Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 19-23 czerwca.

RYNEK BANKOWY

Depozyty i kredyty: Wartość depozytów ogółem na koniec maja br. wyniosła 1 785,81 mld zł, co oznacza wzrost o 0,4% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 474,66 mld zł, tj. spadły o 0,2% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Stabilność sektora: Osiem banków przekroczyło poziomy krytyczne wskaźników inicjujących plan naprawy przez wakacje kredytowe w 2022 r., wynika ze „Sprawozdania z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2022 r.”

Kredyty mieszkaniowe: Scenariusz bazowy dotyczący kredytów mieszkaniowych to trwalsze i dłuższe ożywienie na rynku, szczególnie w II półroczu br., kiedy do gry wejdzie odroczony popyt związany z kredytami z dopłatą, poinformował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Wakacje kredytowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,134 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 281 mld zł do 28 maja 2023 r., podał BIK.

Kredyty mieszkaniowe: Miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 3,97 mld zł maju (spadek o 23,1% r/r i wzrost o 14,3% m/m), wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). Średnia kwota kredytu wyniosła 364 733 zł.

Rekomendacja S: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, podała komisja. Nowelizacja ma dostosować rekomendacje do zmian w prawie w tym związanych z programem „Bezpieczny kredyt 2%”.

Kredyty mieszkaniowe: Udział w programie „Bezpieczny kredyt” zadeklarowało dotychczas siedem banków, czyli ponad 2 tys. placówek bankowych w całym kraju, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zapowiedział, że kredyt ruszy zgodnie z planem od lipca br.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia eksportowe: Rząd przyjął projekt ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, który zakłada zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych, by więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Ubezpieczenia zdrowotne: Rynek abonamentów i ubezpieczeń medycznych generuje przychody o wartości 6,9 mld zł i będzie rósł 15-20% rocznie do 2026 r., wynika z raportu „Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce: szansa na dwucyfrowy wzrost” opracowanego przez PwC Polska. Udział firm ubezpieczeniowych w tym rynku wzrośnie z 13% do 20-25%, a wśród głównych czynników wzrostu należy wymienić wzrost cen usług i rosnącą bazę klientów.

RYNEK KAPITAŁOWY

Fundusze Inwestycyjne: Najbardziej pesymistyczny wariant rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych zakłada, że w przyszłości Polacy ulokują za pośrednictwem funduszy zaledwie 3% swoich oszczędności, wynika z symulacji dotyczących przyszłości rynku, przedstawionej przez prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) Małgorzatę Rusewicz podczas XVII Forum Funduszy organizowanego przez Izbę w Kazimierzu Dolnym.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 213,22 mln zł w gotówce, podał ZUS

Obligacje skarbowe: Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje skarbowe o łącznej wartości nominalnej 5 mld zł na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał resort.

GPW: W portfelach funduszy zarządzanych przez Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) znajduje się co najmniej kilkanaście spółek, które mają perspektywę wejścia na polską giełdę w najbliższych latach, ocenia w rozmowie z ISBnews.TV prezes PFR Paweł Borys.

Regulacje: Komisja Europejska zaproponowała przepisy dotyczące wzmocnienia procedur poboru podatku u źródła w UE dla inwestorów, pośredników finansowych i organów podatkowych państw członkowskich, poprzez wprowadzenie wspólnego unijnego certyfikatu rezydencji podatkowej oraz dodatkowych przyśpieszonych procedur zwrotu podatku podała Komisja.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wydatki wakacyjne: Ponad połowa Polaków planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju, a co piąty badany zamierza wyjechać za granicę, wynika z badania „Plany wakacyjne Polaków” przeprowadzonego na początku czerwca przez Minds&Roses na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). Przeszło 50% badanych zadeklarowało, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku, jednak co trzeci nie zamierza wydawać więcej.

Zaległości: Długi alimentacyjne na łączną kwotę 13,9 mld zł ma 274 tys. ojców w Polsce, wynika z danych BIG InfoMonitor. Panowie stanową 94% spośród wszystkich wpisanych do bazy BIG InfoMonitor dłużników alimentacyjnych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank Pekao: spodziewa się sprzedaży 5-8 tys. kredytów w rządowym programie „Bezpieczny kredyt 2%”, zapowiada w rozmowie z ISBnews wiceprezes banku Wojciech Werochowski. Bank zaoferuje kredyty w ramach tego programu od 3 lipca.

Bank Pekao: Szacuje, że sprzedaż kredytów hipotecznych w tym roku wyniesie 3-4 mld zł, poinformował ISBnews wiceprezes banku Wojciech Werochowski.

PKO BP: Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali, że z zysku netto za 2022 rok w wysokości 3,26 mld zł kwotę 1,63 mld zł bank przeznaczy na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, a 1,63 mld zł pozostawi jako niepodzieloną, podał bank.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uczestniczy w procesach akwizycyjnych o jednostkowej wartości od 10 mln zł do 1 mld zł, przy czym większość potencjalnych przejęć ma wartość 10-150 mln zł, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

Innova Capital: Obejmie większościowy pakiet w spółce R-GOL, zajmującej się dystrybucją sprzętu dla entuzjastów piłki nożnej, profesjonalistów oraz klubów piłkarskich w Europie Środkowej i Wschodniej, a jej założyciel Marcin Radziwon pozostanie zaangażowany jako prezes zarządu i udziałowiec, podała Innova. Dzięki transakcji Innova rozszerzy swoje portfolio o kolejną inwestycję w sektorze technologicznym, tym razem w obszarze wyspecjalizowanego e-commerce. Będzie to druga transakcja zrealizowana w ramach funduszu Innova/7, który w ostatnim zamknięciu przekroczył ponad 324 mln euro.

