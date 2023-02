Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 13-17 lutego.

RYNEK BANKOWY

TSUE: Po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa, uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Anthony Michael Collins.

TSUE: Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), według której po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych, natomiast banki nie mają tego prawa, jest zgodna z wieloletnim stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), poinformował prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

TSUE: Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie ma charakteru wiążącego ani dla sędziów Trybunału, ani dla sądów krajowych, ostateczną decyzję podejmie Trybunał, uważa Związek Banków Polskich (ZBP).

TSUE: Stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie zwrotu kosztów korzystania z zapłaconych rat stanowi mocne wsparcie dla kredytobiorców frankowych i wzmacnia ich pozycję procesową, uważa radca prawny z kancelarii Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa Wojciech Bochenek.

TSUE: Stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie przesądza sposobu wzajemnych rozliczeń między bankiem a klientem w sprawie unieważnionych umów kredytów frankowych, w obu przypadkach pozostawiając to sądom krajowym, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

TSUE: Po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącą m.in. możliwości dochodzenia przez bank opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału, nadzór finansowy podtrzymuje w całości opinię wyrażoną przez przewodniczącego KNF przed TSUE w dniu 12 października 2022 r, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w grudniu 2022 r. zmniejszył się o 15,8 mld zł (tj. o -1,3% m/m) do 1 182,2 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1,3%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 12,48 mld zł na koniec 2022 r., co oznacza wzrost o 108,8% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w grudniu br. 11 banków komercyjnych.

Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 13,1 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2022 roku, poinformował Narodowy Bank Polski. W okresie styczeń-listopad zysk sektora wyniósł 12,93 mld zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje detaliczne: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2 456 mln zł w styczniu br., poinformowało Ministerstwo Finansów.

PPK: Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 960 mln zł m/m do 12,96 mld zł według stanu na koniec stycznia, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 34,9%.

Prognozy rynkowe: Ostatnie lata były niesprzyjające, jeśli chodzi o pierwotne oferty publiczne (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ale w 2023 roku może się to zmienić, ocenia w rozmowie z ISBnews dyrektor Biura Maklerskiego Pekao Marcin Wlazło.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Emerytury: Co czwarty Polak nie wie, jakiego świadczenia może spodziewać się na emeryturze, natomiast 40% z nas liczy na to, że będą otrzymywać przelewy z ZUS w wysokości przynajmniej 50% dzisiejszej pensji, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research dla Business Insider Polska.

ESG: Wyzwaniem dla rynku kapitałowego w 2023 r. będzie wdrożenie zasad zrównoważonych finansów, ocenia w rozmowie z ISBnews dyrektor Biura Maklerskiego Pekao Marcin Wlazło.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mastercard: Bartosz Ciołkowski został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Mastercard na Europę Południowo-Wschodnią, podała spółka.

Bank Millennium: Odnotował 1 014,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 1 331,87 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Pekao Bank Hipoteczny: Otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nakazie opracowania planu naprawy, podał bank.

Bank Millennium: Nawiązał długoterminową współpracę strategiczną oraz zawarł umowę sprzedaży 80% udziałów Millennium Financial Services (MFS) spółkom Europy Ubezpieczenia – Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa i Towarzystwu Ubezpieczeń Europa, będącymi częścią Grupy Talanx.

PKO BP: PKO TFI i Enea podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, przewidujący utworzenie funduszu inwestującego w akcje spółek działających na rynku OZE, podało Towarzystwo.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BGK: Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu odnawialnego na kwotę 750 mln zł, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności w zakresie zakupu paliwa dla spółek Grupy Tauron, podała spółka.

PKO BP: Podpisał z Wind Farm Łada – spółką należącą do Re Alloys i pośrednio do grupy Luma Holding – umowę kredytu inwestycyjnego na rozwój energetyki odnawialnej w wysokości 53,89 mln euro oraz kredytu obrotowego na VAT w wysokości 32,3 mln zł, podał bank.

