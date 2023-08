Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 7-11 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w czerwcu 2023 r. spadł o 8,98 mld zł (tj. o – 0,8% m/m) do 1 168,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 4,3%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora w czerwcu wzrosła o 4,5 mld zł do 1 718,7 mld zł (+0,3% m/m i +11,8% r/r).

Wynik sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 15,77 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2023 r., co oznacza wzrost o 50,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Bezpieczny kredyt 2%: „Bezpieczny kredyt 2%” będzie oferować 16-17 banków pod koniec br., poinformował ISBnews minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

E-płatności: Z użyciem płatności bezgotówkowych zrealizowano 62% wszystkich transakcji detalicznych w sklepach i punktach usługowych w Polsce w 2022 r., wynika z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Ubankowienie Polaków wynosiło 85%, a w najmłodszych grupach wiekowych (18-26) 91% w ub.r.

Konta mieszkaniowe: Dotychczas założono 834 konta mieszkaniowe, umożliwiające otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Bezpieczny kredyt 2%: Dotychczas złożono ponad 24,3 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” i zawarto 1 192 umowy na łączną kwotę niemal 410 mln zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Według szacunków przy obecnej dynamice do końca 2023 roku powinno wpłynąć ok. 51 tys. wniosków kredytowych, z czego ok. 40 tys. zostanie sfinalizowanych umowami.

Oszczędności: Regularne comiesięczne odkładanie na późnej pewnej sumy pieniędzy deklaruje 54% Polaków, wynika z badania Kantar wykonanego na zlecenie IPF Group, właściciela Provident Polska.

Akcja kredytowa: Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów w III kw. br. oraz oczekują spadku popytu na kredyty dla MSP, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Weksel elektroniczny: Rada Przedsiębiorczości wnosi i apeluje o podjęcie przez Rząd prac legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksla w postaci elektronicznej. Dalsze funkcjonowanie weksli wyłącznie w tradycyjnej formie papierowej stało się także potencjalnie niebezpieczne, ponieważ w obrocie prawno-gospodarczym pojawiły technologie fałszujące podpisy w sposób nieodróżnialny od podpisu odręcznego, podkreślono.

Kredyty hipoteczne: Tabela przygotowana przez ekspertów RynekPierwotny.pl na podstawie danych EBC wskazuje, że w czerwcu 2023 r. Polska nie miała już najwyższego oprocentowania nowych „hipotek” wśród krajów Unii Europejskiej. Według informacji zebranych przez Europejski Bank Centralny, czerwcowa średnia stopa oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych była jednak wyższa tylko na Węgrzech (10,06%). Polska zajmowała natomiast drugą pozycję w gronie krajów UE z wynikiem na poziomie 8,55%.

Praca w finansach: Najnowsze badanie warunków gospodarczych przeprowadzone przez ACCA i IMA wśród finansistów oraz dyrektorów finansowych wskazuje, że największym ryzykiem dla firm w Europie Centralnej i Wschodniej, w tym w Polsce, będą obecnie braki i rotacje na rynku pracowników oraz luki kompetencyjne. Wskazało je 25% respondentów. Global Economic Conditions Survey (GECS) to największe regularne badanie ekonomiczne w grupie ekspertów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Przeprowadzane jest globalnie, co kwartał, od ponad 10 lat przez ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) oraz IMA (Institute of Management Accountants).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 32,05 mln zł w gotówce, podał ZUS.

RYNEK KAPITAŁOWY

ASI: Emitenci giełdowi działający w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) – JR Holding, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, Imperio i Spark VC – domagają się pilnego podjęcia przez ministra finansów oraz Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wszelkich niezbędnych działań prawnych w celu wyeliminowania potencjalnych skutków nowelizacji Ustawy o funduszach, które mogą doprowadzić do delistingu tych spółek i dodatkowego ryzyka ich indywidualnych akcjonariuszy, podano w petycji.

