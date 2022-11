Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 7-10 listopada.

RYNEK BANKOWY

Ceny energii a koszty ryzyka: Gdyby bardzo wysokie ceny energii utrzymały się przez dłuższy czas, byłby to istotny czynnik ryzyka dla jakości portfela kredytowego dla firm i mogłyby spowodować wzrost kosztów ryzyka, ocenia w rozmowie z ISBnews wiceprezes Pekao Paweł Strączyński.

Ekspozycja na aktywa kopalne: Bezpośrednia ekspozycja polskich banków na paliwa kopalne jest nieznacznie wyższa od europejskiej średniej – łącznie wynosi ok. 21 mld zł. Stanowi to 1,16% sumy aktywów polskich banków i 15,9% ich kapitałów własnych, wynika z szacunków podanych przez Fundację Instrat.

Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 2,6% r/r w tym roku i o 2,1% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 4,7% w ub.r.), prognozuje PKO Bank Polski. Według banku, wartość depozytów ogółem zwiększy się w tym czasie odpowiednio o: 0,1% i o 3,6% (po wzroście o 10,8% r/r w ub.r.).

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły łącznie 21 218 nowych kredytów mieszkaniowych w II kw. 2022 r., co oznacza spadek o 69% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. W ujęciu wartościowym wynik osiągnięty w II kw. br. spadł o 70% r/r do 13,54 mld zł. Średnia wartość kredytu hipotecznego spadła poniżej poziomu 330 tys. zł.

Obligacje z gwarancjami SP: Rząd przyjął projekt noweli o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, który spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Akcja kredytowa: Kapitały sektora bankowego topnieją, a brak możliwości ich powiększania będzie ograniczał rozwój gospodarczy kraju, ocenia w rozmowie z ISBnews i, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialny za Obszar Ryzyka Wojciech Kembłowski.

Open banking: Niemal 2/3 polskich konsumentów (65%) słyszało o otwartej bankowości, wobec średniej europejskiej wynoszącej 45%,wynika z badania Mastercard New Payment Index 2022. 73% polskich respondentów wyraża obawy związane z dzieleniem się informacjami nt. własnych finansów z innymi podmiotami czy aplikacjami.

Wakacje kredytowe: Z analiz BNP Paribas Bank Polska wynika, że zdecydowana większość kredytobiorców poradziłaby sobie dziś ze spłatą bez korzystania z wakacji kredytowych, poinformował ISBnews wiceprezes banku odpowiedziany za Obszar Ryzyka Wojciech Kembłowski.

Karty płatnicze: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 277,5 mld zł w II kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 14% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 94,1% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami; pozostałe 5,9% wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).

Akcja kredytowa: Banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym w IV kwartale br., zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz oczekują spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw ma być znaczny, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Perspektywy sektora: Spowolnienie gospodarcze i brak pewności w obrocie gospodarczym będą głównymi wyzwaniami dla sektora bankowego w nachodzących miesiącach. Banki mogą odnotować krótkoterminowe korzyści wynikające ze wzrostu przychodów związanych z odsetkami od kredytów, które jednak będą niwelowane przez spadek aktywności gospodarczej i konsumenckiej – wynika z raportu „2023 Banking and Capital Markets Outlook”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Do utrzymania przewagi rynkowej konieczne może okazać się jeszcze szersze zaangażowanie w cyfryzację czy doradztwo konsumenckie, a także zwiększenie nakładów na rozwój zielonych inwestycji i poprawa zdolności do pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Aktualne zobowiązania branży HoReCa wynoszą ponad 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 45 mln zł w ciągu dwóch lat, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK

Windykacja: Największą korzyścią wynikającą z działalności firm windykacyjnych zdaniem 43% przedsiębiorców z sektora MŚP jest ograniczenie zatorów płatniczych, dzięki czemu gospodarka lepiej się rozwija, wynika z badania „Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki”, przeprowadzanego przez IMAS International na zlecenie Kaczmarski Inkasso. Na drugim miejscu znalazło się zmniejszenie ryzyka upadłości firm (40% odpowiedzi), a na trzecim poprawa ich kondycji finansowej (37%).

Instytucje płatnicze: Krajowe instytucje płatnicze (KIP) wykonały łącznie 1,55 mld transakcji płatniczych (+19,4% r/r) o wartości 213,8 mld zł (+40,03% r/r) w I poł 2022 r, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Średnia wartość transakcji płatniczej w tym okresie wynosiła 138,25 zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

Przetarg obligacji: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizuje we wtorek, 15 listopada, przetarg sprzedaży obligacji czterech serii (zapadających w latach 2028-2040) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poinformował bank.

