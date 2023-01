Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 16-20 stycznia.

RYNEK BANKOWY

Seniorzy: Seniorzy częściej korzystają z bankowości internetowej – 82% z nich posiada konto internetowe w banku, co trzeci płaci online za zakupy w internecie, wynika z badania „InfoSenior 2023” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP).

Pożyczki gotówkowe: Odsetek gospodarstw domowych spłacających pożyczkę gotówkową sięgnął 64,5% (analiza ZPF i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH), wynika z badania „Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce” opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. To o 8,4 pkt proc. więcej niż podczas ostatniej edycji badania z 2021 r.

Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 13,09 mld zł na koniec listopada 2022 r., co oznacza wzrost o 7,9% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w listopadzie br. 11 banków komercyjnych.

Wyniki sektora: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w listopadzie 2022 r. zmniejszył się o 10,7 mld zł (tj. o -0,9% m/m). do 1 198,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 0,3%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w listopadzie 2022 r. wzrosła o 11,8 mld zł do 1 629,3 mld zł (+0,7% m/m i +5,6% r/r).

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy rynkowe: Niskie wyceny polskich akcji mogą przyciągnąć nowy kapitał na warszawską giełdę, uważa członek zarządu zarządzający funduszami Eques Investment TFI Jakub Liebhart. Według niego, amerykańskie akcje pozostają relatywnie drogie, co stawia w lepszej pozycji rynki europejskie.

Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w grudniu o 0,2 mld zł (+0,1% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 266,4 mld zł, podały Analizy.pl. Od początku roku aktywa TFI skurczyły się jednak łącznie o 35,6 mld zł (niemal 12%).

Nastroje inwestorów: Dwie trzecie inwestorów indywidualnych (66%), zapytanych o wpływ bessy na ich nastroje, jest nastawionych pozytywnie lub neutralnie, podczas gdy pozostali (34%) twierdzą, że ich apetyt inwestycyjny został w pewnym stopniu osłabiony, wynika z najnowszego badania „Puls Inwestora Indywidualnego” realizowanego na zlecenie sieci inwestowania społecznościowego eToro.

PPK: Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 459 mln zł m/m do 11,96 mld zł według stanu na koniec grudnia, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 34,6%.

Prognozy rynkowe: Jeśli inflacja okaże się zgodna z listopadową projekcją Narodowego Banku Polskiego (NBP), inwestycja w obligacje korporacyjne w perspektywie roku pozwoli realnie zarobić, oceniają eksperci VIG/C-Quadrat TFI.

Prognozy rynkowe: Akcje spółek z rynków wschodzących mają szansę dostarczyć wyższych stóp zwrotu niż z rynków rozwiniętych, a ponieważ Polska wciąż należy do tej pierwszej kategorii, krajowe spółki mogą być w pewnym stopniu beneficjentem napływu środków do funduszy z tego segmentu rynku, oceniają eksperci VIG/C-Quadrat TFI.

Prognozy rynkowe: Na krajowym rynku obligacji najbardziej atrakcyjną relację zysku do ryzyka wykazują fundusze dłużne krótkoterminowe, oceniają dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Dariusz Kędziora, CFA oraz zastępca dyrektora i zarządzający portfelem Łukasz Tokarski, CFA.

Prognozy rynkowe: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w br. preferuje strategie niebenchmarkowe z nastawieniem na stabilne modele biznesowe spółek zagranicznych, mające historię wypłaty dywidendy, poinformował dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych Piotr Stopiński, CFA. W dobie relatywnie wysokich stóp procentowych i z perspektywą podwyższonej inflacji przez najbliższe kwartały, inwestor powinien patrzeć nie tylko na wycenę, ale również na to, co może być mu wypłacone w formie dywidendy, podkreślił.

