Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 17-21 kwietnia.

RYNEK BANKOWY

Zielona transformacja, odbudowa Ukrainy: Polski sektor bankowy ma obecnie za małe nadwyżki kapitałowe, by finansować równolegle kosztowne wyzwania związane z transformacją energetyczną Polski i odbudową Ukrainy, uważa prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Kredyty frankowe: Ustawa w sprawie kredytów frankowych powinna być wariantem awaryjnym w przypadku niekorzystnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), ocenia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys w rozmowie z ISBnews.

WIRON: Rozporządzenie Ministerstwa Finansów będzie wystarczające pod względem prawnym, aby doszło do zamiany wskaźników WIBOR na WIRON bez aneksowania umów nawet w tych umowach hipotek, które nie mają klauzul awaryjnych, uważa powołany wczoraj na stanowisko nowy prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Szef ZBP sugeruje, że być może z uwagi na lepsze przygotowanie procesu, a zwłaszcza konieczność pełniejszego wykształcenia się rynku, niektóre terminy reformy będą wymagały wydłużenia.

Obligacje pod MREL: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest gotowy rozważyć więcej kwalifikujących się do MREL emisji polskich banków, ponieważ ten rodzaj instrumentu finansowego jest wciąż stosunkowo nowy dla inwestorów, powiedziała prezes EBOR Odile Renaud-Basso podczas wizyty w Polsce. Prezes wyraziła zainteresowanie banku wspieraniem nowych projektów, które przyspieszają odejście od węgla.

ZBP: Walne zgromadzenie Związku Banków Polskich (ZBP) wybrało nowy zarząd oraz radę Związku. Na funkcję prezesa Związku powołany został dr Tadeusz Białek – dotychczasowy wiceprezes, podał ZBP. Ponadto do zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca marca 2020 r. do końca marca 2023 r. wyniosła 47,158%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

OIPE: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, przedłożony przez ministra finansów, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

GPW: GPW Benchmark rozpocznie od 2 maja publikację nowego indeksu GPWB-BWZ obejmującego swoim portfelem obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Indeks wejdzie w skład Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych, podała Giełda.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 275,2 tys. nowych pożyczek (-9,1% r/r) o wartości 832 mln zł (+13,2% r/r) w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej.

Zaległości: Zadłużenie branży IT wynosi obecnie 230,3 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 22% r/r, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Liczba zadłużonych podmiotów urosła z 6 388 do 7 028, a przeciętne zadłużenie w sektorze sięga 32,8 tys. zł, czyli o 4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Zaległości: Zaległości obiektów, klubów sportowych oraz miejsc służących poprawie kondycji fizycznej spadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o blisko 5 mln zł do niecałych 63 mln zł, wynika z danych rejestru BIG InfoMonitor oraz bazy BIK. Jednocześnie wskazano, że według badań „Problemy finansowe i zadłużenie Polaków”, prawie połowa (45%) osób wydających regularnie pieniądze na aktywność sportową deklaruje, że przeznacza na ten cel mniej.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Allegro: Wartość zamówień z wykorzystaniem metody odroczonej płatności (BNPL) dla firm – Allegro Pay Business – wzrosła trzykrotnie (r/r) w 2022 r., a zawierane transakcje generują trzykrotnie wyższy obrót w porównaniu do innych metod płatności, podała spółka PragmaGO. Od 2021 roku usługę, dostępną na platformie Allegro Business, tworzą Allegro oraz fintech PragmaGO.

BGK: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 21 kwietnia 2023 r. Marka Tomczuka na członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Marek Tomczuk w 2021 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego BGK, gdzie pozostawał odpowiedzialny za Pion Produktów i Finansowania.

Quercus TFI: Odnotowało 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKO BP: KredoBank z grupy PKO Banku Polskiego zmienia nieco model biznesowy w kierunku obsługi firm, zapowiedział wiceprezes banku Wojciech Tarasiuk w rozmowie ISBnews.

BGK: Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały w Brukseli umowę w sprawie gwarancji InvestEU o wartości 242 mln euro, podał BGK. Dzięki tej umowie BGK staje się partnerem wykonawczym InvestEU, upoważnionym do oferowania bezpośrednio, nie przez pośredników, kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego gwarancją InvestEU. Jest to nowy produkt w ofercie BGK.

PFR TFI: Nie wyklucza utworzenia kolejnego funduszu ekspansji zagranicznej (FEZ), dedykowanego odbudowie Ukrainy, zapowiedziała prezes PFR TFI Ewa Małyszko. Warunkiem jego otworzenia byłoby jednak zakończenie wojny.

Bank Pekao: Zarekomendował akcjonariuszom podziału zysku netto za rok 2022 w kwocie 1 898 320 125,62 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 958 015 624,1 zł na dywidendę, a kwoty 940 304 501,52 zł na kapitał rezerwowy, podał Bank. Proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 3,65 zł. Zarząd banku proponuje 4 lipca br. jako dzień dywidendy oraz 18 lipca br. jako termin wypłaty dywidendy.

PZU: TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) zebrał w 2022 roku 1 044 mln zł składki, czyli o prawie 1/3 więcej niż rok wcześniej, realizując z dwuletnim wyprzedzeniem strategiczny cel zakładany na 2024 rok, podała Grupa PZU. Zwiększył swój udział w rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce do rekordowego poziomu 34% i rozwijał się prawie czterokrotnie szybciej od rynku ubezpieczeń non-life.

