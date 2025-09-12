Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 8-12 września.

RYNEK BANKOWY

WIBOR: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził prawidłowość wyznaczania WIBOR-u i prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych przez banki, podkreślił prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Wyniki sektora: Zysk netto sektora ubezpieczeń w I połowie tego roku wyniósł 8,31 mld zł, co oznacza wzrost o 22,1% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W tym czasie sektor uzyskał przychody z tytułu składki przypisanej brutto w wysokości 44,39 mld zł (+3,6% r/r), podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Zdaniem zastępcy przewodniczącego KNF odpowiedzialnego w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem ubezpieczeń Krystiana Wierciocha wypłacalność sektora pozostaje na bezpiecznym i stabilnym poziomie.

RYNEK KAPITAŁOWY

Rezerwy złota: Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP), z inicjatywy prezesa Adama Glapińskiego, podjął decyzję o strategicznym zwiększeniu udziału złota do 30% oficjalnych aktywów rezerwowych. Skala i tempo zakupów będą zależały od uwarunkowań rynkowych, podał bank centralny.

INNE USŁUGI FINANSOWE; RAPORTY BRANŻOWE

Doradztwo podatkowe: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podało Ministerstwo Finansów (MF). Przepisy dotyczące doradztwa podatkowego zostają dostosowane do współczesnych realiów prawnych, technologicznych i rynkowych w celu podniesienia jakości świadczonych usług.

ZBP: Choć koszty życia studenta rosną – miesięczne wydatki wynoszą 3979,22 zł wobec 3951,56 zł w ub.r. – to 41% studentów ocenia swoją sytuację finansową lepiej niż rok temu, a 24% – gorzej, wynika z raportu przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich.

Autopay: Raport Autopay „Finanse Młodych Polek i Polaków” wskazuje, że tylko dwóm na pięć osób z pokolenia Z wystarcza na wszystko bez większych wyrzeczeń, a jeśli przeznaczają one zarobki na coś poza utrzymaniem i zdrowiem, zwykle są to ubrania, jedzenie poza domem i podróże. Rachunki i inne wydatki na prowadzenie domu to kategoria, na którą wydaje się najwięcej w gospodarstwie domowym, dla 57% respondentów. Wyżej uplasowały się tylko codzienne zakupy żywności i chemii domowej z wynikiem 62%, zaś koszty związane z samochodem i szerzej z transportem są istotną pozycją w budżecie dla co trzeciej młodej osoby.

Zadłużenie HoReCa: Dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że zaległości tych firm na koniec sierpnia br. wynosiły 436,4 mln zł, czyli o 123 mln zł więcej niż dwa lata temu. Swoich zobowiązań nie reguluje już 15,2 tys. podmiotów, a średnie zadłużenie wynosi 28,7 tys. zł. Na gastronomicznej mapie Polski tylko w I poł. 2025 r. przybyło prawie 2 tys. punktów, przekraczając po raz pierwszy poziom 100 tys. Najwięcej nieuregulowanych zobowiązań mają restauracje, bary, puby, kawiarnie i food-trucki. W KRD jest 13,4 tys. takich podmiotów, a ich konto obciąża 381,8 mln zł.

IZFiA: Z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, że Polacy najczęściej sięgają po informacje o oszczędzaniu i inwestowaniu od osób, którym ufają – rodziny, przyjaciół i znajomych (35%). Niemal równie popularne są artykuły i poradniki dostępne w Internecie (33%) oraz strony internetowe instytucji finansowych, takich jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe (również 33%). Nieco rzadziej wskazywani pod tym względem byli pracownicy banków (28%) oraz media społecznościowe (23%).

Revolut: Z raportu Revolut Money Report wynika, że młodzi Polacy wolą inwestować w akcje (27%) niż preferowane przez starsze pokolenia nieruchomości (25%). 59% Polaków inwestujących z Revolut to osoby w wieku 18-34 lat, co świadczy o rosnącym udziale młodego pokolenia wśród inwestorów aktywnych na rynku kapitałowym. Choć inwestorki wciąż stanowią mniejszość, ich udział zwiększa się wśród osób młodych, od zaledwie 18% wśród klientów Revolut w wieku 35-54 lat, do 24% w przedziale 18-34 lat.

Krajowy Rejestr Długów: Ponad 31 mln zł niespłaconych zobowiązań zostawiły po sobie firmy wpisane do Krajowego Rejestru Długów, które ogłosiły upadłość w pierwszej połowie 2025 r. Do tego dochodzi 126,6 mln zł zadłużenia przedsiębiorstw w restrukturyzacji. Łącznie wierzyciele stracili więc 157,7 mln zł. Wiele sygnałów o kłopotach było widocznych dużo wcześniej – 20% dłużników figurowało w KRD dwa lata przed upadłością, a 34% rok przed jej ogłoszeniem.

ROZWÓJ BIZNESÓW

BOŚ: Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe oraz stabilną perspektywę Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank. Wskazał, że agencja w swym raporcie poinformowała o ogólnie stabilnym finansowaniu i pozycji płynnościowej banku, umiarkowanych buforach kapitałowych, jak również wzmocnionej, ale niższej od konkurentów rentowności przy wyższym apetycie na ryzyko i słabszej jakości aktywów.

