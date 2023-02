Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 30 stycznia – 3 lutego.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi prace nad zmianą rekomendacji S, które zmierzają do zróżnicowania bufora przy ocenie zdolności kredytowej w zależności od oferty banku, poinformował dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF Jacek Barszczewski.

Wakacje kredytowe: Rząd nie ma obecnie planów, by przedłużać wakacje kredytowe, a ich ewentualne przedłużenie będzie zależało od tego, jak będą kształtowały się stopy proc. w przyszłym roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w styczniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 56,1% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o ok. 52,7% r/r do 13,26 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 7,8%.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberbezpieczeństwo to najpoważniejsze zmartwienie zarządzających ryzykiem w bankach zdaniem 72% badanych, wynika z najnowszego raportu EY oraz Instytutu Finansów Międzynarodowych (IFM) zatytułowanego „Szukając stabilności w zmienności: Jak współzależne typy ryzyka przesuwają dyrektorów ryzyka w centrum biznesu bankowego”. Zaraz za nim plasuje się ryzyko kredytowe (59% wskazań). W palecie ryzyk mocno zaznaczyła swoją obecność geopolityka.

E-banking: Podczas zimowych wyjazdów zagranicznych 92% transakcji klientów PKO Banku Polskiego (PKO BP) stanowią płatności bezgotówkowe w terminalach POS, wynika z analizy transakcji wykonywanych kartami płatniczymi (debetowymi i kredytowymi) w poprzednim sezonie zimowym (styczeń-marzec 2022 roku).

Wakacje kredytowe dla rolników: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) chce wprowadzenia wakacji kredytowych dla rolników, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Zapowiada wniosek o notyfikację do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Kredyty mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w grudniu ub.r. 10,5 tys. kredytów (spadek o 14,2% r/r) o łącznej wartości 1,6 mld zł (spadek o 20% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W całym 2022 r. liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 136 tys. (-12,7%), a ich wartość sięgnęła 19,68 mld zł (-12%).

Wakacje kredytowe: Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych jeszcze nie zapadły, zależą one od tego, jak ukształtuje się sytuacja inflacyjna w dalszej części roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Wakacje kredytowe: Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, „z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć”, dodał.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obroty na GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 28,09 mld zł w styczniu br., tj. o 0,7% więcej r/r, podała giełda.

Prognozy rynkowe: W ocenie rynków finansowych, zwycięstwo opozycji w jesiennych wyborach oraz spodziewany napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogłyby zachęcić zagranicę do Giełdy Papierów Wartościowych. Według krajowych inwestorów dałoby to impuls do wzrostów na warszawskim parkiecie, poinformował główny strateg Skarbiec TFI Grzegorz Zatryb.

Konferencja: XXIII Konferencja Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich „Uczestnicy rynku kapitałowego wobec wyzwań współczesnej gospodarki” odbędzie się 1-4 marca 2023 r. w Bukowinie Tatrzańskiej. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Emisja z absorpcją strat: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który zakłada możliwość emisji przez banki, domy maklerskie i zakłady reasekuracji papierów wartościowych z mechanizmem absorpcji strat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

PPK: Wartość aktywów zgromadzonych w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przekroczyła wczoraj 13 mld zł, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk.

VC: Łączna wartość inwestycji 244 polskich i zagranicznych funduszy w 435 spółek wyniosła 3,6 mld zł w 2022 r., wynika z raportu przygotowanego przez PFR Ventures i Inovo. Porównując 2022 do 2021 roku, wartość rynku utrzymała się na tym samym poziomie. Równocześnie o 15% wzrosła liczba sfinansowanych firm.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Przeterminowane zobowiązania firm, których działalność mieści się w ramach sekcji F (Budownictwo) w ciągu ostatnich 12 miesięcy obniżyły się z 6 mld zł do 5,8 mld zł. W tym samym czasie przybyło jednak ponad 2 tys. przedsiębiorstw z finansowymi kłopotami – obecnie jest ich już 49,5 tys., wynika z danych BIG InfoMonitora.

Wynajem długoterminowy: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 10,3% r/r w 2022 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

Oszczędzanie: Co trzeci Polak w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zgromadził żadnych pieniędzy ze względu na rosnące koszty utrzymania, wynika z badania „Oszczędzanie Polaków podczas inflacji”, przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Windykacja: Nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych przez należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) firmy windykacyjne wyniosła 151,4 mld zł na koniec III kw. 2022 r., czyli o 8,9% więcej niż rok wcześniej, podał ZPF w raporcie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”.

Faktoring: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły o 27,1% r/r do ok. 460,6 mld zł w , podał PZF. Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 24,8 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 23,9 mln faktur.

