Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 29 maja – 2 czerwca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 451,97 mld zł w kwietniu 2023 r, co oznacza spadek o 0,3% m/m i 9,7% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 12,94 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. i zwiększył się o 40,8% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po marcu br. zysk netto sektora wynosił 8,76 mld zł.

Wakacje kredytowe: Rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych o pół roku lub nawet o rok i zastanawia się nad wprowadzeniem kryterium dochodowego, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

Kredyty mieszkaniowe: Termin realnego wejścia w życie programu kredyt 2% wyznaczony na 1 lipca jest mocno zagrożony, uważa prezes AMRON Jacek Furga.

Stawki referencyjne: Pierwsze produkty oparte o nowy wskaźnik referencyjny WIRON mogą się pojawić pod koniec II kwartału, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Stawki referencyjne: Spada liczba pozwów podważających WIBOR, a sądy oddalają takie pozwy, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły łącznie 21 968 nowych kredytów mieszkaniowych w I kw. 2023 r., co oznacza spadek o 54,01% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. W ujęciu wartościowym wynik osiągnięty w I kw. br. spadł o 55,87% r/r do 7,47 mld zł mld zł. Średnia wartość kredytu hipotecznego spadła do 339,6 tys. zł.

Prognozy: Ponad 1/4 bankowców (26%) uważa, że ryzyko wystąpienia w Polsce stagflacji w najbliższych miesiącach jako niskie bądź bardzo niskie, a przeciwnego zdania jest 23%, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W ocenach badanych największym zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych kilku latach będzie wzrost inflacji (50%), a w dalszej kolejności poziom długu publicznego (20%), poziom inwestycji (13%), a także konflikt Rosyjsko-Ukraiński (10%).

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,54 na koniec czerwca 2023 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,21 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,63 zł.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 16% w maju z 14% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wzrósł do 5% z 2%.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 66% w maju z 48% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 45% z 33%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 7,1 pkt m/m do 25,2 pkt w maju, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Placówki bankowe: Liczba placówek bankowych spadła do 9,8 tys. w I kw. 2023 r. wobec 10,3 tys. w I kw. ub. roku, co oznacza najmniejszą ich liczbę od ponad 25 lat, wynika z analizy firmy Inteliace Research. W kolejnych latach dynamika spadku spowolni do 3-5% rocznie, co oznacza zamykanie ok. 300-400 oddziałów rocznie.

Akcja kredytowa: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br. 12,5 tys. kredytów (wzrost o 10,6% r/r) o łącznej wartości 1,85 mld zł (wzrost o 6,1% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie styczeń-kwiecień liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 51,4 tys. (+7,5%), a ich wartość sięgnęła 7,14 mld zł (+3,3%).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia zdrowotne: Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 12,5% r/r do 4,3 mln na koniec I kwartału br., podała Polska Izba Ubezpieczeń. Składka przypisana brutto wyniosła 454,4 mln zł.

Zaległości: Zaległości klientów wobec towarzystw ubezpieczeniowych w ciągu roku zwiększyły się o 20 mln zł i obecnie wynoszą 402,2 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Najwięcej mają do oddania firmy, które zalegają na kwotę 220,7 mln zł. Konsumenci są winni blisko 181,5 mln zł. Najczęstszym powodem zadłużenia w przypadku polis, które automatycznie się przedłużają, jest niewypowiadanie umów przez klientów. W przypadku przedsiębiorców gros zaległości to nieopłacone gwarancje ubezpieczeniowe.

Prognozy rynkowe: Wartość składki przypisanej brutto w sektorze ubezpieczeń w Polsce do 2025 r. wzrośnie do 94 mld zł wobec 72 mld zł w 2022 r., wynika z raportu firmy Inteliace Research. Analityk firmy przewiduje, że ze względu na wzrost kosztów, rentowność ubezpieczycieli w najbliższych latach „będzie zapewne spadać”.

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opracowała Program Wsparcia Migracji do centrum danych GPW WATS, podała giełda. W ramach programu domy i biura maklerskie będą mogły korzystać z rabatów za wcześniejsze podłączenie się do środowiska testowego nowego systemu transakcyjnego GPW.

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 22,49 mld zł w kwietniu br., tj. o 8,2% mniej r/r, podała giełda.

Prawo: Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, podała Komisja.

TFI: Rok 2023 może przynieść poprawę sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), choć trudno oszacować prawdopodobieństwo odrobienia spadków zanotowanych w 2022 roku, ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Fundusze hipoteczne: Fundusze hipoteczne należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wypłaciły klientom renty dożywotnie w łącznej kwocie 29,5 mln zł w okresie 2010-2022, podał ZPF. Średni wiek klienta funduszu wyniósł 76,5 roku.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wiedza finansowa: Wiedzę o finansach posiada 58% dzieci, a 56% potrafi zarządzać swoim budżetem, wynika z raportu Banku Pekao dotyczącego poziomu edukacji finansowej dzieci w Polsce. 59% ankietowanych rodziców wskazało, że ważną rolę w takiej edukacji powinien odgrywać sektor bankowy.

