Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 22-26 września.

RYNEK BANKOWY

E-bankowość: Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wzrosła w II kw. br. o 16% w ujęciu rocznym i o 3% w ujęciu kwartalnym, wynika z raportu przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Spadła za to liczba osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej – o 3% kw/kw. Liczba klientów indywidualnych z dostępem do bankowości internetowej w II kw. 2025 r. sięgnęła blisko 45 mln.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,4 pkt m/m do 35,9 pkt we wrześniu 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje oszczędnościowe: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży w październiku zostanie dostosowane do zmian zachodzących na rynku finansowym, podało Ministerstwo Finansów. Oprocentowanie obligacji detalicznych o zapadalności od 3 miesięcy do 6 lat będzie obniżone. „W październiku zmieniamy oprocentowanie obligacji detalicznych o zapadalności od 3-miesięcy do 6-lat. Tym samym oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych stałoprocentowych wyniesie 2,75%. Kupon obligacji 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,75%, a 2-letnich 4,90% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 5,15%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 5,50% 4-letnie oraz 6,00% 10-letnie” – czytamy w komunikacie.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Ponad 250 przedsiębiorstw otrzyma blisko 795 mln zł wsparcia w ramach III naboru w kredycie ekologicznym FENG, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w IV naborze jest planowane na 24 października br.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Podpisał trzy umowy na środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), z instrumentu „Pożyczka na cyfryzację”. Ich odbiorcami są Białystok, Lublin oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, a łączna wartość pożyczek przekroczyła 65 mln zł, poinformowała wiceprezes Marta Postuła. Środki zostaną przeznaczone na zakup infrastruktury ICT oraz zaawansowanych technologii cyfrowych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

ING Bank Hipoteczny: Przeprowadził subskrypcję emisji czteroletnich listów zastawnych o wartości 1 mld zł, a marża została ustalona na poziomie 78 pb ponad stawkę WIBOR 6M, podał bank.

PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń podjęła uchwałę w sprawie powołania Bogdana Benczaka w skład zarządu, powierzając mu funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podała spółka. Do czasu uzyskania zgody rada powierzyła Benczakowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy.

mBank: Strategia mBanku zakłada, że do 2030 roku będzie obsługiwać 4,1 mln aktywnych klientów w Polsce, podał bank. W przeciwieństwie do konkurencji, która koncentruje się na agresywnym pozyskiwaniu nowych klientów, mBank oprze swój model wzrostu na lojalizacji i pogłębianiu relacji z obecnymi użytkownikami usług, zapowiedział prezes Cezary Kocik.

mBank: W ramach nowej strategii, będzie rozwijał spójną platformę w Polsce, Czechach i Słowacji, co może stanowić fundament potencjalnego rozwoju na kolejnych rynkach w przyszłości, poinformował wiceprezes ds. bankowości detalicznej Krzysztof Bratos. Ze słów prezesa Cezarego Kocika wynika jednak, że dopóki w Polsce obowiązuje podatek bankowy, mBank nie zdecyduje się wejść na nowe rynki.

Revolut: Przekroczył próg 5 milionów klientów w Polsce. Jeśli bank utrzyma dynamikę, przekroczy próg 6 mln klientów w Polsce w 2026 roku. Jesteśmy czwartym największym, pod względem liczby klientów, rynkiem Revolut na świecie (po Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Wraz ze Screen Network uruchomiła projekt GPW 24/7, który prezentuje informacje giełdowe na miejskich ekranach Digital Out of Home (DOOH), podała spółka.

Bank Pekao: Jest członkiem konsorcjum instytucji finansowych, które podpisało z Grupą Żabka umowę kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld zł, podał bank. Umowa obejmuje udzielenie kredytów o łącznej wartości 3,269 mld zł oraz 63 mln euro z terminem zapadalności w roku 2031. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie całości zobowiązań wynikających z obecnie zawartej umowy kredytów senioralnych, a także finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy Żabka. „Grupa Żabka jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku detalicznym. Podpisana umowa kredytowa to wyraz naszego zaangażowania w finansowanie innowacyjnych rozwiązań oraz stabilny rozwój przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej. Wierzymy, że dzięki tej współpracy Grupa Żabka będzie mogła jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów, rozwijać nowe kanały sprzedaży i kontynuować ekspansję zarówno w segmencie convenience, jak i w dynamicznie rosnącym sektorze eGrocery oraz diet pudełkowych” – powiedział dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao Dieter Lobnig, cytowany w komunikacie.

mBank: Zakłada pełne udostępnienie asystenta sztucznej inteligencji (AI) w swojej aplikacji w przyszłym roku, poinformował wiceprezes ds. bankowości detalicznej Krzysztof Bratos.

Polskie ePłatności: Wprowadziły PeP Store, w którym można zarejestrować karty SIM na terminalu, kupić doładowanie, ubezpieczyć telefon na wypadek stłuczenia ekranu, a także nadać paczkę albo zapłacić swoje rachunki. PeP Store, znany wcześniej jako Simapka, obsłużył już ponad 10 milionów klientów i działa w ponad 8,5 tys. sklepów w całym kraju. W samym segmencie rejestracji kart SIM osiągnął imponujący, ponad 30-procentowy udział rynkowy poza kanałami operatorów. 95% użytkowników deklaruje wysoką satysfakcję z korzystania z platformy.

PKO Bank Polski: Od ponad roku klienci PKO BP mogą korzystać ze społecznościowej wymiany walut w kantorze w aplikacji mobilnej IKO. W tym czasie 70% ofert w kantorze społecznościowym stanowiły oferty kupna, a 30% oferty sprzedaży waluty. Kantor PKO BP ma taką funkcję jako pierwszy i jedyny na polskim rynku wśród kantorów bankowych.

PKO Bank Polski: Przygotował specjalną ofertę dla kolejnych służb mundurowych – Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach oferty przedstawiciele Sił Zbrojnych mogą skorzystać ze specjalnych warunków dla konta osobistego, pożyczki, ubezpieczenia komunikacyjnego czy kredytu hipotecznego. W ostatnim czasie bank umożliwił skorzystanie z preferencyjnych warunków m.in.: Policji Polskiej, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Oferta dotyczy czynnych i emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy tych formacji.

PZU: Rozpoczął jesienną kampanię zawierania dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Producenci rolni mogą zapewnić bezpieczeństwo uprawom ozimym na bardzo korzystnych warunkach – z dofinansowaniem z budżetu państwa aż do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej.

Bank Pocztowy: Rozszerzył usługę automatycznych płatności za przejazdy autostradami aplikacji mobilnej Pocztowy dostępnej na telefony z systemem Android. Od teraz klienci banku mogą korzystać z Autopay na wielkopolskim odcinku autostrady A2 (Poznań-Konin). Usługa działa w pełni automatycznie – wystarczy, że klient zarejestruje pojazd w aplikacji, wybierze konto bankowe jako metodę płatności, a system rozpozna tablice rejestracyjne przy wjeździe i zjeździe z autostrady. Opłata pobierze się bezpośrednio z rachunku, a fakturę można pobrać z poziomu aplikacji.

Twisto: Dołączyło do FinTech Poland – największego w regionie ekosystemu fintech, który skupia ponad 180 podmiotów. Organizacja wspiera rozwój rynku finansowego, integruje fintechy, banki i regulatorów oraz tworzy przestrzeń do wspólnych działań. Twisto wnosi do społeczności perspektywę międzynarodową opartą na doświadczeniach z Polski, Czech i innych rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: ISBnews