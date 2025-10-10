Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 6-10 października.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały w ubiegłym miesiącu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 42,2% w porównaniu do września 2024 r. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 40,2% r/r, do 39,91 tys. W porównaniu do sierpnia liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 13,1%.

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła decyzję o przesunięciu produkcyjnego uruchomienia systemu GPW WATS. Decyzja zapadła po analizie wyników dotychczasowych testów i próby generalnej przeprowadzonej 4 października. Nowy harmonogram wdrożenia zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu kilku tygodni, podała Giełda.

Polski rynek akcji: Choć wrzesień przyniósł kilka „zawirowań” na polskim rynku akcji, a zwłaszcza osłabił dotychczasową narrację o poprawie nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa, to Skarbiec TFI pozostaje pozytywnie nastawiony do polskich akcji, poinformował zarządzający funduszami Krzysztof Cesarz. Towarzystwo dostrzega dużo ciekawych inwestycyjnie spółek w sektorach mniej podatnych na zmiany regulacyjne lub decyzje polityczne; widzi też – przynajmniej chwilowy – „powrót do łask” spółek gamingowych.

WIG20: Perspektywa wprowadzenia podatku bankowego znacznie ograniczyła potencjał banków na GPW. Ich miejsce jako lokomotyw wzrostu mogą zająć Orlen czy KGHM, co pozwoliłoby indeksowi WIG20 sięgnąć poziomu 3 tys. pkt na wiosnę przyszłego roku, ocenił w rozmowie z ISBnews analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

INNE USŁUGI FINANSOWE, RAPORTY BRANŻOWE

Private banking: Zamożni Polacy, za których uznano zarabiających rocznie min. 240 tys. zł brutto, preferują bezpieczne formy lokowania kapitału. Co drugi inwestuje w akcje, a co piąty korzysta z konta maklerskiego, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie ING Banku Śląskiego. Wśród ich inwestycji dominują nieruchomości w Polsce (65%) i metale szlachetne (35%). „Większość zamożnych Polaków interesuje się finansami (78%) i chce być maksymalnie zaangażowana w zarządzanie swoim majątkiem (72%). Deklarują, że nie tylko znają się na zarządzaniu pieniędzmi, ale wręcz sprawia im to przyjemność. Co druga osoba twierdzi, że akceptuje duże ryzyko inwestycyjne. W tym kontekście może dziwić konserwatywny wybór produktów finansowych i inwestycyjnych, z których korzystają najbogatsi Polacy. Preferują bezpieczne formy lokowania kapitału – najczęściej sięgają po produkty oszczędnościowe (konta, lokaty), karty kredytowe i ubezpieczenia. Co drugi inwestuje w akcje, a co piąty korzysta z konta maklerskiego. Wśród inwestycji dominują nieruchomości w Polsce (65%), metale szlachetne (35%) oraz przedmioty o trwałej wartości, takie jak biżuteria czy zegarki (29%)” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Oblicza Polskiej Zamożności”

ROZWÓJ BIZNESÓW

PragmaGO: Podjęła uchwałę w sprawie emisji trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii E1 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł z możliwością zwiększenia do 30 mln zł, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane w dniach 13-27 października br. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + 3,75 punktów procentowych) wyniesie 8,28% w skali roku, podano.

Bank Millennium: Szacuje wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, utworzonych w III kwartale br., na 394 mln zł, podał bank. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 91 mln zł.

Grupa Kruk: Zainwestowała 622 mln zł (-16% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2 767 mln zł (-18% r/r) w II kw. 2025 r., podała spółka. Kruk podtrzymuje plan zainwestowania jeszcze ok. 1 mld zł w br.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 806,6 mln zł według stanu na koniec września. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 660 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz PKO Bank Polski: Podpisały pierwszą w Polsce umowę konsorcjalną w sektorze biogazu i biometanu, udzielając 74 mln zł kredytu spółce Neo Biofuel Energy, która przeznaczy go na zakup i rozwój instalacji biogazowni rolniczych, podały banki. Umowa przewiduje możliwość finansowania kolejnych projektów.

