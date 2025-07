Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 7-11 lipca.

RYNEK BANKOWY

Cyberbezpieczeństwo: Obawy odnoście oszustw typu scam (wyłudzenia danych i pieniędzy przez internet) oraz innych fraudów finansowych deklaruje 77% Polaków wobec średnio 68% w pięciu badanych krajach europejskich, wynika z raportu „CRIF Banking on Banks”.

Rachunki bankowe: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 3 083 w II kw. 2025 r. w wobec 2 657 wniosków kwartał wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W II kw. poprzedniego roku liczna wniosków wyniosła 3 769.

Przelewy MŚP: Średni czas oczekiwania dla wszystkich firm MŚP wg danych faktura.pl w II kw. tego roku to 13,6 dnia. Jest on niemal taki sam jak w II kw. przed rokiem, wskazuje platforma Faktura.pl. W przypadku firm zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną średnia to 15,6 dnia, firm z sektora budownictwo – 13,9 dnia (wzrost w stosunku do II kw. 2024 r. o 0,3 dnia), zaś najdłuższy orkes oczekiwania dotyczy sektora transport i gospodarka magazynowa – 21,6 dnia (wobec 20,7 w II kw. 2024).

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje skarbowe: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 6 564 mln zł w czerwcu br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W maju sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 6 054 mln zł.

Prognozy dla GPW: Historia cykli giełdowych czy aktywności inwestorów strategicznych jednoznacznie wskazuje na fakt, że wchodzimy w dojrzałą fazę hossy na GPW, ale jednocześnie Polska nadal prezentuje się relatywnie atrakcyjnie na tle pozostałych rynków wschodzących czy rynków rozwiniętych, oceniają zarządzający funduszami VIG/C-Quadrat TFI.

M&A: Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w II kw. br. wyniosła 87, co oznacza wzrost o 10% kw/kw i o 6% r/r, podano w raporcie Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym dominowały sektory Biotechnologia/Ochrona zdrowia (20%), Media/IT/Telecom (17%), Przemysł (17%). Obserwuje się stabilny wzrost aktywności transakcyjnej, który powinien się utrzymać w drugiej połowie roku.

E-emerytura: Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą użytkownikom aplikacji mObywatel dostęp do informacji o prognozowanej emeryturze. Nowe rozwiązanie to krok w stronę uproszczenia systemu i oszczędnego podejścia do cyfryzacji usług publicznych, wskazało Ministerstwo Cyfryzacji. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 39,36 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Prognozy dla rynku surowców: Na rynku paliw ponownie rosną marże na przerobie ropy naftowej dzięki m.in. silnej konsumpcji, a ich wysokość może dalej podbijać oczekiwane w br. zamknięcie kilku rafinerii w Europie Zachodniej i USA, ocenia zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adam Czorniej.

Firmy inwestycyjne: Prezydent podpisał nowelizację ustawy stawy o obrocie instrumentami finansowymi, wyłączającą obowiązek pośrednictwa firmy inwestycyjnej dla ofert publicznych papierów wartościowych, w wyniku których zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium RP, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 1 000 000 euro.

PPK: Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych (PPK) mają możliwość składania wielokrotnych dyspozycji zwrotu środków zgromadzonych w PPK w każdym momencie aktywnego uczestnictwa. Zwrot środków następuje bez konieczności rezygnacji z PPK. Po dokonaniu zwrotu, rachunek uczestnika zasilany jest dalej wpłatami podstawowymi i dodatkowymi finansowanymi zarówno przez uczestnika, jak i podmiot zatrudniający. UKNF już w 2021 r. zidentyfikował istotny wzrost dyspozycji zwrotu środków z PPK. Zauważono, że wielu uczestników PPK zgromadzone środki na swoim rachunku, traktuje jako dodatkowe źródło swoich dochodów, z którego może skorzystać w dowolnej chwili, a nie jako formę dodatkowego zabezpieczenia na emeryturze. Tym samym obecna możliwość składania przez tych samych uczestników wielokrotnych dyspozycji zwrotów skutkuje brakiem realizacji celu ustawowego, tj. systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o PPK.

