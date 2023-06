Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 5-9 czerwca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Prezydent podpisał Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładającą wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają własnego mieszkania, podała Kancelaria Prezydenta.

Stabilność sektora: Dla sektora bankowego bardzo ważne jest zaufanie, istotna jest też szybka reakcja na zagrożenia i dobra współpraca z regulatorem, uważa prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

Kapitały banków: Baza kapitałowa banków jest niewystarczająca w kontekście wyzwań, jakie przed nimi stoją, sektor czekają również wyzwania technologiczne, wynika z debaty „Mapa wyzwań dla polskiego sektora bankowego” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Ukraina: Gospodarka i sektor finansowy Ukrainy wyglądają znacznie lepiej, niż można było się obawiać na początku wojny. Mimo stosunkowo dobrej kondycji banków, przedsiębiorstw czy finansów państwa, nadal pozostaje bardzo wiele do zrobienia. Podstawą jest kompleksowy program odbudowy, a nie wybieranie tylko niektórych, nawet bardzo perspektywicznych sektorów, uważają eksperci uczestniczący w debacie „Droga banków ukraińskich do UE” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Kredyty mieszkaniowe: Ostatecznym modelem rynku kredytów hipotecznych to kredyty o stałej stopie przez okres 10-15 lat, wynika z debaty „Jak zredukować ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

AML: Przedsięwzięcia sektorowe są skuteczniejsze w walce z praniem brudnych pieniędzy (AML), ponieważ dają dostęp do większej ilości danych, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego Alicja Żyła.

Ryzyko prawne CHF: Standardowa umowa kredytu mieszkaniowego, nad skonstruowaniem której pracuje środowisko bankowe nie jest właściwym rozwiązaniem problemu ryzyka prawnego kredytów mieszkaniowych, uważa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

Sztuczna inteligencja: Generatywna sztuczna inteligencja dzięki swoim możliwościom pomoże w zapobieganiu oszustwom, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego Alicja Żyła.

Transformacja energetyczna: Rolą banków w najbliższym czasie będzie pomoc firmom w transformacji energetycznej, oceniali przedstawiciele banków podczas debaty pt. „Efektywność operacyjna i koncentracja na kliencie wysoko na agendzie 2023-2025 – jak banki mogą połączyć ogień z wodą” w trakcie XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Zielone inwestycje: W Polsce jest zrozumienie dla konieczności prowadzenia nowoczesnej polityki klimatycznej, nie brakuje także pieniędzy na inwestycje w sektorze tzw. zielonej energii. Problemem nieustająco jest brak jasno zdefiniowanych celów, stabilności prawa oraz brak infrastruktury sieciowej, uważają eksperci uczestniczący w debacie „Polska u progu transformacji energetycznej – wyzwania i szanse w horyzoncie 2030 roku” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Krajowa Izba Rozliczeniowa: Przetworzyła w systemie Elixir 191,35 mln transakcji o łącznej wartości 714,54 mld zł w maju 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 2% i 7,5% r/r, podała Izba.

Stawki referencyjne: Sektor bankowy realizuje „mapę drogową” i obecnie jest w połowie „tranzycji na WIRON” ocenia w rozmowie z ISBnews.TV prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

TSUE: W przypadku niekorzystnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF banki będą musiały zawiązać dodatkowe rezerwy, ale nie będzie upadku sektora bankowego, ocenia w rozmowie z ISBnews.TV prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Kredyty mieszkaniowe: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zmieni do połowy czerwca Rekomendację S wyjątkowo dla produktu, jakim jest rządowy kredyt 2% tak, jak zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w maju zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 3,7% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o 6% r/r do 22,39 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 7,2%.

ROE: Banki powinny obecnie generować ROE na poziomie 15-20%, bo taki jest obecnie koszt kapitału, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Stabilność sektora: Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) uważają, że największymi zagrożeniami dla stabilności sektora finansowego jest ryzyko prawne kredytów hipotecznych i rosnąca ingerencja państwa w sektor finansowy, poinformowała koordynator EKF Research Maria Penczar

TSUE: Sektor bankowy w Polsce jest przygotowany nawet na negatywny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF, ocenia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Wyniki finansowe: Zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 2,2 mld zł w I kw. 2023 r. i był wyższy o 190% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła w ub.r. 72,4 mld zł, co oznacza wzrost o 4,5% r/r.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 18,8 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Prognozy: Po „mocnych”, często przekraczających oczekiwania wynikach za I kw. nadal istnieje możliwość pozytywnych zaskoczeń na polskiej giełdzie, a obecne wyceny w horyzoncie średnio- i długoterminowym można uznać za atrakcyjne, ocenia zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

Regulacje: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, poinformowała pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. rozwoju rynków kapitałowych Katarzyna Szwarc.