Provident Polska: Po ponad 2,5 roku od wprowadzenia na rynek wydał już ćwierć miliona kart Provi Smart, podała spółka. „To jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się produktów w ofercie firmy i jedno z najpopularniejszych rozwiązań płatniczych w segmencie pozabankowym w Polsce. Pod względem liczby wydanych kart kredytowych Provident znajduje się w pierwszej dziesiątce największych wydawców w Polsce – zaraz obok największych banków” – czytamy w komunikacie.

PZU: Rozwija kompleksowy Pakiet dla Brokerów, który ma na celu usprawnienie współpracy z kancelariami brokerskimi. Efektywne procesy, samodzielne ofertowanie i wartość dodana wynikająca ze współpracy z PZU w obszarze zarządzania ryzykiem to trzy filary pakietu. Od 1 października nastąpiła także integracja struktur obsługujących zapytania brokerskie dla wszystkich segmentów klientów majątkowych (korporacyjnych, MSP oraz indywidualnych).

mBank: Uruchomił pilotaż nowego produktu finansowego dla młodych dorosłych. Minikasa to pierwsza na polskim rynku nieoprocentowana pożyczka, która łączy edukację finansową, budowanie pozytywnej historii kredytowej oraz wygodę w realizacji codziennych ważnych celów. Produkt przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 25 lat. Mogą oni pożyczyć do 500 zł na maksymalnie 5 miesięcy.

Bank Pekao: Wraz z partnerami – Costa Coffee i Visa – wprowadził od października br. promocję dla klientów indywidualnych – 50% zniżki na kawy oraz inne napoje przygotowywane przez baristę w kawiarni Costa Coffee. Ze zniżki można korzystać do końca lutego 2026 roku przy płatności dowolną kartą wydaną przez Pekao oraz rejestracji kodu rabatowego w aplikacji Costa Coffee Club. Do promocji można przystąpić do 31 stycznia 2026 roku, natomiast sam kod będzie ważny do 28 lutego 2026 r. Promocja dostępna jest w ponad 100 kawiarniach Costa Coffee, z wyłączeniem lokalizacji na lotniskach, targach i w salach zabaw dla dzieci.

Nationale-Nederlanden: Wprowadziło na rynek pierwsze w Polsce ubezpieczenie dla klientów indywidualnych odpowiadające na rosnące wyzwania związane z kondycją psychiczną Polaków. Ubezpieczenie obejmuje szybki dostęp do psychologa i psychiatry, finansowanie psychoterapii oraz świadczenie pieniężne w razie hospitalizacji psychiatrycznej. Produkt dostępny dla osób w wieku od 3 do 71 lat łączy profilaktykę, interwencję kryzysową i bezpieczeństwo finansowe, oferując kompleksowe wsparcie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.

Związek Polskiego Leasingu: Magdalena Ciechomska-Barczak, prezes zarządu ING Lease (Polska), została powołana do 12-osobowej rady Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Jej kadencja potrwa do 2028 roku. Powołanie to stanowi wyraz zaufania oraz docenienie wieloletniego doświadczenia i zaangażowania w rozwój branży finansowej i usług dla biznesu.

PKO BP: Właśnie został ogłoszony czwarty nabór wniosków w sprawie udzielenia bezzwrotnej dotacji z BGK – zacznie się 24 października 2025 r. i potrwa do 8 stycznia 2026 r. Wnioski o wydanie promesy, która jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, można składać w PKO Banku Polskim. Kredyt można przeznaczyć na inwestycje, które obniżą zużycie energii w firmie, a docelowo przyczynią się do obniżenia kosztów i ograniczenia śladu węglowego. Dofinansowanie wynosi 25-80% wydatków na inwestycję.

Źródło: ISBnews