Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 4-8 grudnia.

RYNEK BANKOWY

Wakacje kredytowe: Przyszły rząd przygotuje projekt dotyczący wakacji kredytowych w 2024 r., który będzie obejmował znacznie większą liczbę kredytobiorców niż „restrykcyjny” projekt zgłoszony przez Polskę 2050, ale nie będzie tak „drogi”, jak projekt przedstawiony przez rząd Mateusza Morawieckiego, zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej i kandydat na premiera Donald Tusk.

Stabilność sektora: Głównym ryzykiem dla stabilności krajowego sektora bankowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Analitycy banku centralnego oceniają jednak, że koszty tego ryzyka nie powinny stwarzać zagrożenia systemowego.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 184,97 mln transakcji o łącznej wartości 730,77 mld zł w listopadzie 2023 r., co oznaczało wzrost liczby transakcji o ok. 1% i wzrost wartości o 7,5% r/r, podała Izba.

Wyrok TSUE: Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) banki wciąż mają otwartą drogę do dochodzenia zwrotu kapitału wraz z ewentualnymi roszczeniami o koszt pieniądza w czasie, ocenia dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Biznesu w Santander Bank Polska Kamil Biedroń.

Wyrok TSUE: Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wynika, że sąd krajowy nie może uzależniać skorzystania przez konsumenta z przysługujących mu praw od złożenia oświadczenia, że nie chce być związany nieuczciwym warunkiem i z urzędu powinien usunąć nieuczciwy warunek umowy, ocenia orzeczenie TSUE Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

Wyrok TSUE: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie wnosi niczego nowego, nie powoduje konieczności tworzenia nowych rezerw i jest pozytywny dla stabilności polskiego sektora finansowego, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Wyrok TSUE: Wskazówki, jakie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przekazał w ogłoszonym dziś wyroku, mogą przyczynić się do przyspieszenia rozpoznania spraw frankowych poprzez ujednolicenie orzecznictwa w zakresie należnych kredytobiorcom odsetek, uważa radca prawny Emil Mędrecki z kancelarii Mędrecki i Partnerzy. Jego zdaniem mogą też zniechęcić kredytobiorców do zawierania ugód.

Wyrok TSUE: Kredytobiorcy znów mogą żądać odsetek od dochodzonych kwot od wezwania do zapłaty bez składania dodatkowych oświadczeń, ocenia wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) radca prawny Izabela Libera z kancelarii Libera i Wspólnicy.

Wyrok TSUE: Wyłączenie stosowania nieuczciwych warunków umownych w umowach frankowych nie może być zawieszone albo uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek, jak składanie sformalizowanego oświadczenia przed sądem. Z ochrony tej korzysta bowiem od razu, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w listopadzie zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 255,4% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 193% r/r do 39,83 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 3,7%.

Jakość kredytów: Polski sektor bankowy oczekuje, że jakość kredytów pozostanie stabilna w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i detalicznym, wynika z raportu „Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) Bank Lending Survey”, przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Wakacje kredytowe: Projekt dotyczący wakacji kredytowych powinien zostać przedstawiony jako projekt przyszłego rządu, który weźmie zań odpowiedzialność, uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wcześniej klub Polska 2050 wycofał poselski projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wakacje kredytowe: Poselski projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, złożony w Sejmie przez posłów Polski 2050, został wycofany, wynika z informacji na stronach internetowych Sejmu.

Bezpieczny kredyt 2%: Łączna liczba kredytów udzielonych w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” może sięgnąć 50 tys. do końca 2023 r., wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) do projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Social banking: Zdaniem 84% Polaków niektóre branże gospodarki powinny bardziej angażować się w działalność charytatywną, 82% wskazuje w tym kontekście na sektor bankowy, wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię PBS na zlecenie Alior Banku.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 44,4 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono prawie 72,5 tys. wniosków.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 109,68% r/r do 8,03 mld zł w I-III kw. 2023 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wynik netto wzrósł o 69,24% r/r do 2,71 mld zł w ubezpieczeniach życiowych (grupa 1) i wzrósł o 138,66% r/r do 5,33 mld zł w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych (grupa 2).

