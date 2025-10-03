Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 29 września-3 października.

RAPORTY BRANŻOWE

Organizacje pożytku publicznego (OPP): Otrzymały w 2025 roku od podatników rekordową kwotę prawie 2,3 mld zł wsparcia z tytułu 1,5% podatku, czyli blisko 379 mln zł więcej niż rok temu, podało Ministerstwo Finansów. 1,5% podatku przekazało 16,3 mln podatników, czyli o 1,5 mln więcej niż w ub.r. Przeciętna kwota wpłat w ramach 1,5% podatku wyniosła 140 zł.

MŚP: 72% mikro, małych i średnich firm uważa, że duże podmioty wykorzystują swoje przewagi we współpracy z mniejszymi przedsiębiorstwami, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów „Relacje asymetryczne w biznesie”. Dotkliwą konsekwencją, na którą wskazuje 60% firm, jest wydłużanie terminów płatności. Wśród 44% respondentów panuje przekonanie, że lepiej unikać współpracy z dużymi firmami z uwagi na zbyt wysokie ryzyko.

Zadłużenie osób młodych: Blisko 118 tys. młodych osób (18-24 lata) miało 833 mln zł zaległych długów pozakredytowych i kredytowych na koniec czerwca br., czyli o około 157 mln zł mniej (16%) niż rok wcześniej, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. W rok ubyło też niesolidnych dłużników w grupie pełnoletniego, ale najmłodszego pokolenia – o 3 607 osób i jest ich w sumie obecnie blisko 118 tys. „Średnia zaległość, jaką mają obecnie do spłaty, tj. 7 064 zł, byłaby łatwiejsza do pozbycia się, gdyby młodzi mieli wyrobiony nawyk oszczędzania” – powiedział prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski. Z najnowszego badania opinii na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że aż 325 osób w wieku 18-24 lata nie ma żadnych oszczędności. To ponad dwa razy więcej niż średnia dla starszych pokoleń. Co gorsza, odsetek ten rośnie, jeszcze rok temu wynosił 22%.

Zadłużenie branży odpadowej: Z danych BIG InfoMonitor wynika, że branża zajmująca się przetwarzaniem i zbiorem odpadów jest obecnie zadłużona na 319,5 mln zł, o 49 mln zł więcej niż rok temu tj. 18,2%. Największe zmiany w zaległym zadłużeniu odnotowano w dwóch kluczowych obszarach, czyli w podkategorii PKD 383 (Odzysk surowców) gdzie zadłużenie wzrosło o 19,5%, z 102,4 mln zł do 122,4 mln zł, a także w PKD 381 (zbieranie odpadów), gdzie zaległości zwiększyły się o 30,3% z 84,1 mln zł do 109,6 mln zł. W sumie w całej branży 1094 podmiotów nie radzi sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań, a odsetek firm – niesolidnych dłużników przekracza 8,8%. Jeszcze wyższy odsetek jest wśród przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem odpadów – 9,8%.

Zadłużenie TSL: Według danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) na koniec sierpnia 2025 r. zadłużenie firm TSL (transport, spedycja, logistyka) sięgnęło 1,64 mld zł, co oznacza wzrost o 209 mln zł r/r i o 104 mln zł od początku roku. Liczba dłużników wyniosła 32,1 tys. i była o 1,2 tys. większa niż rok wcześniej. Średnie zadłużenie wzrosło w tym czasie z 46,6 tys. zł do 50,9 tys. zł. Największa część tego długu – 1,3 mld zł – przypada na transport drogowy towarów. Analiza wiarygodności płatniczej, przeprowadzona przez KRD, pokazuje, że tylko 65,8% firm transportowych posiada wysoką wiarygodność, 21,5% – średnią, a 12,7% – niską. Oznacza to, że co ósma firma w branży znajduje się w strefie wysokiego ryzyka niewypłacalności.

ROZWÓJ BIZNESÓW

MCI Capital: Pracuje, aby dopiąć nową inwestycję jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes Tomasz Czechowicz. Główną tezą inwestycyjną jest biznes napędzany sztuczną inteligencją.

VeloBank: Rozpoczęła się akcja informacyjna VeloBanku, której celem jest pozyskanie kolejnych kilkudziesięciu franczyzobiorców w całej Polsce. Bank dysponuje dziś siecią 124 franczyz, w której od stycznia tego roku otworzył 27 placówek, a od stycznia 2024 r. – 70 nowych lokalizacji.

JRH ASI: Zawarł z Superkonstelacja Limited przedwstępną umowę nabycia 250 tys. akcji amerykańskiej spółki DistrictORG, stojącej za projektem CampusAI, podała spółka.

Alior Bank: Podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 450 mln zł. Zakładany dzień emisji obligacji będzie przypadał w październiku br., podał bank.

mBank: Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w III kwartale br. wyniosły 426,7 mln zł, podał bank. Wynikają one głównie z aktualizacji prognozy w zakresie liczby spraw sądowych oraz kosztu programu ugód, a także aktualizacji pozostałych parametrów modelowych, wyjaśniono.

Alior Leasing: Rada nadzorcza Alior Leasing powołała na stanowisko prezesa zarządu Marcina Kuksinowicza. Nowy prezes objął funkcję 1 października br. Marcin Kuksinowicz to menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w obszarach finansów, bankowości, logistyki oraz e-commerce. W ostatnich latach pełnił funkcję prezesa zarządu BL Logistics – integratora logistycznego współpracującego z blisko 20 firmami kurierskimi.

