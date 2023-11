Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 30 października-3 listopada.

RYNEK BANKOWY

Wakacje kredytowe: Szacowany koszt przedłużenia wakacji kredytowych na dotychczasowych zasadach dla kredytobiorców, których kredyt nie przekracza 400 tys. zł oraz przy kryterium dochodowym dla tych, którzy korzystają z kredytu w wysokości od 400 tys. zł do 800 tys. zł to 8,06 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym we wrześniu 2023 r. wzrósł o 5,83 mld zł (tj. o 0,5%) m/m do 1 166,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 5,1%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego we wrześniu 2023 r. wzrosła o 37,7 mld zł do 1 786,8 mld zł (+2,2% m/m i +11,5% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 21,2 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2023 r., co oznacza wzrost o 283,5% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br. 12,8 tys. kredytów (wzrost o 11,6% r/r) o łącznej wartości 1,858 mld zł (wzrost o 24,4% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie styczeń-wrzesień liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 115,4 tys. (+11,3%), a ich wartość sięgnęła 16,4 mld zł (+7,9%).

Akcja kredytowa: Wartość kredytów przedsiębiorstw w sektorze bankowym zwiększy się o 1,1% r/r w 2023 r. i o 4,6% w 2024 r. (po wzroście o 9,6% w ub.r.), prognozuje mBank. Według banku wartość kredytów hipotecznych spadnie o 0,7% w tym roku i zwiększy się o 5,7% w roku przyszłym (po spadku o 3,2% w ub.r.), natomiast wartość złotowych kredytów hipotecznych zwiększy się odpowiednio o 2,7% i o 10,1% (wobec spadku o 1,8% w ub.r.).

Konto mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono prawie 3,4 tys. kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 27,7 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 62,9 tys. wniosków.

RYNEK KAPITAŁOWY

Giełda: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 31,49 mld zł w październiku 2023 r, (+42,8% r/r), zaś wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 53,3% r/r do poziomu 30,11 mld zł, podała giełda.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wierzytelności: Nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych przez należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) firmy windykacyjne wyniosła 160,8 mld zł na koniec II kw. 2023 r., czyli o 8,4% więcej niż rok wcześniej, podał ZPF w raporcie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”. Wartość wskaźnika Barometru Rynku Wierzytelności spadła o 0,2 pkt kw/kw do 67,9 pkt.

Oszczędności: Prawie 80% Polaków oszczędza, ale wciąż traktuje to spontanicznie, 21,7% osób regularnie oszczędza stałą sumę pieniędzy, a co piąta osoba nie posiada żadnej strategii oszczędzania i nieregularnie odkłada różne kwoty. Z kolei 22,7% na oszczędności przekazuje środki, które zostaną im na koniec miesiąca, wynika z Barometru Providenta, przeprowadzanego cyklicznie z okazji przypadającego 31 października Dnia Oszczędzania.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PayTel: Przejął 100% udziałów w spółkach z Grupy Kar-Tel (Kar-Tel I oraz Kar-Tel II), podała spółka.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 października 2023 r. wyniosła 3 925,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 820,8 mln zł.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1, 411 mln na dzień 31 października br., co oznacza wzrost o 28,9% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 25 tys.

Kredyt Inkaso: Zdecydował o emisji, w ramach ustanowionego w spółce programu emisji obligacji, do 15 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 28 listopada 2027 r., podała spółka

ING Bank Śląski: Zamierza spełnić szacowane na 1,5 mld euro wymogi MREL za pomocą pożyczek od grupy ING, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

ING Bank Śląski: Rozpoczął konsultacje z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące możliwości wypłaty dywidendy za lata ubiegłe, poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

ING Bank Śląski: Nie oczekuje, że jakość portfela kredytowego szybko się poprawi po wyjściu gospodarki z okresu spowolnienia, ocenił prezes Brunon Bartkiewicz.

ING Bank Śląski: Odnotował 1 162 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 317,3 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Bank Pekao: Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez bank programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN), podał bank. Kwota Programu EMTN wyniesie maksymalnie 5 mld euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach.

PKO BP: podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji procesu inwestycyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia przez bank od Poczty Polskiej pakietu 75%-10 akcji Banku Pocztowego, podał PKO BP.

mBank: Nie planuje emisji obligacji pod wymogi MREL w 2023 r., spełnił te wymogi dzięki emisji 750 mln euro we wrześniu, poinformował dyrektor zarządzający obszaru skarbu i relacji inwestorskich mBanku Karol Prażmo.

mBank: Szacuje koszt ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok według propozycji rządowej na ok. 400 mln zł, poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

mBank: Nie spodziewa się, by większościowy właściciel Commerzbank sprzedał swoje udziały, poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

mBank: Nie spodziewa się spadku kosztów ryzyka w IV kw. 2023 r., pozostaną one na obecnym poziomie, zapowiedział prezes Cezary Stypułkowski.

mBank: Zaktualizował strategiczne cele finansowe na lata 2023-2025 i obecnie spodziewa się docelowego poziomu wskaźnika ROE w wysokości ok. 14% (wobec powyżej 10% poprzednio), podał bank. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) spodziewany jest na poziomie poniżej 40% wobec ok. 40% poprzednio.

