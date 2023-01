Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 23-17 stycznia.

RYNEK BANKOWY

Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniesie 4,82 mld zł w 2022 r. wobec 5,98 mld zł rok wcześniej i 4,55 mld zł w 2023 r. w scenariuszu bazowym, wynika z prezentacji Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich (ZBP).

Wakacje kredytowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,1 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 275 mld zł do 15 stycznia 2023 r., podał BIK.

Wyniki sektora: Suma odpisów, rezerw i strat banków z tytułu modyfikacji może w 2022 r. osiągnąć od 28,92 mld zł do 31,92 mld zł, podał Związek Banków Polskich (ZBP).

NPL: Udział wartościowy kredytów przeterminowanych, czyli pow. 90 dni, w relacji do wartości wszystkich czynnych kredytów (wskaźnik NPL) wyniósł dla całego portfela kredytów 5,2% na koniec grudnia 2022 r. – to więcej o 0,5 pkt proc. niż w grudniu 2021 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Kredyty ratalne: Sprzedaż kredytów ratalnych spadła o 0,3% r/r do 18 mld zł w 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Na 2023 r. przewidywany jest wzrost o 2,8% r/r do 18,5 mld zł.

Kredyty gotówkowe: Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 64,9 mld zł w 2022 r., co oznacza spadek o 2,4% r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Na 2023 r. przewidywany jest zbliżony poziom sprzedaży takich kredytów – ok. 65 mld zł.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 45,4 mld zł w 2022 r., co oznacza spadek o 49,1% r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Na 2023 r. przewidywany jest dalszy spadek – o 38% r/r.

Wyłudzenia kredytów: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 2,3 tys. kredytów na łączną kwotę 40,1 mln zł w IV kw. 2022 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 52. edycji raportu InfoDOK.

WIBOR: Wskaźnik WIBOR jest wyliczany rzetelnie i wiarygodnie, nie dochodziło do manipulacji tym wskaźnikiem, a oczekiwanie, że sądy będą usuwać z umowy ten wskaźnik jest nierealistyczne, ocenia w swoim stanowisku Związek Banków Polskich (ZBP).

Oczekiwania sektora: Mniej niż połowa badanych bankowców – 43% – uważa, że 2023 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni, 27% badanych spodziewa się, że 2023 rok będzie lepszy, natomiast według 30%, 2023 rok będzie porównywalny z poprzednim, wynika z badania Mind&Roses.

Pengab:Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 6,4 pkt m/m do 15,4 pkt w styczniu, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Wakacje kredytowe: Obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do przedłużenia obowiązywania wakacji kredytowych na rok przyszły, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Wcześniej dziś zapowiadał, że ewentualną decyzję w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych rząd zamierza podjąć w połowie roku. Podkreślał także, że będzie ona zależna m.in. od poziomu stóp procentowych, a w przypadku ich znaczącej obniżki takie działania mogą okazać się niepotrzebne.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 496,62 mld zł w grudniu 2022 r, co oznacza spadek o 0,6% m/m i 3% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Depozyty i kredyty: Wartość depozytów ogółem na koniec grudnia br. wyniosła 1 724,52 mld zł, co oznacza wzrost o 0,6% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 5,5% r/r. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 470,37 mld zł, tj. spadły o 0,8% m/m i wzrosły o 1,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Zmiana rachunku: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęły 4 859 osób w IV kw. 2022 r., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w minionym kwartale – ponad 1,8 tys. – wpłynęło w październiku.

RYNEK KAPITAŁOWY

Skarbowe obligacje detaliczne: Oprocentowanie obligacji detalicznych w lutym 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

Bitcoin: Dobrze zdywersyfikowany portfel powinien zawierać niewielki udział bitcoina (BTC), w granicach 1-5%. Jest to odpowiedzialna waga i historycznie wpłynęła na skorygowane o ryzyko zwroty z portfeli, ocenił Vetle Andreas Gusgaard Lunde, senior analyst w Arcane Research w rozmowie z ISBiznes.pl.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w listopadzie finansowania o wartości 253,6 mln zł (+27,4% m/m i 177% r/r, wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W grudniu sektor tradycyjnych pożyczek udzielił finansowania o wartości 1,3 mld zł.

Pożyczki pozabankowe: Wartość pożyczek pozabankowych wzrosła o 27% r/r do 9,1 mld zł w 2022 r., zaś ich liczba zwiększyła się o 22,9% r/r do 3,6 mln sztuk, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Informacja finansowa: Prezydent podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek bankowych, podała Kancelaria Prezydenta.

