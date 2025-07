Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 14-18 lipca.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Odsetek firm planujących zwiększenie zadłużenia w horyzoncie kwartału wyniósł 19,1% wobec 19% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie 21% przedsiębiorstw deklaruje zainteresowanie kredytem bankowym jako źródło finansowania inwestycji, a 57% preferuje środki własne.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja Europejska wezwała cztery państwa członkowskie, w tym Polskę, do transpozycji zmian do czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i do zakończenia wdrażania innych środków wprowadzonych przez rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych, podała Komisja. Wezwania takie dotyczy także Belgii, Hiszpanii i Portugalii.

Finansowanie zielonej transformacji: W Polsce nie mamy do czynienia z luką finansowania (financing gap) na potrzeby zielonej transformacji, ale jednym z naszych kluczowych wyzwań pozostaje tzw. financing mismatch – czyli niedopasowanie między potrzebami inwestorów a strukturą dostępnego finansowania, ocenia prezes PFR TFI Piotr Dmuchowski.

Oszczędności: Choć oszczędności posiada 83% Polaków, to w razie utraty dochodu 33% osób przetrwałoby bez pracy dzięki nim maksymalnie przez miesiąc, zaś 26% (bez zmian r/r) zgromadziło środki, które pozwoliłyby utrzymać się powyżej pół roku, wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Brak oszczędności zadeklarowało 17% Polaków (-1 pkt proc. r/r).

Finansowanie odbudowy Ukrainy: Polskie firmy zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy złożyły wnioski o preferencyjne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kwotę 228 mln zł; budżet programu to 250 mln zł, podał bank.

Przelewy natychmiastowe: W grupie najmłodszych dorosłych, czyli przedstawicieli pokolenia Z, 22% respondentów wskazuje, że przelewy natychmiastowe powinny być dostępne zawsze, niezależnie od sytuacji, wynika z badania KIR i ZBP. 21% zadeklarowało pokolenie Y, czyli osoby urodzone między 1982 a 1996 rokiem. Wśród przedstawicieli pokolenia X (urodzeni do 1981 r.) ten odsetek rośnie do 32%, natomiast wśród tzw. „baby boomersów” (urodzonych do 1965 r.) – do 49%. Z kolei 65% respondentów z grupy „radio babies” (urodzonych przed 1950 r.) uważa, że taka forma przesyłania pieniędzy powinna być bankowym standardem.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 71,81 mln zł w gotówce, podał ZUS.

TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 1,8% m/m do 381,9 mld zł na koniec czerwcu 2025 r., podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Zachowania inwestorów: 72% ankietowanych klientów Rodzinnych Inwestycji wskazało, że stara się praktykować ideę „slow life” na świeżym powietrzu, jednocześnie przyznając, że nie zawsze im się to udaje. Dla 18% badanych taki sposób spędzania wolnego czasu to bardzo ważna wartość a tylko 8% stwierdziło, że ich to w ogóle nie interesuje. 29% ankietowanych przyznało, że obecnie spędza czas wolny na świeżym powietrzu tylko raz w tygodniu. 25% procentom ta sztuka udaje się kilka razy na tydzień. Z kolei 9% stwierdziło, że na świeżym powietrzu bywa mniej, niż 4 razy w miesiącu. „Dzisiejszy świat często wymaga od nas ciągłego bycia w gotowości. Te wszystkie decyzje, które trzeba podejmować szybko, czasem pod dużą presją, gdzie liczy się każdy moment. To bardzo obciąża. Długotrwałe funkcjonowanie w takim trybie sprawia, że nasz wewnętrzny system, ten, który ma nas chronić, jest ciągle na najwyższych obrotach. To tak, jakbyśmy bez przerwy biegli w maratonie, bez możliwości zaczerpnięcia oddechu. A to, co dzieje się w naszej pracy, bardzo mocno odbija się na całym naszym życiu, na tym, jak czujemy się po pracy, w domu, w relacjach. Czujemy wtedy zmęczenie, takie wewnętrzne wyczerpanie, niepokój, czasem wręcz przytłoczenie. To jest bardzo ludzka, normalna reakcja na to, co jest wokół nas” – skomentowała Barbara Wesołowska-Budka, psycholog, właścicielka Psychokliniki Poradnie Zdrowia Psychicznego.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Instytucje pożyczkowe: Instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 394,7 tys. pożyczek (+0,1% m/m i +15,8% r/r) o wartości 1,71 mld zł (-0,2% m/m i +25,5% r/r). w czerwcu 2025 r., wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF. W całym II kw. 2025 r. w Polsce udzielono 1,17 mln pożyczek pozabankowych (+3,5% kw/kw i +12,9% r/r) o wartości 5,08 mld zł (+10% kw/kw i +23,8% r/r).

Oddawanie długów: Oddawanie długów jest obowiązkiem moralnym dla 91% Polaków (porównywalnie z 2024 r. i wobec 97% w 2016 r.), ale jednocześnie prawie połowa usprawiedliwia przepisywanie majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielem, a także unikanie komornika, wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

ROZWÓJ BIZNESÓW

PragmaGO: Przyjęło VI program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, podała spółka. Obligacje będą denominowane w PLN lub w EUR na podstawie prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Paypercut: Fintech Paypercut pozyskał 2 mln euro w rundzie pre-seed. Liderami jednej z największych rund pre-seed w regionie są globalne fundusze: Concentric, Passion, RTP Global oraz Tuesday Capital, podała spółka. Jednym z głównych biznesowych celów Paypercut jest m.in. szybki rozwój w Polsce, gdzie usługi „Kup teraz, zapłać później” odpowiadają już za zakupy rzędu niemal 11 mld zł rocznie.

