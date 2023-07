Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 17-21 lipca.

RYNEK BANKOWY

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: Stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 1 319,95 mln zł na koniec czerwca 2023 r., podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wakacje kredytowe: Przedłużenie wakacji kredytowych może być uzasadnione na I lub I i II kw. 2024 r., do czasu obniżenia stóp procentowych poniżej 6%, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd rozważa także wprowadzenie kryteriów dochodowych.

Przelewy natychmiastowe: Ponad 1/3 klientów banków (34%) uważa, że przelew natychmiastowy powinna być standardem, wynika z badania Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Liczba takich transakcji wzrosła o 62% r/r w II kw. 2023 r.

Kredyty mieszkaniowe: Dotychczas złożono ok. 4,4-4,5 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny Kredyt” 2%, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Odszkodowania: Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia i wdrożenia przepisów, zakładających ustanowienie mechanizmu wypłacania odszkodowań drogowych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, podała Komisja.

Ubezpieczenia firm: Połowa firm w Polsce jest narażona na ryzyko niedoubezpieczenia, aktualizując sumę ubezpieczenia na swojej polisie rzadziej niż raz w roku. Aż 14% przedsiębiorców zrobiło to ostatnio ponad 5 lat temu – wynika z raportu Wienera „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023″. z badania wynika, że ubezpieczenie posiadało 96% firm

RYNEK KAPITAŁOWY

Venture Capital: Przez polski rynek VC przepłynęło 429 mln zł w II kwartale br. wobec 877 mln zł rok wcześniej, wynika z raportu PFR Ventures i Inovo VC. To łączna wartość kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 116 rodzimych, innowacyjnych spółek. Oznacza to spadek o 51,1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku i o 54,2% w porównaniu z II kwartałem 2021 roku.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 56,77 mln zł w gotówce, podał ZUS.

GPW: Znaczny strumień gotówki, który zasili kieszenie inwestorów w najbliższych miesiącach, powinien w znacznym stopniu powrócić na warszawski parkiet, wspierając dalsze zakupy akcji. Ten strumień gotówki kreują coraz częstsze skupy akcji realizowane przez spółki, okres dużych wypłat dywidend, a także wezwania do sprzedaży akcji, oceniają zarządzający Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Private equity: Ponad 3/4 respondentów z branży private equity (77%) spodziewa się, że w tym roku uda im się wypracować zyski w 2023 r., wynika z badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Odsetek oczekujących poprawy wzrósł do 15% z 3% w grudniu 2022 r.

IPO: Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w I półr. 2023 r. wyniosła 3,8 mld euro, co oznacza spadek o 27% r/r (5,2 mld euro). W Warszawie w I półroczu 2023 r było 6 IPO wobec 9 IPO rok wcześniej, a wszystkie tegoroczne i zeszłoroczne debiuty miały miejsce na rynku NewConnect, zaś łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 14,7 mln zł (3,2 mln euro), co oznacza spadek o 46,2% w porównaniu do 2021 r., wynika z raportu „IPO Watch Europe” firmy PwC.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wierzytelności: Wartość wierzytelności obsługiwanych przez 17 przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) wyniosła 159,4 mld zł w I kw. 2023 r., podał Związek. Średnia wartość zadłużenia przekracza 8,5 tys. zł.

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 757,3 tys. (+133,4%) nowych pożyczek o wartości 1,188 mld zł (+46% r/r) w czerwcu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).Firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 757,3 tys. (+133,4%) nowych pożyczek o wartości 1,188 mld zł (+46% r/r) w czerwcu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Zaległości firm: Przeterminowane zadłużenie branży TSL (transport, spedycja, logistyka) wobec banków, firm leasingowych i dostawców wyniosło 2,79 mld zł na koniec maja 2023 r. W okresie koronawirusa podwyższało się o ok. 200 mln zł rocznie, czyli łącznie o 414 mln zł, natomiast w ciągu pięciu pierwszych miesięcy br. przybyło 182 mln zł zaległości, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie BIK.

Terminale płatnicze: Firmy z sektora MŚP z branży usługowej i handlowej najczęściej umożliwiają swoim klientom płatności tradycyjnym przelewem – tak odpowiedziało prawie 90% ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fiserv Polska, działającego pod marką PolCard from Fiserv. Na drugim miejscu znalazły się rozliczenia za pomocą terminala płatniczego (44%). Z kolei jednymi z najpopularniejszych dodatkowych usług, z których korzystają przedsiębiorcy, są: zwrot środków na rachunek karty oraz możliwość płatności w różnych walutach, czyli DCC.

ROZWÓJ BIZNESÓW

VIG: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Anny Włodarczyk-Moczkowskiej na prezesa towarzystw ubezpieczeniowych: Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group, podała Komisja.

Getin Noble Bank: Żaden z akcjonariuszy ani wierzycieli Getin Noble Bank nie poniósł w ramach przymusowej restrukturyzacji większych strat niż w przypadku hipotetycznej upadłości likwidacyjnej, ocenił Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), powołując się na raport Deloitte Advisory.

Best: Opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży maksymalnie 151 515 akcji własnych po cenie 33 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty i zawarciu transakcji jest DM BOŚ, podała spółka.

Allianz Polska: Marcin Kulawik zastąpi z dniem 1 września 2023 r. Matthiasa Baltina na stanowisku prezesa spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska, podała grupa. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie pełnił obowiązki prezesa. Marcin Kulawik pracuje w sektorze finansowym od 2005 r. W 2014 r. dołączył do Avivy jako dyrektor transformacji, a w 2020 r. awansował do zarządu. Po fuzji Allianz Polska z Avivą pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje i IT w TUiR Allianz Polska oraz TU Allianz Życie Polska, wymieniono.