Zaległości: Liczba niepełnoletnich dłużników wyniosła 3 120 w marcu i podwoiła się od zeszłego roku, kiedy niepełnoletnich dłużników było mniej niż 1 400, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Jeszcze bardziej wzrosła kwota zadłużenia – z 0,62 mln zł do 3,56 mln zł. Najczęstszymi przyczynami zadłużenia są nieuregulowane opłaty za jazdę bez biletu, jednak najbardziej dotkliwe są odziedziczone kredyty.

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 268,6 tys. nowych pożyczek (-5,2% r/r) o wartości 809 mln zł (+13,8% r/r) w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej.

Finanse dla dzieci: Łącznie prawie połowa Polaków zamierzać wydać na tegoroczny prezent dla jednej osoby z okazji Dnia Dziecka od 50 do 200 zł, w tym najczęściej deklarowany jest przedział od 50 do 100 zł – 21,9%, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę SkipWish. Z kolei 11,6% respondentów nie zamierza w ogóle obchodzić tego święta.

Finanse dla dzieci: Z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą IQS na zlecenie PKO Banku Polskiego wśród rodziców i dzieci wynika, że najmłodsi do 13 r.ż. najbardziej cenią sobie kartę płatniczą, a dorośli możliwość kontroli. Od 10 lat PKO Bank Polski rozwija produkty i usługi dla najmłodszych klientów w ramach oferty PKO Junior – dostępne są: konto, karto, rachunek oszczędnościowy, serwis internetowy i aplikacja mobilna oraz ubezpieczenie.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 maja 2023 r. wyniosła 3 308,2 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 249,9 mln zł.

VeloBank: Wdraża program „Bezpieczny kredyt 2%” i chce udostępnić klientom możliwość składania wniosków kredytowych na zakup mieszkania w ramach tego programu od 3 lipca, podał bank.

Alior Bank: Zarząd podjął uchwałę o emisji trzyletnich obligacji serii M, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku w rozumieniu Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i określił ostateczne warunki emisji obligacji, podał bank. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 400 mln zł.

ING Bank Śląski: Wznawia sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, które będą oparte o wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana, podał bank. Oferta obowiązuje dla wniosków kredytowych składanych od 26 czerwca 2023 r.

Nest Bank: Spodziewa się dalszej poprawy wyników, w tym wzrostu ROE do 20% z 8% w dłuższej perspektywie, poinformował prezes Piotr Kowynia. Bank przygotowuje się też do rozmów z potencjalnymi nowymi właścicielami, kiedy fundusz private equity AnaCap zdecyduje się na wyjście z inwestycji.

Best: Ustanowił dwuletni program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka.

Bank Handlowy: Otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) pismo wskazujące, że jest podmiotem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będącym częścią globalnej instytucji o znaczeniu systemowym, a zgodnie z przepisami wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych (CRR), wysokość wymaganego wymogu TLAC dla banku wynosi 20,79%, podczas gdy łączny współczynnik kapitałowy banku na koniec marca 2023 r. wyniósł 17,9%, podał bank.

Bank Handlowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Citigroup Inc. z siedzibą w Wilmington – Stany Zjednoczone, za pośrednictwem Citibank Europe plc. z siedzibą w Dublinie – Irlandia (CEP), akcji Banku Handlowego w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym. Transakcja ma być przeprowadzona wewnątrz Grupy Citi, aby wypełnić obowiązki posiadania przez banki krajowe, należące do grupy z państwa trzeciego, tj. spoza Unii Europejskiej (w tym przypadku – Stanów Zjednoczonych), pośredniej unijnej jednostki dominującej (IPU). W ramach tej transakcji akcje banku mają być przeniesione na rzecz CEP jako IPU banku.

Factris: Europejska firma faktoringowa specjalizująca się w finansowaniu w euro dla firm MŚP, zaraportowała przekroczenie finansowania w wysokości 1 mld euro. Firma osiągnęła w 2022 także dwucyfrowy wzrost średniej wielkości portfela liczby klientów i wyników finansowych – czyli zdecydowanie powyżej prognoz na ubiegły rok.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO Bank Polski: Wprowadził promocyjne oprocentowanie 8,5% w stosunku rocznym na Koncie Oszczędnościowym Plus od 2 czerwca, podał bank. Promocyjnym oprocentowaniem są objęte nowo wpłacane środki (zarówno od nowych, jak i dotychczasowych klientów) do kwoty 100 tys. zł.

