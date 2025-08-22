Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 18-22 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Podatek od rezerw obowiązkowych: Ministerstwo Finansów nie pracuje nad rozważanym wcześniej podatkiem od odsetek od rezerw obowiązkowych banków, utrzymywanych w Narodowym Banku Polskim (NBP), podał resort.

CIT dla banków: Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30% w 2026 r. (z obecnych 19%), a następnie obniżenie jej do 26% w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23% od 2028 r., podał resort.

POLSTR: Publiczne konsultacje rekomendacji Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) w zakresie zasad i sposobów stosowania indeksu referencyjnego POLSTR (lub indeksów referencyjnych z Rodziny Indeksów Składanych POLSTR) w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych zostały rozpoczęte i potrwają do 5 września br., podano na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

BLIK: Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 1 392 mln transakcji we wszystkich kanałach w I poł. 2025 r., czyli o 24% więcej r/r, a ich wartość wyniosła 207,3 mld zł, czyli o 31% więcej r/r, poinformowała członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP) – operatora systemu BLIK – Katarzyna Matuszczyk. W tym czasie zrealizowano 661,6 mln płatności e-commerce (+22% r/r) na kwotę 102,4 mld zł (+29% r/r).

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów klientowskich w sektorze bankowym zwiększył się o 5,7% r/r do 1 361,8 mld zł na koniec czerwca 2025 r., zaś depozytów – o 7,5% r/r do 2 070,6 mld zł, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Jakość kredytów: Wskaźnik jakości kredytów w sektorze bankowym wyniósł 3,99% w czerwcu 2025 r. w porównaniu do 4,23% rok wcześniej, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Wyniki sektora: Wynik netto sektora bankowego wyniósł 22,2 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2025 r., co oznacza wzrost o 15,4% r/r, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Po pięciu miesiącach br. wynik netto wynosił 19,6 mld zł.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 230,67 mln zł w gotówce, podał ZUS.

RYNEK KAPITAŁOWY

Domy maklerskie: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 517,28 mln zł w I poł. 2024 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej zysk netto wyniósł 550,92 mln zł.

ETF: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozmawia z wieloma dostawcami ETF i liczy, że tym rynkiem zainteresują się też polskie instytucje finansowe, jako emitenci, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

WATS: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) realizuje prace nad systemem WATS zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Firmy pożyczkowe: Firmy pożyczkowe udzieliły o 25,7% więcej r/r pożyczek ratalnych na kwotę wyższą o 16% r/r w lipcu br., a także o 12,5% więcej pożyczek gotówkowych – „chwilówek” na kwotę wyższą o 26,4% r/r oraz o 20,2% więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 26,7%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Firmy pożyczkowe: Instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 424,1 tys. pożyczek (+7,6% m/m i +14,7% r/r) o wartości 1,86 mld zł (+8,6% m/m i +25,8% r/r). w lipcu 2025 r., wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF.

Zaległości: Zaległe zadłużenie kredytowe i pozakredytowe producentów metali wyniosło blisko 420 mln zł na koniec czerwca br., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK. Zadłużenie sektora produkcji metali nie maleje, nasilają się zatory płatnicze, a niesolidnych dłużników przybywa.

Nadużycia finansowe: Praca na czarno w celu unikania ściągnięcia długów z pensji cieszy się najwyższym przyzwoleniem Polaków, jeśli chodzi różne nadużycia finansowe. Usprawiedliwia ją 56,7% badanych, podał Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i Krajowy Rejestr Długów (KRD). Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od panujących zasad w ponad 2/5 badanych sytuacji.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PKO BP: Grupa PKO Leasing sfinansowała przedmioty o wartości 7,82 mld zł w I poł. 2025 r., co oznacza wzrost o 9,7% r/r (i prześcignięcie rynku o 4,1 pkt proc.), podała spółka. Ponad 50% wolumenu sprzedaży zrealizowanej w I półr. br. w Grupie stanowi segment pojazdów o masie do 3,5 tony.