Bank Pekao: International Finance Corporation (IFC), należąca do Grupy Banku Światowego, oraz Bank Pekao rozpoczęły pierwszy etap długoterminowego partnerstwa, w ramach którego IFC rozważa zainwestowanie do 250 mln USD w serie obligacji, które zostaną wyemitowane przez Pekao, podał bank. Potencjalne inwestycje, zależne od spełnienia warunków komercyjnych, rynkowych i pozyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, wzmocnią zdolność banku do finansowania i wesprą odporność polskiego sektora bankowego, jednocześnie wspierając cele zrównoważonego rozwoju, podkreślono.

Kruk: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka sporządzony w związku z realizacją XII Programu Emisji Obligacji Publicznych, podała spółka. Komisja podała w swoim komunikacie, że program ma łączną wartość nominalną do 900 mln zł.

Trade Republic: Platforma oszczędnościowa, która weszła dziś na polski rynek, zamierza z czasem wzbogacać ofertę o kolejne rozwiązania, tak jak działo się to we Francji, Hiszpanii czy Włoszech, poinformował ISBnews country manager Polska Kamil Szymański. Polska jest pierwszym rynkiem banku poza strefą euro.

BNP Paribas BP: Agencja ratingowa Fitch Ratings zmieniła perspektywę Long-Term Issuer Default Rating (IDR) dla BNP Paribas Bank Polska ze stabilnej na negatywną oraz potwierdziła Long-Term IDR i Shareholder Support Rating (SSR) odpowiednio na poziomach A+ i a+, podał bank.

Citi Handlowy: Postanowił, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, o której rozstrzygnie zwyczajne walne zgromadzenie w 2026 r., i przeznaczyć na ten cel kwotę 448,55 mln zł, podał bank. Oznacza to, że zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 3,44 zł brutto.

mBank: Zdecydował o podwyższeniu maksymalnej kwoty głównej programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Euro Medium Term Note Programme – Program EMTN) z 3 mld euro (równowartość 12,76 mld zł) do 5 mld euro (21,27 mld zł), podał bank.

MCI Capital: Odnotowało 19,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 15,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO Bank Polski: Podpisał z Wind T30 MW – spółką z Grupy Tauron – umowę kredytu inwestycyjnego o wartości 238 mln zł, podał PKO BP i Tauron. Finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie wydatków związanych z budową lądowej farmy wiatrowej w Warblewie (woj. pomorskie, powiat słupski) o łącznej mocy 30 MW.

NBP: Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system płatności wysokokwotowych – SORBNET3, który zastąpił działający od 2013 r. system SORBNET2, podał bank. Nowy format komunikatów zapewnia większą elastyczność, bogatsze dane transakcyjne oraz lepszą interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami płatności, podkreślił NBP.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego i Koreański Fundusz Gwarancji Kredytowych (KODIT) podpisały memorandum o współpracy, na podstawie którego strony będą mogły wymieniać między sobą wiedzę, dzielić się dobrymi praktykami i informacjami związanymi z rozwojem i zarządzaniem systemami gwarancyjnymi. Największy potencjał BGK widzi we wdrażaniu cyfrowych narzędzi analitycznych wspierających instrumenty finansowe, bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji.

e-Paragony: Ministerstwo Finansów udostępniło kolejną wersję aplikacji mobilnej e-Paragony, podał resort. Nowa wersja umożliwia udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektroniczne na kilku urządzeniach.

Mastercard: Dzięki współpracy Mastercard z NCR Atleos i ITCARD do wypłaty gotówki z bankomatu oraz dostępu do innych usług, wystarczy już tylko telefon i biometryczna autentykacja, bez konieczności wpisywania kodu PIN. Polska jest pierwszym krajem na świecie, gdzie trwa pilotaż weryfikacji tożsamości wypłacającego za pomocą urządzenia mobilnego przy korzystaniu z bankomatu. Docelowo rozwiązanie będzie dostępne także na innych rynkach.

ING Bank Śląski: Uruchomił nową edycję oszczędnościowych ofert specjalnych dla aktywnych klientów indywidualnych: OKO w ofercie „Bonus na start” (przeznaczona dla klientów, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać z ING), „OKO Bonus” (przeznaczona dla klientów, którzy już oszczędzają z ING, posiadaczy Mojego ING) oraz „OKO Bonus Max” (przeznaczona dla klientów segmentu Premium oraz Private Banking).

Kraken: Udostępnił w Unii Europejskiej usługę xStocks, dzięki której uprawnieni inwestorzy z UE zyskali możliwość łatwego handlu tokenizowanymi odpowiednikami popularnych akcji notowanych na amerykańskich giełdach. To kolejny krok w rozwoju projektu, w ramach którego klienci z ponad 140 krajów zyskali możliwość obrotu ponad 60 tokenizowanymi akcjami. Stanowi to równocześnie ważny kamień milowy dla platformy Kraken.

mBank: Zaprezentował ofertę na długoterminowe inwestowanie, podał bank. Do końca lutego 2026 r. klienci mogą kupować ponad 450 ETF-ów w ramach rachunków IKE i IKZE bez prowizji.

Źródło: ISBnews