PPK: Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 1,38 mld zł m/m w lipcu, a łączna WAN na koniec miesiąca wyniosła 17,99 mld zł, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 44,3%.

Trendy na rynkach kapitałowych: Najłatwiejszy okres wzrostów na krajowym rynku jest za nami – polskie akcje nie są już bardzo tanie, dalszym wzrostom może towarzyszyć większa zmienność, oceniają eksperci VIG/C-Quadrat Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Według nich zarówno w USA, jak i w Europie rozgrywany jest scenariusz „soft landing”; jednak, biorąc pod uwagę mocną poprawę w sentymencie uczestników rynku oraz pozycjonowaniu na rynek akcji, nie można wykluczyć, że globalny rynek dojrzewa do korekty.

ASI: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podejmuje starania, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie zarówno dla emitentów działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), jak i ich akcjonariuszy w związku z ryzykiem związanym z potencjalnym ograniczeniem zbywalności i delistingiem notowanych walorów ASI, co ma być efektem nowelizacji ustaw w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, poinformowała ISBnews członek zarządu GPW Monika Gorgoń.

Udział inwestorów na GPW: Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 17% w I poł. 2023 r. (o 1 pkt proc. mniej r/r), podała giełda. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 65% obrotów na rynku głównym GPW (+2 pkt proc. r/r), osiągając rekordowy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Budownictwo to trzecia branża pod względem sumy zaległości po handlu i przemyśle. Na koniec czerwca firmy budowlane miały nieopłacone faktury zgłoszone do rejestru dłużników BIG InfoMonitor oraz opóźnione o min. 30 dni raty kredytów na łączną kwotę 6,19 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK. Lata 2021 i 2022 okazały się szczególnie trudnym okresem dla branży, w sumie w tym czasie przybyło ponad 1 mld zł nieopłaconych rat i faktur.

Windykacja: Wartość aktywów podmiotów windykacyjnych wzrosła o 21,5% r/r, a nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne wyniosła 147,1 mld zł na koniec 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Zaległości: Firmy z branży kreatywnej mają ponad 118,6 mln zł długów, ale kontrahenci są im winni niemal 126 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Zaległości mają 4103 podmioty z tego segmentu, a ich średnie zadłużenie wynosi 28,9 tys. zł. Najwięcej do oddania kontrahentom mają agencje reklamowe – 97,8 mln zł. W tej grupie jest też najwięcej dłużników – 3388. Firmy specjalizujące się w badaniu rynku i opinii publicznej muszą uregulować 8,5 mln zł, agencje public relations – 6,9 mln zł, a domy mediowe – 5,2 mln zł.

Zaległości: Prawie pół miliona Polaków ma zaległe zobowiązania, których wartość nie przekracza 1000 zł, wynika z danych BIK oraz prowadzącego rejestr dłużników BIG InfoMonitor. Suma ich opóźnionych rat kredytów i nieuregulowanych rachunków oraz alimentów wynosi ok. 250 mln zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Quercus TFI: Celem Towarzystwa jest osiągnięcie wartości aktywów pod zarządzaniem na poziomie 5 mld zł w 2024 roku (wobec 3,66 mld zł na koniec lipca br.), zapowiedział prezes Sebastian Buczek.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 44,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 38,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kruk: Odnotował 293,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 244,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKO BP: Analizuje możliwość przejęcia VeloBanku, ale decyzja jeszcze nie zapadła, poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Dariusz Szwed.

BNP Paribas BP: Zamierza przenieść całą nową produkcję na stawkę WIRON do końca pierwszego półrocza przyszłego roku, poinformował prezes banku Przemysław Gdański.

ING Bank Śląski: Udostępnił nową ofertę finansowania opartą o wskaźnik WIRON dla przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych, podał bank. Obejmować ona będzie linię kredytową oraz pożyczkę i kredyt inwestycyjny.

BNP Paribas BP: Zawarł 2 617 ugód z kredytobiorcami we frankach do końca czerwca br., podał bank.

