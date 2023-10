Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 23-27 października.

RYNEK BANKOWY

Reforma wskaźników referencyjnych: Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. (z planowanego 2025 r.) głównie z powodu problemów z zastąpieniem nowym wskaźnikiem istniejących obecnie umów, opartych na wskaźniku WIBOR, wynika z nieoficjalnych informacji Business Insider Polska. Jak podkreśla portal, to ogromna część rynku – instrumenty te opiewają na ponad 10 bln zł.

Reforma wskaźników referencyjnych: Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała koniec konwersji na 2025 r.

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 0,9% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym we wrześniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 13% r/r.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 57,1% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym we wrześniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 26,1% w skali roku.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 0,8% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym we wrześniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 13,2%.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: Stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 1 310,18 mln zł na koniec września 2023 r., podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wakacje kredytowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,150 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 284 mld zł do 30 września 2023 r., podał BIK.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 7,17 mld zł we wrześniu, co oznacza wzrost o 232,7% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 173,6% r/r do 18,1 tys.

Nadpłaty kredytów: Nadpłaty kapitału dla kredytów, objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia tym rozwiązaniem to 19,1 mld zł czyli 129% wartości rat, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do czerwca 2023 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Wakacje kredytowe: Rząd przyjął projekt dotyczący przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. dla wszystkich kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu do 400 tys. zł oraz dla tych kredytobiorców, którzy korzystali z kredytu w kwocie od 400 tys. zł do 800 tys. zł, ale miesięczna rata jest wyższa niż 50% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Wakacje kredytowe: Koszty przedłużonych wakacji kredytowych dla banków w formule zaproponowanej przez rząd wynieść mogą w 2024 roku 4,71-6,38 mld zł, poinformowała na konferencji wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

Wyłudzenia: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 2,59 tys. kredytów na łączną kwotę 104,1 mln zł w III kw. 2023 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 55. edycji raportu InfoDOK.

Bezpieczny kredyt 2%: Wzrost zainteresowania „Bezpiecznym kredytem 2%” odnotowało 63% bankowców, wynika z badania przeprowadzonego przez Mind&Roses.

Wakacje kredytowe: Według 80% bankowców, w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych powinno być wprowadzone kryterium dochodowe, wynika z badania przeprowadzonego przez Mind&Roses.

Kredyty mieszkaniowe: Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych zmniejszyło się w październiku zdaniem 55% bankowców wobec 39% takich odpowiedzi miesiąc wcześniej, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Wzrost oprocentowania deklarowało 6% ankietowanych, 39% odpowiedziało, że oprocentowanie nie uległo zmianie (58% miesiąc wcześniej).

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 24% w październiku z 17% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten spadł do 6% z 8% miesiąc wcześniej.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 59% w październiku z 75% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 49% z 39%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 1,2 pkt m/m do 26 pkt we wrześniu, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Konto Mieszkaniowe: W ramach programu rządowego pierwsze mieszkanie założono 3 677 kont mieszkaniowych, wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Obecnie ten produkt oferują trzy banki. Oszczędzający zgromadzili ponad 12,3 mln zł; średnia kwota na koncie to ponad 3,3 tys. zł.

Bezpieczny kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” złożono ponad 71,6 tys. wniosków, podpisano blisko 24,3 tys. umów kredytowych, wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wakacje kredytowe: Rząd planuje przedłużenie wakacji kredytowych na przyszły rok dla wszystkich kredytobiorców, którzy pobrali kredyt do 400 tys. zł, a w przypadku gdy kwota kredytu była wyższa niż 400 tys. zł, ale niższa niż 800 tys. zł będzie z nich mógł skorzystać tylko ten kredytobiorca, u którego wydatki na pokrycie miesięcznej raty stanowią 50% dochodu jego gospodarstwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 31 października 2028 r. emitowanych na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym ok. ponad 4 mld USD, podał bank. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 1 mld USD.

