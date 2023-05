Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 8-12 maja.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Senat poparł obniżenie oprocentowania kredytu mieszkaniowego z 2% do 0%, zmianę nazwy programu na „Bezpieczny kredyt 0%” w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Kredyty frankowe: Szef Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski przekazał prezesom banków, że nie ma szans na uchwalenie nowej ustawy frankowej przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, dowiedział się z nieoficjalnych źródeł Business Insider Polska. Według informatorów portalu, Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że taki krok mógłby kosztować go utratę głosów.

Kredyty mieszkaniowe: Obniżenie oprocentowania kredytu mieszkaniowego z 2% do 0%, zmianę nazwy programu na „Bezpieczny kredyt 0%” oraz zmiany przepisów dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców z terenów przygranicznych w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe rekomendują Izbie Wyższej komisje Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w kwietniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 16,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o ok. 26,5% r/r do 28,42 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 6%.

Kredyty frankowe: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. C-520/21 dot. korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF zostanie ogłoszony 15 czerwca, podał Trybunał.

Pożyczka lombardowa: Senat przyjął poprawki wyłączające pożyczki dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne z zakresu obowiązywania ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Za blokiem poprawek w tym zakresie głosowało 52 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Karty płatnicze: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 288 mld zł w IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 0,1% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 94,4% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 5,6% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia kredytów: Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wraz ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), opracowują dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI). Samoregulacja uzupełni znowelizowaną Rekomendację U, nad którą pracuje UKNF, podały organizacje.

RYNEK KAPITAŁOWY

Rozwój rynku kapitałowego: Projekt nowelizacji ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, którego celem jest m.in. zmniejszenie obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

GPW: Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowano 2 IPO w I kw. 2023 r. wobec 3 w analogicznym okresie ub.r. Wszystkie z nich miały miejsce na NewConnect, a łączna wartość IPO debiutujących spółek wyniosła 3,6 mln zł (0,8 mln euro), co oznacza spadek o 77,4%, w porównaniu do poprzedniego rokukiedy łączna wartość IPO wynosiła 16 mln zł (4,4 mln euro), wynika z raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

GPW: Aktualne wyceny polskich spółek znajdują się na poziomie długoterminowej średniej, co naturalnie ogranicza dalsze wzrosty, uważają zarządzający VIG/C-Quadrat TFI. Jednocześnie zwracają uwagę, że z jednej strony obawy o stabilność sektora bankowego oraz recesję podtrzymują popyt na bezpieczne aktywa. Z drugiej strony, poziom 6% na obligacjach długoterminowych jest miejscem, gdzie rynek próbuje krótkoterminowo „łapać” punkt równowagi.

KNF: Wprowadzone rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów podwyżki wynagrodzeń dla kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) są uzasadnione ze względu na rolę, jaką odgrywa ta instytucja dla bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce, oraz na to, że gwarantują one zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, ocenia dla ISBnews prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Podkreśla, że wynagrodzenia zarządów zagranicznych banków działających w Polsce potrafią być wielokrotnie wyższe.

Podatki: Przeciwko pomysłowi zmian w podatku od przychodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) polegających na podwyższenia stawki podatkowej z obecnych 19% do 20% wraz z wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku (do 10 tys. zł dochodu) opowiedziało się 42% ankietowanych, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Finansów.

Sekurytyzacja aktywów: Polski rynek sekurytyzacji aktywów czeka w najbliższych latach intensywny rozwój, gdyż ze względu na zawirowania na rynkach kapitałowych banki i inne podmioty będą dywersyfikować źródła finansowania i poszukiwać możliwości optymalizacji kapitału, uważają przedstawiciele kancelarii DLA Piper i organizacji branżowej PCS (Prime Collateralised Securities). Rozwojowi rynku powinny także sprzyjać nowe regulacje, które zwiększają przejrzystość i bezpieczeństwo jego uczestników.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Upadłości konsumenckie: Upadłość konsumencką ogłoszono w stosunku do 5 352 osób w I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 55% r/r, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Oznacza to, iż w tym roku możemy mieć po raz pierwszy ponad 20 000 upadłości. W marcu odnotowano miesięczny rekord – 2 016 upadłości konsumenckich. Według danych Krajowego Rejestru Długów (KRD), bankruci zostawili po sobie 159,7 mln zł niezapłaconych należności.

Upadłości firm: Liczba upadłości firm, opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wyniosła 105 w I kw. 2023 r., podał Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG). W tym okresie odnotowano również 1 052 przypadki postępowań restrukturyzacyjnych.

Kantory: Ministerstwo Finansów planuje objęcie obowiązkiem sprawozdawczym kantory prowadzące skup i sprzedaż waluty ukraińskiej, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w lutym 2023 r. finansowania o wartości 261,4 mln zł (+16,3% m/m, +184,1% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W marcu wartość finansowania w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,16 mld zł.

