RYNEK BANKOWY

Wyniki sektora: Zyski banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odnotują nieznaczny spadek w 2024 r., przy spadku marż odsetkowych netto ze szczytów w 2023 r., prognozuje S&P Global w raporcie „Central And Eastern Europe Banking 2024. Solid performance buffers mounting risks”.

Depozyty sektora: Wartość depozytów ogółem na koniec października br. wyniosła 1 868,4 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 473,5mld zł, tj. spadły o 0,9% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono ok. 4,4 tys. kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 37,1 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 66,4 tys. wniosków.

Akcja kredytowa: Prognoza akcji kredytowej ogółem dla sektora niefinansowego przewiduje spadek jej rocznej dynamiki do poziomu ok. -4,5% r/r w III kw. 2023 r. oraz późniejszą odbudowę do poziomu 4% r/r na koniec horyzontu prognozy (IV kw. 2025 r.), podał Narodowy Bank Polski (NBP). Ujemnych dynamik r/r akcji kredytowej można się jednak spodziewać do IV kw. 2024 r., podkreślono. W zakresie kredytów mieszkaniowych NBP oczekuje stopniowego ożywienia akcji kredytowej i stabilizacji jej dynamiki na poziomie ok. 4% r/r po III kw. 2024 r.

Aktywa systemu finansowego: Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się do 117% na koniec 2022 r. ze 133% rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.”

Karty i BLIK: Liczba transakcji kartami i BLIK-iem w Black Friday i Cyber Monday dynamicznie wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie płatności kartami w sklepach stacjonarnych i internetowych niemal się podwoiły, a BLIK-iem wzrosły prawie siedmiokrotnie, wynika z analizy transakcji wykonanych w te zakupowe dni kartami debetowymi i kredytowym oraz BLIK-iem przez klientów PKO Banku Polskiego w latach 2018-2022.

Aplikacje mobilne: Polacy korzystają z aplikacji mobilnych sklepów internetowych najczęściej w celu sprawdzenia dostępności konkretnego produktu, wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”. Tę odpowiedź wskazało 56% badanych. Ankietowani przede wszystkim korzystają z aplikacji e-sklepów, które oferują odzież lub obuwie (57%) oraz kosmetyki (43%).

Cyfryzacja bankowości: Sektor bankowy będzie musiał przygotować się również na kolejne wyzwania technologiczne. Konsumenci oczekują bowiem większej personalizacji usług. Szacuje się, że opóźnienia we wprowadzeniu takich rozwiązań mogą niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe u 62% instytucji, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte pt. „2024 Banking and Capital Markets Outlook”.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Ubezpieczenia rolne: Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., które zakłada udzielanie 65% dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód w uprawach rolnych oraz chowie zwierząt gospodarskich, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

RYNEK KAPITAŁOWY

KNF: Jacek Jastrzębski został powołany na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na kolejną kadencję, podał dyrektor departamentu komunikacji społecznej UKNF Jacek Barszczewski.

Inwestorzy: Akcje zagranicznych spółek ma swoim portfelu 31% inwestorów, w ETF inwestowało 45,6% inwestorów i zaangażowanie w te instrumenty rośnie, wynika z „Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Obligacje skarbowe: Oprocentowanie obligacji detalicznych w grudniu 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 265,25 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Trendy rynkowe: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dostrzega dużo większe zainteresowanie inwestorów funduszami akcyjnymi, jednak wyraźnie większego napływu środków klientów do tego typu funduszy spodziewa się w 2024 r., tym bardziej, że pozostaniemy w środowisku podwyższonej inflacji – niekorzystnym dla produktów postrzeganych jako bezpieczne, poinformował ISBnews prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec.

Private Market: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie ASO, mających na celu przede wszystkim zwiększenie transparentności emitentów i tym samym bezpieczeństwa obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect i Catalyst) prowadzonym przez GPW, podała giełda. Jednocześnie GK GPW rozszerza ofertę dla emitentów o usługi finansowania społecznościowego w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego – działalność ta będzie prowadzona przez spółkę GPW Private Market od 2024 r., podano także.

PPK: Wartość aktywów netto (WAN) w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) osiągnęła 20,22 mld zł, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 45,22%.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Rynek dzieł sztuki: Polski rynek dzieł sztuki jest ostatnim w gospodarce, który nie jest dostosowany do warunków rynkowych Zachodu. Ponieważ musi on „doskoczyć” do warunków panujących na tamtych rynkach, należy oczekiwać wzrostów cen, które już zaczynają być widoczne, oceniła w rozmowie z ISBnews.tv prezeska Common Arts Foundation (CAF) Iwona Wojnarowicz. Podkreśliła, że szczególnie niedoszacowane są w Polsce ceny dzieł sztuki z XX wieku – i tutaj możliwe są „bardzo duże wzrosty wartości”.