Citi Handlowy: Ivan Vrhel zrezygnował z funkcji członka zarządu Citi Handlowego z dniem 30 listopada br. w związku z przyjęciem oferty objęcia funkcji treasury and trade solutions & commercial, corporate and public sector head dla pod-klastra Afryki Subsaharyjskiej i RPA, podał bank.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pracuje nad strategią AI, a przyszły rok ma stać na giełdzie m.in. pod znakiem sztucznej inteligencji, poinformował prezes Tomasz Bardzilowski.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce do końca roku ogłosić przynajmniej kierunkowe inicjatywy dotyczące przyciągnięcia kapitału instytucjonalnego na NewConnect, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada w tym roku wzrost kosztów opex powyżej przedziału zakładanego w strategii 4-6%, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 57,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 35,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mPay: mPay i Hexelon (jako inwestorzy mniejszościowi) oraz Adalan Ventures i Topos Network PTE (jako inwestorzy większościowi) podpisali list intencyjny (LOI), zgodnie z którym zamierzają zawrzeć umowę inwestycyjną celem utworzenia podmiotu świadczącego licencjonowane usługi mikrofinansowe na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, podał mPay.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Pekao: Stokado – drugi co do wielkości operator na polskim rynku self-storage – pozyskało 80 mln zł w ramach finansowania dłużnego od Banku Pekao, podała spółka. Fundusze zostaną przeznaczone na refinansowanie części zainwestowanego kapitału oraz na wsparcie rozwoju projektów w realizacji w Krakowie i Warszawie.

BETA TFI: Szykuje do wprowadzenia do obrotu na GPW fundusz Bitcoinowy, mWiG-40TR lewarowany i mWiG-40TR short, a w przyszłym chce dodać do oferty kolejne dwa produkty, poinformował ISBnews prezes BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI Kazimierz Szpak. Spodziewa się osiągnięcia 1,5 mld zł aktywów w I półroczu.

Alior Bank: Uruchomił kantor walutowy – klienci indywidualni Alior Banku mogą korzystać z funkcji kantoru w aplikacji mobilnej Alior Mobile oraz serwisie transakcyjnym Alior Online. Nowe rozwiązanie działa w systemie 24/7.

Bank Pocztowy: Zakończył wdrożenie usługi PocztowyID, umożliwiającej klientom zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID od Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). Dzięki temu klienci mogą m.in. założyć profil zaufany, uzyskać dostęp do danych urzędowych, m.in. podatkowych, zdrowotnych, ubezpieczeniowych oraz składać wnioski i podpisywać dokumenty na stronach administracji publicznej. Wcześniej, od kwietnia 2025 roku, usługa była dostępna wyłącznie w obszarze komercyjnym – do zdalnego potwierdzania tożsamości przy zawieraniu umów z firmami ubezpieczeniowymi czy operatorami telekomunikacyjnymi.

PKO BP: Od 19 sierpnia bank zaprasza firmy do udziału w promocji, w której łącznie można otrzymać do 3600 zł premii. Oferta łączy korzyści z posiadania nowoczesnego Konta Firmowego z premią pieniężną za korzystanie z karty firmowej oraz opłacanie składek ZUS.

VeloBank: VeloBank kontynuuje wspólne działania z Empikiem, które mają na celu zachęcenie Polaków do sięgania po książkę w wolnym czasie. W ramach inicjatywy użytkownicy aplikacji Empik Go będą mogli skorzystać z wirtualnej „Letniej strefy książki z VeloBank”. W ramach kampanii użytkownicy aplikacji Empik Go przez 4 tygodnie będą mogli sięgnąć po pozycje polecane przez VeloBank. Dodatkowo bank zaproponował dostęp do Empik Go Standard do 30 dni bez żadnych opłat.

zrzutka.pl: Kilka tygodni po wdrożeniu płatności powtarzalnych BLIK na zrzutka.pl, 61% nowych płatności cyklicznych jest inicjowanych za pomocą tej metody. Na zrzutka.pl wdrożony został model subskrypcyjny. Wspierający deklaruje pomoc stałą kwotą, a płatności pobierane są w pełni automatycznie.

ING BSK: Bank kontynuuje działania, które wspierają przedsiębiorczość Polaków. Proponuje zdalne wsparcie specjalistów w założeniu firmy i konta firmowego – księgowego i eksperta biznesowego. Dodatkowo bonus dla nowych firm – 1800 zł w promocji „Łatwiejszy pierwszy rok. Edycja 2.0”.

Źródło: ISBnews