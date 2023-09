Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 18-22 września 2023 roku.

RYNEK BANKOWY

Wakacje kredytowe: Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, z zastosowaniem kryterium dochodowego.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Regulacje: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, podała Komisja.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 89,74 mln zł w gotówce, podał ZUS.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Fintechy: W codziennym życiu z rozwiązań fintech korzysta 80% Polaków, a pokolenie Z nie różni się w tym od starszych generacji, wynika z raportu przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego i portal Fintek.pl.

Zaległości: Długi alimentacyjne wynosiły 14,5 mld zł na koniec sierpnia 2023 r. i w ciągu roku urosły o 3,2 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Kwota średniego zadłużenia wzrosła o 16% i wynosi 49 760 zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mi-home.pl: Sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży smartfonów oraz inteligentnych urządzeń marki Xiaomi, nawiązał współpracę z Mokka – firmą płatności odroczonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca pozwoli klientom Mi-home.pl na korzystanie z rozwiązań BNPL oraz elastycznych rat Mokka.

eToro: Platforma inwestycyjna umożliwiła wpłacanie środków bezpośrednio w złotym polskim (PLN), które następnie przewalutuje.

Honey Payment: Właściciel multiaplikacji finansowej DotBee – zrealizował umowę przejęcia notowanego na NewConnect Maximusa i tym samym zadebiutował na tym parkiecie, podała spółka. Sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, co było ostatnim krokiem w drodze na NewConnect. Firma zamierza wprowadzić teraz swoich asystentów AI na globalne rynki.

mBank: Rada nadzorcza mBanku uzgodniła z prezesem Cezarym Stypułkowskim, że zawrze z nim umowę dotyczącą pełnienia funkcji prezesa banku na okres jednego roku nowej kadencji – tj. do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie się w 2025 roku, podała spółka. Decyzja o wyborze owego prezesa będzie podjęta w trakcie 2024 roku.

BOŚ: Rada nadzorcza oddelegowała z dniem 25 września 2023 roku członka rady nadzorczej Pawła Trętowskiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, jednak nie dłużej niż do 25 grudnia 2023 roku, podał bank. Oprócz Pawła Trętowskiego w skład zarządu wchodzą obecnie wiceprezesi: Arkadiusz Garbarczyk, Sebastian Bodzenta, Iwona Marciniak.

Kredyt Inkaso: Akcjonariusze zdecydowali o niewpłaceniu dywidendy i przeznaczeniu całego ubiegłorocznego zysku w wysokości 5,03 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

MCI Capital: Oczekuje poprawy wyników w II półroczu, poinformowała wiceprezes Ewa Ogryczak. W pipeline Grupy jest 10 aktywnych projektów; liczy ona na finalizację 2-4 z nich w okresie najbliższych dwóch kwartałów.

MCI Capital: W przyszłych latach będzie rekomendować wypłatę dywidendy bądź skup akcji z premią do ceny rynkowej w wysokości zgodnej z uchwaloną polityką dywidendową (czyli nie mniej niż 2% kapitałów własnych MCI), poinformowała wiceprezes Ewa Ogryczak.

MCI Capital: odnotowało 97,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 80,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vienna Insurance Group: Skonsoliduje swoją obecność na polskim rynku z obecnie sześciu do trzech towarzystw ubezpieczeniowych, podała spółka. Nowa struktura VIG w Polsce będzie bazą do budowy pozycji lidera w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. Celem zmian jest szersze wykorzystanie potencjału polskiego rynku, który jest jednym z kluczowych dla Grupy, podkreślono.

Bank Millennium: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na włączenie przez Bank Millennium do kapitału podstawowego Tier1 jednostkowego zysku netto za I poł. 2023 r. w kwocie 338,65 mln zł oraz na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 skonsolidowanego zysku netto za I poł. 2023 r. w kwocie 357,92 mln zł, podał bank.

mBank: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w powiadomieniu, iż zostały wszczęte postępowania administracyjne wobec banków, w wypadku których wartość wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym może ulec zmianie, poifnormował, że wobec mBanku takie postępowanie nie zostało wszczęte, co oznacza, że wartość wskaźnika nie ulega zmianie, podał bank. Zgodnie z decyzją KNF z 29 października 2020 roku, Bank zobowiązany jest do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

VeloBank: Nabyciem VeloBanku zainteresowane są co najmniej trzy duże amerykańskie fundusze inwestycyjne, wynika z informacji Business Insider Polska. Według portalu być może do walki włączy się także grupa bankowa działająca już w Polsce.