Trendy rynkowe: Jeżeli amerykański Fed do marca 2023 r. zakończy cykl podnoszenia stóp procentowych na ok. 5%, od II kw. 2023 r. może wrócić hossa, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Emisje obligacji: Zaplanowane emisje obligacji będą się odbywać, ale sytuacja na rynkach finansowych analizowana jest na bieżąco i na tej podstawie podejmowane będą ostateczne decyzje w sprawie emisji, poinformowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beata Daszyńska-Muzyczka. BGK podawał wcześniej, że zakłada możliwość przeprowadzania dwóch przetargów obligacji – w dniach 15 i 30 listopada 2022 r. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC).

Fundusze ETF: Na wszystkich, oferowanych na polskim rynku inwestycyjnym, 11 funduszach ETF odnotowano obroty rzędu 825 mln złotych w okresie styczeń-październik 2022 r., podała firma Beta Securities. Jest to wynik lepszy od rekordowego 2020 roku, w którym to obroty sięgnęły 768 mln zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PKO BP: PKO Bank Polski spodziewa się, że sytuacja makroekonomiczna spowoduje wzrost kosztów ryzyka w 2023 roku, nie spodziewa się jednak, by był to wzrost znaczący, poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) widzi trend dużego przesunięcia popytu z kredytów inwestycyjnych na obrotowe i spodziewa się okresowego pogorszenia jakości portfela kredytowego oraz wzrostu kosztów ryzyka, poinformował prezes Wojciech Hann.

BOŚ: Zainteresowanie zielonymi kredytami narasta z każdym kwartałem, zaś cel Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w zakresie 50% ich działu w portfelu na koniec 2023 r. jest ambitny, ale wciąż realny, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Wojciech Hann.

PKN Orlen i Grupa PZU: Podpisały list intencyjny dotyczący możliwości sprzedaży na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wszystkich udziałów Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, podało PZU.

BNP Paribas BP: BNP Paribas Bank Polska zawarł 825 ugód z kredytobiorcami we frankach, podał bank. Liczba zawartych ugód wzrosła o 46,3% kw/kw.

BNP Paribas BP: Liczba kredytobiorców BNP Paribas Bank Polska, którzy w III kw. złożyli wnioski o zawieszenie co najmniej jednej raty kredytu wyniosła 52,5 tys., tj. 55% uprawnionych, podał bank.

BNP Paribas BP: BNP Paribas Bank Polska odnotował 346,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 153,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Kruk: Podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AN1, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 250 tys. niezabezpieczonych obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 25 mln zł, podano także.

PKO BP: PKO Bank Polski zawarł do końca września br. 17 476 ugód z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich (CHF), podał bank. Z tego 17 057 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 419 w toku postępowań sądowych.

PKO BP: Liczba klientów grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, który złożyli wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w ramach tzw. wakacji kredytowych wyniosła 265 tys. do końca września 2022 r., a poziom skorzystania przez klientów grupy kapitałowej z rządowego programu wakacji kredytowych jest zbliżony do oczekiwanego, podał bank.

PKO BP: PKO Bank Polski odnotował 237 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1 258 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PKO BP: Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wzrosło w ostatnich miesiącach dwukrotnie, poinformowała dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim Ilona Wołyniec.

Kruk: Zakłada, że 2023 rok będzie dla spółki kolejnym dobrym rokiem z rekordową wartością zysku netto, poinformował wiceprezes Michał Zasępa.

Kruk: Jest zainteresowany rynkiem obligacji w Polsce i nie wyklucza emisji jeszcze w tym roku, jeśli warunki rynkowe będą dogodne, a także przygląda się możliwości emisji obligacji w euro na rynku skandynawskim w 2023 roku, poinformował wiceprezes Kruka Michał Zasępa.

Kruk: Wartość inwestycji w portfele Kruka w 2022 roku raczej przebije dotychczas rekordowy wynik z 2021 roku, na poziomie ponad 1,7 mld zł, poinformował prezes Piotr Krupa. W ocenie zarządu, niewykluczone jest nawet przekroczenie poziomu 2 mld zł.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał 253 ugody z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca września, podał bank w raporcie kwartalnym.

BOŚ: Poziom partycypacji klientów w możliwości skorzystania z wakacji kredytowych na poziomie 41% liczonej liczbą umów kredytowych oraz 49% liczonej wartością zawieszanych rat, podał bank.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska odnotował 32,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 23,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Kruk: Odnotował 188,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 169,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas BP: Nie ma na razie do czynienia ze spowolnieniem na rynku kredytów korporacyjnych, ani z pogorszeniem jakości portfela, ocenił w rozmowie ISBnews Wojciech Kembłowski, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska odpowiedziany za Obszar Ryzyka. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że takiego ryzyka nie ma.

mBank: Portfel kredytów korporacyjnych będzie zanotuje wzrost, ale tylko monetarny, po uwzględnieniu inflacji się skurczy w najbliższych kwartałach, przewiduje wiceprezes mBanku Marek Lusztyn.