BNP Paribas BP: Odnotował 459,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 257,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał 445 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca czerwca 2023 r., podał bank.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 1,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 60,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Kruk: Przydzielił obligacje serii AO1 na kwotę 75 mln zł, podała spółka. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 123 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie 39%.

MCI Capital ASI: Ocenia, że brak jest obecnie podstaw do stwierdzenia, iż nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych spowoduje wykluczenie alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) z obrotu giełdowego, poinformowała ISBnews wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak. MCI prowadzi obecnie wewnętrzne analizy mające na celu ocenę realności wpływu planowanej nowelizacji na sytuację spółki oraz przyjęcie właściwej strategii postępowania.

Skarbiec TFI: Rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (Skarbiec TFI) powołała Macieja Sobkowiaka do pełnienia funkcji członka zarządu Towarzystwa, podał Skarbiec Holding.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (Skarbiec TFI) wyniosła 5 489,6 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 340,1 mln zł.

Best: Zaoferuje inwestorom 300 000 sztuk 4,5-letnich obligacji serii Z4 o łącznej wartości 30 mln zł, podała spółka. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5%, w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,72%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Eurohold: Fitch Ratings potwierdził rating firmy ubezpieczeniowej Euroins (Euroins Bulgaria), największej spółki zależnej Euroins Insurance Group, będącej częścią Eurohold Bulgaria, na poziomie B+ z perspektywą stabilną, podał Eurohold Bulgaria. Ten sam rating został potwierdzony dla reasekuracyjnej grupy – EIG Re.

Best: Dokonał rozliczenia i przeniesienia własności 151 515 akcji własnych po 33 zł za akcję i łącznej cenie 5 mln zł skupionych w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki. Przed zakończeniem skupu spółka nie posiadała akcji własnych, a po zakończeniu ma 151 515 akcji, czyli 0,68% kapitału zakładowego, dających 0,52% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podała spółka.

Kruk: Będzie bardziej aktywny na rynku obligacji, zapowiedział członek zarządu Kruka Michał Zasępa.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) prowadzi kilka procesów M&A, może podpisać umowę do końca roku, zapowiedział członek zarządu Giełdy Adam Młodkowski.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO BP: Podpisał 1 192 umów kredytowych o wartości ok. 409,4 mln zł według stanu z 7 sierpnia 2023 r. w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”, podał PKO BP. Założono 834 Kont Mieszkaniowych.

Bank Pekao: Od 10 sierpnia wprowadził do swojej oferty kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z oprocentowaniem 2%, dzięki dopłacie ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), zaś na przełomie sierpnia i września pojawi się też kredyt o takim samym oprocentowaniu dla przedsiębiorców skupujących produkty rolne, poinformowała ISBnews dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych Banku Pekao Dominika Byrska.

PKO BP: Z usługi „PKO Płacę później” korzysta 100 tys. klientów, podał bank. Łączna kwota przyznanych im limitów to 78,4 mln zł, średni aktywny limit to 779 zł na osobę.

Bank Pekao: Podpisał ponad 750 umów kredytowych w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”, poinformował ISBnews wiceprezes Wojciech Werochowski. Klienci złożyli w banku ponad 11,5 tys. wniosków o „Bezpieczny Kredyt 2%”, a Pekao oczekuje, że z tej puli podpisze ok. 5-6 tys. umów.

Bank Pocztowy: Rozpoczął udostępnianie usługi Przelew na telefon BLIK, dzięki której możliwe jest natychmiastowe przekazanie środków na konto odbiorcy, podał bank. Nowa wersja aplikacji mobilnej będzie udostępniana klientom stopniowo przez okres dwóch tygodni.

Bank Pekao: Podpisał umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która pozwoli na kompleksowe wsparcie rolników, polegające m.in. na zastosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów oraz zabezpieczeniu gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytów udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji. Na jej podstawie producenci rolni będą mogli od 10 sierpnia ubiegać się w Pekao o kredyt płynnościowy z dopłatą ARiMR. Jego oprocentowanie wynosi 2% w skali roku.