Link4: Rada nadzorcza Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń powierzyła Michałowi Gomowskiemu wykonywanie obowiązków prezesa, podała spółka. Uchwała weszła w życie z dniem 15 lipca br. Michał Gomowski pełni od 1 czerwca 2024 r. funkcję wiceprezesa zarządu Link4.

Best: Grupa zainwestowała 164,7 mln zł (+37% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 633,7 mln zł (+5% r/r) w II kw. 2025 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę wyniosły w II kwartale br. 231,3 mln zł (+75% r/r).

Pekao: Bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych denominowanych do CHF w wysokości 309 mln zł w ciężar wyników II kwartału 2025 roku, podał bank. Ponadto, bank poinformował o rozpoznaniu w II kwartale br. rezerw na zagadnienia związane z ochroną konsumentów w kwocie 108 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ING BSK: ING Bank Śląski oraz Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex podpisały bilateralną umowę kredytową o łącznej wartości 215,7 mln euro na finansowanie budowy siedziby głównej w Warszawie, podał bank. Na wykonawcę nowego biurowca wybrano konsorcjum firm z grupy Eiffage.

Pekao: Bank podpisał umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 123 mln euro z grupą kapitałową Polskie Promy odpowiedzialną za dostarczenie promów pasażersko-towarowych dla polskich armatorów morskich, podał bank. Udział Banku Pekao w finansowaniu przekroczył 50 mln euro. Po raz drugi Bank Pekao pełni rolę organizatora finansowania, a także agenta kredytu oraz zabezpieczeń dla projektu rozbudowy polskiej floty promowej na Bałtyku.

Allegro i PKO BP: Udostępnili swoim klientom usługę Visa Mobile – metodę płatności online, która pozwala finalizować zakupy z użyciem numeru telefonu. Wprowadzeniu usługi towarzyszy kampania w kanałach telewizyjnych i digital, a także na platformie Allegro oraz w kanałach własnych banku. Dodatkowo kupujący w serwisie Allegro z aktywnym pakietem Smart! mogą otrzymać Smart! Monety za zakupy opłacone za pomocą Visa Mobile. Trwająca od 15 lipca kampania z udziałem Igi Świątek, członkini Team Visa oraz Tomasza Kota obejmuje emisję spotów telewizyjnych oraz szerokie działania digitalowe. Spoty są emitowane w największych stacjach telewizyjnych oraz w internecie – w mediach społecznościowych i na platformach wideo. Strategia cyfrowa wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz targetowanie kontekstowe, aby skutecznie dotrzeć do wybranych segmentów odbiorców i zmaksymalizować efektywność kampanii.

PZU: Ubezpieczyciel został sponsorem i Oficjalnym Ubezpieczycielem 82. Tour de Pologne – prestiżowego wyścigu kolarskiego należącego do elitarnego cyklu UCI World Tour. W tym roku wspiera kolarskie święto po raz szósty.

Shoper: Integruje system płatności Stripe. Umożliwi to wszystkich sprzedawcom zarządzanie transakcjami międzynarodowymi bezpośrednio z panelu Shoper, oferując obsługę lokalnych walut i dostęp do globalnych metod płatności. Pełna integracja Stripe i Shoper zapewnia elastyczne zarządzanie wypłatami i zwrotami już z poziomu panelu administracyjnego sklepu. Klienci, którzy dokonują zakupów w sklepach internetowych działających na ich lokalnych rynkach, mogą płacić za pomocą zaufanych w ich krajach metod płatności. Dodatkowo, mają możliwość finalizowania transakcji bezpośrednio we własnych walutach.

Santander BP: Panattoni uzyskał kolejne finansowanie od Santander Bank Polska na rozwój Panattoni Park Poznań XIV. Kredyt w wysokości 22 mln euro pozwoli zrealizować drugi i trzeci etap inwestycji – nowoczesny obiekt BTS oraz halę spekulacyjną o powierzchni 28 000 m2.

PayPo: Prawie 160 tysięcy osób korzysta z karty PayPo, która pozwala na skorzystanie z usług BNPL (z ang. „buy now, pay later”, czyli „kup teraz, zapłać później”) nie tylko w sklepach internetowych, ale także stacjonarnie. Jak pokazują dane z raportu PayPo „Polak na zakupach z BNPL”, 40% użytkowników BNPL deklaruje chęć korzystania z płatności odroczonych również w sklepach stacjonarnych.

BGK: Studenci płatnych kierunków lekarskich mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na opłacenie studiów. Spłata jest odroczona i zaczyna się 12 lat po zakończeniu nauki, a w niektórych przypadkach program zakłada możliwość umorzenie 100% zobowiązania. O wsparcie BGK mogą ubiegać się także studenci i doktoranci innych kierunków. Wówczas pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, np. na utrzymanie lub pomoce naukowe.