PKO BP: W pierwszym miesiącu od wprowadzenia produktu do oferty klienci PKO Banku Polskiego założyli ponad 900 Kont Mieszkaniowych, podał bank. Konto można zakładać od 10 sierpnia.

VeloBank: MS Galleon, wehikuł finansowy kontrolowany przez Michała Sołowowa, jest zainteresowany zakupem VeloBanku, wynika z ustaleń Business Insider Polska. Do końca września można składać niewiążące oferty na zakup banku i według źródeł portalu najbogatszy Polak zamierza „na poważnie wziąć udział w tym procesie”.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Credit Agricole: Bank wdrożył dla użytkowników aplikacji CA24 Mobile nową funkcję dla klientów indywidualnych i biznesowych nową funkcję Personal Finance Manager, która daje możliwość analizowania wydatków i wpływów, podał bank. Użytkownik ma dostęp do analizy wydatków, która dzieli transakcje na poszczególne kategorie. Statystyki są porównywane do poprzednich miesięcy.

Freedom Finance Europe: Broker internetowy Freedom Finance Europe, należący do Freedom Finance Holding Corp. i działający pod marką Freedom24, otworzył swoją pierwszą placówkę w Warszawie, poinformowała dyrektor ds. rozwoju biznesu w Europie w Freedom Finance Europe Olga Milko.

PKO BP: Udzielił finansowania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie o wartości 80 mln zł, w tym 40 mln zł na zakup zeroemisyjnych autobusów, podał bank.

Best: Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni (Best III NSFIZ), w którym Best posiada pośrednio 50% certyfikatów inwestycyjnych, zbył portfele wierzytelności. Nabywcą części jest Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni. W rezultacie fundusz w 100% kontrolowany przez Best nabył prawa (pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny) do łącznie 163 472 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,08 mld zł, podał Best.

Comperia.pl: Grupa w ramach inwestycji w segment e-commerce powołała spółkę ComperiaPay i planuje poszerzenie portfolio oferowanych produktów o usługi oparte na otwartej bankowości, podała spółka.

mPay: Uruchamia własną kartę płatniczą i przygotowuje kolejne usługi m.in. kantor walutowy, podała spółka. Do końca 2025 r. liczba użytkowników aplikacji może przekroczyć 2,5 mln.

EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewnił łącznie 610 mln euro finansowania na rzecz projektu farm wiatrowych realizowanego przez Baltic Power, w tym 300 mln euro zostanie przekazane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowała ISBnews wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

PKO BP: Rozwija zespoły projektowe IT i prowadzi obecnie 130 rekrutacji na nowe stanowiska, podał bank. Poszukiwani są: analitycy, architekci, kierownicy projektów i programiści, a także eksperci od hurtowni danych, administratorzy aplikacji czy inżynierowie DevOps.

ING Bank Śląski: Wprowadził do oferty dla klientów indywidualnych Konto Future, podał bank. Za każdy taki rachunek bank będzie co miesiąc przekazywał 10 zł na projekt wspierający zrównoważony rozwój w ramach realizowanej przez bank strategii ESG „Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność”.

PKO BP: Zawarł z Answear.com zawarł z umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 15 mln zł na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z 28 czerwca 2022 r., podała spółka. Bank udostępnił limit do 27 czerwca 2024 r. Aneks dokonuje zmiany zabezpieczenia udzielonego dla banku na wykonanie ww. umowy kredytowej, m.in. w zakresie ustanowienia zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 102 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości nie niższej niż 75 mln zł zlokalizowanych w magazynach spółki.

Schroders: Chce nadal umacniać pozycję jednej z największych globalnych firm inwestycyjnych pod względem aktywów w Polsce. Oferuje na polskim rynku ponad 100 strategii inwestycyjnych i planuje wprowadzenie kolejnych produktów, poinformowała ISBnews head of Northern CEE & Mediterranean, Schroders Beata Idem.

Źródło: ISBnews