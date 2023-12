Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 18-22 grudnia.

RYNEK BANKOWY

Aktywa banków: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB spadnie do 83% w 2023 r. wobec poniżej 90% w ub.r., według szacunków Związku Banków Polskich (ZBP), poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.

Bankowość internetowa: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 42,78 mln na koniec III kw. 2023 r. (co oznacza wzrost o 3,21% r/r i 0,22% kw/kw). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,48 mln (wzrost o 2,68% r/r i o 0,06% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Zyski banków: Większość bankowców 59% (wzrost o 18 pkt proc. r/r) jest zdania, że zyski banków w 2023 r. generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 14% w grudniu z 21% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten utrzymał się na poziomie 3%.

Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 51% w grudniu br. z 50% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 57% z 50%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 7,2 pkt m/m do 23,2 pkt w grudniu 2023 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

ESG: Ponad 80% respondentów badania KPMG potwierdziło posiadanie zatwierdzonej strategii ESG w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych, podała firma. Ponad 90% badanych banków sygnalizowało wzrost lub znaczący wzrost istotności kwestii ESG w ramach ich polityk kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem.

Finansowanie nieruchomości: Finansowanie nieruchomości komercyjnych pozostaje istotne dla banków w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast banki są podzielone odnośnie zmian w swoich portfelach kredytowych: 38% respondentów nie spodziewa się znaczących zmian, a kolejne 38% oczekuje wzrostu, wynika z badania KPMG.

Konto mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono 4 776 kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnickąna jej profilu na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to wzrost o 108 szt. t/t.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 52,2 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono 82,4 tys. wniosków.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Bancassurance: Składka przypisana brutto w kanale bancassurance wzrosła o 2% r/r do 1,47 mld zł w III kw. 2023 r., zaś narastająco w I-III kw. 2023 r. zwiększyła się o 6,2% r/r do 4,41 mld zł, podała Polska Izba Ubezpieczeń.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 78,86 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Rynek długu: Rząd obserwuje duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim długiem i prawdopodobne jest, że większa część długu niż w latach poprzednich, trafi do tych inwestorów, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Wskazał, że na bieżąco będzie analizowana potrzeba emisji obligacji denominowanych w EUR, PLN, USD i jest opracowywana nowa strategia emisji.

PPK: Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 3,78 mln na koniec III kwartału 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Oznacza to wzrost o 2,6% kw/kw.

TFI: Na koniec listopada aktywa polskich funduszy inwestycyjnych osiągnęły najwyższy poziom w historii, czyli 314,99 mld zł. Tym samym od początku roku wzrosły o 45,6 mld zł, a w samym tylko listopadzie o prawie 7 mld zł. Do „aktywowego” rekordu wszechczasów doprowadziły zarówno wpłaty netto inwestorów, jak i dodatni wynik na zarządzaniu funduszy, ocenia Michael / Ström Dom Maklerski.

Fundusze obligacji: Fundusze obligacji korporacyjnych zarobiły w listopadzie średnio 1,36%, a tym samym ich średnia stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy to 10,93%. Inwestorzy do tej kategorii funduszy wpłacili w listopadzie 322 mln zł netto. Tym samym był to szósty miesiąc z rzędu z dodatnimi napływami, a od czerwca inwestorzy wpłacili do nich 1,67 mld zł netto. Michael / Ström Dom Maklerski wskazuje, że 322 mln zł napływów z listopada to trzeci najlepszy wynik w tym roku, po rekordowych 411 mln z września i 341 mln z sierpnia.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wydatki świąteczne: Polacy wydadzą na zorganizowanie świąt o 25% więcej niż przed rokiem, średnio będzie to 1441 zł na osobę, wynika z badania BIG InfoMonitor. Ze względu na inflację połowa Polaków (51%) planuje zrezygnować z dotychczasowych wydatków świątecznych.

