Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 4-8 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

NBP: Banki zamierzają w III kwartale br. utrzymać dotychczasowe kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i kontynuować łagodzenie dla gospodarstw domowych. Oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

RYNEK KAPITAŁOWY

Osobiste Konto Inwestycyjne: Zapowiedź wprowadzenia Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI) to ruch w kierunku stworzenia kolejnej – obok bankowej – dobrze rozwiniętej „nogi” systemu finansowego, która pomoże ograniczyć ryzyko koncentracji źródeł finansowania rozwoju gospodarczego, tworząc alternatywę szczególnie istotną w okresach, gdy banki ograniczają akcję kredytową, ocenił główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Wg niego kilka kwestii wymaga doszczegółowienia – można się np. zastanowić, czy do limitu 100 tys. zł. wliczać przychody z już utrzymywanych w ramach OKI inwestycji, co sugeruje bieżący kształt propozycji, czy nie. Ekonomista skłania się ku całkowitemu zwolnieniu z podatku przyrostu wartości w ryzykownej części portfela i ewentualnym naliczeniu go w momencie wypłaty środków z subkonta z ryzykownymi aktywami.

Osobiste Konta Inwestycyjne: Mogą stać się przełomem w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, uważa prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski. Według niego to szansa na realne ożywienie GPW i przyciągnięcie nowych inwestorów i emitentów. Zadeklarował, że Giełda chce być gotowa na tę nową falę kapitału i deklaruje gotowość do aktywnego wspierania rozwoju rynku inwestycji indywidualnych w Polsce.

Osobiste Konto Inwestycyjne: Ministerstwo Finansów proponuje nowy, dobrowolny produkt inwestycyjny – Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), w którym do wysokości 100 tys. zł nie będzie podatku od zysków kapitałowych, poinformował szef resortu Andrzej Domański. Spodziewa się, że w ciągu pierwszych 3 lat do OKI może wpłynąć ok. 100 mld zł. Realnym terminem wprowadzenia konta jest połowa 2026 r.

ZUS: Przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 3,48 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Akcja kredytowa: Ministerstwo Finansów (MF) widzi sygnały ożywienia akcji kredytowej i ma nadzieję na przyspieszenie inwestycji w pozostałej części br. i w 2026 r., poinformował szef resortu Andrzej Domański.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Crédit Agricole: Zawarły umowę o wartości 50 mln euro w celu zwiększenia dostępności finansowania dla średniej wielkości firm w Polsce, szczególnie tych zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, podały banki. Na mocy umowy Crédit Agricole Bank Polska zaoferuje finansowanie firmom zatrudniającym od 250 do 3 000 pracowników, co może przełożyć się nawet na 100 mln euro nowych inwestycji.

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 41 mld zł w lipcu 2025 r. (+71,6% r/r), podała giełda.

StaffHealth: Pozyskał 6,5 mln USD (ok. 24 mln zł) finansowania, podano w komunikacie. Wśród inwestorów znaleźli się Rubicon Partners, Maciej Zientara i Wojciech Duda. Amerykański startup dzięki autorskiej platformie tworzonej w Polsce łączy personel medyczny z placówkami opieki zdrowotnej.

NNE USŁUGI FINANSOWE

PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 7,6% r/r w I poł. br., wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Z kolei rynek Rent a Car (wypożyczalnie aut) w Polsce odnotował na koniec I półrocza spadek wynoszący 0,9% r/r.

Banki i SKOK-i: Przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lipcu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 45,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt wzrosła o 33,7% r/r do 40,93 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 9,3%.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): Postawił zarzuty dwóm firmom pożyczkowym – Aasa Polska i Capital Service – oraz jednemu pośrednikowi – firmie Infostom – za brak jasnej informacji o zasadach i kosztach oferowanych usług, za co grozi kara do 10% obrotu, podał Urząd. Kwestionowane praktyki dotyczą oferowania dodatkowych, płatnych usług w pakietach z umowami kredytu konsumenckiego. Jak ustalił prezes Urzędu, cena pakietu usług dodatkowych może stanowić dla konsumentów znaczne obciążenie.

Windykacja: Przedsiębiorstwa windykacyjne obsługiwały 21,3 mln czynnych wierzytelności (przyjętych do obsługi w 2024 r., jak i tych pozostałych z lat poprzednich) o wartości nominalnej 223,2 mld zł na koniec 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Zadłużenie producentów rolnych: Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, na koniec czerwca 2025 r., łączne przeterminowane zadłużenie całego sektora upraw rolnych wynosiło blisko 57,6 mln zł – to o 12,3 mln zł (17,6%) mniej niż w roku ubiegłym. Zaległości wobec dostawców i banków miały 202 podmioty zajmujące się uprawami – o 24 mniej niż w czerwcu rok temu.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Quercus TFI: Otrzymało zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Quercus TFI z Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (FT Poland), podała spółka.

zondacrypto: Planuje reinwestować całość wypracowanego zysku za 2024 r. w kwocie 8,44 mln euro w rozwój technologiczny, produktowy i działania marketingowe, poinformował ISBtech CEO Przemysław Kral.