Niewypłacalności: Allianz Trade spodziewa się, że liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw wzrośnie o 10-12% r/r w tym roku po wzroście o 20% w ub.r., ocenił członek zarządu spółki ds. oceny ryzyka Sławomir Bąk w rozmowie w ISBnews.TV.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Caspar: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 436,27 mln zł na koniec stycznia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 370,43 mln zł.

EBI: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wsparła inwestycje w Polsce kwotą 5,4 mld euro w 2022 roku, poinformowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce Teresa Czerwińska. Łączne finansowanie Grupy EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) podpisane w zeszłym roku wyniosło 72,5 mld euro.

ING BSK: W przypadku ING Banku Śląskiego potrzeby emisji na spełnienie wymogów MREL mogą w tym roku wynieść ponad 5 mld zł, oszacowała wiceprezes Bożena Graczyk.

ING BSK: Zakłada, że będzie mógł zaoferować kredyty hipoteczne w oparciu o stawkę WIRON na przełomie II i II kw. 2023 r, zapowiedział prezes banku Brunon Bartkiewicz.

Santander BP: Spełnia wymogi MREL, ocenił członek zarządu banku, główny ekonomista Maciej Reluga.

Santander BP: Chce wypłacić dywidendę za 2022 r, zapowiedział prezes banku Michał Gajewski.

Santander BP: Zawarł 2,6 tys. ugód z posiadaczami kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich, poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Santander BP: Spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka w 2023 r. – w połowie roku mogą sięgnąć 100 pb, ocenił członek zarządu banku, główny ekonomista Maciej Reluga. Intencją banku jest, by wskaźnik NPL nie przekroczył 5%.

ING BSK: Zawarł 459 ugód z posiadaczami kredytu indeksowanych do franków szwajcarskich do końca 2022 r, podał bank.

Santander BP: Odnotował 903,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 193,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 stycznia 2023 r. wyniosła 3 155,4 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 053,5 mln zł mln zł.

ING BSK: Odnotował 895,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 669 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne szacunkowe dane.

XTB: Odnotowało 49,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 68,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Kruk: W ramach IX programu emisji obligacji publicznych, przewidującego emisje wartości do 700 mln zł spółka wyemituje nie więcej niż 500 tys. obligacji serii AN3 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50 mln zł i wprowadzi je do obrotu na rynku Catalyst, podała spółka.

BGK: Premier Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 31 stycznia br. Włodzimierza Kocona z funkcji wiceprezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Kocon był wiceprezesem banku od 2016 r.

Santander BP: Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji T2 i/ lub MREL o wartości nominalnej do 5 mld zł, podał bank.

Pekao, KIG: Bank Pekao i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) podpisały porozumienie, które zacieśni współpracę obydwu instytucji i które ma ułatwić międzynarodową ekspansję gospodarczą polskich przedsiębiorców oraz wesprzeć rozwój polskiego eksportu, podał bank.

Bank Millennium: Wyjdzie z planu naprawczego najprawdopodobniej z początkiem 2024 roku, zapowiedział wiceprezes Banku Fernando Bicho.

Bank Millennium: Spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka do poziomu 60-70 pb w 2023 r., zapowiedział wiceprezes banku Fernando Bicho.

Bank Millennium: Skonsolidowany wskaźnik kapitałowy TCR Banku Millennium wyniósł 14,4%, wskaźnik T1 – 11,3% na koniec IV kw. 2022 r., podał bank, prezentując wstępne niezaudytowane wyniki. Na koniec poprzedniego kwartału wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 12,4% i 9,4%.

Bank Millennium: Całkowite rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi utworzone przez Bank Millennium wyniosły 505 mln zł (przed podatkiem) w IV kw. 2022, podał bank. W całym 2022 r wyniosły 2 017 mln zł.

Bank Millennium: Koszty ryzyka Banku Millennium wyniosły 45 pb w IV kw. 2022 r. wobec 56 pb kwartał wcześniej, podał bank prezentując niezaudytowane dane. Wskaźnik NPL wyniósł 4,45% na koniec 2022 r. w porównaniu z 4,54% na koniec września 2022 r.

Bank Millennium: Odnotował wstępnie 249 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 509 mln zł straty rok wcześniej, podał bank przedstawiając niezaudytowane wyniki. Zysk netto bez kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi wyniósł w IV kw. ub.r. 866 mln zł wobec 306 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank: Klienci spłacający kredyty we franku szwajcarskim podpisali z mBankiem ponad 2 800 ugód, podał bank. Ugoda w mBanku polega na przewalutowaniu dotychczasowego kredytu we franku na złote.