RYNEK KAPITAŁOWY

GlobalConnect: Akcje amerykańskiej spółki Tesla zadebiutują na rynku akcji zagranicznych GPW – GlobalConnect 12 grudnia br., podała giełda. Wprowadzenie akcji Tesli na GlobalConnect otwiera segment spółek z USA notowanych w polskich złotych na GPW, podkreślono.

Konta emerytalne: Limit wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne (IKE) i subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) wyniesie 23 472 zł w roku 2024, a na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – 9 388,8 zł i 14 083,2 zł w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, wynika z obwieszczeń minister rodziny i polityki społecznej.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 4,44 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Trendy rynkowe: Niskie wyceny oraz zwiększone zainteresowanie GPW wśród nowych inwestorów krajowych i zagranicznych są dobrym prognostykiem dla kontynuacji wzrostów w 2024 r., ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 3,9% m/m do 199,4 mld zł na koniec listopada 2023 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 4,1%.

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 24,89 mld zł w listopadzie 2023 r. (+1,4% r/r), zaś wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 2,6% r/r do poziomu 24,72 mld zł, podała giełda.

Badania inwestorów: 77% inwestorów z Polski uważa, że w wyniku wyższej inflacji i stóp procentowych wkroczyliśmy w nową erę polityki i zachowań rynkowych, a 52% w obliczu tych wydarzeń zmieniło swoją strategię inwestycyjną. wynika z badania Schroders Global Investor Study 2023. „Jak pokazuje tegoroczny GIS, aktywa niepubliczne to krajobraz, który może się znacznie zmienić w ciągu najbliższych kilku lat. Pandemia przyspieszyła ewolucję rynków aktywów niepublicznych w kierunku tego, co dziś określamy mianem 'Aktywów niepublicznych 4.0′. Jest to nowa era dla sektora aktywów prywatnych, która obejmuje zwiększony nacisk na inwestycje o pozytywnym wpływie społeczno-środowiskowym oraz przyspieszenie demokratyzacji tego rynku” – skomentowała head of Northern CEE & Mediterranean w Schroders Beata Idem.

INNE USŁUGI FINANSOWE

e-commerce: Z wirtualnych usług subskrypcyjnych, np. dostępu do platformy z filmami i serialami typu Netflix, korzysta 65% Polaków, wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”.

Zaległości: Zaległości firm z branży TSL (transport, spedycja i logistyka) wzrosły w ciągu ostatniego roku o 155 mln zł do kwoty niemal 1,3 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Wydatki świąteczne: Wydatki na prezenty świąteczne powyżej 1 tys. zł deklaruje 17% Polaków, 2/3 zmieści wydatki świąteczne poniżej tej kwoty, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego dla Mastercard.

Wydatki świąteczne: Statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących świąt wydać przeciętnie nominalnie 1 490 zł wobec 1 427 zł deklarowanych w ub.r., wynika z badania „Świąteczny Portfel Polaków 2023” zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP) przez firmę badawczą Minds&Roses.

Zaległości: Nieopłacone na czas zobowiązania konsumentów w Polsce zwiększyły się o 6,5 mld zł w okresie od września ub.r. do września br. (+8,4%), osiągając rekordowy poziom 83,6 mld zł, wynika z Raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych BIG InfoMonitor i BIK. Kłopoty z regulowaniem płatności ma 2,7 mln osób.

Zaległości: Przeterminowane zadłużenie podmiotów prowadzących detaliczną sprzedaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 4754Z) zbliżyło się do 30 mln zł na koniec października br. i było o 3,2 mln zł wyższe niż przed rokiem, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Problem z regulowaniem zobowiązań wobec dostawców i instytucji finansowych mają 202 aktywne, zawieszone i zamknięte firmy.

