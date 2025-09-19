Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 15-19 września.

RYNEK KAPITAŁOWY

PFR Ventures: Podpisało kolejne trzy umowy z Momentum Capital Partners, Navivo Capital oraz vastpoint w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowe fundusze będą dysponować kapitałem o łącznej wartości ponad 410 mln zł, z czego wkład PFR Ventures wynosi blisko 240 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na inwestycje w innowacyjne polskie startupy, podał PFR.

INNE USŁUGI FINANSOWE; RAPORTY BRANŻOWE

ZPF/CRIF: Instytucje z sektora pozabankowego w sierpniu 2025 r. udzieliły klientom 410,1 tys. pożyczek o łącznej wartości 1,77 mld zł. W ujęciu liczbowym oznacza to spadek o 3,9% m/m oraz o 5,7% m/m pod względem kwoty zaciągniętych zobowiązań.

ROZWÓJ BIZNESÓW

mBank: Przyjął nową strategię grupy na lata 2026-2030 pt. „Cała naprzód!”, która zakłada m.in. osiągnięcie udziałów rynkowych w kluczowych produktach równych lub wyższych niż 10% w 2030 r., podał bank. Wśród wskaźników wymieniono zwrot z kapitału materialnego (ROTE) ponad 22%, wskaźnik koszty/dochody niższy lub równy 35% (i pozycja w TOP-3 wśród polskich banków) oraz koszty ryzyka na poziomie ok. 0,8% w okresie 2026-2030.

mBank: Zdecydował zaktualizować dotychczasową długoterminową politykę dywidendy zakładającą współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie 50%. Obecnie celem banku jest regularna wypłata dywidendy, począwszy od 30% zysku netto wygenerowanego w 2026 r., podał mBank. Dąży on do stopniowego zwiększania wskaźnika wypłaty dywidendy, wyznaczając jako cel strategiczny osiągnięcie poziomu 75% wypłaty z zysku netto wygenerowanego w 2030 r.

Best: Odnotował 18,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Europejskie Centrum Odszkodowań: Poinformowało o ustanowieniu prokury samoistnej i powołaniu na stanowisko prokurenta Renaty Sawicz-Patory, byłej prezes zarządu EuCO, przyjmując przy tym rezygnację Błażeja Kołodzieja z funkcji dotychczasowego prezesa zarządu.

Bank Pocztowy: Odnotował 102,6 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2025 r., a suma bilansowa osiągnęła 10 517,6 mln zł. Bank utrzymuje wysokie tempo akumulacji kapitału, a poziom zwrotu z kapitału (ROE netto) pozostaje nadal wysoki i wyniósł w omawianym okresie 21,3%. Marża odsetkowa wyniosła 5,1%. Jednocześnie o blisko 10% (w ujęciu wartościowym) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych banku.

PKO Bank Polski: Prowadzi zaawansowane prace nad otwarciem przedstawicielstw, które rozpoczną działalność w ciągu najbliższych kilku miesięcy w Szwecji i na Litwie, poinformował wiceprezes nadzorujący Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej Marek Radzikowski.

Bank Pekao: Zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu 23 września 2032 r., podał bank. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji. Przewidywaną datą emisji euroobligacji jest 23 września 2025 r.

PKO Bank Polski: Zakończył proces budowania księgi popytu dla 4 tys. sztuk 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł. Stopa redukcji wyniosła 23,81%; 45 podmiotów złożyło zapisy na 5 250 obligacji, podał bank.

PKO Bank Hipoteczny: Który zaoferuje klientom detalicznym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 1 mld zł, chce, by listy zastawne stały się tak powszechne jak depozyty czy obligacje, poinformowali przedstawiciele banku. Grupa PKO Banku Polskiego chce zbudować szeroki rynek detalicznych listów zastawnych i planuje kolejne emisje.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Rozmawia z nowym emitentem ETF, który chce wprowadzić swój pierwszy instrument tego typu nawet do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews członek zarządu Michał Kobza.

PKO Bank Hipoteczny: Zdecydował o emisji do 1 mln sztuk hipotecznych listów zastawnych serii 1N, o wartości nominalnej wynoszącej 1 000 zł i o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł z możliwością zwiększenia wielkości emisji do 1,2 mln sztuk i łącznej wartości nominalnej 1,2 mld zł, podał bank. Listy zastawne będą emitowane w ramach krajowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych papierów wynoszącej do 10 mld zł, podano.