Getin Noble Bank: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Getin Noble Banku i wyznaczył na syndyka masy upadłości Getin Noble Banku Marcina Kubiczka, który od lipca 2022 r. jest syndykiem masy upadłości Idea Banku, podał syndyk.

Kruk: Zdecydował o emisji do 750 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AO1 o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł, podała spółka. Oprocentowanie jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych (WIBOR 3M) powiększonym o stałą marżę 4 pkt proc. w skali roku. Emisja odbędzie się w ramach Dziesiątego Programu Emisji Obligacji.

Bank Pekao: Po roku od rozpoczęcia pilotażu, z aplikacji PeoBiz Banku Pekao korzysta 24 tys. przedsiębiorstw, które średnio wykonują 340 tys. akcji miesięcznie, takich jak autoryzacje, przelewy czy podpisy elektroniczne, podał bank. W czerwcu br. wykonano łącznie 23 tys. samych przelewów.

PragmaGO: Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w II kwartale 2023 r. wyniosły 488 mln zł (wzrost o 24% r/r), z czego 418 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 14% r/r), a 70 mln zł (wzrost o 191% r/r) na pożyczki online (w tym BNPL B2B oraz Revenue-Based Financing), podała spółka.

Automarket.pl: Platforma należąca do grupy PKO Banku Polskiego, sprzedała w II kw. br. ok. 1 200 aut o łącznej wartości prawie 90 mln zł, podała firma. Celem na 2023 rok jest sprzedaż 4,5 tys. aut. Platforma planuje również otworzyć w ciągu roku pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży.

PKO Banku Polski: Klienci dokonali ponad 3 mln wypłat gotówki cahback w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, podał bank. Średnia kwota wypłacana w ramach tej usługi to 159 zł.

Kredyt Inkaso: Chce zakończyć przegląd opcji strategicznych do końca roku obrotowego 2023/2024, czyli do końca marca 2024 r., zapowiedział wiceprezes spółki Maciej Szymański.

Kredyt Inkaso: Zamierza utrzymać poziom inwestycji w nowe portfele na poziomie roku obrotowego 2022/2023 w kolejnych latach, poinformował członek zarządu spółki Mateusz Boguta.

Kredyt Inkaso: Planuje kolejne emisje obligacji zarówno dla klientów detalicznych, jak i korporacyjnych, zapowiedziała prezes spółki Barbara Rudziks. Najbliższa może mieć miejsce wczesną jesienią.

Kredyt Inkaso: Wygasza działalność na rynku rosyjskim i szuka sposobów na wycofanie się z tego kraju bez strat, zapowiedział wiceprezes spółki Maciej Szymański.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy: Podpisał z BGK umowę o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2%, wynika z publikowanej przez BGK listy banków uczestniczących w programie. Na liście jest obecnie osiem banków.

MCI: MCI Management – główny akcjonariusz MCI Capital ASI – pozyskał od Raiffeisen Bank International finansowanie w wysokości 32 mln euro. Finansowanie – podobnie jak niedawno sfinalizowana umowa z ING Bankiem Śląskim (w wysokości 200 mln zł) – jest odnawialnym finansowaniem typu commitment’owego, czyli elastycznym rozwiązaniem pozwalającym na świadome zarządzanie poziomem zadłużenia w odniesieniu do faktycznych potrzeb finansowych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO BP: Grupa kapitałowa stworzyła integracyjne rozwiązanie zapewniające bezpieczne i niezawodne połączenie między systemami banku a zewnętrznymi dostawcami usług, podał bank. Bankowa platforma usług dodatkowych wykorzystuje technologię Google Cloud.

TFI: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) opublikowała model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej dedykowany przede wszystkim działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną (ASI), podała Izba. Model nie ma charakteru Standardu IZFiA, a jest narzędziem pomocniczym, służącym wdrożeniu usługi chmury obliczeniowe

PKO BP: wprowadził do oferty dla rolników kredyty z bezpłatną gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i 5-proc. dopłatami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do oprocentowania dla kredytów obrotowych przez 12 miesięcy, podał bank. Podpisał także umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników i przetwórców rolnych.

Fundusz Smartlink Partners: Fundusz współtworzony przez polskich przedsiębiorców, dokonał pierwszej inwestycji podpisując umowy ze spółką Thorium Space na 4 mln zł, podała spółka.

ING Bank Śląski: Zaoferował nowym klientom indywidualnym oprocentowanie 7,9% przez trzy miesiące, dla tych którzy założą Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN. Promocyjne warunki są dla kwot poniżej 200 tys. zł. Po zakończeniu oferty obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe 1,5%.

VeloBank: Udostępnił we współpracy z Autpay nową usługę w aplikacji mobilnej, dzięki której klienci mog zapłacą za przejazdy na autostradach, podał bank. Automatyczne przejazdy są aktualnie dostępne na autostradzie A1 (Toruń-Gdańsk) oraz na autostradzie A4 (Katowice-Kraków). Na odcinku A1 Toruń-Gdańsk wystarczy podjechać pod dowolną bramkę, natomiast na odcinku A4 Kraków-Katowice trzeba wybrać bramki oznakowane symbolem czarnej kamery na żółtym tle.

PKO BP: Od czerwca br. bank oferuje wyłącznie polisy od PKO Ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Pakiet PKO Moto obejmuje pełny zakres ubezpieczeń komunikacyjnych. Bank kończy współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Benefia, InterRisk, Link4, Proama i Uniqa.

Źródło: ISBnews