Płatności: Posiadanie dostępu do smartfona deklaruje 95% Polaków, do laptopa – 87%, zaś do tabletu – 44%, wynika z raportu „Digital Consumer Trends”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Blisko co druga osoba wykorzystuje obecnie swoje urządzenie do płatności realizowanych w miejscu sprzedaży.

ROZWÓJ BIZNESÓW

BNP Paribas BP: Rada nadzorcza BNP Paribas Bank Polska powołała Małgorzatę Dąbrowską na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, począwszy od 1 stycznia 2024 r. na okres aktualnej kadencji zarządu, podał bank. Jednocześnie rada nadzorcza, począwszy od 1 stycznia 2024 r., powierzyła wiceprezesowi Volodymyrowi Radin, odpowiedzialnemu dotychczas za Obszar Bankowości Personal Finance, dodatkowo odpowiedzialność za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 5 727,9 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 464,6 mln zł.

BNP Paribas BP: Zaakceptował szacunkową wartość rezerwy dotyczącej portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF utworzonej w IV kw. 2023 r. w kwocie ok. 1 019 mln zł (tj. ok. 1 980 mln zł w całym 2023 r.), podał bank. Spodziewa się straty netto w IV kw., ale wynik za cały 2023 r. ma być dodatni.

Best: Planuje nowy program emisji obligacji i pracuje nad prospektem emisyjnym, rozmawia też z bankami na temat finansowania, poinformował prezes spółki Krzysztof Borusowski.

Otomoto Pay: Stworzony przez Carsmile pod marką Otomoto Pay pierwszy internetowy broker kredytów samochodowych sprzedał w pierwszych 11 miesiącach 2023 roku kredyty i pożyczki na łączną sumę prawie 360 mln zł, podała spółka.

Kredyt Inkaso: Przydzielił obligacje serii P1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł 542 inwestorom, wobec 581 złożonych napisów podała spółka. Stopa redukcji zapisów wyniosła 36%.

TUW PZUW: Podpisał umowę o strategicznej współpracy w ubezpieczeniach cywilnej energetyki jądrowej z Nuclear Risk Insurers Europe, podało Towarzystwo. Porozumienie zakłada przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz priorytetowe traktowanie TUW PZUW w relacjach biznesowych.

Best: Podmioty z Grupy Best w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku podpisały umowy na łączną kwotę 237,5 mln zł na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 223,1 mln zł, podała spółka.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 30 listopada 2023 r. wyniosła 4 136,8 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 925,5 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Hazard: UN Global Compact Network Poland postuluje stworzenie podmiotu do kontroli branży hazardowej na wzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – Komisji Nadzoru Hazardu. Wśród zaleceń ekspertów, które pomogą zwiększyć wpływy do budżetu i wyeliminować firmy nielegalnie działające na polskim rynku, jest też m.in. zmiana sposobu opodatkowania.

Bank Pekao: Wprowadził możliwość zdalnego założenia Konta Mieszkaniowego, produktu oszczędnościowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, podał bank. Otwarcie Konta Mieszkaniowego jest możliwe zarówno w bankowości internetowej Pekao24, jak i w aplikacji mobilnej PeoPay.

Mennica Skarbowa: Wprowadziła do oferty od grudnia bezbarwne diamenty inwestycyjne od dostawcy Monte Carlo Diam, będącego członkiem giełdy towarowej w Antwerpii, podała spółka. Liczy, że nowe oferta dla inwestorów przyczyni się do zwiększenia przychodów spółki, ale także bazy klientów szukających alternatywnych form inwestycji własnych środków.

BGK: Województwo mazowieckie przekaże 360 mln zł (w tym 271 mln zł to środki UE) na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii, środkami będzie zarządzał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank.

ING: Wybrał zwycięzców IV edycji Programu Grantowego skierowanego do młodych naukowców i startupów – najlepsze projekty otrzymały łącznie 1 mln zł na dalszy rozwój, podał bank. ING w tej edycji poszukiwał pomysłów na to, jak zadbać o zdrowe życie w każdym wieku. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu grantowego.