Zrzutka.pl: We współpracy z PayU wprowadziła rozwiązanie, które ułatwi proces wypłaty zebranych środków na karty Mastercard, podały spółki. Osoby zakładające zbiórki pieniędzy na Zrzutka.pl mają możliwość błyskawicznego wypłacenia zebranych od darczyńców środków na konto powiązane z odpowiednią kartą Mastercard.

EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wydał wstępną decyzję kredytową dla projektu MFW Baltica realizowanej przez Grupę PGE, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Łączny pakiet finansowania wynosi 1,4 mld euro.

Alior Bank: Wprowadził możliwość kupna waluty za pomocą metody szybkiej płatności – BLIK. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast tradycyjnie przelewać pieniądze na rachunek Kantoru Walutowego lub doładowywać go kartą płatniczą, klienci mogą dokonywać płatności za zakup waluty przy pomocy kodu BLIK.

Pekao: Bank przez dziesięciolecia zgromadził bogate zbiory dzieł sztuki, którymi dzieli się z innymi nie tylko w ramach swojej Wirtualnej Galerii Sztuki, ale także organizując stacjonarne wystawy. Tym razem Pekao zaprasza na cykl wydarzeń plenerowych: „Piknik ze sztuką. Wystawa i plener malarski z żubrem”, podczas których będzie można zobaczyć reprodukcje prac wybitnych polskich artystów ze zbiorów bankowej kolekcji dzieł sztuki.

INC: Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, Grupa INC poszerza zakres prowadzonej działalności i dywersyfikacji źródeł przychodów. Należący do niej Dom Maklerski INC podpisał umowę z funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i od 11 sierpnia br. świadczy usługę depozytariusza tego funduszu.

Bank Pekao: Przygotował ofertę pożyczki konsolidacyjnej, która jest przeznaczona na spłatę kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w innych bankach. Klient może też wnioskować o dodatkowe środki do 25% konsolidowanej kwoty na dowolny cel. Pożyczka jest dostępna bez prowizji, a jej minimalna i maksymalna kwota wynosi odpowiednio 1 tys. zł i 250 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 9,89% z ubezpieczeniem oraz 11,89% bez ochrony ubezpieczeniowej.

PeP: Polskie ePłatności (PeP) dołączyły do grona firm, które korzystają z potwierdzania tożsamości za pomocą mojeID. Dostarczana przez KIR usługa pozwoli klientom PeP na wygodne i bezpieczne potwierdzanie danych osobowych przy zawieraniu umów w trybie online. Posłuży także do okresowej weryfikacji tożsamości, wymaganej w przypadku instytucji płatniczych.

LeaseLink: Fintech leasingowy umożliwił swoim klientom podpisywanie umów z użyciem podpisu kwalifikowanego mSzafir. Dzięki wdrożeniu e-podpisu mogą oni w równie prosty sposób składać wiążące prawnie podpisy, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces zawierania umów.

Honey Payment: Spółka rozwijająca multiaplikację finansową DotBee wprowadziła do niej kolejne nowości – to asystenci AI, pomagający zrozumieć świat inwestycji i kryptowalut. Firma tym samym rozszerza ofertę sztucznej inteligencji w zakresie doradztwa finansowego, księgowego i prawnego.

Worldline: Globalny lider branży płatności elektronicznych rozpoczął współpracę z Rohlig SUUS Logistics, firmą specjalizującą się w zarządzaniu logistyką i międzynarodowymi łańcuchami dostaw.

Polskie ePłatności (PeP): Dołączyły do grona firm, które korzystają z potwierdzania tożsamości za pomocą mojeID. Dostarczana przez KIR usługa pozwoli klientom PeP na wygodne i bezpieczne potwierdzanie danych osobowych przy zawieraniu umów w trybie online. Posłuży także do okresowej weryfikacji tożsamości, wymaganej w przypadku instytucji płatniczych.