Relacje inwestorskie: XIV edycja Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w dniach 14-15 czerwca br. w Jachrance. Podczas spotkania działów IR poruszone zostaną tematy dotyczące m.in.: nowych możliwości finansowania rozwoju spółki, finansowania konwencjonalnego, taksonomii SF jako warunku finansowania, zielonych obligacji, kredytowania w kontekście ESG, wpływu relacji inwestorskich na warunki finansowania oraz możliwości zwiększania płynności akcji. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Edukacja ekonomiczna: Poziom edukacji ekonomicznej i finansowej Polaków systematycznie rośnie, ale braki są nadal widoczne. Największe dotyczą edukacji na poziomie szkoły, jednak także rodzice nie zawsze zauważają konieczność wdrażania dzieci w kwestie finansowe, uważają eksperci uczestniczący w debacie „Edukacja finansowa – ranking sukcesów i porażek” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Płatności odroczone: Są coraz popularniejsze na rynku consumer finance, ale dla oferujących je instytucji nie staną się podstawowym źródłem dochodów, wynika z sesji „Przyszłość rynku Consumer Finance” na XIII Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Wydatki wakacyjne: W tym roku wyjazd na wakacyjny wypoczynek planuje 57% Polaków, wynika z badania „Wakacyjne plany Polaków 2023” przeprowadzonego na zlecenie Kruka. 71% z nich zamierza zorganizować go we własnym zakresie, nie korzystając z usług biur podróży lub innych pośredników.

KRD: Ponad połowa mikrofirm (53,9%) biorących udział w badaniu NFG „Barometr wydatków firmowych” ocenia swoją stabilność finansową jako „zdecydowanie dobrą” lub „raczej dobrą”, podał Krajowy rejestr Długów (KRD). Przeciwnego zdania jest 14,6% jednoosobowych działalności gospodarczych, które wskazały odpowiedź „raczej źle” lub „zdecydowanie źle”.

Płatności cyfrowe: Podczas zagranicznych wakacji 77% Polaków planuje płacić kartą, smartfonem lub smartwatchem, wynika z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2023, obejmującego osiem rynków Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Te formy płatności cyfrowych są najpopularniejsze wśród turystów ze wszystkich badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: ponad trzy czwarte z nich zamierza płacić w ten sposób podczas tegorocznego urlopu za granicą.

Finanse dla dzieci: Z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą IQS na zlecenie PKO Banku Polskiego wśród rodziców i dzieci wynika, że najmłodsi do 13 r.ż. najbardziej cenią sobie kartę płatniczą, a dorośli możliwość kontroli. Od 10 lat PKO Bank Polski rozwija produkty i usługi dla najmłodszych klientów w ramach oferty PKO Junior – dostępne są: konto, karto, rachunek oszczędnościowy, serwis internetowy i aplikacja mobilna oraz ubezpieczenie.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PZU: Zwyczajne walne zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęło uchwałę ws. podziału zysku netto za rok 2022, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2021, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy 2 072 455 200 zł, tj. 2,4 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863 523 000. Dzień dywidendy został ustalony na 7 września, a termin wypłaty dywidendy na 28 września 2023 roku.

Innova Capital: Grupa Prime Label, kontrolowana przez fundusz private equity Innova/6 SCA §SICAV z grupy Innova Capital, podpisała umowę zakupu 100% udziałów polskiej drukarni PEGWAN, podała Innova Capital. Kolejna, piąta już akwizycja sprawi, że Grupa osiągnie prawie 100 mln euro sprzedaży jeszcze w 2023 r., czyli 12 miesięcy wcześniej niż zakładano. Prime Label pracuje nad kolejnymi przejęciami w regionie.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 185,8 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 maja 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 047,9 mln zł.

Bank Pekao: Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało, że zysk netto za 2022 r. w kwocie 1 898 320 125,62 zł podzielono w ten sposób, iż: kwotę 475 732 541,34 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy, a kwotę 1 422 587 584,28 zł – na dywidendę (wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,42 zł), podał bank.

