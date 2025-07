Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 21-25 lipca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty i depozyty: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju br. wzrósł o 1,7 mld zł m/m do 1 231,7 mld zł (tj. o +0,1% m/m, +4,6% r/r), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego spadła o 8,9 mld zł do 1 979,5 mld zł (-0,4% m/m i +7,1% r/r).

Wyniki sektora: Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec maja br. wyniósł 15,98% (wobec 15,7% miesiąc wcześniej i 11,68% rok wcześniej), a ROA sięgnął 1,32% (wobec odpowiednio: 1,29% i 0,95%), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 21 mld zł w okresie styczeń-maj 2025 r., co oznacza wzrost o 20,4% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W samym maju wynik netto wyniósł 4,4 mld zł.

Technologie w bankach: Przejście na wyższy poziom i utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju będzie wymagało od polskich banków zastosowania algorytmów, które analizowałyby zachowania klienta w czasie rzeczywistym, ocenia partner i dyrektor zarządzający Kearney w CEE Krystian Kamyk.

Depozyty: Wartość depozytów ogółem wyniosła 2 147,48 mld zł na koniec czerwca br., co oznacza wzrost o 0,5% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 561,23 mld zł, tj. wzrosły o 0,4%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Kredyty hipoteczne: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski ocenia, że projekt umowy modelowej ma szansę powodzenia tylko w sytuacji, kiedy będzie on prezentowany we właściwy sposób, zakładający pokazywanie go jako scenariusza „win-win”, czyli rozwiązania, które prowadzi do realizacji korzyści zarówno przez szeroko pojętą stronę konsumencką, jak i przez stronę bankową, czyli profesjonalnych uczestników rynku finansowego. Dodał, że zaangażowanie Rzecznika Finansowego w ten projekt pokazuje, że taka właśnie jest optyka, a umowa modelowa jest narzędziem, które ma szansę poprawić jakość interakcji klienta z sektorem finansowym oraz sprawić, że klienci będą mogli skupić się na rzeczach dla nich naprawdę istotnych.

Regulacje DORA: 94% europejskiego sektora finansowego stawia obecnie zgodność z DORA wyżej w swoich celach niż na miesiąc przed wejściem regulacji w życie. Jednak 96% podmiotów wciąż uważa swój poziom odporności danych za niewystarczający, wynika z badania Veeam. Ponadto 37% firm finansowych mierzy się z rosnącymi kosztami narzucanymi przez dostawców rozwiązań IT; 22% podmiotów uważa, że nadmiar regulacji cyfrowych staje się barierą dla innowacji; co piątej instytucji wciąż nie udało się zabezpieczyć budżetu niezbędnego do spełnienia wymogów DORA.

Płatności bezgotówkowe: W 2024 r. 69% wszystkich płatności zostało zrealizowanych w sposób bezgotówkowy. Do najpopularniejszych metod płatności w punktach handlowo-usługowych należą karty płatnicze (41%), gotówka (31%) oraz mobilne płatności NFC (18%), pokazują wyniki badania POLASIK Research dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2024 r. 69% transakcji w sklepach i punktach usługowych (69%) realizowano cyfrowo.

RYNEK KAPITAŁOWY

Podatek Belki: Szczegóły propozycji ograniczenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) – tj. zwolnienie z opodatkowania oszczędności do 100 tys. zł – zostaną przedstawione w najbliższych dniach, zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 244,85 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Obligacje korporacyjne: Emitenci – z wyłączeniem banków i ich spółek powiązanych – przeprowadzili w I połowie bieżącego roku ok. 110 emisji obligacji o łącznej wartości 8 mld zł. W tym znalazło się 10 prospektowych emisji publicznych o wartości 708 mln zł, poinformował doradca inwestycyjny w Michael / Ström Dom Maklerski Szymon Gil. Popyt ze strony inwestorów przekroczył 1,3 mld zł, co potwierdza utrzymujące się zainteresowanie tą klasą aktywów.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Zaległości branży kurierskiej przekroczyły 106 mln zł na koniec maja, czyli wzrosły o 3,3% r/r i były o blisko 42% większe niż 5 lat temu, wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Problem z terminowym spłacaniem długów ma ponad 10% firm kurierskich. Zaległości jednej z nich wyniosły na koniec maja br. średnio 58 456 zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Trasti: Insurtech liczy na osiągnięcie progu rentowności w br. lub w najgorszym razie w przyszłym roku oraz na wygenerowanie 300 mln zł przypisu składki w tym roku i 1,2 mld zł składki w 2029 r., poinformował CEO Trasti Janusz Wojtas. Liczy na przyspieszenie rozwoju dzięki środkom pozyskanym właśnie od Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju (EBOR) i Grupy Triglav – chce je spożytkować w ciągu trzech lat.

