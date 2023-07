Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 3-7 lipca.

RYNEK BANKOWY

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 185 mln transakcji o łącznej wartości 707,98 mld zł w czerwcu 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 2% i 6% r/r, podała Izba.

Kredyty mieszkaniowe: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie i BPS podpisały z BGK umowę o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2%, wynika z publikowanej przez BGK listy banków uczestniczących w programie. Na liście jest obecnie siedem banków.

Wakacje kredytowe: Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia tzw. wakacji kredytowych zostanie podjęta w czasie tegorocznych wakacji, zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Kredyty Mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w czerwcu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 26,5% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 12,8% r/r do 22,01 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 1,6%.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów w programie Bezpieczny kredyt 2% może sięgnąć w tym roku 50 tys., zaś środki przygotowane na dopłaty w tym roku to blisko 1 mld zł, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

Kredyty mieszkaniowe: Kolejne banki uruchamiają program 'Bezpieczny kredyt 2%, podał Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl, dyrektor Regionalny ds. Polski i Państw Bałtyckich w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju Elisabeta Falcetti oraz Arsen Ilin Komisarz Komisji Narodowej Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy (NSSMC) podpisali porozumienie o współpracy. Memorandum, podpisywane w ramach realizowanego przez GPW projektu „Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie”, ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie.

Prognozy: Po wyjątkowo pozytywnych nastrojach w czerwcu, możliwa jest obecnie korekta spadkowa na GPW, jednak w średnio- i długoterminowej perspektywie polski rynek akcji powinien pozostać relatywnie silny, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.

Aktywa OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 6,9% m/m do 179,31 mld zł na koniec czerwca 2022 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 7%.

GPW: Wyceny na polskim rynku akcji są bardziej korzystne od wycen na zachodnich parkietach, oceniają analitycy Pekao TFI. Według nich, istnieje ryzyko korekt spadkowych.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 6,46 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Obligacje: Po przeprowadzeniu w maju pierwszej w historii emisji obligacji na rynku amerykańskim Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie mógł przeprowadzić kolejne emisje w USA jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada. Ich organizacja będzie zależeć od sytuacji rynkowej oraz planów i potrzeb finansowych obsługiwanych przez bank funduszy przepływowych, dodał. BGK zamierza być aktywny z emisjami obligacji również na rynku japońskim.

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 27 mld zł w czerwcu br., tj. o 52% więcej r/r, podała giełda.

TFI: W czerwcu na ok. 840 krajowych funduszy inwestycyjnych pod kreską znalazło się zaledwie nieco ponad 50. Zarobić im dały zarówno akcje, jak i obligacje, a w ujęciu średnim jedynie w dwóch grupach pojawiły się straty. Różnica pomiędzy najlepszym a najgorszym funduszem sięgnęła w czerwcu 24 pkt proc., podały Analizy.pl.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Badania: Całkowity koszt kredytu lub pożyczki jest najważniejszym czynnikiem dla 60% Polaków podczas podejmowania decyzji o zadłużeniu, wynika z badania wykonanego na zlecenie IPF Group – właściciela Provident Polska. Na drugim miejscu znalazło się RRSO, wskazane przez niemal 44% respondentów, a na trzecim wysokość miesięcznych rat (42%).

Faktoring: Wartość wykupionych wierzytelności przez 53 przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową wzrosła o 20% r/r do 476,92 mld zł w 2022 r. Z usług faktoringowych skorzystało 25 465 klientów, tj. o 3,4% mniej niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystycznych (GUS).

Zaległości firm: Łączne zadłużenie firm z branży zarządzania nieruchomościami wynosi 131,7 mln zł, z czego niesolidni najemcy są winni zarządcom nieruchomości 73 mln zł – najwięcej z branż: handlowej, gastronomicznej i przemysłowej, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów.

Upadłości: Liczba upadłości firm, opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wyniosła 208 w I poł. 2023 r., podał Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG). W tym okresie odnotowano również 2 160 przypadków postępowań restrukturyzacyjnych.

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił finansowania w wysokości ok. 2,1 mld zł w 2022 roku, co oznacza wzrost o 181% r/r, wynika z wynika z raportu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Wartość finansowania w tradycyjnym sektorze pożyczkowym wyniosła 13,79 mld zł.

