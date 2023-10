Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 9-13 października.

RYNEK BANKOWY

Bezpieczny Kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 17,5 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 54 tys. wniosków.

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono ponad 3,1 tys. kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 180,7 mln transakcji o łącznej wartości 696,17 mld zł we wrześniu 2023 r., co oznaczało spadek liczby transakcji o 2% i wzrost wartości o 5% r/r, podała Izba.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje: Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 15-letnich obligacji nominowanych w euro emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w formacie private placement, podał bank. Wartość nominalna emisji obligacji o terminie wykupu 25 października 2038 r. wyniesie 165 mln euro.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 50,38 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Programy emerytalne: Obowiązująca od 5 października br. Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) przewiduje utworzenie w ciągu najbliższych 1-2 lat bazy wszystkich produktów przeznaczonych do inwestycji na cele emerytalne, która w pierwszym etapie pomoże osobom już inwestującym długoterminowo lepiej wykorzystywać ustawowe limity wpłat i wybierać produkty inwestycyjne, ocenia członek zarządu Skarbiec TFI Krzysztof Fabrykiewicz w rozmowie z ISBnews.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Pożyczki: Polacy zaciągnęli w sumie ponad 247,5 tys. zobowiązań pożyczkowych w kwocie od 2500 do 5000 zł od początku czerwca do końca sierpnia 2023 r., wynika z badania CRIF Polska.

Wakacyjne wydatki: Całkowita sprzedaż detaliczna w Polsce (z wyłączeniem segmentu motoryzacji) wzrosła w okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 31 sierpnia) o 9% r/r, na co wpływ miała sprzedaż internetowa (+15,5% r/r), wynika z raportu Mastercard SpendingPulse.

Oszczędności: W gotówce trzyma swoje oszczędności 55,1% Polaków, zaś na lokatach bankowych – 39,5%, wynika z cyklicznego badania „Sytuacja na rynku consumer finance” opracowywanego co kwartał przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Oszczędności: Odsetek młodych Polaków – w wieku 18-30 lat – oszczędzających na emeryturę wynosi 31%, przy czym 21% inwestuje w pracownicze plany kapitałowe (PPK), po 11% w indywidualne konta emerytalne (IKE) i otwarte fundusze emerytalne (OFE) oraz niespełna 9% – w indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), wynika z badania, które na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych przeprowadziła Katarzyna Sekścińska na Ogólnopolskim Panelu badawczym Ariadna.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Best: Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 90,3 mln zł w III kw. br. wobec 90,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Grupa Best nabyła w III kw. nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 4,5 mln zł za kwotę 0,7 mln zł.

GPW: Podpisała porozumienie kończące spór zbiorowy ze związkami zawodowymi i na jego mocy wypłaci 2,7 mln brutto tytułem świadczenia inflacyjnego, podała giełda.

Skarbiec Holding: Lubelski Chmiel Investment w wyniku wezwania na Skarbiec Holding zawarł transakcje nabycia 84 189 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący Q Securities. Wezwaniem objęto 1 290 826 akcji, stanowiących 18,92% kapitału zakładowego Skarbiec Holding i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 20,35 zł za walor.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 416,9 mln zł według stanu na dzień wyceny 29 września 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 425,7 mln zł.

VeloBank: Niewiążące oferty na zakup VeloBanku złożył należący do Michała Sołowowa wehikuł inwestycyjny MS Galleon oraz dwa amerykańskie fundusze inwestycyjne: Cerberus oraz J.C. Flowers, wynika z informacji Business Insider. Nowy właściciel VeloBanku powinien być znany do końca marca przyszłego roku.

Kruk: Grupa zainwestowała 812 mln zł (+37% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 4,62 mld zł (+50% r/r) w II kw. 2023 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w ostatnim kwartale 785 mln zł (+21% r/r).

GPW: Wybrała Equinix na dostawcę centrum danych dla nowego systemu transakcyjnego WATS, podał Equinix.

Vehis: Leasingowy fintech, który we wrześniu 2022 r. otrzymał finansowanie w wysokości 1,3 mld zł od Goldman Sachs i Santander Corporate, zwiększył wolumen udzielanego miesięcznego w ciągu ostatniego roku ponad 10-krotnie do 75 mln zł miesięcznie we wrześniu b.r. Spółka szybko osiągnęła rentowność – planowany zysk na koniec tego roku to 4-5 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Fintecom: Właściciel komunikatora GG przekłada kampanię crowfundingową na I połowę 2024 roku, podała spółka.

