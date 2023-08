Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 14-18 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Karty płatnicze: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 268,2 mld zł w I kw. 2023 r., co oznacza spadek o 6,9% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 94,6% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 5,4% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).

Konta mieszkaniowe: Dotychczas założono 1011 kont mieszkaniowych, umożliwiających otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Bezpieczny Kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” złożono dotychczas ponad 29 tys. wniosków i zawarto 2 021 umów na łączną kwotę prawie 730 mln zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie „Bezpieczny kredyt 2%” oferuje 9 banków, a pięć kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

Akcja kredytowa: Widoczne jest duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi poza kredytem 2%, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ocenił, że większość korzystających z kredytu to osoby, które odłożyły zakup w roku 2022 ze względu na wojną na Ukrainie i wzrost stóp procentowych.

Bezpieczny Kredyt 2%: Od kiedy funkcjonuje „Bezpieczny Kredyt 2%” obserwujemy zwiększone zainteresowanie nieruchomościami. Mówimy tu o mieszkaniach, domach oraz działkach budowlanych. Ponieważ limit nieruchomości, którą można nabyć, z wykorzystaniem Kredytu 2% wynosi 700 bądź 800 tysięcy złotych nie dziwi fakt, że największy wzrost wyszukiwania obserwujemy w kategorii mieszkań na sprzedaż. Jest to plus 44% r/r, powiedziała starsza analityczka Otodom Karolina Klimaszewska w rozmowie z ISBnews.TV.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia eksportowe: Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Nowela poszerza katalog ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych.

RYNEK KAPITAŁOWY

Emerytury: Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która zakłada utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu CIE zintegrowanego z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK) w zakresie uwierzytelnienia użytkowników.

Regulacje: Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dotyczącej zapewnienia rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, której celem jest m.in. zmniejszenie obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Emerytury: Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), która zakłada wprowadzenie takiego produktu na poziomie ogólnoeuropejskim.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości firm: Co dziewiąta zadłużona firma zalega z płatnościami co najmniej trzem wierzycielom, a zaległości te łącznie wynoszą 3,4 mld zł i stanowią jedną trzecią całkowitego zadłużenia przedsiębiorstw, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wielokrotne problemy z regulowaniem płatności najczęściej mają przedstawiciele handlu i transportu, którzy razem oddać muszą ponad 1,5 mld zł.

Zaległości: Suma nieopłaconych w terminie zobowiązań kin wzrosła trzykrotnie w pierwszym półroczu 2023 r. i wynosiła 873 tys. zł na koniec czerwca, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK. Średnia zaległość to aktualnie 58,1 tys. zł.

Finansowanie firm: Z dodatkowego finansowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystało 26% firm jednoosobowych, wynika z badania NFG „Barometr wydatków firmowych”. Większość z nich przeznaczyła te pieniądze na zakup towarów i spłatę swoich zobowiązań.

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w maju 2023 r. finansowania o wartości 303,4 mln zł (+11,8% m/m, +59,3% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W czerwcu wartość finansowania (z wyłączeniem BNPL) w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 989 mln zł.

Aktywa gospodarstw domowych: Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wzrosła o 7,4% r/r i o 2,6% kw/kw i wyniosła 2 030 025 mln zł na koniec I kw. 2023 r., po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 bln zł, podało Biuro Analiz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

E-commerce: Nawet trzykrotnie może na koniec 2023 r. wzrosnąć liczba zapytań o rzetelność finansową klientów wystosowana przez branżę e-commerce. ERIF BIG podkreśla, że tylko do połowy b.r. z e-commerce wpłynęło więcej o 84% wszystkich zapytań niż w całym 2022 r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

XTB: Odnotowało 118,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 226,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Zatrudnienie XTB przekroczyło 1000 osób w 12 biurach na świecie, podała spółka. W samej I połowie roku liczba pracowników wzrosła o 17%, co jest związane z intensywnymi pracami nad rozwojem własnej technologii i nowych produktów inwestycyjnych.

Twisto: Turecki fintech Param kupił 100% udziałów Twisto od dotychczasowego właściciela – australijskiej firmy Zip, podała spółka. Transakcja została zatwierdzona przez Narodowy Bank Czeski.

TUW PZUW: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) przekroczyło liczbę 600 członków i podwoiło ją w ciągu niespełna czterech lat, podała Grupa PZU.TUW PSUWT

BLIK: Za pomocą BLIK-a wykonano 426 mln transakcji (wzrost o 46% r/r) o wartości 57,9 mld zł (wzrost o 49% r/r) w II kw. 2023 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Na koniec II kwartału br. z BLIK-a aktywnie korzystało ponad 14,1 mln osób (+25% r/r).

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) uruchomi testowe transakcje BLIK na Słowacji w IV kwartale 2023 r, zapowiedziała wiceprezes PSP Monika Król.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Bank Pekao: Udostępnił dla klientów detalicznych nową odsłonę Kantoru Pekao24, z którego można korzystać od razu po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24, podał bank.

Visa: Usługa cashback („Płać kartą i wypłacaj”) jest dostępna dla kart Visa w 2 tys. sklepów Biedronki, podała sieć.

PKO BP: Liczba zrobotyzowanych zadań w PKO Banku Polskim przekroczyła 220 mln w 270 procesach, podał bank

Nest Bank: Faktoria, należąca do Grupy Nest Bank, odświeża swoją identyfikację wizualną. Zmienił się zarówno logotyp, jak i strona internetowa oraz pozostałe elementy marki „Jesteśmy na rynku już 5 lat, dlatego nadszedł czas na zmianę wizerunku. Nowa identyfikacja wizualna odzwierciedla osobowość i etap rozwoju, na którym obecnie się znajdujemy” – powiedział wiceprezes Faktorii Jerzy Dąbrowski.

Alior Bank: Gamivo uruchamia wspólnie z Alior Bankiem akcję, w ramach której miłośnicy elektronicznej rozrywki, korzystający z programu Bezcenne Chwile, będą mogli odebrać vouchery z kodami o wartości 25 zł na zakup gier

Fondee: Poszerzyło ofertę się o konta inwestycyjne dla dzieci. Podobnie jak te „dla dorosłych”, składają się one z funduszy ETF, a wszystkie depozyty są automatycznie inwestowane. Wystarczy jedno zlecenie stałe i zajmuje się nimi aplikacja. Dodatkowo, w przypadku dzieci, inwestować można z obniżoną opłatą w wysokości 0,2% wartości portfela rocznie.

Źródło: ISBnews