Płatności ratalne online: Z wykorzystaniem metody płatności ratalnych online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy najbardziej wzrosła sprzedaż produktów z kategorii poligrafia, wydawnictwa, księgarnie (+ 748 pkt proc.), budownictwo i narzędzia specjalistyczne (+ 213 pkt proc.), portale internetowe (+ 102 pkt proc.) oraz dom i ogród (+ 96 pkt proc.), podał operator płatności Tpay.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Skarbiec TFI: Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 340,1 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 185,8 mln zł.

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 380,44 mln zł na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 389,88 mln1 zł.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 maja 2023 r. wyniosła 3 440,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 308,2 mln zł.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,297 mln na dzień 30 czerwca 2023 r., co oznacza wzrost o 40,6% r/r, podała spółka. W stosunku do maja liczba kont wzrosła o 24 tys.

Bank Pekao: Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zdecydował o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji senioralnych obligacji łącznie do 1,1 mld zł z 1 mld zł poprzez emisję: senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred notes) serii SN2 Banku o wartości nominalnej 350 mln zł oraz senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) serii SP1 Banku o wartości nominalnej 750 mln zł, podał ban

BNP Paribas: Akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto banku za rok obrotowy 2022 w kwocie 370,89 mln zł na kapitał rezerwowy, podał bank.

BNP Paribas: W banku nominowano nową szefową obszaru HR. Iza Chauffour z początkiem lipca obejmie stanowisko dyrektorki wykonawczej Obszaru HR, dołączając tym samym do Komitetu Wykonawczego. Z Grupą BNP Paribas jest związana od ponad 20 lat, ostatnio w roli dyrektorki Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów, Raportowania i Relacji Pracowniczych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Alior Bank: wydał pierwsze decyzje o udzieleniu Bezpiecznego Kredytu 2%, podał bank. Ponad 45 tysięcy użytkowników odwiedziło stronę Alior Banku, na której znajduje się symulator oferty.

EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczył 80 mln euro na fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, podał Bank. Enterprise Investors Fund IX skupi się na inwestycjach w sektorze korporacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mada Global Fund for Income Opportunities: Fundusz inwestycyjny private equity, działający w oparciu o regulacje organów nadzoru finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zgodził się na wszystkie warunki transakcji, w wyniku której stanie się nowym właścicielem polskiego klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk, podał fundusz.

EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli 75 mln euro kredytu związanego ze zrównoważonym rozwojem Grupie Żabka, podał bank

BGK: Zawiązana w kwietniu spółka Da Gama ASI zaoferuje finansowanie kapitałowe, dłużne lub mieszane na realizację projektów zagranicznych polskich spółek lub ich spółek zależnych ulokowanych poza naszymi granicami, poinformował ISBnews pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Paweł Nierada. Przewidywana przeciętna wartość oferowanej inwestycji wynosi od 10 do 90 mln zł, dodał.

Bank Pekao: Ponad 1/3 polskich internautów (36%) ocenia swoją wiedzę o cyberbezpieczństwie jako zdecydowanie lub raczej dużą, natomiast 53% jest otwarte na poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie, wynika z raportu Banku Pekao pt. „Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie”. Zdaniem 55% to banki powinny informować o zagrożeniach w sieci.

Alior Bank: Uruchomił Bezpieczny Kredyt 2% w ramach programu rządowego Pierwsze Mieszkanie, podał bank. Program jest skierowany do młodych osób planujących zakup pierwszej nieruchomości.

ING: Wprowadził nowe rozwiązanie wzmacniające cyberbezpieczeństwo – klucze U2F w Moim ING. To jedno z najmocniejszych zabezpieczeń platform internetowych przed atakami socjotechnicznymi typu phishing, które opierają się na wyłudzeniu danych. Umożliwia zabezpieczenie zarówno logowania w przeglądarce, jak i w aplikacji mobilnej. Chroni nawet wtedy, gdy ktoś skradnie login i hasło użytkownika.

Bibby: firma faktoringowa Bibby Financial Services do swojej strategii biznesowej włączyła budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez obsługę klienta. Pierwszym krokiem było utworzenie funkcji customer experience managera, którą objął Tomasz Grzesik.

PKO BP: Pracownicy spółek z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego zaczynają przenosić się do nowej siedziby – PKO Centrum – przy ulicy Świętokrzyskiej 36. W pierwszej kolejności w nowym biurze pracę rozpocznie PKO Leasing. Relokacje pracowników z pozostałych spółek i centrali banku z kilku warszawskich lokalizacji będą odbywały się sukcesywnie, cały proces potrwa kilka miesięcy.

