Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 15-19 maja.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 3,1% r/r w tym roku (po wzroście o 1,7% w ub.r.), prognozuje PKO Bank Polski. Według banku, wartość depozytów ogółem zwiększy się w br. o 4,6% (po wzroście o 5,6% r/r w ub.r.).

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w marcu 2023 r. spadł o 5,6 mld zł (-0,5% m/m) do 1 182,2 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 2,7%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 4,7 mld zł do 1 693,9 mld zł (+0,3% m/m i +10,5% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 8,83 mld zł w okresie styczeń-marzec 2023 r., co oznacza wzrost o 42,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazały w tym okresie 3 banki komercyjne.

Wakacje kredytowe: Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych zostanie ogłoszona w listopadzie lub grudniu, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wcześniej zapowiadano, że decyzja ta będzie zależeć od poziomu inflacji i wysokości stóp procentowych.

BLIK: Za pomocą BLIK-a wykonano 374 mln transakcji (wzrost o 51% r/r) o wartości 50,1 mld zł (wzrost o 54% r/r) w I kw. 2023 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Na koniec I kwartału 2023 r. z BLIKA aktywnie korzystało ponad 13,5 mln osób.

Wakacje kredytowe: Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że bierze pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeżeli inflacja pozostanie na tyle wysoka, że uniemożliwi obniżenie kosztów rat kredytowych.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemituje 24 maja obligacje o łącznej wartości 93 mld jenów z gwarancją Skarbu Państwa RP oraz Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej (JBIC), podał bank. Transakcja zasili Fundusz Pomocowy BGK przeznaczony na wsparcie Ukrainy. To pierwsza emisja prywatna BGK denominowana w jenach japońskich, podkreślono.

Kryptowaluty: Rada UE przyjęła rozporządzenie dotyczące rynku kryptoaktywów, rozszerzając zakres przepisów o informacje na temat nadawcy i odbiorcy transferom aktywów kryptograficznych, niezależnie od kwoty aktywów stanowiących przedmiot transakcji, podała Rada.

Obligacje BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 22 maja 2033 r. emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym ok. 6,4 mld USD, podał bank. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 1,75 mld USD.

Fundusze inwestycyjne: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w kwietniu o 4,2 mld zł (+1,5% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 281,9 mld zł, podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie. 670 spośród około 850 krajowych funduszy inwestycyjnych przyniosło w kwietniu stopę zwrotu większą od zera.

PPK: W porównaniu do marca br. wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty zwiększyła się o 909 mln zł, a łączna wartość aktywów netto (WAN) tych funduszy zbliża się do 15 mld zł (wynosi 14,87 mld zł). Na aktywa znajdujące się pod zarządzaniem PPK składają się składki uczestników (nieco ponad 50%), składki pracodawców (38,5%) oraz dopłaty od państwa (niespełna 11%). Uczestnicy PPK otrzymali dotychczas 1,064 mld zł dopłat rocznych oraz 608 mln zł wpłat powitalnych. Łączna partycypacja w PPK to 43,7%.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings; IDRs) dla miasta Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB z perspektywą negatywną. Jednocześnie potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol) z perspektywą stabilną.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna.

ROZWÓJ BIZNESÓW

GPW: Nakłady inwestycyjne Giełdy Papierów Wartościowych znacznie wzrosną w następnych latach w związku z wdrażaniem nowej strategii, którą GPW zaprezentuje 25 maja, zapowiedział członek zarządu GPW Adam Młodkowski.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych zaprezentuje nową strategię na lata 2023-2027 25 maja br., zapowiedział prezes GPW Marek Dietl.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wystąpił do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, w którym przewiduje się dywidendę w kwocie 113 324 400 zł, co oznacza wypłatę 2,7 zł na akcję, podała spółka.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 26,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 38,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ipopema Securities: Odnotowało 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 67 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PKO Bank Polski: zaoferuje pierwsze produkty oparte o nową stawkę referencyjną WIRON w IV kw. 2023 r., zapowiedział prezes banku kierujący pracami zarządu Dariusz Szwed.