mBank: Koszty ryzyka mBanku mogą wzrosnąć do 90-100 pb z powodu spowolnienia gospodarczego, przewiduje wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank: Przyjął prawdopodobieństwo akceptacji ugód całego portfela aktywnego na poziomie 33%, podał bank. Jednocześnie zakłada, że ok. 37% kredytobiorców frankowych złożyło lub ma intencję złożenia pozwu przeciwko mBankowi, przy czym część z tych kredytobiorców zawrze ugodę.

mBank: Liczy na trend wzrostowy w wyniku prowizyjnym w kolejnych 4 kwartałach dzięki rosnącej bazie klientów i transakcyjności oraz poszerzaniu oferty produktów inwestycyjnych. Jednocześnie ocenia, że potencjał dla poprawy marży wydaje się wyczerpany, podał bank.

mBank: Odnotował 2 279,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 26,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

XTB: Odnotowało 236,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 104,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 4,73 mld zł według stanu na dzień wyceny 31 października 2022 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4,79 mld zł.

PKO BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, podał bank.

Intelliseq: Specjalizujący się w obszarze diagnostyki molekularnej zamknął rundę inwestycyjną w wysokości 7,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki Intelliseq przeznaczy m.in. na utworzenie międzynarodowej sieci sprzedaży, globalną promocję i marketing, a także rozbudowę flagowego produktu IntelliseqFlow.

Best: Rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach zatwierdzonego właśnie programu emisji obligacji jeszcze w tym roku, podała spółka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

EFL: Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) podpisał umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kwotę 250 mln zł, podał EFL. Jest to druga umowa pomiędzy obiema instytucjami. Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na finansowanie przedmiotów umów leasingu skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Bank Pekao: Wprowadził ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU), podał bank. Wkrótce udostępni ofertę w kanałach zdalnych, a na początku przyszłego roku rozszerzy możliwość zakupu polis komunikacyjnych poprzez infolinię.

InPost: Potwierdza, że pracuje nad usługami finansowymi powiązanymi z e-commerce i zaprezentuje jedną z nich w I kw. przyszłego roku, poinformował prezes Rafał Brzoska.

Alior Bank: Z aplikacji Alior Mobile korzysta 1 mln osób, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z końcem 2021 r., podał Alior Bank. W samym październiku, za jej pośrednictwem wykonano ponad 8 mln transakcji, z których ponad połowa to płatności BLIK-iem.

Shell: Wprowadził rozwiązanie Shell SmartPay, umożliwiające płatności za paliwo na stacjach za pośrednictwem aplikacji, bez potrzeby wchodzenia do sklepu, podała spółka. Z tej metody od kilku miesięcy korzystają już klienci biznesowi sieci. Z mobilnych płatności można korzystać już na prawie 400 stacjach Shell w całej Polsce. Na podstawie lokalizacji urządzenia Shell SmartPay automatycznie rozpozna, czy na danej stacji usługa jest dostępna.

mBank: Ruszyła seria podcastów, przygotowanych we współpracy z mBankiem przez serwis the:protocol, platformę z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży IT. Do współpracy zaproszono specjalistów mBanku. Przed mikrofonem zasiedli eksperci pracujący na co dzień z konkretnymi technologiami IT, aby opowiedzieć o realiach projektowych i obalić stereotypy, związane z pracą dla działów IT w bankowości i finansach.

VIG / C-Quadrat TFI: Wprowadził do oferty subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible. Lokuje on do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible. Fundusz docelowy jest aktywnie zarządzany, a w procesie wykorzystuje w pełni zautomatyzowany system handlowy opracowany przez ARTS Asset Management GmbH. System ukierunkowany jest na krótko – i średnioterminowe trendy, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji i ustala aktualny docelowy poziom alokacji. Dopuszcza szerokie spektrum inwestycji – alokację od 0% do 100% w akcje, obligacje, ETF-y oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Toyota Bank: Po raz kolejny podnosi oprocentowanie lokat terminowych dla klientów indywidualnych. Największe podwyżki stawek dotyczą kilku wariantów Lokaty Standardowej oraz Lokaty Plus (zmiana z 2 na ponad 7%). Na zdecydowanie korzystniejsze odsetki mogą liczyć także posiadacze Moto Lokaty.

BNP Paribas BP: W październiku br. wprowadził do oferty nowoczesne i kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych – „Bezpieczne M” chroniące od wszystkich ryzyk już w podstawowym wariancie ochrony. Uzupełnieniem wybranych pakietów jest także opcja Home Assistance, czyli domowych napraw 24/7 i opieki zdrowotnej dla najbliższych oraz ochrona odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym działająca w Polsce oraz na całym świecie. Ubezpieczycielem jest BNP Paribas Cardif w Polsce.

Źródło: ISBnews