Rynek pożyczkowy: Firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 136 tys. nowych pożyczek (+201,1% r/r) o wartości 1,52 mld zł (+79,4% r/r) w listopadzie 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Płatności odroczone: Dziewięciu na 10 Polaków słyszało o płatnościach odroczonych (Buy Now Pay Later, BNPL) (tak – 76,3%, coś słyszałem – 21,6%), zaś w ciągu ostatniego roku niemal połowa ankietowanych skorzystała podczas zakupów z BNPL (48%), a 44% wzięło zakupy na raty, wynika z raportu Comfino.

Wydatki świąteczne: Co trzecie gospodarstwo domowe (33%) przeznaczy na Boże Narodzenie w 2023 r. mniej pieniędzy niż przed rokiem, wynika z najnowszej edycji badania nastrojów konsumenckich (Sytuacja na rynku consumer finance), opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Co dziesiąte gospodarstwo domowe pożycza pieniądze na święta, a niemal dwie trzecie Polaków sfinansuje tegoroczne święta z oszczędności.

Oszczędności: Co 5. Polak deklaruje, że nie posiada żadnych oszczędności, co 4. ma zgromadzone kwoty nieprzekraczające 5 tys. zł, natomiast 23% konsumentów odłożyło ponad 20 tys. zł, wynika z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów „Barometr oszczędności 2023”. Zaległości Polaków w spłacie kredytów, pożyczek, zakupów ratalnych, czynszów, rachunków za prąd i gaz oraz abonamentów telefonicznych wynoszą 44,8 mld zł.

Zaległości: Kwota zaległości alimentacyjnych zbliżyła się do 15 mld zł na koniec listopada br., wynika z danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor. Grono niepłacących rodziców przez rok powiększyło się o 10 tys. osób do niemal 290 tys.

Edukacja ekonomiczna: Na początku stycznia 2024 r. rozpoczyna się Rok Edukacji Ekonomicznej – ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Z inicjatywą wystąpiło pięć największych organizacji społecznych, realizujących pozaformalną działalność edukacyjną w zakresie wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej. Porozumienie zostało zawarte przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację GPW, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację Rodziny Czepczyńskich oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Ta decyzja jest wyrazem zobowiązania do rozwijania świadomości ekonomicznej w społeczeństwie i wsparcia dla szeroko zakrojonych działań edukacyjnych w nadchodzącym roku.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank Millennium: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała Bankowi Millennium przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych (bufor P2R), który na poziomie skonsolidowanym został wyznaczony na poziomie 1,46 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Nowy poziom ww. wymogu kapitałowego na poziomie TCR jest niższy o 48 pb, w porównaniu z poziomem ww. wymogu kapitałowego z decyzji z 30 grudnia 2022 roku, zaznaczono.

mBank: Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kwartale 2023 r. wyniosły w mBanku 1 208,5 mln zł. Wynikają one w głównej mierze z aktualizacji kosztu programu ugód, przewidywanego rozkładu wyroków sądowych i zmian innych parametrów modelowych i rynkowych, podał mBank. Bank informuje, że szacowany wstępny wynik netto za IV kwartał br. będzie dodatni lub bliski zera.

Santander Bank Polska: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska przestrzeganie dodatkowego wymogu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,013 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,01 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56,25% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,007 pkt proc.), podał bank.

ING Bank Śląski: Zawarł z ING Bank N.V. (podmiot dominujący dla banku) umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (Non-Preferred Senior, NPS) w wysokości 1,5 mld euro, podał bank. Środki z pożyczki zostaną uwzględnione w zobowiązaniach kwalifikowalnych na potrzeby minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) w dacie realizacji transakcji przypadającej na 22 grudnia 2023 r.

ING Bank Śląski: Zakończył II transzę skupu akcji własnych, w ramach której nabył łącznie 22 800 akcji własnych za całkowitą kwotę 6 110 408 zł, stanowiących około 0,01752% kapitału zakładowego oraz około 0,01752% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, podał bank.