Venture Capital: Przez polski rynek VC przepłynęło 424 mln zł w III kwartale br., wynika z raportu PFR Ventures i Inovo VC. To łączna wartość kapitału, który 74 polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 95 rodzimych, innowacyjnych spółek. Porównując sumę finansowania z trzech pierwszych kwartałów w 2022 i 2023 roku, odnotowano spadek o 54% (do 1 297 mln zł). Spadek wartości inwestycji VC w skali Europy wynosi 49%, a w regionie CEE 76%.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 186,58 mln zł w gotówce, podał ZUS.

TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 275,1 mln zł w I poł. 2023 r. i był wyższy o 18,9% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa na koniec I poł. 2023 r. wyniosła 2,5 mld zł, tj. spadła o 6,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Rynek pożyczkowy: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w maju 2023 r. finansowania o wartości 305,1 mln zł (+7,7% m/m, +44,1% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. We wrześniu wartość finansowania (z wyłączeniem BNPL) w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,03 mld zł.

Zaległości: Zaległości Polaków na rzecz telekomów wyniosły 1,45 mld zł na koniec września br. (spadek o 61 mln zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy), a problem ze spłatą ma 326 tys. osób, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Faktoring: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) spadły o 3,3% do 334,1 mld zł w I-III kw. 2023 r., podał PZF. Członkowie PZF obsłużyli w tym czasie 25,4 tys. firm (o 7,8% więcej niż rok temu), które przedstawiły do wykupu 19,8 mln faktur (o 21,5% więcej niż przed rokiem).

Przestępczość: Z próbą przestępstwa finansowego spotkało się 42% Polaków, w przypadku 7% była to próba udana, wynika z badania SW Research na zlecenie Banku Pocztowego, zrealizowanego w ramach programu „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta”.

Zaległości: Zadłużenie sektora meblarskiego w ciągu ostatniego roku wzrosło o 21 mln zł i obecnie wynosi blisko 111 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Wiedza o finansach: Ponad połowa przedstawicieli GenZ interesuje się finansami, a 75% badanych urodzonych po 1996 r. zauważa, że chciałoby, by w ich szkole średniej były prowadzone zajęcia z zarządzania finansami. W badaniu „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023″, 38% respondentów przyznało, że ich wiedza w zakresie zarządzania finansami jest mała lub bardzo mała. Braki w zakresie znajomości podstawowych pojęć czy mechanizmów finansowych są bardzo często podstawą złej kondycji finansowej, a nawet długów.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank Millennium: Spodziewa się wyjścia z planu naprawy w 2024 roku, nie wyklucza wypłaty dywidendy z przyszłorocznego zysku, zapowiedział prezes banku Joao Bras Jorge.

Bank Millennium: Przygotowuje się do wprowadzenia produktów opartych na WIRON, czeka na emisję obligacji opartych o tę stawkę przez Ministerstwo Finansów, zapowiedział prezes banku Joao Bras Jorge.

Bank Millennium: Spodziewa się wyższych kosztów ryzyka w 2024 roku – mogą one wzrosnąć do około 50 pb, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Bank Millennium: Zamierza wypełnić wymogi MREL na koniec 2023 r., podał bank.

Bank Millennium: Zawarł 869 dobrowolnych ugód z klientami posiadającymi kredyty w CHF w III kw. 2023 r. i łącznie 2 600 takich ugód w I-III kw. br., poinformował bank.

Bank Millennium: Odnotował 102,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1000,9 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

XTB: Osiągnął 121,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2023 r., wobec 236,22 mln zł rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne dane.

Alior Bank: Szacuje koszt ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 roku na około 200 mln zł, poinformował wiceprezes banku Radomir Gibała.

Santander Bank Polska: María Elena Lanciego Pérez złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Santander Bank Polska, skuteczną od dnia 1 stycznia 2024 r., w związku z planowanym objęciem innej roli w ramach globalnej Grupy Banco Santander, podał bank.

Alior Bank: Spodziewa się, że koszty ryzyka (CoR) nie powinny przekroczyć poziomu 1,1% w 2023 r. i powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie w 2024 r., podał bank. W III kw. br. wyniosły one 0,96%.