Bank Pekao: Udostępnia płatności ratalne w ramach bramki płatniczej Comfino. Produktem udostępnianym przez bank jest kredyt ratalny (raty 0% i raty odsetkowe) na kwotę od 300 do 20 tys. zł. Klient może rozłożyć płatności do 60 rat oraz skorzystać z nawet trzymiesięcznego okresu karencji. Dodatkowo bank zapewnia szeroki wybór w pełni wirtualnych, wygodnych metod weryfikacji tożsamości: logowanie do własnej bankowości, przelew weryfikujący czy wideoweryfikacja (przez selfie).

Bank Pocztowy: Został sponsorem lubelskiej Fundacji Primum Auxilium, autora koncepcji edukacyjnej strony internetowej z instrukcją pierwszej pomocy. W ramach wzajemnej współpracy Fundacja przeszkoli pracowników Banku Pocztowego z zakresu pierwszej pomocy.

Bank Pekao: Od początku lipca br. obecni i nowi klienci mogą wygrać co tydzień atrakcyjne nagrody w loterii „Podróże na wyciągnięcie karty” zorganizowanej przy współpracy z Mastercard. Łączna pula nagród wynosi ponad 880 tys. zł.

Bank Pekao: Po raz pierwszy otrzymał tytuł lidera w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury w ramach „Outstanding Leadership in Sustainable Infrastructure Finance”. Nagroda została przyznana przez renomowany magazyn Global Finance. Docenił on działania banku w zakresie zrównoważonego finansowania, które obejmowały projekty zrealizowane w 2022 roku, takie jak: farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport, ekologiczne budownictwo mieszkaniowe oraz rewitalizacje parków magazynowych. Uznanie zyskała również zrównoważona działalność komercyjna i operacyjna banku przekładająca się na realizację strategii ESG w zakresie udziału zielonego finansowania w portfelu bilansowym – która już teraz przekracza cel wyznaczony w strategii na 2024 rok.

BGK: Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka została nominowana przez prezydenta Andrzeja Dudy nominację na ambasadora – specjalnego przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Inicjatywy Trójmorza. To pierwsze takie wyróżnienie w Polsce i uhonorowanie rosnącego zaangażowania polskiego banku rozwoju w działania na arenie międzynarodowej.

Bank Pekao: Podniósł oprocentowanie na Lokacie Inwestującej do 10% a na Lokacie z Funduszem utrzymuje oprocentowanie do 8 proc, podał bank. Oba produkty to oferta łącząca lokaty terminowe z inwestycjami w fundusze inwestycyjne Pekao TFI. Oferty obowiązują do 31 sierpnia br.

PKO BP: Do września potrwa nowa kampania telewizyjno-internetowa PKO Banku Polskiego i PKO Ubezpieczenia pod hasłem Najlepsza droga to ta, którą wybierasz . Jej celem jest promocja możliwości, jakie daje aplikacja IKO w zakresie dostępu do usług finansowych i nie tylko ich. Spoty kampanii pokazują sposób na łatwe i przyjazne bankowanie w różnych sytuacjach przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej banku.

Alior Bank: Wprowadził Politykę Różnorodności. Decyzja jest sformalizowaniem realizowanych od lat działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i dbania o dobrostan pracowników. Władze banku wierzą, że wartości wynikające z różnic stanowią dodatkowy atut organizacji i wpływają na jej efektywność.

Santander BP: 1 lipca 2023 roku bank zmienił ofertę kont osobistych dla klientów indywidualnych – Konto Jakie Chcę zmienia nazwę na Konto Santander. Oferuje też nowości, m.in.: Konto Santander Max oraz usługę Santander w podróży, czyli nowe możliwości za granicą.

Bank Pekao: Z początkiem lipca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach programu Dobry Start 300+ na rok szkolny 2023/2024. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Klienci Banku Pekao S.A. mogą wygodnie zawnioskować o dofinansowanie wyprawki szkolnej, korzystając z bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay. Podobnie jak w ubiegłym roku, świadczenia są dostępne również dla obywateli Ukrainy.

Alior Bank: Wspiera graczy i esportowców. Jego szczególną sympatię zyskali fani „League of Legends”. Specjalnie z myślą o nich, bank przygotował kartę z wizerunkiem czarodziejki Lulu, bohaterki uniwersum. Fani gry otrzymali możliwość zbierania punktów podczas płatności kartą i wymiany ich na unikatowe nagrody w ramach programu Mastercard Bezcenne Chwile.