Prognozy dot. rynku długu: Krajowy rynek długu wydaje się zbliżać do przesilenia. Druga połowa roku może być na nim dużo bardziej interesująca, ocenia prezes VIG / C-Quadrat TFI Michał Szymański. „Po przedwczesnym zdyskontowaniu końca inflacji w kwietniu br. i spadku rentowności obligacji 10-letnich z blisko 6 do 5,2%, nastąpił ich ponowny wzrost. Jednak czerwiec i początek lipca, nieco zaskakując inwestorów, przyniosły z jednej strony obniżkę stóp, ale co istotniejsze – dużo lepszą prognozę spadku inflacji. Drugie półrocze na rynku obligacji skarbowych upłynie pod znakiem coraz silniejszych oczekiwań cięcia stóp z jednej strony oraz dużej podaży ze strony rządu – z drugiej” – powiedział Szymański.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Całkowite zadłużenie sektora gastronomii mobilnej wzrosła ze 129,2 mln zł w maju 2024 r. do 134 mln zł rok później, wynika z danych BIG InfoMonitor. Liczba firm nierzetelnych płatników w tej branży spadła o 2,3% do 12 644.

Pośrednictwo kredytowe: Wartość kredytów i pożyczek (ogółem) udzielonych przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego wzrosła do 100,4 mld zł wobec 66,65 mld zł rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

ROZWÓJ BIZNESÓW

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o emisji do 700 sztuk niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji kapitałowych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 500 000 zł każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł, których data emisji będzie przypadała na 29 lipca 2025 r., podał bank.

PKO BP: Wartość podpisanych przez PKO Leasing umów finansowania z gwarancją InvestEU przekroczyła 1 mld zł na koniec czerwca br., podała spółka. PKO Leasing, w ramach umowy gwarancyjnej z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) z grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), dysponuje budżetem w wysokości 2 mld zł udostępnionym na lata 2024-2025.

PayPal: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje zobowiązujące wobec PayPal, dotyczące umów z polskimi użytkownikami usług, podał Urząd. Kwestionowane praktyki dotyczyły dokonywania zmian w umowie na podstawie nieuczciwej klauzuli modyfikacyjnej i nieprawidłowej formy informowania o zmianach opłat. Spółka zobowiązała się do ich zaprzestania oraz zwrotu opłat związanych z ich stosowaniem wraz z rekompensatą.

Kruk: Grupa zainwestowała 577 mln zł (+2% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2 581 mln zł (-28% r/r) w II kw. 2025 r., podała spółka. Kruk podtrzymuje plan zainwestowania łącznie 2,5 mld zł w br.

BNP Paribas BP: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 2,345 mln akcji (stanowiących 1,6% kapitału) BNP Paribas Bank Polska w procesie przyspieszonego procesu budowy księgi popytu (ABB) na GPW i zachował pakiet 2,9% akcji banku, podał EBOR.

Bank Millennium: Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank Millennium, utworzonych w II kwartale 2025 r. wynosi 509 mln zł, podał bank. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy) szacowana jest na 64 mln zł. Ostateczna wartość rezerw oraz wyniki finansowe za II kw. zostaną opublikowane 29 lipca 2025 r.

Kruk: Przydzielił sześcioletnie obligacje serii AP4 o wartości nominalnej 100 mln zł; redukcja zapisów wyniosła 67% przy łącznej wartości zapisów w wysokości 300 mln zł złożonych przez 1 780 inwestorów, podała spółka.

PragmaGO: Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) wzrosły o 34% r/r do 1,5 mld zł w I poł. 2025 r., podała spółka. Z usług PragmaGO skorzystało ponad 19 tys. przedsiębiorców (wzrost o 38% r/r).

Toyota Bank Polska: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Jarosławowi Komierzyńskiemu funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem istotnym w Toyota Bank Polska. Jarosław Komierzyński rozpoczął karierę zawodową w 2000 r. w Kredyt Banku. W latach 2008-2025 związany był z DNB Bank Polska, gdzie odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności oraz operacyjnym.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO BP: Ukraiński KredoBank – należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego – podpisał list intencyjny z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczący zawarcia umowy gwarancyjnej o łącznej wartości 30 mln euro, podał bank.