Zaległości: Suma nieopłaconych faktur oraz opóźnionych o min. 30 dni rat kredytów branży zagospodarowującej odpady wzrosła o niecałe 5% r/r i wyniosła 231,9 mln zł na koniec III kw. 2023 r., wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK. Wszystkie sektory odnotowały w tym czasie wzrost zaległości o 7,5%.

Firmy pożyczkowe: Firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 011 tys. nowych pożyczek (+191,4% r/r) o wartości 1,31 mld zł (+72,3% r/r) w październiku 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Dyscyplina finansowa: Polacy wykazują większą dyscyplinę w zarządzaniu budżetem niż konsumenci z innych rynków – 10% polskich respondentów obawia się, że podczas Black Friday wyda za dużo, podczas gdy w USA jest to 25%, w Wielkiej Brytanii 16%, a w Norwegii 15% ankietowanych, wynika z badań przeprowadzonych przez Klarnę. 63% Polaków zamierza skorzystać z promocji, robiąc zakupy w Black Friday – to wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem (60%).

Promocje w sklepach: 26% polskich konsumentów zauważyło spadek liczby promocji. 36% respondentów zwróciło uwagę, że promocje dostępne na polskim rynku są gorsze niż rok temu, wynika z badania Payback Opinion Poll. Swoje zdanie argumentowali m.in. koniecznością zakupienia wielu produktów, przez co promocje nie zawsze mają sens (28%). Jednocześnie stwierdzili, że uzyskanie widocznego zysku z dostępnych promocji wymaga od nich wydania dużej kwoty (26%). Ponadto aż 25% badanych zauważyło, że sklepy oferują obecnie mniejsze zniżki, a 12% respondentów wskazało, że promocją często objęte są produkty mało przydatne na co dzień.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Provident Polska: Zobowiązanie konsumenta do zapłaty nadmiernych pozaodsetkowych kosztów kredytu może stanowić nieuczciwy warunek umowny, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Trybunał wydał wyrok ws. umowy kredytu konsumenckiego zawartego z Provident Polska.

Dom Maklerski INC: Nie był zobligowany – jako dom maklerski uprawniony do pośredniczenia w ofertach publicznych – do uzyskiwania licencji na platformę crowdfundingową i zamierza nadal przeprowadzać oferty publiczne o różnej wielkości, w tym w ramach crowdfundingu udziałowego, poinformował ISBnews prezes DM INC Paweł Śliwiński.

PZU: Osiągnięcie przez PZU 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń, założone w strategii na lata 2021-2024, jest w zasięgu grupy, ocenił wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kulik w rozmowie z ISBnews.tv.

Best: Uplasował na rynku obligacje serii AA1 wartości 70 mln zł; jednym z organizatorów emisji był ING Bank Śląski, podał bank.

DXC Technology: Wesprze Polski Standard Płatności (PSP), operatora systemu płatności mobilnych BLIK, w realizacji planu ekspansji zagranicznej. DXC zmodernizuje system centralny BLIK-a pod kątem potrzeb nowych rynków i wymogów lokalnych systemów płatności w Rumunii i na Słowacji, poinformowały spółki.

Pekao: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 20 mln euro w referencyjne uprzywilejowane zielone obligacje wyemitowane przez Bank Pekao, podał EBOR. Obligacje są denominowane w euro i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Skarbiec Holding: Prowadzi rozmowy na temat przejęcia funduszy lub portfeli na rynku i liczy na finalizację ewentualnych przejęć w I poł. 2024 r., poinformował ISBnews prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec. Prezes wskazał ponadto, że Holding prowadził także procesy due diligence dwóch podmiotów dystrybucyjnych i jednego TFI, jednak nie zdecydował się na złożenie ofert przejęcia. Dodał, że działania w tym zakresie również mogą być kontynuowane.

Skarbiec Holding: Odnotował pierwszy od kilku kwartałów dodatni wynik netto w I kw. roku obrotowego (lipiec-wrzesień br.) i liczy, że aktualna pozytywna sytuacja na rynkach finansowych, jak i prace prowadzone wewnątrz firmy przyniosą znacznie bardziej widoczne efekty w 2024 r., poinformował ISBnews prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec.

