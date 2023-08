Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 31 lipca-4 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

KIR: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 180,43 mln transakcji o łącznej wartości 700,06 mld zł w lipcu 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 2% i 7% r/r, podała Izba.

Kredyt 2%: Dotychczas wpłynęło ponad 20 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przepisy ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe weszły w życie na początku lipca br.

Akcja kredytowa: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w I poł. 2023 r. 77,3 tys. kredytów (wzrost o 8% r/r) o łącznej wartości 10,9 mld zł (wzrost o 2,5% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie tym banki przyznały mniej (-21,2%) i o niższej wartości (-28,3%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych – odpowiednio (+11,3%) i (+4,8%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,4%) i (+6,6%).

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 19,4 mld zł w lipcu br., tj. o 7,3% mniej r/r, podała giełda.

Fundusze inwestycyjne: Osiągnęły w 2022 r. ujemny wynik z operacji, wynoszący -6 304,1 mln zł (spadek o ok. 17,6 mld zł r/r). Aktywa wyniosły 299,43 mld zł (spadek o 13,2% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Leasing: Firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 47,83 mld zł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br., co oznacza wzrost o 14,9% r/r, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Związek szacuje, że w skali całego roku finansowanie będzie większe o 16% i przekroczy 102 mld zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 399,82 mln zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 380,44 mln zł.

Bank Ochrony Środowiska: Zdecydował o zwiększeniu rezerwy na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walucie obcej o 16 mln zł, podał bank. Łączny koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w I półroczu 2023r. wynosi ok. 162 mln zł.

ING Bank Śląski: Udzielił od końca czerwca 90 kredytów hipotecznych w oparciu o zmienną stopę procentową opartą o stawkę referencyjną WIRON, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Od 10 sierpnia bank uruchomi ofertę opartą o WIRON dla firm i wspólnot mieszkaniowych.

ING Bank Śląski: Zakłada w bazowym scenariuszu, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

Bank Pekao: Podpisał 490 umów w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”, poinformował wiceprezes Wojciech Werochowski. Spodziewa się, że do końca roku ich liczba wzrośnie do ok. 5 tys.

Bank Pekao: Odnotował 1 693,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 467,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Best: Akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży łącznie na 8 024 812 akcji spółki, która skupi łącznie 151 515 akcji po 33 zł, co oznacza, że stopa redukcji wyniosła 98,11%, podała spółka. Planowanym dniem rozliczenia ofert sprzedaży akcji jest 4 sierpnia 2023 r.

mBank: Zainteresowanie klientów frankowych ugodami nie spada; do końca lipca br. mBank zawarł 8,3 tys. takich ugód, poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank: Liczy, że będzie gotowy by zaoferować „Bezpieczny kredyt 2%” we wrześniu tego roku, zapowiedział prezes Cezary Stypułkowski.

mBank: Planuje raczej jedną emisję pod wymogi MREL w tym roku, zapowiedział wiceprezes Marek Lusztyn. Wcześniej bank nie wykluczał, że będą dwie emisje.

Alior Bank: Spodziewa się, że sprzedaż kredytów hipotecznych wzrośnie w II poł. 2023 r., zapowiedział prezes Grzegorz Olszewski.

Alior Bank: Oczekuje, że poziom kosztów ryzyka nie przekroczy 1,4% w II połowie br., poinformował wiceprezes Tomasz Miklas.

Alior Bank: Nie planuje emisji obligacji pod wymogi MREL w tym roku, ale nie wyklucza emisji pod przyszłoroczne potrzeby, ocenił wiceprezes Tomasz Miklas.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 lipca 2023 r. wyniosła 3 655,6 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 440,5 mln zł.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,328 mln na dzień 31 lipca br., co oznacza wzrost o 35,7% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 31 tys.

Bank Ochrony Środowiska: Zaakceptował wysokość kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w II kw. 2023 r. w kwocie ok. 102 mln zł, podał bank. Łączny koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w I półroczu 2023 r. wynosi ok. 145 mln zł.

Bank Pekao: Okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 70 objętych badaniem banków w tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), podał bank. Pekao jako jeden z dwóch banków z zestawienia nie zanotował spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Santander Bank Polska: Zaoferował kartę płatniczą do Konta Santander dla dzieci, które ukończyły 7 lat, ale nie ukończyły 13. roku życia. Można nią płacić za drobne, bieżące sprawy życia codziennego w sklepach stacjonarnych i punktach usługowych oraz wypłacać gotówkę w bankomatach. Dzienne limity płatności i wypłat w bankomatach to 50 zł. Każdy z limitów można zmniejszyć lub zwiększyć do maksymalnie 100 zł. Kartą nie będzie można płacić w internecie.

PKO Bank Polski: Zaoferował wspólnotom mieszkaniowym kredyt z prowizją 0% na realizację celów EKO, takich jak m.in. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, modernizacja, termomodernizacja i remont nieruchomości czy budowa miejsc parkingowych oraz zakup i montaż ładowarek do pojazdów elektrycznych/hybrydowych, podał bank. Ważnym elementem oferty jest możliwość skorzystania z programu dopłat na termomodernizację oraz remont budynków, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

UKNF: Uruchomił „Blog nadzorczy UKNF”, w którym zamierza zamieszczać komentarze dotyczące aktualnych kwestii związanych z funkcjonowaniem polskiego sektora finansowego. Blog dostępny jest z poziomu głównej strony internetowej KNF.

Źródło: ISBnews