Avalon MBO: Fundusz private equity Avallon MBO nabył większościowy pakiet udziałów (70%) w białostockiej spółce Letniskowo, podał fundusz. To szósta transakcja w ramach funduszu Avallon MBO Fund III. Letniskowo obecne jest na 16 rynkach. Dzięki wsparciu funduszu spółka chce zintensyfikować ekspansję na rynkach europejskich, w tym na największym w Europie rynku niemieckim, w krajach Beneluksu czy w Skandynawii.

Alior Bank: Zakończył subskrypcję i warunkowo przydzielił obligacje serii M o łącznej wartości 400 mln zł, podał bank. Alior wskazywał wcześniej, że zobowiązania z tytułu tych papierów będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku w rozumieniu Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obligacje te mają zostać wprowadzone na Catalyst.

Caspar Asset Management: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 389,88 mln zł na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 424,89 mln zł.

Bank Handlowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Citigroup Inc. z siedzibą w Wilmington – Stany Zjednoczone, za pośrednictwem Citibank Europe plc. z siedzibą w Dublinie – Irlandia (CEP), akcji Banku Handlowego w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym. Transakcja ma być przeprowadzona wewnątrz Grupy Citi, aby wypełnić obowiązki posiadania przez banki krajowe, należące do grupy z państwa trzeciego, tj. spoza Unii Europejskiej (w tym przypadku – Stanów Zjednoczonych), pośredniej unijnej jednostki dominującej (IPU). W ramach tej transakcji akcje banku mają być przeniesione na rzecz CEP jako IPU banku.

Factris: Europejska firma faktoringowa specjalizująca się w finansowaniu w euro dla firm MŚP, zaraportowała przekroczenie finansowania w wysokości 1 mld euro. Firma osiągnęła w 2022 także dwucyfrowy wzrost średniej wielkości portfela liczby klientów i wyników finansowych – czyli zdecydowanie powyżej prognoz na ubiegły rok.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO BP: Współfinansuje rozbudowę fabryki SK HI-Tech Battery Materials Poland, produkującej separatory wykorzystywane przy produkcji baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych, podał bank. Łączna kwota kredytu wynosi 300 mln USD, z czego udział PKO BP to 50 mln USD. Pozostałe instytucje biorące udział w konsorcjum to International Finance Corporation, Intesa Sanpaolo oraz Bank Pekao.

Carlson EVIG Alfa: Rozpoczął prace nad zbieraniem nowego funduszu, którego koncepcja ma być oparta na połączeniu impact investing oraz deeptech, poinformował ISBtech prezes Dawid Wesołowski.

Bank Ochrony Środowiska: Przyznał gminom Godziszów i Nałęczów środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych, podał bank. Koszty przygotowania dokumentacji zostaną w 90% pokryte ze środków inicjatywy ELENA, a w 10% – przez samorządy.

PKO BP: Chce przyśpieszyć rozwój w Metaverse i podjąć współpracę z firmami zewnętrznymi do praca projektowych i utrzymania wirtualnych przestrzeni, podał bank. Bank zamierza zbudować kolejne modele wirtualnej rzeczywistości (VR) swoich oddziałów.

Santander Bank Polska: Udostępnił płatności zegarkiem za pomocą Xiaomi Pay i SwatchPAY!, podał bank. Do nowych zegarków można dodać wszystkie karty debetowe i kredytowe dla klientów indywidualnych oraz firmowych, zarówno VISA, jak i Mastercard.

Innova Capital: Pozyskała ponad 324 mln euro w ramach kolejnego zamknięcia funduszu Innova/7 -kwota ta stanowi powyżej 90% założonego celu, określonego na 350 mln euro, podała spółka. W kolejnych miesiącach Innova będzie kontynuowała zbieranie aktywów, jednocześnie pracując nad nowymi możliwościami inwestycyjnymi.

Bank Pekao: Oferuje pożyczkę gotówkową bez prowizji, która pomoże sfinansować między innymi letni wypoczynek. RRSO wynosi 13,74%. Pożyczka jest dostępna dla nowych oraz obecnych klientów, którzy nie posiadają w banku innych pożyczek gotówkowych od 1 grudnia 2022 r.