PZU: Odnotowało 1 458 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 727 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 3 213 mln zł wobec 253 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso: Dokonał warunkowego przydziału czteroletnich papierów dłużnych serii P1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Złożone zapisy przewyższyły istotnie wielkość oferty. Przydział obligacji inwestorom planowany jest na 28 listopada br.

Kruk: Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji do 50 000 obligacji serii AO3EUR w ramach X Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 5 mln euro, podała spółka.

bValue: Fundusz nabył 69% udziałów spółki Hostersi i wspólnie z założycielami spółki będzie dążyć do osiągnięcia 200 mln zł przychodu rocznie w najbliższych latach, dzięki dalszemu rozwojowi oferty oraz ekspansji zagranicznej, podał fundusz.

VeloBank: Odnotował 89,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 14% kw/kw, podał bank. Po 12. miesiącach działalności skonsolidowany zysk netto sięga 446,7 mln zł. Poziom zwrotu z kapitału (ROE) osiągnął 43,8%.

Skarbiec Holding: Odnotował 57 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 3,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BNP Paribas BP: Przemysław Furlepa złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu BNP Paribas Bank Polska ze skutkiem na 31 grudnia 2023 r. w związku z objęciem innej funkcji w strukturach Grupy BNP Paribas, podał bank.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podtrzymuje termin uruchomienia systemu transakcyjnego GPW WATS w listopadzie przyszłego roku, poinformował ISBtech prezes Marek Dietl.

ING Bank Śląski: Ogłosił kierunki działania w zakresie redukcji emisji dotyczących gospodarki własnej i portfela kredytowego. Bank będzie wspierał transformację gospodarki na niskoemisyjną, biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu prawnym, społecznym i ekonomicznym, zapowiedziano.

Smartlink Partners: Chce dysponować docelowo kapitałem do 70 mln zł na inwestycje, poinformował ISBtech partner zarządzający funduszu i CFO JR Holding Bartłomiej Kurylak. W obszarze zainteresowań ma SaaS, deeptech, medtech i marketplace.

Santander BP: Zdecydował o emisji uprzywilejowanych obligacji serii 2/2023 o wartości do 3,1 mld zł o terminie wykupu 30 listopada 2026 r., podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80% w skali roku.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

mPay: Zawarł umowę z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście na świadczenie usług obejmujących m.in. udostępnianie oferty przewoźnika oraz prowadzenie sprzedaży biletów na wszystkie połączenia realizowane przez PKP SKM oraz Polregio w województwie pomorskim za pośrednictwem aplikacji mPay, podała spółka.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z partnerami finansującymi 6 umów na uruchomienie pierwszych pożyczek dla przedsiębiorców w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, podał bank. Łączna wartość powierzonych środków na pożyczki to 125 mln zł.

STS: Nawiązał współpracę z Dimoco Payments na polskim rynku w zakresie płatności mobilnych w sektorze iGaming, poinformował prezes Mateusz Juroszek.

Pekao: G-City Europe (dawniej Atrium European Real Estate) zawarło umowę kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao i Berlin Hyp w wysokości 125 mln euro, podała spółka. Kredyt został udzielony centrum handlowemu Promenada.

Elocity, eService: Dzięki integracji terminali i systemów płatniczych eService oraz autorskiego oprogramowania Elocity powstało rozwiązanie płatnicze umożliwiające współpracę ze stacjami ładowania różnych producentów, podało Elocity.

PKO BP: PKO Bank Polski, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem i Santander Bank Polska, podpisał umowę konsorcjalną ze spółką Great Wind z Grupy Polsat Plus, podał bank. Umowa obejmuje: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy na pokrycie VAT oraz kredyt DSRF, czyli finansujący rezerwę obsługi długu. Łączna wartość finansowania to 800 mln zł, a udział PKO BP wynosi 237,6 mln zł.

mPay: Podpisał umowę z Polregio dotyczącą prowadzenia sprzedaży hurtowej biletów na przejazdy pociągami Polregio poprzez system informatyczny mPay, podała spółka.

ING: 7. Śląski Festiwal Nauki Katowice odbędzie się 9-11 grudnia 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: Nauka da nam przyszłość. Po raz pierwszy odbędą się aż trzy dni inspirujących spotkań podczas których m.in. eksperci ING poprowadzą wykłady oraz warsztaty popularnonaukowe.