Sandis: Polski startup, który stworzył narzędzie informatyczne wspomagające sprzedaż ubezpieczeń, otrzymał ponad 700 tys. zł dofinansowania z PARP. Dzięki temu rozpocznie w tym roku działalność w Tajlandii i Chile. Produkty Sandis adresowane są do multiagencji, brokerów i zakładów ubezpieczeń. Oferta skierowana jest do podmiotów różnej wielkości, a jej zaletą jest brak kosztowej bariery wejścia i utrzymania oferowanego narzędzia.

Santander BP: MLP Group podpisało nową umowę z Santander Bank Polska. Instytucja udzieliła finansowania w wysokości ponad 19 mln euro oraz 4 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na refinansowanie istniejących i finansowanie budowy nowych obiektów magazynowych w ramach parku logistycznego MLP Łódź. W transakcji doradzała kancelaria Kycia Legal.

Kombinat Konopny: W emisji akcji przeprowadzonej 14 lutego pozyskał ponad 1000 inwestycji na łączną kwotę 4,5 mln zł w ciągu niecałych trzech godzin. To jeden z najlepszych wyników w polskim crowdfundingu. W każdej z trzech akcji crowdfundingowych spółka emitowała akcje na łączną kwotę 1 mln euro, pierwsza zakończyła się po 38 minutach, druga – po siedmiu.

PKO BP: Udostępnił pracownikom swojej sieci sprzedaży innowacyjną aplikację mobilną w chmurze. Aplikacja mobilna to pierwsze tego typu wielofunkcyjne rozwiązanie, które umożliwia pracownikom sieci sprzedaży dostęp do najważniejszych informacji z poziomu służbowego smartfona. Technologia chmurowa zastosowana w aplikacji zapewnia pracownikom banku bezpieczny i prosty dostęp do wewnętrznych zasobów, co pozwala im sprawniej organizować swoją pracę. Wdrożenie aplikacji to jedno z działań programów strategicznych banku oraz kolejny element w realizacji bankowej Road to Cloud.

BNP Paribas BP: Klienci banku mogą wnioskować o kredyt w ramach nowej wersji programu „Czyste Powietrze”. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub lokali wydzielonych w takich domach, którzy zdecydują się wymienić źródła ciepła oraz wykonać kompleksową termomodernizację mogą liczyć na dotację sięgającą nawet do 99 000 zł. Bank BNP Paribas jest jednym z pierwszych, które wznowiły udzielanie finansowania w ramach programu na nowych zasadach.

Skarbiec Holding: Zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) aneks do umowy z 22 września 2021 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego inteligentny rozwój. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci prototypu systemu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec TFI opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning. Celem projektu jest zwiększenie lojalności klientów Skarbiec TFI S.A. poprzez lepsze dopasowanie strategii inwestycyjnych do profili klientów oraz lepszą komunikację z klientami za pomocą metod machine learning i odpowiednio przetworzonego zasobu danych. Zawarty aneks wprowadził zmiany w budżecie projektu. Aneks pozwolił na zmianę warunków realizowanego projektu, a w rezultacie jego dalszą realizację przez spółkę we współpracy z NCBR. Wartość projektu: 8 083 155,00 zł. Dofinansowanie: 5 563 372,50 zł. Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.11.2023.

XTB: 13 lutego ruszyła nowa kampania z legendą światowej piłki nożnej. Iker Casillas – jeden z najbardziej utytułowanych sportowców, który kiedykolwiek związał się z polską firmą – teraz natomiast będzie on promował na całym świecie rozwiązania inwestycyjny polskiego fintechu.

Toyota Bank: W ramach akcji „Lokata Standard z premią” zarówno obecni, jak i nowi klienci banku zakładając lokaty standardowe na 6 miesięcy na łączną kwotę co najmniej 40 tys. zł, otrzymają dodatkową premię pieniężną. Dzięki temu mogą efektywnie zyskać 8,4% z zainwestowanego kapitału.

