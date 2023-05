Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 1-5 maja.

RYNEK BANKOWY

Wakacje kredytowe: Decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok jeszcze nie zapadła i analiza sytuacji nastąpi – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w połowie tego roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

Akcja kredytowa: Banki oczekują dalszego spadku popytu na długoterminowe kredyty dla przedsiębiorstw, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne i krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw oraz zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów w II kw. 2023 r., wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

RYNEK KAPITAŁOWY

TFI: Ponad 670 spośród około 850 krajowych funduszy zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) przyniosło stopę zwrotu większą od zera, podały Analizy.pl.

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 18 mld zł w kwietniu br., tj. o 22,3% mniej r/r, podała giełda.

PPK: Liczba uczestników w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 17,7% r/r w 2022 r., tj. o 451,7 tys. osób, do 2 999,7 tys. osób, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Przeterminowane długi branży hotelarskiej w ciągu roku spadły o 3,8% i wyniosły niecałe 980 mln zł na koniec lutego 2023 r., wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK. Przeciętna zaległość hotelu to prawie 900 tys. zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 424,89 mln zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 440,6 mln zł.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem na 28 kwietnia 2023 r. wyniosła 3 249,9 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 187,2 mln zł.

PZU: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie na dywidendę 2,07 mld zł za 2022 r., czyli 2,4 zł na akcję, podała spółka.

GNB: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku (GNB), podał Fundusz.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Grupa Polsat Plus: Zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytu do maksymalnej kwoty 7 255 mln zł, kredytu do maksymalnej kwoty 506 mln euro oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 000 mln zł, podała spółka. Zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, spłatę całości zadłużenia z poprzednich kredytów oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja. Fitch ocenia, że istnieje umiarkowanie niskie ryzyko nagłego pogorszenia zdolności do obsługi zadłużenia z nadwyżki operacyjnej w latach 2023-2027.

Fitch Ratings: Potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie bbb+, co odzwierciedla kombinację „średniego” profilu ryzyka oraz kategorii a Zdolności do Obsługi Zadłużenia

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie A-, perspektywą stabilną, podała agencja. Fitch ocenia zarządzanie płynnością przez miasto jako „średnie” ze względu na brak rozwiązań systemowych w Polsce w postaci mechanizmów zapewniających wsparcie płynności JST w sytuacjach awaryjnych ze strony władz centralnych oraz fakt, że na polskim rynku nie ma banków ocenianych powyżej A+.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała agencja. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie a+, co odzwierciedla kombinację „średniego” profilu ryzyka oraz kategorii a Zdolności do Obsługi Zadłużenia.

ING Bank Śląski: Zaprasza na HackING. To wyjątkowa szansa dla studentów zainteresowanych rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Podczas wydarzenia, które odbędzie się online w dniach 18-19 maja, uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć model rozpoznawania i klasyfikacji dokumentów. Najlepsi z nich otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 20 000 zł. Rejestracja potrwa do 17 maja 2023 r. Celem HackING jest zbudowanie społeczności skupionej wokół rozwiązań AI oraz przybliżenie młodym talentom zagadnień związanych z wykorzystaniem źródeł danych, technologii i narzędzi w instytucjach finansowych. Jak co roku innowacyjna tematyka zainspiruje uczestników przy tworzeniu kreatywnych i nowatorskich rozwiązań.