Haitong Bank: Tomasz Wirth dołączył do zespołu polskiego oddziału Haitong Banku. Jako dyrektor wykonawczy w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej jest odpowiedzialny za nowe transakcje kapitałowe i dłużne oraz fuzje i przejęcia.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) porozumienie, w ramach którego podmioty będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz usługi pozyskiwania białych certyfikatów z oferty KAPE, podał bank.

Alior Bank: Wartość limitów w ramach usługi płatności odroczonych Alior Pay, uruchomionej przez Alior Bank dla pierwszej grupy klientów w II poł. grudnia 2022 r., wyniosła już 1 mln zł, podał bank.

Bank Pekao: Przygotował ofertę dla obywateli Ukrainy, którzy postanowili prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, podał bank.

Bank Pocztowy: Zawarł kolejną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki której wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym łatwiej będzie uzyskać kredyt, a dzięki nowemu grantowi z BGK – wyższą premię na termomodernizację, podał bank.

Pekao: Bank Pekao, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały z turecką grupą Gulermak umowę na finansowanie – w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – budowy linii tramwajowej w Krakowie, podał Pekao. Łączny koszt projektu to ponad 1 mld zł. Udział Banku Pekao w finansowaniu jest największy i wynosi 571,6 mln zł.

Enea: Zawarła z konsorcjum banków, w skład którego weszły: PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao, Alior Bank oraz Bank of China (Europe) oddział w Polsce umowę kredytów do łącznej kwoty 2,5 mld zł, podała spółka.

PKO BP: Dołączył do społeczności FinTech Poland i wspólnie z fundacją będzie podejmował ambitne inicjatywy na rzecz rozwoju usług opartych na technologii. Celem inicjatywy jest efektywna integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Pomoże w niej pogłębiona współpraca między fintechami oraz bankiem i pozostałymi członkami społeczności.

WealthSeed: Platforma do inwestowania i zarządzania finansami osobistymi oferuje od 1 lutego najwyższe oprocentowanie dla gotówki na rachunkach pieniężnych w PLN. To odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno inwestorów, którzy trzymają część aktywów w gotówce czekając na odbicie światowych rynków giełdowych, jak i osób pragnących, aby ich gotówka nie traciła na wartości w warunkach inflacji, wyjaśniono.

Bank Millennium: Udostępnił usługę wpłat gotówkowych w urządzeniach Euronetu. Poza urządzeniami Banku Millennium mogą teraz skorzystać z ponad 3 tys. wpłatomatów dostępnych w sieci Euronet. Opłaty za usługę naliczane są w zależności od kwoty transakcji zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.

Bank Pekao: Zachętą do rozpoczęcia oszczędzania i założenia konta jest nowa edycja popularnej promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”, która wystartowała 1 lutego. W ramach akcji dziecko może zyskać nawet 150 zł. Promocja jest przeznaczona dla dzieci w wieku do 17 lat włącznie, a jej warunki są dopasowane do wieku dziecka w dniu otwarcia Konta Przekorzystnego.

Bank Pekao: Wprowadził promocję – pożyczkę w koncie za 0 zł przez 12 miesięcy. Mogą z niej skorzystać klienci, którzy do 31 marca br. założą w banku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium. Dzięki pożyczce sfinansują ekstra wydatki bez dodatkowych opłat.

ING Bank Śląski: Uruchomił platformę Firmove.pl. Serwis jest bezpłatny i otwarty dla każdej osoby, która szuka rzetelnych wskazówek biznesowych i praktycznych narzędzi. Portal został przygotowany z myślą o przyszłych i obecnych przedsiębiorcach oraz już funkcjonujących firmach, jako wsparcie na każdym etapie biznesowej drogi. Obecnie Firmove.pl składa się z dwóch modułów: Przewodników oraz Aktualności. Treści dotyczą m.in.: weryfikacji pomysłu na biznes, finansowania, księgowości czy ekologicznych rozwiązań dla firm.

PZU: Ruszyła sprzedaż kolejnego ubezpieczenia dodatkowego dla obecnych i nowych klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych w PZU Życie. Nowy dodatek zapewni wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego, które trwało co najmniej trzy dni. Pieniądze będą wypłacane za każdy dzień leczenia szpitalnego (maksymalnie za 90 dni w okresie od dnia początku ochrony do rocznicy polisy, a także w każdym okresie pomiędzy rocznicami polisy).

ING Bank Śląski: Rozwija działania w metaverse i zaprasza na koncert w cyfrowym świecie. Wydarzenie odbędzie się 4 lutego w „Mieście ING”, czyli edukacyjnej grze na platformie Roblox. Gwiazdą koncertu będzie Palion, wykonawca i youtuber.

Źródło: ISBnews