Prognozy rynkowe: Przepływy kapitałowe ze strony instytucji zagranicznych na warszawską giełdą mogą być w br. co najmniej neutralne, a jednocześnie łączne przepływy na różnego typu formy funduszy zabezpieczenia emerytalnego (OFE, PPK, PPE, IKZE oraz IKE) będą w pespektywie 2023 r. dodatnie. Oznacza to, że ogólny zakładany obraz przepływów kapitałowych ze strony instytucjonalnych uczestników rynku wydaje się być obecnie bardziej korzystny niż w 2022 r., uważają dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego Piotr Grzeliński oraz zarządzający portfelem z Zespołu Piotr Sałata, CFA.

Obligacje detaliczne: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 1 988 mln zł w grudniu br., poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). W całym 2022 roku sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 57,1 mld zł.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Kryptowaluty: Z rynku kryptowalut ubyło 1,5 bln USD w 2022 r., tj. znacznie więcej niż podczas poprzednich rynków „niedźwiedzia” w 2014 r. (spadek o ok. 5 mld USD) i w 2018 r. (spadek o ok. 511 mld USD), wynika z wyliczeń ISBiznes.pl. Z kolei indeks MVDA25, w którego skład wchodzi 25 kryptowalut, przyniósł w ub.r. stopę zwrotu w wysokości -74,2% (wobec +313,2% rok wcześniej).

Zaległości: Łączne zadłużenie seniorów wynosi 6,22 mld zł, średni dług wynosi obecnie 17,2 tys. zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Z badania „Oszczędzanie Polaków w inflacji”, przeprowadzonego na zlecenie KRD, wynika, że ponad 70% osób w wieku 65-74 lata ograniczyło w ostatnim półroczu wydatki, m.in. z powodu rosnących cen.

Oszczędności: Pomimo rosnących kosztów życia, 55% Polaków zamierza odkładać co najmniej tyle samo, ile dotychczas, a niemal co czwarta osoba (23%) planuje oszczędzać więcej, wynika z badania ING Banku Śląskiego. 14% badanych deklaruje chęć zmniejszenia wysokości odkładanych kwot, a 7% w ogóle nie ma zamiaru oszczędzać w najbliższym czasie. W porównaniu do maja 2022 r. Polacy rzadziej deklarują brak chęci oszczędzania, a odsetek tych, którzy będą odkładać mniejsze kwoty, spadł o 5 pkt proc.

ROZWÓJ BIZNESÓW

stereo/ monobank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wydawała zezwoleń na działalność ukraińskiego Universal Banku – używającego marki „Monobank”, nie otrzymała wniosków o takie zezwolenia, ani nie prowadzi postępowań w tej sprawie, poinformowała Komisja w reakcji na doniesienia prasowe o wejściu ukraińskiego banku na polski rynek.

F1 Solutions: Auriga – włoski dostawca oprogramowania dla systemów bankowych i płatniczych – nabył większościowy pakiet udziałów w polskiej spółce F1 Solutions, która jest dostawcą oprogramowania do obsługi bankomatów, wpłatomatów, sejfów depozytowych, kas oraz do zarządzania gotówką, podał Auriga.

stereo: Zespół monobanku, największego internetowego banku na Ukrainie, przygotowuje się do uruchomienia w Polsce nowego serwisu bankowego: stereo, podał bank. Aplikacja ma być dostępna w I kw. 2023 r.

Ergo Hestia: Piotr Matysiak przejął obowiązki członka zarządu ds. ubezpieczeń indywidualnych w Grupie Ergo Hestia. W związku z tym podlega mu sieć przedstawicielstw detalicznych sopockiego ubezpieczyciela. Piotr Matysiak jest odpowiedzialny zarówno za produkty majątkowe, jak i na życie.

Pocztowy, BNP Paribas: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy i nałożył na banki kary w łącznej wysokości blisko 3 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, podał UOKiK.

mBank: Wiceprezes ds. finansów Andreas Böger złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podał bank. Rezygnacja nastąpi z dniem 30 kwietnia 2023 roku. Powodem rezygnacji są plany objęcia przez Andreasa Bögera funkcji divisional board member – Group Finance w Commerzbank AG.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) otrzymał od agencji Sustainable Fitch ocenę ESG na poziomie „2” w pięciopunktowej skali, gdzie „1” oznacza najlepszą ocenę, a „5” najgorszą, w ramach której uzyskał on 63 na 100 punktów, podał bank.

