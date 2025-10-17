Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 13-17 października.

RYNEK BANKOWY

Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 33,47 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2025 r., co oznacza wzrost o 15,5% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W samym sierpniu wynik netto wyniósł 4,9 mld zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

INVL Private Equity Fund II: Pozyskał 410 mln euro, przekraczając zarówno początkowy cel na poziomie 250 mln euro, jak i górny limit w wysokości 400 mln euro, podał Fundusz. Oczekuje na zainteresowanie firm m.in w Polsce, gdzie chce nabywać większościowe lub znaczące udziały mniejszościowe, mierząc w optymalne pakiety rzędu 35 mln euro.

Rubicon Partners: Zainwestował w Polish Innovation Labs (PIL), spółkę działającą w branży militarnej i technologicznej, podał fundusz. W rundzie inwestycyjnej w wysokości 10 mln zł poza Rubicon Partners wzięli udział również Fundacja Rodzinna Elephant rock Remigiusza Talarka oraz aniołowie biznesu, podał fundusz. Spółka rozważa też pozyskanie jeszcze jednej rundy pre-IPO, przed potencjalnym upublicznieniem na warszawskiej giełdzie w 2026 r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Grupa Best: Zainwestowała 14,7 mln zł (-70% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 56,1 mln zł (-77% r/r) w III kw. 2025 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę wyniosły w III kwartale br. 211,2 mln zł (+83% r/r).

Alior Bank: Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 450 mln zł, podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,50% w skali roku. Dzień emisji będzie przypadał 30 października br., a dzień wykupu – 19 października 2029 r. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, podano także.

mPay: Zawarł list intencyjny z MoneyGram Payment Systems Inc. oraz MoneyGram International SA, określający główne założenia przyszłej umowy o świadczenie usług międzynarodowych przekazów pieniężnych, podała spółka. Zawarcie właściwej umowy o prowadzenie usługi Money Transfer planowane jest na ten rok.

Alior Bank: Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating kredytowy (IDR) Alior Banku na poziomie BB+, podała agencja. Fitch utrzymał także długoterminowy rating krajowy banku na poziomie A-(pol). Jednocześnie agencja podniosła perspektywy ratingów na pozytywne ze stabilnych.

PayU oraz PayPo: Ogłosiły rozpoczęcie współpracy na rynku rumuńskim. W ramach partnerstwa PayU włącza do swojej oferty rozwiązanie BNPL od PayPo, co umożliwi klientom jeszcze wygodniejsze zakupy na jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce i płatności cyfrowych w Europie.

Standard Chartered oraz OKX: Ogłosiły rozszerzenie swojego partnerstwa w zakresie aktywów cyfrowych na Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: Objął 5,2% akcji MCI Capital – wiodącego funduszu private equity specjalizującego się w inwestycjach w sektorach technologii i ochrony zdrowia. To już trzeci fundusz emerytalny, który dołącza do akcjonariatu MCI Capital, potwierdzając zaufanie rynku i atrakcyjność strategii inwestycyjnej spółki. „Dołączenie NN OFE do grona naszych akcjonariuszy to wyraźny sygnał, że rynek instytucjonalny coraz mocniej dostrzega potencjał inwestycyjny sektora private equity w Polsce i regionie. Odbieramy tę inwestycję jako wyraz zaufania do naszej konsekwentnej strategii oraz potwierdzenie pozycji MCI jako jednego z liderów inwestycji w spółki technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym celem pozostaje długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy w oparciu o efektywne inwestycje i odpowiedzialne zarządzanie kapitałem” – powiedział założyciel i partner zarządzający MCI Capital Tomasz Czechowicz.