Wydatki konsumenckie: Ponad 1/4 Polaków (28%) zrezygnuje z pewnych większych wydatków w maju i czerwcu, aby zaoszczędzić na letnie wyjazdy, wynika z badania Barometr Providenta.

Krajowe instytucje płatnicze: Zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowych instytucji płatniczych posiadały 42 podmioty na 31 grudnia 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Leasing: Związek Polskiego Leasingu (ZPL) uważa, że zrównanie pożyczek leasingowych i pożyczek lombardowych znacznie ograniczy dostęp rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe. Domaga się wyłączenia pożyczek leasingowych dla rolników z zakresu obowiązywania ustawy o pożyczce lombardowej.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Polski Standard Płatności: Operator systemu płatności mobilnych BLIK – otrzymał zgodę Narodowego Banku Słowacji (Národná banka Slovenska, NBS) na przejęcie słowackiej firmy VIAMO i sfinalizował transakcję, podał operator.

Caspar Asset Management: Odnotowało 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Handlowy: Odnotował powrót przedsiębiorstw do kredytów inwestycyjnych w I kw. br. i spodziewa się wzrostu zainteresowania takimi produktami, poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

ING Bank Sląski: Nie zdecydował jeszcze, czy będzie partycypował w rządowym programie „kredyt 2%”, widzi bardzo duże wątpliwości, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

Bank Handlowy: Odnotował 603,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 281,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

ING Bank Śląski: Zawarł 549 ugód z posiadaczami kredytu indeksowanego do franków szwajcarskich do końca marca 2023 r., podał bank.

ING Bank Śląski: Odnotował 908,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 792,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

BNP Paribas Bank Polska: Bank nie spodziewa się pogorszenia portfela kredytowego, ocenia wiceprezes banku Wojciech Kembowski.

BNP Paribas Bank Polska: Rada nadzorcza powołała Grégory Raison do zarządu banku na stanowisko wiceprezesa, z dniem 1 sierpnia 2023 r., na okres aktualnej kadencji zarządu, podał bank. Raison karierę zawodową rozpoczął w Grupie BNP Paribas w 1997 r.

BNP Paribas Bank Polska: Do banku wpłynęło kilka pozwów kwestionujących stawkę referencyjną WIBOR, poinformował prezes Przemysław Gdański.

BNP Paribas Bank Polska: Planuje emisję obligacje MREL o wartości 2-3 mld zł w tym roku, skierowaną do głównego akcjonariusza, zapowiedział wiceprezes banku Jean-Charles Aranda.

Getin Holding: Otrzymał decyzję wydaną w dniu 8 maja 2023 r. przez Komitet do spraw nadzoru i regulacji działalności banków, nadzoru nad infrastrukturą płatniczą Narodowego Bank Ukrainy (NBU) w sprawie wyznaczenia pana Jacka Piechoty na powiernika Spółki Akcyjnej Idea Bank we Lwowie (IBU, Idea Bank Ukraina) spośród kandydatów wskazanych przez IBU.

BNP Paribas Bank Polska: Zawarł 1 592 ugody z kredytobiorcami we frankach do końca marca 2023 r., podał bank.

BNP Paribas Bank Polska: Odnotował 487,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 277,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Bank Ochrony Środowiska: Podpisał 343 ugody z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca marca 2023 r., podał bank.

Bank Ochrony Środowiska: Odnotował 56,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 23,39 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Alior Bank: Zdecydował o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez bank emisji obligacji o wartości do 400 mln zł, podał Alior. Rozważany termin emisji obligacji to czerwiec 2023 r.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 047,9 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 kwietnia 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 213,4 mln zł.

XTB: Odnotowało 302,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 252,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MCI Capital: Zakłada, że przeprowadzi pierwsze akwizycje spółek z sektora ClimaTech w przyszłym roku, poinformował ISBtech partner inwestycyjny w MCI Capital Tomasz Mrozowski. Łącznie fundusz zamierza zainwestować w ClimaTech ok. 100 mln euro.

Pekao TFI: Do zespołu TFI w obszarze komunikacji inwestycyjnej dołączył Łukasz Kwiecień. Kwiecień jest związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych od kilkunastu lat. Przez ostatnie 5 lat, od września 2017 r., związany był z PKO TFI, w którym jako wiceprezes zarządu odpowiadał za obszar sprzedaży. Był także prezesem KBC TFI / Gamma TFI (przejętego przez PKO TFI).

Innova Capital: Ogłosiła nominację Andrzeja Pietrzaka na stanowisko partnera. Promocja przyczyni się do dalszego umocnienia pozycji Innova w sektorach e-commerce, logistyki oraz zaawansowanych technologicznie usług B2B. Nowo powołany partner wspomoże firmę w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych w ramach niedawno uruchomionego funduszu Innova/7.