Bank Pocztowy: Rozpoczął wydawanie nowej, ekologicznej, odsłony karty debetowej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Karta wytwarzana ze skrobi kukurydzianej jest kolejnym, po karcie wirtualnej, produktem Banku Pocztowego, który idealnie odpowiada na trendy rynkowe zmierzające ku ograniczeniu zużycia plastiku w środowisku naturalnym. Nowa karta z logo Poczty Polskiej została wzbogacona o dodatkowy atut – Blind notch, czyli małe wcięcie na krótszej krawędzi, będące udogodnieniem dla osób słabowidzących i niewidomych. Bank szacuje, że do końca tego roku zostanie wydanych ok. 10 000 sztuk tej karty.

Leadenhall, CUK: Leadenhall Insurance wraz z CUK Ubezpieczenia rusza z nową formułą sprzedaży polisy na życie LifeUp. Technologia Leadenhall pozwala klientom na samodzielne zawarcie umowy ubezpieczenia po podaniu wyłącznie daty urodzenia i weryfikacji tożsamości w systemie Veriff. W kolejnych krokach firmy planują rozszerzenie współpracy o dystrybucję w identycznym modelu ubezpieczeń NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej.

Pekao: W maju br. Polskie Linie Lotnicze LOT i Bank Pekao podpisały umowę o współpracy, zgodnie z którą Pekao udostępni swoim klientom możliwość udziału w programie Miles & More. Uczestnicy programu będą mogli gromadzić mile za codzienne transakcje dokonywane kartami kredytowymi Pekao, w tym popularną Kartą Kredytową z Żubrem. Współpracę wspiera reklama wizerunkowa Banku Pekao na jednym z samolotów narodowego przewoźnika, Boeingu 737 MAX 8.

VeloBank: Bank stosuje GenAI do wsparcia pracy doradców banku, ale także przy rekomendacji produktów na platformie VeloMarket.pl z Grupy VeloBanku. Narzędzie wspierane przez GenAI pomaga klientom w podjęciu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Klasyfikator oznacza tagiem VeloBank: „Velo” produkty zgodne z wartościami promowanymi przez bank i generuje opisy uzasadniające taki wybór na podstawie oferowanych przez producenta certyfikatów, a także wpływu produktu na zdrowie konsumenta i środowisko. Dzięki temu podmioty z Grupy VeloBank stają się liderami innowacyjnego wykorzystania GenAI w obszarze fintech w Polsce. Firma Accenture odpowiadała za opracowanie i wdrożenie automatycznego klasyfikatora produktów.

Alior Bank: Panattoni realizuje zakład produkcyjny Grupy Fortaco w Knurowie, a budowę obiektu sfinansował Alior Bank kwotą ponad 24 mln euro. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję odbyła się 21 listopada.

Uniqa: W listopadzie rozpoczęła współpracę z firmą EURO-net, właścicielem sieci RTV EURO AGD, do której należy blisko 330 sklepów w Polsce i serwis online. Klienci elektromarketu mogą zakupić dodatkową ochronę ubezpieczeniową na okres od roku do nawet pięciu lat, w zależności od kategorii zakupionego sprzętu.

Globalworth: Otrzymał finansowanie w postaci kredytu bankowego w wysokości 145 mln euro. Finansowanie obejmuje budynki Skylight i Lumen przy ul. Złotej, które tworzą jeden z najbardziej prestiżowych kompleksów biurowych w Warszawie, a także Halę Koszyki – wielofunkcyjny obiekt z pierwszym w stolicy food hallem. Kredyt został udzielony przez renomowany niemiecki bank na okres siedmiu lat.

Uniqa: Wprowadziła do oferty nowe ubezpieczenie turystyczne Supertravel, które zastąpi dotychczasową ofertę ubezpieczeń turystycznych i Multitravel Kontynenty. Firma rozszerzyła zakres ochrony i znacząco zwiększyła sumy ubezpieczenia w całej ofercie. W wariancie maksymalnym sięgają 2,5 mln zł. Supertravel obejmuje ponad 60 aktywności sportowych, w tym również amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych. Dwie dodatkowe grupy sportów, czyli wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne, można włączyć do ochrony za dodatkową opłatą.

BOŚ: Przedłużył o rok umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącą współpracy w zakresie preferencyjnego finansowania inwestycji proekologicznych na terenie województwa pomorskiego. Podmioty zainteresowane kredytem z dopłatą do oprocentowania z WFOŚiGW będą mogły się o niego ubiegać do końca 2024 roku. Podstawę oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielanego przez BOŚ stanowi stawka WIBOR 3M oraz marża banku w wysokości 2,5 pkt proc., która nawet przez 5 lat będzie pokrywana w ramach dopłaty z WFOŚiGW. Kredyt może zostać zaciągnięty na maksymalnie 10 lat, zaś całkowita kwota dopłat dla jednego kredytu nie może przekroczyć 150 tys. zł.

