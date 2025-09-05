Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 1-5 września.

RYNEK BANKOWY

Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 28,38 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2025 r. i zwiększył się o 18,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po czerwcu br. zysk netto sektora wynosił 23,34 mld zł.

Aplikacje bankowe: Z najnowszego raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: na bank w aplikacji” wynika, że już 75% Polaków korzysta z aplikacji bankowej co najmniej kilka razy w tygodniu, a dla ponad czterech na dziesięciu jest to codzienny nawyk. Najczęściej wybierane funkcje to sprawdzanie historii transakcji (58%) i wykonywanie przelewów (44%). Z kolei głównymi barierami pozostają obawy o bezpieczeństwo (27%) oraz kwestie techniczne (11%).

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w sierpniu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 52,5% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 33,8% r/r, do 35,3 tys. Sierpniowe dane potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego.

RYNEK KAPITAŁOWY

Giełda: Jeżeli podwyżka CIT dla banków zostanie przyjęta, wartość 3000 pkt indeksu WIG20 do końca tego roku raczej nie zostanie osiągnięta, ocenił w rozmowie z ISBnews analityk rynku akcji XTB Mikołaj Sobierajski.

Polskie akcje: Sierpień br. stał pod znakiem dynamicznej przeceny banków wywołanej zapowiedzią podwyżki CIT dla sektora, ale wydarzenie to nie zakończy hossy na GPW, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek. Nawet jeśli w krótkim terminie nastąpi schłodzenie nastrojów, Towarzystwo w średnio- i długoterminowej perspektywie pozostaje optymistycznie nastawione do polskich akcji i widzi przesłanki do utrzymania ekspozycji na nie.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zadłużenie: Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że w połowie 2025 roku w rejestrze figurowało około 399 tys. multidłużników – o blisko 213 tys. mniej niż w 2022 roku. Multidłużnik to osoba, która ma nieuregulowane długi wobec co najmniej trzech różnych wierzycieli, takich jak banki, firmy pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni, zarządcy nieruchomości czy ośrodki pomocy społecznej (alimenty). Wraz ze spadkiem liczby osób zadłużonych ich łączne zobowiązania zmniejszyły się z 22 mld zł w 2022 roku do 17,2 mld zł w połowie 2025 roku. Jednocześnie, mimo tego spadku, średnie zadłużenie wzrosło – z 36 tys. zł do ponad 43 tys. zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 660 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 sierpnia 2025 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 644,3 mln zł.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem spółki na dzień 29 sierpnia 2025 r. wyniosła 8 168,4 mln zł.

Caspar Asset Management: Wartość aktywów netto zarządzanych przez spółkę na dzień 31 sierpnia 2025 r. wynosiła 1 783,5 mln zł.

Centurion Finance ASI: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgłosiła uwag do zmodyfikowanych dokumentów polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej Centurion Finance ASI, podała spółka w komunikacie.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI): Udzielił BNP Paribas Leasing Services 200 mln euro kredytu na finansowanie polskich firm, w tym małych przedsiębiorstw i spółek o średniej kapitalizacji, podał bank. Umowa umożliwi uruchomienie inwestycji o łącznej wartości ponad 500 mln euro. Co najmniej 30% finansowania przeznaczone zostanie na inwestycje, które działają na rzecz ograniczania zmian klimatycznych m.in. poprzez instalację pomp ciepła, wykorzystanie energii słonecznej i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Eurohold: Eurohold Bulgaria AD, zwiększa swoje przychody za pierwsze półrocze 2025 r. o 22,4% rok do roku do 802 mln euro i znacznie poprawia wskaźniki rentowności, zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym holdingu za ten okres. Zysk EBITDA wzrósł o blisko 30% w porównaniu ze styczniem-czerwcem poprzedniego roku do 111 mln euro. Wynik finansowy netto za pierwsze sześć miesięcy 2025 roku to prawie 37,3 mln euro, czyli ponad 4 razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, do czego istotny wkład miały również wyniki spółki dominującej. Aktywa grupy wzrosły o 6,5% rok do roku do 1,5 mld euro.

VeloBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez VeloBank akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, podała KNF.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Hitachi Europe i Bank Pekao: Podpisały umowę na dostawę bankomatów recyklingowych, w ramach której Hitachi dostarczy bankowi pełne portfolio recyklerów produkowanych przez Hitachi Channel Solutions, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego oraz aplikacją bankomatową, podało Hitachi.

