządzeń i systemów technologicznych, które poprawią efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie, instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej oraz budowę źródeł energii odnawialnej na potrzeby własne. Możliwe jest także sfinansowanie głębokiej termomodernizacji budynków należących do przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota finansowania w ramach pożyczki termomodernizacyjnej to 3 mln zł, okres jej spłaty może wynieść do 120 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,5% w skali roku. Dla inwestycji końcowych, które uwzględniają nowe odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby modernizowanego budynku możliwa jest obniżka oprocentowania pożyczki o 0,45 pkt proc. w skali roku.

Autopay: Wspiera płatności za e-winiety bezpośrednio z samochodów marki Mercedes-Benz. Klienci Mercedes-Benz mogą kupować i płacić za e-winiety bezpośrednio z pojazdu – korzystając z systemu multimedialnego. Zakupy e-winiet oparte są na rozwiązaniu Autopay – polskiej spółki technologiczno-finansowej. Rozwiązanie jest obecnie dostępne dla kierowców w Niemczech, ale wkrótce będzie rozszerzone na inne kraje europejskie.

Credit Agricole Bank Polska: Został partnerem prezentacji pierwszego na świecie automatycznego awatara języka migowego Migam.AI na konferencji Vivatech w Paryżu. Rozwiązanie opracowała polska spółka Migam.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Źródło: ISBnews