Neinver oraz Nuveen Real Estate: Pozyskały ok. 170 mln euro finansowania dłużnego dla polskiego portfela Neptune – spółki joint venture Neinver i TIAA. Finansowanie dla wszystkich polskich obiektów należących do Neptune – pięciu centrów outletowych Factory i parku handlowego Futura – zostało zabezpieczone wspólnie przez Aareal Bank (agent ds. kredytu) i ING Bank Śląski (agent ds. zabezpieczeń) na okres pięciu lat.

Raiffeisen Digital Bank: uruchomił nowe konto osobiste oraz konto oszczędnościowe dla obywateli Polski, podał bank. Rachunek bieżący jest wolny od opłat za prowadzenie konta, bank nie pobiera również prowizji za przelewy i transakcje walutowe. Z kolei rachunek oszczędnościowy oferuje ograniczone czasowo oprocentowanie 10% w skali roku.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił długoterminowego kredytu inwestycyjnego z ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) spółce BiBP – producentowi innowacyjnych opakowań typu „bag in box” na nabycie udziałów większościowych w hiszpańskiej Montibox, podał bank.

Bank Pekao: Wprowadził w ramach private bankingu usługę Family Office, której celem jest wsparcie przy kompleksowym zarządzaniu prywatnymi majątkami rodzinnymi, poinformował wiceprezes banku nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych Jarosław Fuchs. Family Office ma ułatwić sukcesję w firmach rodzinnych i powoływanie fundacji rodzinnych.

Bank Pekao: Bank oraz International Finance Corporation (IFC) wraz z innymi instytucjami finansowymi udzieli firmie SK Hi-Tech Battery Materials Poland finansowania na rozbudowę fabryki produkującej separatory do akumulatorów w samochodach elektrycznych, podał bank.

Bank Pekao: Wystartował 1 czerwca z kampanią promocyjną ubezpieczeń komunikacyjnych. Swoim klientom oferuje polisy dwóch renomowanych firm ubezpieczeniowych PZU oraz LINK4. Zmotoryzowani klienci banku korzystając z promocji przy zakupie ubezpieczenia OC i AC za pośrednictwem Pekao mogą zyskać dodatkowe korzyści.

PKO BP: Od 1 czerwca br. PKO Bank Polski wprowadza w aplikacji mobilnej nową, 6-miesięczną Lokatę urodzinową IKO. Jej oprocentowanie może osiągnąć 10% w skali roku, jeśli zakładający lokatę spełni co najmniej jeden z 3. warunków: zakupi w aplikacji mobilnej IKO jednostki uczestnictwa dowolnego funduszu PKO TFI lub dowolne ubezpieczenie od PKO Ubezpieczenia, albo uruchomi w IKO dowolne zlecenie stałe z konta. Jeden z tych warunków należy spełnić do 31 października br. Bez spełnionego warunku oprocentowanie Lokaty urodzinowej IKO wyniesie 5% w skali roku.

PKO BP: Zajął pierwsze miejsce w rankingu Finnoscore 2023 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości. Autorzy zestawienia, którzy przenalizowali dojrzałość cyfrową 230 banków z Europy i Ameryki Północnej, w PKO Banku Polskim najwyżej ocenili: bankowość online, aplikację mobilną, atrakcyjność dla potencjalnych klientów oraz zdalny onboarding. To wyróżnienie to kolejny dowód na silną pozycję banku, który jest liderem technologicznym, nie tylko w polskim sektorze bankowym, ale również w porównaniu ze światową czołówką banków.

Bank Pocztowy: Rozpoczął kampanię reklamową kredytów gotówkowych. Adam Małysz, który od 5 lat pełni rolę Ambasadora, tym razem wcielił się w rolę rzecznika potrzeb klientów Banku Pocztowego. Działania realizowane będą według sprawdzonego media mix’u emisji spotów w najchętniej słuchanych stacjach radiowych oraz intensywnych działań prowadzonych w internecie.

PragmaGO: Skraca czas uruchomienia finansowania. Każdy przedsiębiorca, który po raz pierwszy korzysta z faktoringu online w PragmaGO, dostanie szybki przelew – jeszcze przed podpisaniem cesji przez odbiorcę faktury. Dostęp do pieniędzy „tu i teraz” to dla właścicieli firm możliwość opłacenia pilnych zamówień, realizacji zleceń czy niezwłocznej spłaty zobowiązań.

Krakowski Bank Spółdzielczy: Do końca 2023 roku Bank zamierza gruntownie zmodernizować posiadaną sieć urządzeń wymieniając wysłużone bankomaty i recyklery na nowoczesne – oferowane przez Diebold Nixdorf z rodziny DN Series.

Źródło: ISBnews