PKO BP: Z voicebotami PKO Banku Polskiego 11 mln klientów przeprowadziło do tej pory ponad 70 mln rozmów, podał bank. Wszystkie te rozmowy, na bankowych infoliniach i z Asystentem głosowym IKO, trwały ponad 1 mln godzin.

BGK: Przedsiębiorcy z województwa wielopolskiego mogą ubiegać się atrakcyjne pożyczki na inwestycje w OZE. Można nimi sfinansować m.in. zakup paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła czy biogazowni. W pierwszej puli środków przeznaczonych na pożyczki jest 100 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Pekao: Bank udostępnił metodę płatności online Visa Mobile dla wszystkich klientów korzystających z kart Visa i aplikacji Visa Mobile, podał bank.

XTB: Wprowadza nowe funkcjonalności mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa kont swoich użytkowników. Inwestorzy zyskali możliwość wyboru nowej metody uwierzytelniania 2FA – TOTP (Time-based One-Time Password), podała spółka.

VeloBank: Przedłużył swój program poleceń do końca września tego roku. Przy spełnieniu określonych warunków, obecny klient może zyskać za każde polecenie 100 zł, a nowy klient VeloBanku 50 zł.

mBank: Zmienił klasyfikację karty Visa Świat Intensive z klasycznej na platynową. Dzięki temu klienci zyskali nowe benefity, m.in. bezpłatny dostęp do usługi Fast Track na największych lotniskach w Polsce oraz dodatkowe zniżki, które mogą się przydać podczas wakacyjnych wakacji.

ING: Wprowadził nowy, w pełni zdalny proces samoobsługowy dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie internetowej banku. Wdrożenie mObywatela jako nowego sposobu potwierdzenia tożsamości, to kolejny krok w cyfryzacji usług bankowych ING. Dzięki integracji z rządową aplikacją, klienci ING mogą się zidentyfikować bez konieczności oczekiwania na przesyłki czy wizyty w oddziale.

Bank Pocztowy: Od lipca br. proces logowania do bankowości internetowej Pocztowy24 i aplikacji mobilnej Pocztowy zostanie dostosowany do wytycznych WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), co oznacza jeszcze większą dostępność usług cyfrowych dla wszystkich klientów Banku Pocztowego. Działania te mają na celu uczynienie bankowości bardziej przyjazną, zrozumiałą i intuicyjną – zarówno dla osób starszych, jak i dla klientów ze szczególnymi potrzebami. Bank Pocztowy stopniowo przekształca swoje kanały cyfrowe, by spełniały nie tylko normy techniczne, ale również realne potrzeby wszystkich użytkowników.

Millennium, Autopay: W aplikacji Banku Millennium można kupić kartę eSIM z pakietem internetowym do wykorzystania za granicą. Rozwiązanie dostępne jest dzięki współpracy z fintechem Autopay.

Alior Bank: Wprowadził nową usługę – płatności powtarzalne BLIK, dzięki której klienci mogą wygodnie i bezpieczne regulować stałe zobowiązania, takie jak subskrypcje, rachunki za telefon, internet czy zakupy w wybranych sklepach internetowych. Nowe rozwiązanie eliminuje konieczność każdorazowego wpisywania danych do płatności, jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich pełnoletnich użytkowników aplikacji Alior Mobile.

PKO BP: Bank wybrał 7 innowacyjnych startupów, które rozpoczną wdrożenia swoich rozwiązań w banku. To efekt kolejnej edycji programu Green Impact, organizowanego i prowadzonego przez akcelerator Accelpoint, w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim. Wyróżnione młode firmy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań oraz na mentoring i możliwość dostępu do infrastruktury bankowej. Mogą też, przy wparciu lidera sektora bankowego w Polsce, nawiązać kontakty z wiodącymi firmami z branży finansowej i inwestorami. W tegorocznej edycji programu wzięło udział ponad 100 startupów z Polski i zagranicy.

PKO BP: PKO Leasing nawiązał strategiczną współpracę z firmą ChargeEuropa. Zawarte porozumienie ma na celu sfinansowanie ogólnokrajowego wdrożenia publicznie dostępnych punktów ładowania.

Źródło: ISBnews