PKO BP: Oszacował, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku, wyniosły 738 mln zł, podał bank.

Credit Agricole: Bernard Muselet zastąpił Jeana-Bernarda Masa na stanowisku senior country officera Credit Agricole w Polsce, podał bank. Rada nadzorcza banku powierzyła mu również funkcję I wiceprezesa zarządu.

Skarbiec: Krzysztof Fabrykiewicz został powołany na członka zarządu Skarbiec Holding od 16 stycznia 2023 r., podał Skarbiec Holding. Fabrykiewicz od 1 lipca ub.r. pełni funkcję członka zarządu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Binance, Picodi: Największa giełda kryptowalut Binance i polski serwis cashback Picodi łączą siły. Dzięki kooperacji, internauci w kilkudziesięciu krajach zyskają możliwość otrzymywania zwrotu wydawanych w sklepach online pieniędzy w USDT, BNB i BTC za pomocą platformy płatniczej Binance Pay.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę ze spółką PPP Solutions Polska na finansowanie w kwocie 180 mln zł, które zostanie przeznaczone na budowę nowej linii tramwajowej w Krakowie, podał EBI.

VeloBank: Na podstawie umowy z PGNiG Obrót Detaliczny oferuje klientom obu instytucji darmowy kredyt VeloKomfort, który umożliwia wyrównanie opłat za gaz do stałego poziomu w ciągu roku, podał bank.

Fondee: Czeski fintech wprowadził swoją platformę do inwestycji w Polsce, podała spółka. Oferta gotowych portfeli składa się z akcji i obligacji w funduszach typu ETF (Exchange-Traded Fund).

Skarbiec TFI: Zapowiada zmianę polityki inwestycyjnej subfunduszu Skarbiec Market Opportunities, wchodzącego w skład funduszu parasolowego Skarbiec FIO. Zmieni się także nazwa subfunduszu – wraz z wprowadzeniem nowej polityki inwestycyjnej, czyli od 17 kwietnia 2023 r., będzie on funkcjonował jako Skarbiec Polskich Innowacji.

Bank Millennium: Udostępnił usługę Millennium ID dla użytkowników bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Rozwiązanie działa w oparciu o usługę mojeID dostarczaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Klienci banku zyskują możliwość łatwego i bezpiecznego potwierdzania tożsamości online zarówno u dostawców usług komercyjnych, jak i w serwisach administracji publicznej. Millennium ID umożliwia także dostęp do historii logowania i przekazywania danych.

Portu: Platforma inwestycyjna Portu, cyfrowy automatyczny doradca, z grupy finansowej Wood & Company, uruchomiła dla polskich klientów rachunki inwestycyjne dla dzieci, z opłatą za zarządzanie obniżoną do 0,25% rocznie. Dzięki temu rodzice mogą inwestować w przyszłość dzieci poprzez portfele akcji lub obligacji na preferencyjnych, bezkonkurencyjnych na polskim rynku warunkach. Rachunek w Portu uruchamiany jest przez rodzica, zaś jego beneficjentem od początku jest dziecko, które z chwilą uzyskania pełnoletności może w pełni zarządzać inwestycją. Minimalna wysokość wpłat to 100 zł.

BNP Paribas BP: Bank przygotował specjalną ofertą dla nowych Klientów z sektora agro. Mogą liczyć na 6 miesięcy bez opłat za prowadzenie rachunku bieżącego w ramach Konta Otwartego na Agrobiznes, a także lokaty i rachunek lokacyjny z korzystnym oprocentowaniem. Promocja potrwa do końca stycznia.

Toyota Bank: Do 31 stycznia klienci banku mają możliwość pomnożenia swoich nadwyżek finansowych na „Lokacie z premią”. Osoby posiadające konto w Toyota Bank, które zdecydują się na powiększenie salda depozytowego poprzez założenie Lokaty Sprint 180 dni mogą efektywnie zyskać, z odsetek i dodatkowej premii, 8,1% kwoty zainwestowanego kapitału.