Eurohold Bułgaria: Fitch Ratings podniósł rating siły finansowej ubezpieczyciela (Insurer Financial Strength – IFS) spółki Insurance Company Euroins AD (Euroins Bułgaria), największej spółki zależnej Euroins Insurance Group AD (EIG), do poziomu BB- z B+, nadając mu stabilną perspektywę. Ubezpieczyciel, który jest obecny na polskim rynku, należy do Grupy Eurohold, notowanej na warszawskiej giełdzie. „Podwyższenie ratingu odzwierciedla wzmocnienie poziomu kapitałów i wskaźników wypłacalności Grupy, wyższą adekwatność rezerw technicznych oraz ograniczenie ekspozycji na ryzyko inwestycyjne. Agencja Fitch zwróciła również uwagę na wiodącą pozycję Euroins na bułgarskim rynku ubezpieczeniowym” – czytamy w komunikacie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Podatek dochodowy: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt deregulacyjny), przedłożony przez ministra finansów i gospodarki, podała Kancelaria Premiera.

Santander Consumer Bank: Wprowadził we współpracy z partnerami technologicznymi – Comfino i Polskimi e-Płatnościami popularne w e-commerce płatności odroczone i zakupy na raty do sklepów stacjonarnych. Rozwiązanie umożliwia prosta aktualizacja systemu terminali, które znajdują się już na wyposażeniu tysięcy sklepów w całej Polsce. Ten zabieg pozwoli urządzeniom generować kody QR lub linki, które posłużą do dokonania płatności odroczonej lub na raty na własnym urządzeniu mobilnym.

PZU: Nawiązuje nową współpracę ze startupem simpl.rent i wdraża narzędzie, które ułatwia wprowadzanie dedykowanych programów ubezpieczenia przygotowanych dla wybranych grup klientów. To kolejna innowacja wdrożona w ramach programu PZU Ready for Startups. Platforma Sherpa, która powstała we współpracy PZU i simpl.rent, ułatwia szybkie wdrożenie i dystrybucję specjalistycznych majątkowych programów ubezpieczeniowych dla konkretnych grup klientów. To rozwiązanie będzie wspierać agentów wyłącznych PZU w personalizowaniu oferty i odpowiadaniu na specyficzne potrzeby ubezpieczeniowe klientów. „W PZU aktywnie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają pracę agentów i przyspieszają proces budowania szytych na miarę ofert ubezpieczenia. To kolejny udany projekt, który realizujemy wspólnie z simpl.rent. Zbudowane przez naszego partnera rozwiązanie pozwoli nam szybciej odpowiadać na potrzeby klientów i oferować nasze produkty w pełni cyfrowo, efektywnie oraz w wygodny dla klienta sposób” – powiedział członek zarządu PZU Jan Zimowicz.

Mizzox: Użytkownicy platformy Mizzox, oferującej intuicyjne narzędzie do zarządzania firmą, mogą korzystać z windykacji online, którą zapewnia Kaczmarski Inkasso. Dzięki integracji systemów obu firm przedsiębiorcy pracujący na platformie Mizzox zyskają możliwość błyskawicznego zlecenia windykacji bezpośrednio ze swojego konta.

Raiffeisen Digital Bank: Dodał do swojej oferty bankowości cyfrowej konto oszczędnościowe w euro. Jednocześnie uruchomił promocję, w ramach której oprocentowanie tego konta wynosi 1,5% w skali roku, na trzy miesiące, mające zastosowanie do maksymalnej kwoty 50 000 euro. Proces otwierania konta oszczędnościowego w euro przebiega w 100% online, jest prosty i przejrzysty, dostępny dla nowych i obecnych klientów.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Przystąpił do porozumienia w sprawie standardu zrozumiałości języka w usługach bankowych. Inicjatywa jest odpowiedzią na wdrożenie do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Dostępności.

PKO Bank Polski: Przystąpił do porozumienia w sprawie standardu zrozumiałości języka w usługach bankowości detalicznej, wypracowanego w ramach Związku Banków Polskich. Inicjatywa ta potwierdza wspólne podejście banków do przejrzystej, spójnej i inkluzywnej komunikacji z klientami. Standard prostego języka, który jest częścią porozumienia, został opracowany we współpracy z ekspertami z ośrodków naukowych i uwzględnia specyfikę usług finansowych oraz wymogi ustawowe.