Oszczędzanie: Ponad dwie trzecie (68%) Polaków posiada oszczędności, z czego 41% odkłada regularnie pieniądze już od dłuższego czasu, a 27% dopiero od niedawna, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego. Co trzeci z nas nie ma w tym momencie żadnych oszczędności (32%).

Zaległości: Zaległości osób, które mają 65 lat i więcej, wobec banków, firm pożyczkowych i dostawców usług wynosiły w listopadzie 2022 r. 10,7 mld zł przeterminowanych długów, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Przez rok wzrosły o 423 mln zł. Przybyło też o 3,8 tys. niesolidnych dłużników – do 387 tys. osób. Średnio na osobę przypada ponad 27,5 tys. zł nieuregulowanych zobowiązań.

Oszczędzanie: Młodzi Polacy (18-24 lata) po raz kolejny pozostają liderami oszczędzania. W ubiegłym roku środki finansowe udało się odłożyć aż 82% z nich, wynika z cyklicznego badania przeprowadzonego w grudniu 2022 przez firmę Tavex. Równie wysoko pozostaje nieco starsza grupa (25-34 lata), wśród której na finansowym plusie było aż 75% respondentów.

ROZWÓJ BIZNESÓW

eService: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wyraziła sprzeciwu wobec pośredniego nabycia akcji eService przez Global Payments Inc., podała Komisja. To konsekwencja nabycia przez Global Payments współwłaściciela eService.

Generali: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia Generali Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym i NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym, podała Komisja.

TFI PZU: Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach zarządzanych przez TFI PZU wzrosła o prawie 5,5 mld zł r/r do 29,7 mld zł w 2022 r., podało Towarzystwo.

ING: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przejęcie kontroli nad Paymento Financial przez ING Investment Holding, podała Komisja.

Signal Iduna: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Agnieszki Kiełbasińskiej na stanowisko prezesa towarzystw: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń i Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń, podała Komisja.

VIG: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Adama Dwuleckiego na stanowisko prezesa zarządu Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, podała Komisja.

Velo Bank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Adama Marciniaka na stanowisko prezesa zarządu VeloBanku, podała Komisja. W tym samym komunikacie poinformowała o wyrażeniu zgody na objęcie przez Paulinę Strugałę stanowiska członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

PragmaGO: Podjęła uchwałę w sprawie przydziału 200 tys. obligacji serii B2 po cenie emisyjnej równej 100 zł za sztukę, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 65,82%.

BOŚ: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) o zwiększenie o 50 mln zł puli środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych, podał bank. Tym samym łączna kwota do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej programu „Mój elektryk” wynosi 250 mln zł.

PKO BP: PKO Bank Polski przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) obligacji o wartości 750 mln euro, podał bank.

Krakowski Bank Spółdzielczy: Odnotował blisko 88 mln zł zysku brutto za 2022 r., podał bank. Jak podkreślono, jest to jeden z najlepszych wyników w ponad 120-letniej historii banku.

Syndyk Idea Banku: Złożył wniosek o zmianę układu w postępowaniu układowym GetBack (obecnie Capitea), mającą na celu powołanie nowego zarządcy, który zostanie wyłoniony w głosowaniu przez wierzycieli GetBack, poinformował syndyk. Złożył też wniosek do prokuratury dotyczący nieprawidłowości w procesie restrukturyzacji GetBack oraz podejrzenia o korupcję gospodarczą.

Brewe Leasing: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na spółkę ponad 150 tys. zł kar za wprowadzanie konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa ich pieniędzy i obiecywanych zysków i nakazał jej natychmiast zaniechać kwestionowanych praktyk, podał Urząd.

Haitong Bank: Warszawski oddział Haitong Banku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informację o planowanym zawieszeniu działalności pionów Equity Capital Markets oraz Equity Research, ponieważ ta działalność wykracza poza strategię rozwoju Haitong Banku na rynkach Europy i Ameryki Południowej, podał bank.