BGK: Zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Ukrainie wyniosło do tej pory ponad 500 mln zł; było to głównie finansowania ukraińskich nabywców polskich produktów i usług w ramach rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”, poinformowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wygenerował 365 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki w 2022 r., co oznacza wzrost o 65% r/r, podał bank.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) odnotował 2 162 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 875 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) obniżył w aktualizacji strategii na lata 2021-2023 zakładany wskaźnik ROE na koniec 2023 r. do co najmniej 7% z 9,2% założonych w poprzedniej aktualizacji w listopadzie ub.r., podał bank. Cel w zakresie wskaźnika C/I zmieniono odpowiednio na poniżej 52% z 53%, a zakładany poziom WNDB – na powyżej mln zł z 787 mln zł w listopadowej aktualizacji.

Santander BP: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na kapitał dywidendowy 2 376,69 mln zł z zysku za 2022 r. oraz 840,89 mln zł ze sprzedaży spółek Aviva, podał bank. Upoważnienie zarządu banku do dysponowania kapitałem dywidendowym w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, pozostaje w mocy na czas nieokreślony i uwzględnia także powyższe kwoty, zaznaczono. Ponadto akcjonariusze przeznaczyli 72,36 mln zł z zysku za ub.r. na kapitał rezerwowy.

PKO BP: Automarket.pl – platforma należąca do PKO Leasing – sprzedała w marcu br. ponad 400 samochodów – to rekordowy miesiąc od jej uruchomienia w połowie 2020 roku, podała firma. W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. platforma sprzedała ponad 1000 pojazdów. Marzec oraz I kw. br. były rekordowe także pod względem łącznej wartości sprzedanych pojazdów, która wyniosła odpowiednio blisko 30 i 80 mln zł.

Kruk: Agencje ratingowe Moody’s oraz S&P Global przyznały Krukowi ratingi dla rozważanej emisji obligacji w euro, podała spółka. Moody’s przyznał rating dla obligacji na poziomie Ba2, a S&P Global – na poziomie BB-.

BOŚ: Robert Kasprzak złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) z dniem 30 kwietnia 2023 roku z przyczyn osobistych.

Haitong Bank: Konrad Księżopolski został dyrektorem wykonawczym w dziale M&A Haitong Banku w Warszawie. Na obecnym stanowisku wykorzystywać będzie doświadczenie zdobyte przez lata pracy w biurze maklerskim banku, gdzie zajmował się spółkami z sektorów TMT (technologia, media, telekomunikacja) oraz handlu detalicznego/e-commerce. Władze polskiego oddziału podkreślają, że liczą na kolejne lata współpracy z ekspertem.

Raiffeisen: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) w sprawie nałożenia przez KNF kary pieniężnej na Raiffeisen Bank Polska (Bank). W 2018 r. KNF wydała decyzję nakładającą na bank karę w wysokości 5 mln zł za wykonywanie funkcji depozytariusza z naruszeniem przepisów. Raiffeisen Bank Polska złożył skargę na tę decyzję, do której przychylił się WSA wydając niekorzystny dla KNF wyrok, w którym wskazał na nieścisłości pomiędzy rozstrzygnięciem decyzji, a jego uzasadnieniem.

PayEye: Radosław Dobrołęcki dołączył do zespołu PayEye. Objął stanowisko chief commercial officer i będzie odpowiedzialny za rozwój ekspresowych płatności e-payeye w e-commerce. PayEye to aplikacja pozwalająca na nowoczesne płatności biometryczne spojrzeniem oraz ekspresowe i bezpieczne płatności w internecie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Maspex: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę z Grupą Maspex na finansowanie w wysokości 104 mln euro, które wesprze modernizację, zwiększy efektywność energetyczną zasobów produkcyjnych w zakładach Grupy, podał bank. Inwestycje będą realizowane w fabrykach zlokalizowanych w Polsce (Wadowice, Łowicz, Lublin, Tymbark, Tychy, Wąsosz Dolny) oraz Rumunii (Valenii de Munte).

HiProMine: Zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) term sheet dotyczący warunków finansowania, m.in. długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 32,37 mln euro (ok. 150 mln zł) na budowę nowego zakładu produkcji pasz oraz wylęgarni owadów, podała spółka.

OSGE: Bank Pekao, Bank Gospodarstw Krajowego (BGK), PKO Bank Polski i Santander Bank Polska podpisały ze spółką Orlen Synthos Green Energy (OSGE) umowę o współpracy, zgodnie z którą strony umowy będą wspólnie pracować nad przygotowaniem optymalnego modelu finansowania budowy reaktorów jądrowych typu BWRX-300, a następnie zabezpieczeniem finansowania przedsięwzięcia, podał Pekao.

Cersanit: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił pożyczki w wysokości 42 mln euro spółce Cersanit – polskiemu producentowi płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek, prowadzącemu szeroką działalność w Ukrainie, który ma odegrać ważną rolę w odbudowie infrastruktury zniszczonej przez wojnę, podał bank.

Alior Bank: Został laureatem konkursu Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń w kategorii Najbardziej Innowacyjny Bank. Ponadto, spółka została nominowany do Nagrody Specjalnej Solidarni z Ukrainą. Konkurs jest częścią branżowego spotkania Banking & Insurance Forum. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz nagrodzenie instytucji i osób, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

PZU, DM BOŚ: Inwestorzy indywidualni posiadający rachunki w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska mogą już przystępować do programu lojalnościowego Moje Akcje PZU. Uczestnicy programu lojalnościowego będą mogli skorzystać ze zniżek na produkty PZU.

Skarbiec TFI: Od poniedziałku, 17 kwietnia 2023 r., w ofercie produktowej dostępny jest nowy subfundusz – Skarbiec Polskich Innowacji. Najnowszy produkt Skarbiec TFI zastępuje subfundusz Skarbiec Market Opportunities. Skarbiec Polskich Innowacji ma inwestować w akcje prywatnych spółek działających m.in. w sektorach technologicznych, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej.

Źródło: ISBnews