Alior Bank: odnotował 571,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 62,56 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Santander Bank Polska: Otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wypłatę 2,38 mld zł dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) z zysku za 2022 rok, podał bank.

Finax: Uzyskał licencję na prowadzenie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE), podała spółka.

Santander Bank Polska: Wprowadzi do swojej oferty kredyty hipoteczne oparte o stawkę referencyjną WIRON w listopadzie, zapowiedział członek zarządu i główny ekonomista banku Maciej Reluga.

F-Trust: spółka zależna Caspar Asset Management, zawarła z iWealth Management list intencyjny w sprawie połączenia, podała spółka Caspar AM. Połączenie może znacznie wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki po połączeniu, dzięki potencjalnym efektom synergii wynikającej m.in. z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjałów łączących się spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działalności oraz redukcji kosztów.

Santander Bank Polska: Zaoferuje „Bezpieczny kredyt 2%” od 20 listopada, zapowiedział prezes banku Michał Gajewski.

Santander Bank Polska: Zawarł 1 032 ugody z frankowiczami w III kw. 2023 r. i łącznie 8 407 takich porozumień, podał bank.

Santander Bank Polska: Odnotował 1528,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 279,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Skarbiec Holding: Odnotował 24,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (lipiec 2022 – czerwiec 2023) wobec 9,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Finansowo.pl: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Finansowo.pl zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawcy usług finansowania społecznościowego, podała Komisja.

Freedom Finance: Freedom Holding Corp., założyciel Freedom Finance Europe, opublikował wyniki finansowe za I kwartał roku fiskalnego 2024. Przychody holdingu w tym okresie osiągnęły 316,2 mln USD, co oznacza wzrost o 83% r/r. W Polsce firma odnotowuje wzrost liczby klientów o 18% kw/kw.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił bezpośredniego finansowania skarbowi państwa Rwandy na zakup polskiego systemu chłodzenia mleka, kredyt dla nabywcy z polisą KUKE wyniósł 23 mln euro, podał bank. Polskim eksporterem i beneficjentem środków z kredytu jest firma Faspol z Łodzi.

Citi Handlowy: Planuje całkowite przejście na odnawialne źródła energii i dostosowanie do nowych wymogów ekologicznych siedziby przy ul. Senatorskiej, co pozwoli osiągnąć neutralność klimatyczną we własnej działalności do 2030 roku, podał bank.

Bank Pekao: Wprowadził atrakcyjną promocję pożyczki ekspresowej SMEX i kredytu w rachunku bieżącym dla klientów firmowych zarejestrowanych w KRS. Każdy przedsiębiorca, który podpisze z bankiem umowę do 15 grudnia może uzyskać finansowanie do 300 tys. zł z marżą banku wynoszącą nawet 2%. Proces wnioskowania jest niezwykle prosty, można go przeprowadzić za pomocą specjalnej platformy.

ING Bank Śląski: Zaprezentuje nową wersję aplikacji Moje ING 12 listopada. Klienci zyskają większą możliwość personalizacji i łatwiejszy dostęp do najczęściej używanych funkcji. Zmieni się także strona logowania w przeglądarce. Będzie bardziej przejrzysta i łatwiejsza w obsłudze

Raiffeisen Digital Bank: Wprowadził pożyczkę konsolidacyjną, dzięki której klienci mogą połączyć kilka zobowiązań w jedno, co umożliwia obniżenie miesięcznej raty. Pożyczki można refinansować do łącznej kwoty 150 000 zł, a wszystko to w pełni cyfrowo w aplikacji mobilnej, z decyzją kredytową nawet w 15 minut, bez prowizji.

Anwim: Właściciel sieci stacji paliw Moya i operator programu flotowego Moya firma wprowadził opcję mobilnych płatności za paliwo przy dystrybutorach dla wszystkich klientów flotowych. Dzięki możliwości zintegrowania karty płatniczej z aplikacją mobilną, możliwe jest dokonywanie płatności za paliwo i za wybrane produkty pozapaliwowe z poziomu aplikacji Moya firma także w przystacyjnym sklepie.