PFR Ventures: Wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) złożył wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie trzech kolejnych wspólnych przedsiębiorców pod nazwami: CVC ASI PFR Ventures, Starter ASI PFR Ventures oraz Koffi ASI PFR Ventures , podał Urząd.

PKO Bank Polski: Zawarł trzechsetną umowę na obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podał bank. Umowa została zawarta z gminą miejsko-wiejską Nekla w woj. wielkopolskim.

PFR Ventures: Wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) złożył wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie dwóch wspólnych przedsiębiorców pod nazwą Biznest ASI PFR Ventures oraz Otwarte Innowacje ASI PFR Ventures, podał Urząd.

EFL: Uruchomił pierwszą transzę finansowania w ramach nowej umowy kredytowej wartości 200 mln euro z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), podała spółka. Pieniądze będą przeznaczone na na wsparcie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które spełnią określone kryteria w obszarze społeczno-środowiskowym.

Alior Bank: Ruszyła specjalna oferta „Carrefour w Programie Mastercard dla kart Alior Banku”. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci, którzy posiadają kartę płatniczą debetową lub kredytową Mastercard Alior Banku zapisaną do Programu Mastercard Bezcenne Chwile, lub zarejestrują ją w trakcie trwania promocji i zapłacą nią za zakupy na kwotę min. 100 zł w Carrefour. W efekcie, uczestnikowi promocji przyznawanych jest 1 tys. punktów, które może wymieniać na nagrody z katalogu. Promocja potrwa do 31 stycznia 2024 roku lub do wyczerpania puli nagród.

VeloBank: Wdrożył chatbota opartego na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Narzędzie jest wsparciem merytorycznym dla doradców banku obsługujących klientów zainteresowanych programem „Bezpieczny kredyt 2%” w oddziałach i za pośrednictwem call center. Chatbot na bieżąco odpowiada na pytania dotyczące m.in. warunków i procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny oferowany w ramach programu, które konsultanci otrzymują od klientów. Za opracowanie rozwiązania i jego wdrożenie odpowiedzialna była firma Accenture.

Alior Bank: Klienci, którzy zdecydują się założyć Konto Jakże Osobiste w Alior Banku otrzymają roczny abonament Legimi. W jego ramach użytkownicy będą mogli bez limitów korzystać z zasobów platformy. Akcja trwa do 31 października br.

mPay: Zawarł z Paytree umowę określająca wstępne warunki współpracy (termsheet) mającej na celu oferowanie przez PayTree klientom mPay produktu finansowego. Produkt przygotowany w porozumieniu z Paytree, będzie unikatowy na rynku i dostępny w pełni zautomatyzowanym procesie E2E dostępnym wyłącznie dla klientów mPay z poziomu aplikacji.

PolCard: PolCard from Fiserv rozszerzył swoją ofertę o terminale płatnicze PAX A920 Pro, działające w oparciu o system operacyjny Android. Dodatkowo jako pierwszy agent rozliczeniowy na rynku udostępnił swoim klientom możliwość zintegrowania urządzenia z systemami sprzedażowymi poprzez rozwiązania chmurowe. Co więcej, sprzęt łączy się z internetem na kilka sposobów m.in. poprzez Wi-Fi czy 4G.

TFI PZU: Rozpoczął rekrutację do programu edukacyjnego Akademia TFI PZU, którego celem jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania aktywami. Rekrutacja potrwa do 9 listopada 2023 r. Akademia TFI PZU, której partnerem jest Bloomberg, wystartuje 4 grudnia 2023 r. i potrwa do maja 2024 r. Na najlepszych czekają sześciomiesięczne, płatne staże w zespole zarządzających funduszami TFI PZU.

BNP Paribas Faktoring: Po raz pierwszy zawarł umowę faktoringu ze wskaźnikami ESG. Warunki faktoringu należności Lafarge Polska (Grupa Holcim) są uzależnione od spełnienia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Bank Pekao: Wydał już ponad 100 tys. Kart Kredytowych z Żubrem. W ramach nowej akcji promocyjnej klienci, którzy podpiszą umowę o Kartę Kredytową z Żubrem i przystąpią do Mastercard Bezcenne Chwile mogą zyskać aż do 600 zł w punktach programu.

Tpay: Operator płatności opracował oficjalną aplikację dla Shopify, dzięki której sprzedawcy internetowi mogą w prosty sposób zintegrować płatności w swoich e-sklepach, opartych na tej platformie e-commerce.