BNP Paribas BP: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył poziomy MREL dla BNP Paribas BP. MRELtrea wyznaczono na 16,11% zaś MRELtem na 5,91%, podał bank.

Kruk: Akcjonariusze, zgodnie z rekomendacją zarządu, zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2022 r. w wysokości 15 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 7 września 2023 roku, a termin wypłaty dywidendy – 28 września 2023 roku.

PZU: Adam Jenkins został powołany na stanowisko prezesa Tower Inwestycje z Grupy PZU, podała spółka. Przed objęciem stanowiska prezesa Tower Inwestycje Adam Jenkins zasiadał w zarządzie TFI PZU – innej spółki wchodzącej w skład Grupy PZU. Adam Jenkins posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i zarządzania aktywami, które uzyskał w firmach działających zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, podano w komunikacie.

TUW PZUW: 1,6 mln zł zwrotu składki trafi do firm i szpitali ubezpieczanych przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. To najwyższa kwota w historii należącego do Grupy PZU towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Pieniądze otrzymają ubezpieczeni na zasadzie wzajemności, którzy skutecznie dbają o bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

EBOR: IMC podpisało umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na realizację planów ogłoszonych w ramach Smart Green Strategy. Łączny rozmiar finansowania może wynieść 13 mln USD, podano w komunikacie.

Bank Millennium: Wprowadził do oferty kredyt ekologiczny w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), z możliwością otrzymania bezzwrotnej premii w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

PKO BP: Doradcy hipoteczni PKO Banku Polskiego od 21 czerwca br. będą udzielać informacji na temat rządowego programu Bezpieczny kredyt 2%, podał bank. Wniosek w oddziałach będzie można złożyć od 3 lipca.

Bank Pekao: Stale rozwija serwis internetowy Pekao24 oraz aplikację PeoPay. Bankowość elektroniczna Pekao dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań klientów korzystając z najnowszych trendów rynkowych. Ostatnio bank wprowadził nowy wygląd zakładki „Oferta” oraz zmiany w nawigacji.

PKO Leasing: Z portalu klienta korzysta już 98% klientów firmy, tylko w 2022 r. przeprocesowanych zostało ponad 100 tys. wniosków online. Za pośrednictwem Portalu klienci wykonali ponad 1 mln operacji płatności rat leasingowych. W zeszłym roku firma rozszerzyła zakres Portalu Klienta m.in. o nowy proces zgłaszania szkód online, opcję potwierdzenia sald, możliwość dodawania użytkowników oraz modyfikacji ich poziomu dostępu, przepływ dokumentów do i od klienta za pośrednictwem portalu.

Bank Pekao: Zaoferował mikroprzedsiębiorcom dostęp do platformy księgowej za 0 zł przez 2 lata. „Księgowość z Żubrem” to połączona z bankowością internetową platforma online, która daje możliwość zarządzania finansami i prowadzenia księgowości firmy w jednym miejscu. Użytkownicy mogą samodzielnie prowadzić sprawy rachunkowe lub skorzystać z usług profesjonalistów. W ramach platformy wystawianie faktur jest bezpłatne i nielimitowane.

VIG/C-Quadrat TFI: fundusze zarządzane przez VIG/C- Quadrat TFI od 20 czerwca br. dostępne są w ofercie F-Trust. VIG / C- Quadrat TFI za pośrednictwem sieci F-Trust zaoferuje jeden fundusz inwestujący w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju w formule „Light green”, trzy fundusze dłużne, dwa akcyjne i dwa algorytmiczne. Dodatkowo klienci F-Trust będą mogli skorzystać z oferty emerytalnej IKE/IKZE.

PKO BP: Nowo otwarte Konta Firmowe i Konta Firmowe Premium w banku będą bezpłatne przez 2 lata. PKO Bank Polski wprowadza też promocyjne warunki kredytów obrotowych na spłatę zobowiązań w innym banku. W ramach promocji prowizja została obniżona do 0%, a marża podlega negocjacji. PKO Bank Polski podkreśla, że chce wspierać małe i średnie firmy, pomagając im obniżać koszty prowadzenia działalności.

Bank Pekao: Rozszerzył ofertę kart debetowych. Osoby, które założą konto mogą zamówić złotą kartę na atrakcyjnych warunkach. Pekao wystartował właśnie z nową kampanią telewizyjną promującą ten produkt. Pekao znacznie obniżył wysokość wpływów niezbędnych do korzystania z zalet złotej karty. Aby zostać posiadaczem złotej karty debetowej wystarczy mieć miesięczny wpływ w wysokości 1 tys. zł (wcześniej było to 10 tys. zł). Ponadto bank nie pobiera opłaty za wypłatę gotówki złotą kartą debetową ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą. Klienci mogą korzystać z karty bezpłatnie. Aby nie ponosić kosztu za obsługę karty, wystarczy spełnić łącznie kilka prostych warunków w poprzednim miesiącu: zapewnić wpływy na rachunek na łączną kwotę min. 1000 zł; wykonać min. 5 płatności złotą kartą debetową oraz wyrazić zgody marketingowe dla banku. Jeżeli jednak nie uda się zrealizować tych aktywności, miesięczna opłata za kartę wyniesie 9 zł.

Źródło: ISBnews