PZU: Odwołanie prezesa PZU Andrzeja Klesyka wynika z potrzeby zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz konieczności skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa zarządu PZU oraz ze składu zarządu PZU, podała spółka. Jednocześnie rada powierzyła członkowi zarządu Tomaszowi Tarkowskiemu czasowe wykonywanie obowiązków prezesa zarządu PZU, do czasu powołania nowego prezesa.

Bank Pekao: Może przeprowadzić jesienią emisję pod wymóg MREL, poinformowała wiceprezes nadzorująca pion finansowy Dagmara Wojnar.

Bank Pekao: Obserwuje w początkach III kwartału br. w sprzedaży kredytów kontynuację trendów, które były kwartał wcześniej, poinformowali przedstawiciele banku. Spodziewają się oni dużego wzrostu w kredytach do końca roku dzięki niższym stopom procentowym; m.in. w kredytach hipotecznych na rynku uruchomi się odłożony popyt, szacowany nawet na 70 mld zł.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 644,3 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2025 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 688,6 mln zł.

Mennica Skarbowa: Podpisała umowę z KGHM Polska Miedź, na mocy której dealer rozpoczął sprzedaż złota i srebra wydobywanego i produkowanego przez KGHM, podała Mennica. Współpraca ta pozwoli między innymi na szybsze oferowanie klientom produktów inwestycyjnych z metali szlachetnych wytwarzanych w Polsce.

Bank Pekao: Odnotował 1 602 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 1 420 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Alior Bank: Przewiduje, że w kolejnych okresach nie odnotuje znaczącego wzrostu kosztów, poinformowali członkowie zarządu.

Alior Bank: Odnotował 640,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 585,91 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Caspar Asset Management: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 787,3 mln zł netto na koniec lipca 2025 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 695,04 mln zł netto.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 lipca 2025 r. wyniosła 7 967,4 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 7 592 mln zł.

VeloBank: Powołał własne biuro maklerskie, które będzie rozwijać się w strukturze banku, podał VeloBank. Na jego czele stanął Grzegorz Zawada. Biuro maklerskie zbuduje ofertę inwestycyjną dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, w tym segmentu private banking, również tych, którzy dołączą do banku w wyniku podpisania wstępnej umowy zakupu części detalicznej Citi Handlowego.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

XTB: Wprowadza nowe standardy bezpieczeństwa i odpowiedzialności w sektorze finansowym. Spółka zdecydowała się objąć szczególną opieką inwestorów, którzy padli ofiarą cyberprzestępców, poinformował prezes Omar Arnaout. XTB zrekompensuje inwestorom wszystkie środki utracone w wyniku działań cyberprzestępców, przy czym ataki dotyczyły tylko 0,017% klientów.

Visa: Otwiera nowe możliwości przed klientami dzięki wykorzystaniu swej szerokiej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, oferując im usługi o wartości dodanej i z obszaru zarządzania ryzykiem. W ramach tej strategii Visa ogłosiła start globalnej usługi Visa Cybersecurity Advisory Practice, która dostarczy klientom rozwiązania związane z analizą ryzyka oraz praktyczne informacje niezbędne do identyfikacji, oceny i przeciwdziałania nowo pojawiającym się cyberzagrożeniom. Firma powołała Jeremiah Deweya, doświadczonego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa jako nowego globalnego lidera produktów cybernetycznych.

mBank: Dołączył do grona członków instytucjonalnych Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF). To organizacja, której misją jest rozwijanie oraz promowanie polskiego i europejskiego rynku zrównoważonych inwestycji i finansów poprzez tworzenie, oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk. To kolejny krok w realizacji strategii mBanku, który jest liderem finansowania transformacji energetycznej w Polsce, podkreślił bank.

Polskie ePłatności (część Grupy Nexi): We współpracy m.in. z POSbistro wprowadzają na rynek Terminal All in One, który integruje funkcje terminala płatniczego, wirtualnej kasy fiskalnej oraz systemu sprzedaży POS. Rozwiązanie spełnia nowe wymogi prawne dotyczące kas fiskalnych online.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU: Uczestnicy dobrowolnych form oszczędzania jak IKE czy IKZE, oprócz zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej, są też inwestorami, których pieniądze w wymierny sposób wspierają rozwój polskich firm, gospodarki i lokalnych społeczności, podkreśla Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU). Uświadomienie klientom, że ich oszczędności wpływają na realne zmiany w ich otoczeniu, oraz unaocznienie uczestnikom funduszu znaczenia prawa głosu związanego z inwestycjami w akcje są filarami nowej kampanii edukacyjnej PTE PZU, zarządzającego Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU.