Binance: Największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i liczby użytkowników, w III kwartale 2025 r. zarejestrowała 14,8 mld dolarów napływów netto, według danych DeFiLlama. Dla porównania, dziesięć kolejnych największych giełd scentralizowanych łącznie przyciągnęło zaledwie 94 mln dolarów, co podkreśla zaufanie, jakim giełda cieszy się w całej branży. Napływy do Binance były 158 razy większe niż w przypadku najbliższych konkurentów, co jednoznacznie umacnia jej rolę jako głównej destynacji kapitału w ekosystemie kryptowalut. „Binance wciąż pozostaje platformą pierwszego wyboru zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Nasza nieporównywalna skala, płynność oraz zintegrowany ekosystem nagród powodują, że traderzy na całym świecie konsekwentnie wybierają Binance jako swoje główne centrum dla aktywów cyfrowych” – powiedział Dyrektor Generalny Binance Poland Łukasz Pierwienis, cytowany w komunikacie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PZU: Wprowadziło ubezpieczenia dodatkowe dla klientów posiadających polisę na życie: ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób w rozszerzonej wersji oraz ubezpieczenie na leczenie za granicą, podał spółka. Oba rozwiązania dostępne są dla dorosłych i dzieci.

PZU: Po zmianach w zarządzie i objęciu kierownictwa PZU przez Bogdana Benczaka, działający w Grupie PZU Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU „Jedność” odstąpił od dalszego prowadzenia sporu zbiorowego wszczętego w styczniu 2023 r., podała spółka.

ING Bank Śląski: Uruchomił nową edycję oszczędnościowych ofert specjalnych dla aktywnych klientów indywidualnych. Oferta specjalna dla aktywnych klientów indywidualnych obejmuje: OKO w ofercie „Bonus na start” dla klientów, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać z ING; „OKO Bonus” dla klientów, którzy już oszczędzają z ING, posiadaczy Mojego ING; „OKO Bonus Max” dla klientów segmentu Premium oraz Private Banking oraz „OKO Bonus Private Banking” dla klientów segmentu Private Banking.

PZU: Brokerzy zyskali możliwość samodzielnego przygotowania oferty i wystawienia polisy PZU Cyber dla swoich klientów na platformie mojaFirma.pzu.pl. Jest to odpowiedź PZU zarówno na oczekiwania brokerów dotyczące efektywnej współpracy, jak i na skalę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, z jakimi mamy do czynienia na co dzień w Polsce.

VeloBank: Wprowadził nową ofertę dla jednoosobowych działalności gospodarczych. To rozwiązanie powstało w ramach nowej strategii Business Banking, której celem jest maksymalne uproszczenie codziennego prowadzenia firmy. W ramach promocji bank oferuje do 5,75% na bieżącym rachunku firmowym, brak opłat przez rok za prowadzenie konta i atrakcyjny cashback w rachunku bieżącym, leasing od pierwszego dnia działalności, VeloKantor bez prowizji i obsługę 24/7.

PKO Leasing: Podpisał umowę o współpracy z Porsche Financial Services Polska i została wyłącznym partnerem finansowym marki Porsche w Polsce. Klienci sieci dealerskiej Porsche w Polsce zyskują dzięki temu dostęp do dogodnego dla siebie finansowania auta w leasingu, wynajmie długoterminowym lub pożyczce leasingowej. Partnerstwo z Porsche wpisuje się w strategię PKO Leasing na lata 2025-2027, w której rozwój modeli captive stanowi jeden z kluczowych kierunków rozwoju i zwiększania skali działania lidera na rynku leasingu w Polsce.

PKO Bank Polski: Udostępnił klientom w pełni zdalny wniosek o otwarcie rachunku firmowego. Klienci mogą teraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel – bez konieczności wizyty w oddziale, bez kuriera, bez dodatkowych formalności.

Binance: Giełda kryptowalut uruchomiła Crypto-as-a-Service (CaaS) – white-labelową usługę infrastrukturalną premium, stworzoną z myślą o tradycyjnych instytucjach finansowych i domach maklerskich, które chcą bezproblemowo oferować handel kryptowalutami swoim klientom. „Popyt na aktywa cyfrowe rośnie szybciej niż kiedykolwiek, a tradycyjne instytucje finansowe nie mogą sobie już pozwolić na pozostawanie poza rynkiem. Budowa własnych kompetencji w obszarze krypto od podstaw jest jednak skomplikowana, kosztowna i obarczona ryzykiem. Dlatego stworzyliśmy Crypto-as-a-Service – gotowe, zaufane rozwiązanie infrastrukturalne. Dzięki modułowej konstrukcji integracja jest niezwykle prosta, co pozwala instytucjom skupić się na tym, co najważniejsze – na obsłudze klientów. Naszym celem jest poszerzanie dostępu do aktywów cyfrowych i docieranie do użytkowników, którzy jeszcze nie mieli styczności z tą klasą aktywów. Jesteśmy podekscytowani, mogąc wspierać instytucje w płynnym wejściu w świat finansów przyszłości” – powiedziała szefowa działu VIP & Institutional w Binance Catherine Chen, cytowana w komunikacie.

Źródło: ISBnews