Alior Bank: Przestawi swoją nową strategię 6 lutego, podał bank.

eService: 1 738 842 transakcje płatnicze zrealizowane w ciągu godziny, czyli o prawie 18% więcej niż w 2021 roku. To jeden z rekordów eService, który padł podczas ostatniego szczytu zakupów – przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Liczba terminali płatniczych, które eService obsługuje w Polsce, osiągnęła na koniec 2022 roku 324,5 tysięcy. To ok. 57 proc. wszystkich urządzeń, dla których firma rozlicza transakcje w całej Europie (570 tys.). Wyniki te dają mu pozycję największego agenta rozliczeniowego w regionie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BGK, Kredobank: Komisja Europejska (KE), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ukraiński KredoBank podpisały umowę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Ukrainie do 20 mln euro, podał BGK. Pierwszy etap projektu zakłada 10 mln euro. Pomoc będzie udzielana w formie gwarancji BGK zabezpieczających kredyt przyznawany przez KredoBank.

PKO BP, Soneta: Dzięki integracji systemów PKO Banku Polskiego i firmy Soneta, biznesowi klienci banku mogą zlecać przelewy bezpośrednio w swoim systemie ERP enova365, bez logowania do iPKO biznes, podał bank.

Bank Pekao: Uruchomił nową ofertę dla klientów, którzy zamówią Kartę Kredytową z Żubrem. Klient może zyskać 64 000 pkt, a następnie wymienić je na nagrody o wartości do 800 zł w programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Mokka: Wiodący dostawca płatności odroczonych w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął działalność operacyjną w Bułgarii. Działający m.in. w Polsce i Rumunii fintech oferuje klientom odroczenie płatności za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Alior Bank: Wesprze kolejne wydarzenie skierowane do fanów gamingu, esportu, fantasy. Tym razem będzie to seria imprez Geek Week, które odbędą się w największych miastach w Polsce. Inaugurację tegorocznej edycji zaplanowano na ostatni weekend stycznia, a odbędzie się ona w Poznaniu. Dla uczestników eventów Alior Bank przygotował stoiska ze swoimi produktami dla gamerów oraz gadżety.

Santander BP: Bank przygotował specjalną ofertę dla firm. Promocja obejmuje e-terminal aplikacyjny SoftPOS oraz stacjonarne i mobilne terminale płatnicze POS. Dzięki niej prowadzący swój biznes mogą zostać zwolnieni z czynszu za urządzenie na okres od 9 miesięcy do 2 lat.

Alior Bank: Ruszyła kolejna edycja promocji „Biznes na plusie ceny na minusie”. Nowi klienci biznesowi, którzy w czasie jej trwania otworzą rachunek firmowy z kartą debetową Mastercard z Plusem, mogą otrzymać do 1800 zł zwrotu za zakupy na dowolnych stacjach paliw. Promocja trwa do końca września br. Dodatkowo, jeśli nowo otwartym rachunkiem firmowym będzie iKonto Biznes lub rachunek 4×4, bank nagrodzi posiadaczy tych rachunków za aktywne bankowanie. Premia może wynieść do 1500 zł rocznie.

Bank Pekao: Zaprasza do udziału w nowej edycji Programu Poleceń Polecam Przekorzystnie, do którego można zapisać się w aplikacji mobilnej PeoPay oraz serwisie internetowym Pekao24. Klienci polecający konta innym osobom stają się ambasadorami banku i mogą zyskać nawet do 1500 zł. W naszym programie zyskują również klienci poleceni, którzy za otworzenie konta mogą zyskać do 100 zł nagrody.

PKO BP: Klienci korporacyjni PKO Banku Polskiego w trakcie specjalnej aukcji zatytułowanej „Sztuka Pomagania” wylicytowali 11 obrazów za niemal 350 tys. zł. Dzieła sztuki wybitnych polskich artystów z kolekcji banku zostaną im użyczone na 3 lata do wyłącznej dyspozycji. Pieniądze z aukcji, podobnie jak z prowadzonej od grudnia do końca stycznia akcji „Bank Dobrych Serc”, trafią do 48 Domów Samotnej Matki w całej Polsce.

Alior Bank: Obniżył do 0% prowizję przygotowawczą od kredytu w rachunku bieżącym i Bizneskredytu na cele obrotowe, inwestycyjne i ekologiczne. Promocja obowiązuje do końca czerwca br. i skierowana jest do klientów biznesowych z segmentu mikro i małych firm, którzy mają zakończony rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy, na dzień 30 listopada minionego roku nie posiadali w Alior Banku żadnego produktu, a bieżący rachunek otworzyli 1 grudnia 2022 r. lub później.