PKO Bank Polski (PKO BP) i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ): Zawarły umowę o współpracy strategicznej, która otwiera drogę do „docelowo łącznie kilku mld zł” finansowania, które umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych, realizację nowych kontraktów oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt wojskowy oferowany polskiej armii, podał bank. PKO BP zaoferuje kompleksowe wsparcie finansowe dla PGZ i spółek zależnych.

Bank Millennium: Ponownie znalazł się na liście tysiąca firm godnych zaufania. Zestawienie World’s Most Trustworthy Companies 2025 przygotowały Statista i Newsweek.

ING Bank Śląski: Rozpoczął 8. edycję Programu Grantowego skierowanego do startupów i młodych naukowców, podał bank. Tym razem ING przeznaczy 1 mln zł na innowacyjne rozwiązania, które pomogą wykorzystać technologię na rzecz zdrowia. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2025 r. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu.

PKO Bank Polski: Wprowadził nową funkcję dla klientów firmowych – od teraz przedsiębiorcy mogą zamówić firmową kartę do konta bezpośrednio w aplikacji mobilnej IKO. Nowa funkcja odpowiada na rosnące oczekiwania przedsiębiorców, którzy szukają szybkich i wygodnych sposobów obsługi swoich finansów z poziomu smartfona.

mBank: Rozpoczyna proces wprowadzenia cyfrowej hipoteki. Na początek zostaje udostępniona możliwość przeniesienia kredytu z innych banków dla aktywnych klientów, którzy już posiadają w mBanku np. konto osobiste. Decyzja o możliwości przeniesienia kredytu może być podjęta nawet w 15 minut, a do wszystkiego wystarczy telefon z aplikacją mBanku.

PZU: Rozpoczyna ogólnopolską kampanią „Mistrzu, zwolnij”, której partnerem jest Polska Policja. Inicjatywa PZU ma na celu budowanie kultury społecznej, w której reagowanie na niebezpieczne sytuacje staje się normą, a nie wyjątkiem. Poprzez działania prewencyjne PZU chce dążyć do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz wzrostu świadomości kierowców o skutkach nadmiernej prędkości. 2 września PZU rusza z szeroko zasięgową kampanią w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, digitalu i w kinach w całej Polsce, w czasie której będzie prezentować trzy wersje spotu w reżyserii uznanego polskiego reżysera Jana Komasy. Będą one pokazywać niebezpieczne zachowania kierowców i ich konsekwencje.

Bank Millennium: Rozszerzył ofertę dla klientów bankowości przedsiębiorstw, wprowadzając funkcję wielowalutową do karty VISA Executive debit, podał bank. Umożliwia ona realizację płatności bezpośrednio z rachunków walutowych, bez konieczności przewalutowania. To odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność międzynarodową i realizujących transakcje w różnych walutach.

ING BSK: Wprowadził możliwość samodzielnej aktywacji pierwszego klucza U2F w Moim ING oraz zarządzania jego funkcjonalnością w aplikacji mobilnej. Do tej pory aktywacja pierwszego klucza U2F wymagała wizyty w placówce, podał bank.

ZBP: Związek Banków Polskich zdecydował się kontynuować się kampanię edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat ochrony finansów osobistych. Pierwszą wersję kampanii pod hasłem „Nie pomagaj się okraść. Zobacz, jak chronić swoje pieniądze” Związek Banków Polskich – we współpracy z bankami członkowskimi – zorganizował w 2024 roku. Rosnąca liczba zagrożeń i wciąż niski poziom wiedzy Polaków skłonił banki do kontynuowania kampanii edukacyjnej. Jej nowa odsłona wystartowała 1 września.

Tauron: Ponad połowa klientów Taurona, czyli ponad 3 mln gospodarstw domowych, otrzymała swoją fakturę za prąd z czytelnym podsumowaniem najważniejszych informacji. Od marca br. klienci Taurona wraz z fakturą papierową otrzymują już czytelne podsumowanie rachunku, w którym zamieszczone są najważniejsze informacje.

OKX: Ogłosiło uruchomienie nowej funkcji dla swoich klientów w Polsce. Od dziś użytkownicy mogą kupować kryptowaluty za pomocą BLIK-a – najpopularniejszego w kraju systemu płatności mobilnych. Za wdrożenie tej metody płatności odpowiada globalny fintech ZEN.COM.

Źródło: ISBnews