NordLB: Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB) podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę na finansowanie projektów w zakresie energii odnawialnej w Unii Europejskiej, podał EBI. Pożyczka w kwocie 250 mln euro pomoże sfinansować budowę i eksploatację projektów w zakresie energii odnawialnej o małej i średniej skali na rynkach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Danii i Szwecji.

Bank Pekao: W Banku Pekao 40% kont dla osób pełnoletnich jest otwieranych online „na selfie”, podał bank. Bank wprowadził też możliwość, by klienci w ramach tego procesu mogli potwierdzić swoją tożsamość logowaniem do innego banku.

Bank Millennium: Nowa aplikacja mobilna dla firm została poszerzona o Millennium Forex Trader – platformę transakcyjną, której użytkownicy mogą samodzielnie zawierać transakcje na rynku walutowym.

Bank Pekao: Proponuje – zarówno nowym, jak i obecnym klientom – pożyczkę ekspresową, którą można przeznaczyć na dowolny cel, np. na zakup prezentów, świąteczny wyjazd albo bieżące wydatki związane z organizacją rodzinnego spotkania. Wnioskować można o kwotę od 1000 zł do 250 000 zł na okres 24 miesięcy. Do końca grudnia br. klienci nie zapłacą prowizji za udzielenie pożyczki, a RRSO wynosi 12,04%.

Santander: Program stypendialny promuje zdobywanie doświadczeń za granicą i zwiększanie kompetencji zawodowych wśród studentów. Studenci Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o 85 stypendiów ufundowanych przez Santander Bank Polska.

PayEye: Ogłosił wprowadzenie innowacyjnej usługi płatności biometrycznych w Stanach Zjednoczonych. W ramach strategicznej decyzji PayEye nawiązało partnerstwo z firmą STRIPE.

ProStream: Rok od wejścia na polski rynek ProStream, marka SAB Finance, lidera czeskiego rynku wymiany walut dla firm, poszerza ofertę o nowy produkt – umowy terminowe forward. W Czechach cieszą się one ogromną popularnością. ProStream liczy, że również polskie firmy będą chętnie zabezpieczały w ten sposób kursy walut.

PKO BP: Otrzymał nagrodę za karty wyprodukowane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu – nagrodę przyznano w kategorii Zielone Oblicze Technologii, w ramach konferencji „Future of Payments” organizowanej przez Fundację Polska Bezgotówkowa. PKO Bank Polski od końca czerwca tego roku udostępnia swoim klientom karty płatnicze wykonane z pochodzącego z odzysku materiału Ocean Plastic.

mPay: Zawarł z LiveKid umowę w zakresie świadczenia usług płatniczych na rzecz użytkowników przez mPay za pośrednictwem LiveKid, który działa w charakterze agenta mPay. LiveKid to lider na rynku oprogramowania do zarządzania żłobkami i przedszkolami.

InPost: Sukcesywnie wdraża usługę InPost Pay w kolejnych sklepach internetowych. Od 4 grudnia użytkownicy korzystający z InPost Pay będą mieli szansę na wygranie atrakcyjnych nagród w konkursie – w tym elektrycznego samochodu Ford Mustang Mach-E.

Alior Bank: Przedłużył ofertę promocyjną „Koszty dzielimy na pół” do końca czerwca 2024 roku. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przenieść swoje zobowiązania finansowe do Alior Banku, mogą ubiegać się o kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt nieodnawialny, który jest spłacany w ratach i przeznaczony na bieżące potrzeby działalności firmy (Bizneskredyt). W ramach tej oferty bank proponuje obniżenie marży nawet o 50%, przy czym dla kredytu w rachunku bieżącym do 200 tys. zł wyniesie ona co najmniej 3,5%, a dla kwot powyżej 200 tys. zł – minimum 2,5%. W przypadku kredytu ratalnego marża wyniesie minimum 3,5%. Maksymalna kwota, którą można refinansować, to 1 mln zł.