mBank: Łączna liczba ugód zawartych przez mBank z klientami frankowymi wyniosła 10 805 według stanu na 24 października, podał bank. Wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycje ugody, podkreślono.

mBank: Odnotował 83,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2 279,24 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Kredyt Inkaso: Koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności Kredyt Inkaso wyniosły 50 mln zł w II kw. roku obrotowego 2023/2024 r. (lipiec-wrzesień 2023 r.) wobec 28,8 mln zł rok wcześniej (+74% r/r), podała spółka. Wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły: 83,6 mln zł wobec 79,2 mln zł rok wcześniej (+10% r/r). Narastająco w I poł. br. koszty nabycia wierzytelności wyniosły 135,7 mln zł (+292% r/r), zaś wpłaty z posiadanych portfeli 176,7 mln zł (+13% r/r).

Allianz Polska: Andrzej Wasilewski zostanie nowym członkiem zarządu odpowiedzialnym za operacje i IT. Dołączy do firmy w pierwszym kwartale 2024 roku. Od 2019 roku Wasilewski jest prezesem VIG Ekspert – podmiotu zajmującego się likwidacją szkód i operacjami dla spółek grupy VIG Polska. Jednocześnie pełni funkcję dyrektora departamentów likwidacji szkód masowych w Compensie, InterRisk oraz Wiener. Wcześniej przez 8 lat pracował w Avivie, m. in. jako dyrektor underwritingu ubezpieczeń OC. Był również dyrektorem centrum operacyjnego likwidacji szkód w PZU.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PayU: Po integracji z platformą Mastercard Send umożliwia klientom biznesowym wpłaty środków na karty w czasie niemal rzeczywistym, podała spółka.

PKO BP: został partnerem międzynarodowego konsorcjum POTENTIAL odpowiadającego za stworzenie i pilotażowe wdrożenie portfeli tożsamości cyfrowych Unii Europejskiej, podał bank. Podkreślił, że jako jedyny bank z Polski został przyjęty do tej prestiżowej inicjatywy.

Bank Pekao: Udostępnił nowym klientom pożyczkę gotówkową bez prowizji w szybkim procesie online. Pieniądze z pożyczki może otrzymać nawet w jeden dzień od podpisania umowy. Wniosek o pożyczkę jest dostępny na stronie internetowej www.pekao.com.pl/kredyt-online. Klient weryfikuje swoją tożsamość na podstawie zdjęcia twarzy i danych z dowodu lub za pośrednictwem bankowości internetowej w innym banku. Jeśli kwota pożyczki nie przekroczy 7 tys. zł, nowy klient banku może uzyskać ją całkowicie online. W przypadku wyższej kwoty pożyczki, bank zaprosi go do dowolnie wybranego oddziału na podpisanie umowy. W każdym momencie procesowania wniosku o pożyczkę, klient może skontaktować się z pracownikiem infolinii, aby otrzymać dodatkowe informacje oraz wsparcie.

PZU: „Masz wpływ na swoje życie” – pod takim hasłem największy polski ubezpieczyciel wystartował z nową kampanią ubezpieczeń na życie i zdrowie. Szeroka i elastyczna oferta ma zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w ramach jednej polisy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Kampania skierowana jest zarówno do klientów grupowych, którzy ochroną ubezpieczeniową mogą objąć pracowników i ich bliskich, jak klientów indywidualnych i ich rodzin.

PKO BP: Pracownicy banku rozpoczęli przeprowadzkę do nowej siedziby przy ulicy Świętokrzyskiej 36. W nowym biurowcu od kilku miesięcy pracują już spółki – PKO Leasing, PKO Ubezpieczenia, PKO TFI i PKO Bank Hipoteczny. Nowy biurowiec pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb pracowników oraz całej organizacji.

ING Bank Śląski: Uruchomił 9. edycję konkursu inwestycyjnego Turbo Wyzwanie. Uczestnicy otrzymują wirtualną kwotę 100 000 zł do zainwestowania w certyfikaty Turbo, wybrane akcje i ETF-y na platformie konkursowej Od 6 do 17 listopada 2023 r. trwa faza główna rozgrywki, w której najskuteczniejsi inwestorzy – z najwyższą stopą zwrotu z inwestycji za każdy z dwóch tygodni fazy głównej, a także za cały okres fazy głównej – otrzymają nagrody, m.in. rowery elektryczne czy konsole do gier. Konkurs organizuje ING Bank N.V. oraz spółka Nowe Usługi, należąca do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych

Alior Bank: Wprowadził zniżki dla klientów biznesowych. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie trwania promocji „Plusy Karty z Plusem” zamówią firmową kartę debetową Mastercard z Plusem i będą z niej aktywnie korzystać. Pakiet korzyści obejmuje 10 proc. zniżki na zakupy na stacjach paliw, a także brak opłat za korzystanie z karty. Dodatkowo uczestnikom promocji, którzy posiadają firmową kartę debetową Mastercard z Plusem bank może opłacić składkę za jedną umowę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej. Promocja „Plusy Karty z Plusem” potrwa do końca marca 2024 r.

Źródło: ISBnews