GPW: 2 czerwca br. odbył się Finał 7. edycji Index Investment Challenge (IIC) – największego konkursu inwestycyjnego dla studentów z całej Polski. Nagrodę główną w Finale rozegranym na Sali Notowań otrzymał Wiktor Żyro z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego osiągając 10% stopy zwrotu. Zwycięzcą 2-miesięcznej rozgrywki poprzedzającej Finał został Tymoteusz Barwiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie osiągając stopę zwrotu wynoszącą 99,15%

Alior Bank: Biuro Maklerskie Alior Banku udostępnia nowy, zaawansowany moduł internetowego inwestowania, który pozwala na efektywne i wygodne zarządzanie ulokowanym kapitałem, jednocześnie zapewniając dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych. Narzędzie jest ułatwieniem dla przedsiębiorców chcących zwiększyć stabilność finansową, pomnożyć środki lub zabezpieczyć je przed stratą.

PZU: Wystartował z kampanią promującą ubezpieczenie podróżne PZU Wojażer. Jej celem jest zachęcanie osób planujących wakacyjne wyjazdy do zadbania o siebie i swoich bliskich poprzez zakup ubezpieczenia. Kampania marketingowa potrwa od 6 czerwca do 13 sierpnia. Podczas niej realizowane będą szerokie działania digital, a także offline w oddziałach PZU oraz u agentów. W materiałach marketingowych ponownie pojawi się tenisistka Iga Świątek.

Bank Pekao: Wystartował 1 czerwca z kampanią promocyjną ubezpieczeń komunikacyjnych. Swoim klientom oferuje polisy dwóch renomowanych firm ubezpieczeniowych PZU oraz LINK4. Zmotoryzowani klienci banku korzystając z promocji przy zakupie ubezpieczenia OC i AC za pośrednictwem Pekao mogą zyskać dodatkowe korzyści.

PKO BP: Od 1 czerwca br. PKO Bank Polski wprowadza w aplikacji mobilnej nową, 6-miesięczną Lokatę urodzinową IKO. Jej oprocentowanie może osiągnąć 10% w skali roku, jeśli zakładający lokatę spełni co najmniej jeden z 3. warunków: zakupi w aplikacji mobilnej IKO jednostki uczestnictwa dowolnego funduszu PKO TFI lub dowolne ubezpieczenie od PKO Ubezpieczenia, albo uruchomi w IKO dowolne zlecenie stałe z konta. Jeden z tych warunków należy spełnić do 31 października br. Bez spełnionego warunku oprocentowanie Lokaty urodzinowej IKO wyniesie 5% w skali roku.

PKO BP: Zajął pierwsze miejsce w rankingu Finnoscore 2023 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości. Autorzy zestawienia, którzy przenalizowali dojrzałość cyfrową 230 banków z Europy i Ameryki Północnej, w PKO Banku Polskim najwyżej ocenili: bankowość online, aplikację mobilną, atrakcyjność dla potencjalnych klientów oraz zdalny onboarding. To wyróżnienie to kolejny dowód na silną pozycję banku, który jest liderem technologicznym, nie tylko w polskim sektorze bankowym, ale również w porównaniu ze światową czołówką banków.

Bank Pocztowy: Rozpoczął kampanię reklamową kredytów gotówkowych. Adam Małysz, który od 5 lat pełni rolę Ambasadora, tym razem wcielił się w rolę rzecznika potrzeb klientów Banku Pocztowego. Działania realizowane będą według sprawdzonego media mix’u emisji spotów w najchętniej słuchanych stacjach radiowych oraz intensywnych działań prowadzonych w internecie.

PragmaGO: Skraca czas uruchomienia finansowania. Każdy przedsiębiorca, który po raz pierwszy korzysta z faktoringu online w PragmaGO, dostanie szybki przelew – jeszcze przed podpisaniem cesji przez odbiorcę faktury. Dostęp do pieniędzy „tu i teraz” to dla właścicieli firm możliwość opłacenia pilnych zamówień, realizacji zleceń czy niezwłocznej spłaty zobowiązań.

Krakowski Bank Spółdzielczy: Do końca 2023 roku Bank zamierza gruntownie zmodernizować posiadaną sieć urządzeń wymieniając wysłużone bankomaty i recyklery na nowoczesne – oferowane przez Diebold Nixdorf z rodziny DN Series.