PKO Bank Polski: Przeprowadzone przez PKO Bank Polski stress testy pokazują, że bank da sobie radę nawet w skrajnym scenariuszy niekorzystnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), poinformował wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu Dariusz Szwed.

PKO Bank Polski: Nie planuje emisji długu w tym roku, aby spełnić wymogi MREL, poinformował wiceprezes banku Marcin Eckert.

PKO Bank Polski: Zawarł 27 405 ugód z kredytobiorcami frankowymi, podał bank. Postępowaniem ugodowym jest objętych 47% klientów.

Getin Holding: Odnotował 4,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 218,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PKO Bank Polski: Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej złożyło do końca marca br. 292,6 tys. klientów PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego, podał PKO BP.

PKO Bank Polski: odnotował 1 454 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1 426 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Kruk: Rekomenduje, by z ubiegłorocznego zysku, który wyniósł 804 982 752,25 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy 289 781 850 zł, czyli 15 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w wysokości 515 200 902,25 zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Kruk: Przydzielił 1 500 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 000 euro, o łącznej wartości emisyjnej 150 mln euro, podała spółka. Obligacje są zdematerializowane i zarejestrowane pod nr ISIN: NO0012903444 w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez norweski centralny depozyt papierów wartościowych Verdipapirsentralen ASA.

Best: Chciałby zainwestować w portfele wierzytelności w tym roku istotnie więcej niż w 2022 r., poinformował wiceprezes Marek Kucner. Wskazał też, że spółka jest zadowolona z dotychczasowego poziomu spłat w II kw. br.

Best: Odnotował 14,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 24,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MCI Capital: Odnotował 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 81,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Dom Maklerski INC: Od początku 2023 r. wspierał spółki w przeprowadzaniu transakcji emisji i skupu akcji o łącznej wartości 25 mln zł. Oznacza to, że w pierwszej części 2023 r. firma zrealizowała transakcje o większej wartości niż w całym ubiegłym roku. Największą z nich była zakończona na początku maja br. emisja akcji Genomtec o wartości 13,1 mln zł. Wcześniej DM INC wspierał m.in. skup akcji Stars.Space o wartości 5 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dofinansuje dwa kolejne projekty PKN Orlen, które przeszły pozytywną ocenę Komisji Europejskiej oraz będą wspierane ze środków UE z CEF 2 AFIF, podał bank. Współpraca w zakresie projektów CEF z obszaru paliw alternatywnych między BGK i PKN Orlen zaczęła się w 2020 r.

AI: Sztuczna inteligencja dla biznesu oznacza szansę na znaczącą obniżkę kosztów lub wyraźne zwiększenie produktywności, dla rynku pracy – powstanie stanowisk pomagających wdrożyć nowe możliwości, ocenia zarządzający funduszami Ipopema TFI Michał Ficenes. Choć czołowe firmy oferujące AI szukają środków na razie na rynku prywatnym, już dziś można inwestować w spółki pośrednio związane z nową branżą – np. duże spółki typu Microsoft (inwestor m.in. w Open AI) czy Adobe oraz producentów półprzewodników.

Bank Millennium: chce przekroczyć poziom 80% digitalizacji w bankowości przedsiębiorstw. Bank udostępnił nową aplikację mobilną dla firm, gotową do obsługi dużych ilości danych, skierowaną zarówno dla właścicieli niewielkich firm, jak i dużych korporacji z rozbudowanymi działami finansowymi, podało Millennium.

Bank Pekao: Możliwość założenia działalności gospodarczej całkowicie online za pomocą bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay oraz dostęp do platformy „Księgowość z Żubrem” – to wybrane udogodnienia, z jakich mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy w Banku Pekao.