Leadenhall Insurance: Rajmund Rusiecki objął 8 maja br. funkcję Prezesa Zarządu w Leadenhall Insurance. Cele spółki pod jego kierownictwem to m.in. podwojenie przypisu składki w 2 lata i budowa w Polsce centrum kompetencyjnego do obsługi zagranicznych operacji firmy. Dotychczasowy prezes Maciej Bud-Gusaim pozostanie w zarządzie spółki do końca 2023 r. i będzie odpowiadał za finalizację procesu organizacji Efinity Insurance Group, w skład której wchodzą Leadenhall Insurance oraz Efinity.

UNIQA: Tomasz Kotecki od maja zajmuje w zespole UNIQA stanowisko dyrektora zarządzającego Pionu Transformacji i Strategii. Kotecki związany jest z rynkiem ubezpieczeń od ponad 10 lat. W ostatnim czasie jako dyrektor (Principal) w BCG Platinion, był członkiem globalnych praktyk ubezpieczeniowych i bankowych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Alior Bank: Powołał zespół specjalistów do zdalnej obsługi posprzedażowej firm, dzięki czemu klienci biznesowi zyskali możliwość szybkiej i wygodnej realizacji dyspozycji, zarówno telefonicznie, jak i e-mailowo oraz za pośrednictwem bankowości internetowej, podał bank. Z rozwiązania mogą korzystać klienci z segmentu małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Pekao TFI: Usługi zarządzania portfelem (asset management) staną się elementem walki o klienta, w tym także w ramach konkurowania z fintechami, ocenia w rozmowie z ISBiznes.pl prezes Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Kędzior. Zapowiedział, że Pekao TFI zamierza wkrótce uruchomić usługi asset management wspólnie z Biurem Maklerskim Pekao.

mPay: Udostępni swoim klientom otwartą bankowość, uruchomi również ofertę B2B, podała spółka. Nowe wdrożenia umożliwią obsługę usług zapewniających dostęp do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service) oraz inicjowanie płatności (PIS – Payment Initiation Service).

Fundusz Spire Capital Partners I (SCP): rozpoczął działalność, pozyskując od inwestorów 57 mln euro, podał fundusz. Docelowa wartość funduszu ma wynosić 100 mln euro. SCP będzie inwestować w pakiety kontrolne spółek od 7 do 20 mln euro w ramach jednej transakcji, podano.

Bank Pekao: Fundacja Banku Pekao sfinansuje 70 projektów zgłoszonych w ramach VII edycji konkursu „Jesteśmy blisko”. Granty o łącznej wartości 392 tys. złotych zostaną przekazane na pomoc dla 14 306 osób i 250 zwierząt ze schronisk. Wsparcie otrzymają m.in. dzieci i młodzież, seniorzy, lokalna społeczność oraz uchodźcy z Ukrainy. Pomoc trafi też do czworonogów będących pod opieką schronisk. Inicjatywa potrwa do początku wakacji.

Bank Pocztowy: Rozpoczął promocję „Zyskaj 100 zł z Kontem w Porządku”. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów banku, którzy otworzą Konto w Porządku/Konto w Porządku Start z kartą i bankowością internetową lub mobilną. W ramach promocji uczestnik może otrzymać 100 zł na swój rachunek w Banku Pocztowym. Promocja trwa do momentu założenia 20 000 kont, spełniających warunki do otrzymania nagrody, lecz nie dłużej niż do 31 sierpnia 2023 roku.

Bank Pekao: Startuje z nową ofertą kredytu hipotecznego umożliwiającą zakup działki pod wymarzony dom. Działkę można kupić teraz, zaś budowę domu rozpocząć w późniejszym, dogodnym terminie. Wniosek o kredyt można składać bezterminowo. Jedynym ograniczeniem jest wielkość inwestycji – działka nie może być większa niż 0,5 ha. „Dzięki naszej ofercie kredytowej na zakup działki pod zabudowę mieszkaniową, teraz łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej można spełnić swoje marzenia o własnym domu. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie, począwszy od nabycia działki, poprzez budowę, aż po finalną spłatę kredytu” – powiedział dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Detalicznego Piotr Gołąb. Dodatkowo, do 31 maja 2023 roku Bank Pekao oferuje atrakcyjne warunki cenowe, takie jak oprocentowanie zmienne z marżą od 1,84% lub okresowo stałą stopę procentową, która od 5 maja 2023 wynosi 7,78%.

VeloBank: Udostępnił klientom nową odsłonę aplikacji mobilnej, oferującą proste i intuicyjne rozwiązania pomagające wygodnie bankować z poziomu telefonu, podał bank. Aplikacja jest zintegrowana z systemem CRM, co umożliwia najlepsze dopasowanie oferty banku do sytuacji klienta i jego aktualnych potrzeb.

Źródło: ISBnews