Trasti: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestuje wraz ze słoweńską grupą ubezpieczeniowo-finansową Triglav Group w rozwój firmy insurtech Trasti w Polsce, podał bank. Wspólny pakiet kapitałowy wynosi 88,1 mln zł (równowartość 20,7 mln euro). Transakcja wprowadza międzynarodowe inwestycje do Polski i wspiera innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe na polskim rynku, podkreślono.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ING BSK, Santander BP: Heimstaden pozyskał 110 mln euro finansowania w formule Sustainability-Linked Loan (SLL), podała spółka. ING Bank Śląski pełni w tej transakcji rolę agenta kredytu. Finansowanie zostało udzielone wspólnie z Santander Bank Polska.

Pekao: Bank w konsorcjum instytucji finansowych podpisał umowę kredytową o łącznej wartości 300 mln euro na refinansowanie istniejących kredytów długoterminowych oraz na dalszą ekspansję sieci sklepów spożywczych Studenac, zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje, podał bank. Udział Banku Pekao w finansowaniu wynosi 115 mln euro.

IFC: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – będąca częścią Grupy Banku Światowego – udzieliła do 80 mln euro pożyczki dla Grupy Eneris, podała IFC. Dzięki pożyczce będzie możliwe m.in. stworzenie zaawansowanych zakładów przetwarzania odpadów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

MW Trade: Spółka posiadająca 20-letnie doświadczenie w usługach finansowych w ramach utworzonej Grupy sukcesywnie rozwija swoją nową główną działalność związaną z leasingiem wagonów towarowych w modelu ROSCO (Rolling Stock Company). Spółka zależna MW Rail (odpowiedzialna za rozwój segmentu), po zakupie pierwszej puli wagonów typu Eaos, zmierza do podpisania pierwszej umowy leasingowej na rynku austriackim. Wielkość, struktura i wiek polskiego oraz europejskiego rynku taboru wagonów towarowych sprzyja MW Rail.

Pekao: Od września Bank Pekao, we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej, uruchamia innowacyjne rozwiązanie zabezpieczające klientów przed oszustwami. Ochrona behawioralna, będąca dużym wzmocnieniem systemów przeciwdziałania fraudom, pozwoli na bardziej skuteczne rozpoznanie nieuprawnionego dostępu do bankowości elektronicznej poprzez analizę unikalnych wzorców zachowania użytkownika. Nowa usługa będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów, a zgodę na jej aktywację można udzielać od 1 lipca br.

Ergo Hestia: Sopocki ubezpieczyciel wprowadził w życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, które jako pierwsze na polskim rynku oferują kompleksową ochronę dla wszystkich typów instalacji OZE. Nowe OWU OZE to rozwiązanie, które łączy w jednej polisie ochronę w zakresie szkód materialnych, włączając awarie instalacji lub ich podzespołów, w zakresie utraty przychodu w wyniku przerwy w produkcji energii oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza instalacji OZE. Produkt został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o inwestorach lokujących środki w fotowoltaikę, farmy wiatrowe, magazyny energii oraz systemy hybrydowe.

Santander BP: Panattoni uzyskał finansowanie w wysokości 10 mln euro od Santander Bank Polska. Kredyt przeznaczony jest na budowę drugiego etapu City Logistics Warsaw Airport IV – parku logistyki miejskiej w pobliżu warszawskiego lotniska.

ING BSK: Bank uruchomił 22 lipca br., nową edycję oszczędnościowych ofert specjalnych dla aktywnych klientów indywidualnych. Oferta specjalna dla aktywnych klientów indywidualnych obejmuje: OKO w ofercie „Bonus na start” (przeznaczona dla klientów, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać z ING); 5,5% dla kwot poniżej 200 tys. zł przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków; 3% dla kwot poniżej 200 tyś przez 3 miesiące od założenia konta; 1,50% dla pozostałych środków i po zakończeniu oferty.

Pekao: Bank po raz trzynasty zdobył prestiżowe wyróżnienie „Best Sub-Custodian Bank” przyznawane przez magazyn „Global Finance”. Bank Pekao plasuje się w czołówce banków powierniczych w Polsce pod względem wartości powierzonych aktywów i jest jednym z kluczowych agentów rozliczeniowych obsługujących zagraniczne firmy inwestycyjne będące zdalnymi członkami GPW.