Bank Pocztowy: Rozpoczął kampanię promującą otwieranie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z kartą wirtualną. Do wygrania jest 90 smartwatchów Garmin Feniks 7. Nagrody przeznaczone są dla klientów, którzy wykonają kartą wirtualną jak najwięcej płatności o wartości minimalnej 10 zł. Akcja promocyjna kierowana jest do nowych klientów, którzy w ostatnich 6 miesiącach nie posiadali konta w Banku Pocztowym. Promocja potrwa do 10 lipca br.

Bank Pekao: Uatrakcyjnił swoją ofertę dla posiadających wolne środki w dolarach oraz euro. Proponuje dla nowych i obecnych klientów wyjątkowe produkty depozytowe i inwestycyjne. Klienci szukający korzystniejszego oprocentowania dla swoich oszczędności, mogą założyć lokatę na nowe środki w dolarach amerykańskich i zyskać do 3% w ciągu 6 miesięcy lub 2,5% w okresie 3 miesięcy. Korzystne warunki mogą również uzyskać lokujący nowe środki w euro.

BFF Banking Group: Rozpoczął współpracę z Kooling, w celu promocji zrównoważonej mobilności. Dzięki tym działaniom BFF chce przyczynić się do szerzenia odpowiedzialnych praktyk i kultury, których celem jest ukierunkowanie naszych codziennych wyborów na troskę o środowisko naturalne. Za pomocą Kooling App, która umożliwia pomiar wpływu na środowisko wynikający ze sposobu podróżowania, BFF będzie w stanie zaangażować pracowników we wspólne działanie na rzecz redukcji emisji CO2.

Santander Bank Polska: Klienci banku mogą otrzymać cyfrowe oświadczenie dla notariusza, które jest potrzebne do ustanowienia hipoteki. Złożenie wniosku i odbiór dokumentów odbywają się w bankowości internetowej lub mobilnej.

Nest Bank: Podniósł oprocentowanie specjalne na kontach oszczędnościowych do 8,25% w skali roku. Można z niego skorzystać przez 90 dni od założenia konta oszczędnościowego.

Bank Pekao: Rozwija ofertę finansowania celów przyjaznych środowisku i proponuje Eko Pożyczkę – bez prowizji i RRSO tylko 13,83%. Eko Pożyczka jest dostępna w kwocie od 5 000 do 100 000 zł. Można ją przeznaczyć na instalację odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki), kotłów centralnego ogrzewania, pomp ciepła, okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu i dachu albo do sfinansowania samochodu osobowego z napędem elektrycznym lub hybrydowym, roweru elektrycznego, czy motocykla i skutera z napędem elektrycznym. W ramach oferty można dobrać także dodatkowe środki na inny dowolny cel w wysokości do 25 proc. (kwoty przeznaczonej na cele ekologiczne). Eko Pożyczka jest dostępna online, bez wychodzenia z domu. Wniosek można złożyć w serwisie internetowym Pekao24, aplikacji PeoPay lub przez infolinię.

ING Bank Śląski: Bierze udział w Europejskim Kongresie Finansowym (EKF) w Sopocie. Jest to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli sektora finansowego, czołowych ekspertów i liderów biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich. Wydarzenie odbywa się 5-7 czerwca 2023 r. Hasłem przewodnim tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego będzie pytanie jak utrzymać wiarygodność w czasach kryzysu zaufania. Podczas trzech dni Kongresu i debat – wiodącymi obszarami tematycznymi będą m.in.: nowy porządek na świecie, w Europie i w Polsce, nowy ład w sektorze finansowym oraz nowe technologie w finansach.

PKO Bank Polski: Dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego do zbiorów Zamku Wawelskiego trafił „Portret królewicza Jakuba Sobieskiego” Francoisa de Troya oraz „Łódź Charona” Jana Brueghela Młodszego. Bank jest partnerem strategicznym Zamku Królewskiego na Wawelu.