InPost: Grupa InPost mianowała Łukasza Dziekana na stanowisko Financial Services Business Director, odpowiedzialnego za rozwój InPost Pay. Skupi się on na integracji wygody zakupów online z kompleksowymi narzędziami finansowymi w aplikacji InPost Mobile, podała spółka. „Cieszę się, że mogę dołączyć do InPost w tak dynamicznym momencie jego rozwoju. Chcę, aby InPost Pay był rozpoznawalny jako usługa, która ułatwia zakupy online i oferuje kompleksowe oraz innowacyjne rozwiązania finansowe i płatnicze. Moim celem jest budowa wygodnych i kontekstowych produktów finansowych i płatniczych dla użytkowników InPost. Dotąd skupialiśmy się na łatwości zakupów osiąganej dzięki intuicyjnemu checkoutowi InPost Pay. Chcemy, by ta sama łatwość i prostota były powszechne w płaceniu w Internecie, a wszyscy użytkownicy mieli dostęp do produktów szybkich, bezpiecznych i zarządzanych z jednego miejsca – swojego konta w aplikacji mobilnej InPost Mobile” – powiedział Dziekan, cytowany w komunikacie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Centralny Port Komunikacyjny: Podpisał z konsorcjum Lazard Freres SAS – Pekao Investment Banking umowę na doradztwo ws. finansowania dłużnego, podał CPK. Konsorcjum będzie wsparciem dla spółki m.in. w strukturyzacji finansowania, negocjacjach z instytucjami finansowymi i zawarciu umowy finansowania dłużnego w wysokości niezbędnej do realizacji budowy portu lotniczego. Wartość umowy to ponad 45 mln zł brutto.

PZU: Zarejestrowało już ponad 100 szkód komunikacyjnych z OC zgłoszonych przez mStłuczkę, podał ubezpieczyciel. Deklaruje, że dzięki nowej usłudze dostępnej w aplikacji mObywatel wypłaca odszkodowania nawet w kilka godzin od zgłoszenia szkody. Nowe rozwiązanie jest dostępne od 1 września.

XTB: Rozpoczęło największą w historii marki szerokozasięgową kampanię na 13 rynkach na czterech kontynentach, która potrwa do końca roku, podała spółka.

PragmaGO: Rozpoczęła współpracę z księgarnią internetową Tantis.pl. W ramach tej kooperacji sklep wprowadza płatności odroczone PragmaPay dla przedsiębiorców, stając się tym samym pionierem w swojej kategorii.

Zortrax: Zdecydował o zamknięciu emisji tokenów opartych o blockchain. Zarząd podkreśla, że w jego ocenie, dokonanej po starannej analizie założeń emisji tokenów, przygotowana przez poprzedni zarząd spółki emisja tokenów oraz jej założenia, cele i harmonogram są nieadekwatne biznesowo do sytuacji spółki oraz niewłaściwie przygotowane pod kątem dostępnej spółce infrastruktury i potencjalnych kosztów jej utrzymania (zarówno od strony informatycznej, jak i marketingowej).

Immersion Games: Podpisało list intencyjny z Ari10 – dostawcą usług związanych z kryptoaktywami. Strategiczne partnerstwo umożliwi Immersion Games realizację Strategii Crypto Treasury, w tym zakup Bitcoinów oraz przechowywanie ich na własnym bilansie. Intencją współpracy stron jest wspólne opracowanie koncepcji oraz stworzenie nowego produktu „crypto treasury” skierowanego do zewnętrznych klientów. Zgodnie z ustaleniami listu intencyjnego strategiczna współpraca z Ari10 i giełdą kryptowalutową ma obejmować kompleksowe usługi w zakresie kryptowalut: zakup kryptowalut (on-ramp), sprzedaż kryptowalut i zamianę na waluty fiat (off-ramp) oraz bezpieczne przechowywanie aktywów cyfrowych.

Alior Bank: Uruchomił nową ofertę finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, podał bank. Pożyczki będą udzielane z wkładu Funduszu Powierniczego, którym zarządza BGK, a także środków własnych banku. Na ten cel przeznaczono łącznie ponad 45 mln zł. Preferencyjne pożyczki będzie można przeznaczyć zarówno na modernizację nieruchomości, jak i na działania zwiększające energooszczędność całego przedsiębiorstwa.

NovaPay EU: Ogłosiła premierę swojej europejskiej aplikacji mobilnej stworzonej dla Europejczyków oraz zamieszkujących w UE Ukraińców – szczególnie tych, którzy już znają markę NovaPay. Od dziś użytkownicy w całej Unii Europejskiej mogą korzystać z aplikacji NovaPay Mob. Rozwiązanie debiutujące na polskim i unijnym rynku to m.in. wsparcie 24/7 w jęz. polskim, ukraińskim i angielskim oraz brak opłat za otwarcie konta, wydanie karty czy przelewy między kontami w całej UE. Aplikacja NovaPay Mob została uruchomiona w kooperacji z polską instytucją płatniczą Quicko, posiadającą licencję KNF, pozwalającą na świadczenie pełnego zakresu usług płatniczych.

Źródło: ISBnews