Skarbiec TFI: Przejmie fundusz parasolowy BPS FIO, w którego skład wchodzą cztery subfundusze: BPS FIO Konserwatywny, BPS FIO Obligacji, BPS FIO Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Akcji, podało towarzystwo. Prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Piotr Szulec w rozmowie z ISBnews informował o rozmowach w sprawie przejęcia funduszy lub portfeli i zapowiadał ich finalizację w I poł. 2024 r.

mBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła wygaśnięcia dodatkowego wymogu kapitałowego mBanku związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w ujęciu skonsolidowanym, podał bank.

Kruk: InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie – spółka zależna Kruka – zawarł z BNP Paribas Personal Finance z siedzibą w Paryżu umowę dotyczącą nabycie przez InvestCapital portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o krótkim okresie przeterminowania o łącznej wartości nominalnej do ok. 120 mln euro (520 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 20 grudnia 2023 roku), podał Kruk.

BNP Paribas Bank Polska: Zawarł z BNP Paribas z siedzibą w Paryżu umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (senior non-preferred loan) w kwocie 646 mln euro (w przybliżeniu równowartość kwoty 2 799 mln zł), podał bank. Pożyczka zostanie uruchomiona w ciągu trzech dni roboczych i ma służyć wypełnieniu wymogu MREL.

Kruk: Podjął decyzję w sprawie podwyższenia maksymalnej kwoty I programu bezprospektowych emisji obligacji do maksymalnej dopuszczalnej łącznej wartości nominalnej 2,5 mld zł, podała spółka. We wrześniu 2022 r. spółka podwyższyła maksymalnej kwoty Programu do 1,4 mld zł.

Kredyt Inkaso: Odnotowało 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mBank: Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating uprzywilejowanego długu uprzywilejowanego (SP) mBanku do BBB- z „BBB” oraz długoterminowy rating nieuprzywilejowanego długu uprzywilejowanego (SNP) do BB+ z BBB- i usunęła je z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative, RWN), podała agencja.

PKO BP: Rada nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023 r., podał bank. Wcześniej dziś bank podał, że zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2023 r. i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1 600 mln zł. Zaliczka będzie wynosić 1,28 zł brutto na akcję. Zastrzegł, że wypłata zaliczki nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej banku.

PKO BP: Zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2023 r. i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1 600 mln zł, podał bank. Zaliczka będzie wynosić 1,28 zł brutto na akcję.

Kruk: Dokonał przydziału 50 000 obligacji serii AO4EUR o łącznej wartości emisyjnej 5 mln euro, podała spółka. W okresie subskrypcji 316 inwestorów złożyło 344 zapisy na 142 715 obligacji. Zastosowano proporcjonalną redukcję, która wyniosła 64,97%. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc. w skali roku.

PragmaGO: Spółka przeprowadziła w 2023 r. pięć emisji (cztery prospektowe i jedną skierowaną do ograniczonego grona inwestorów), w których przydzieliła obligacje o łącznej wartości 97 mln zł. Wartość popytu na obligacje prospektowe wyniosła 189 mln zł, ponad 2-krotnie przewyższając wartość ofert. Wszystkie emisje prospektowe spółki w 2023 roku zostały zamknięte z redukcją popytu od 48% do niemal 66%. PragmaGO rozwija zarówno produkty faktoringowe, jak i pożyczki online, stawiając na wygodę klienta i nowe rozwiązania UX/UI. W zakresie usług embedded finance spółka wprowadziła m.in. finansowanie w modelu Merchant Cash Advance z takimi partnerami, jak Allegro czy Polskie ePłatności.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Pekao Leasing: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Pekao Leasing podpisały umowę kredytową wartości 68 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podała spółka.

Uniqa: Rozwija kanał dealerski, którym pokieruje Michał Gomowski, zaś Bartłomiej Biały obejmie zarządzanie obszarem multiagencyjnym, siecią franczyzową i sieciami partnerskimi.

MCI Capital: InternetVentures FIZ – z Grupy MCI Capital – wyszedł z ostatniej aktywnej inwestycji w portfelu – spółki Focus Telecom, podała spółka. Dzięki transakcji możliwy będzie zwrot inwestorom wszystkich zainwestowanych środków, a następnie likwidacja funduszu.

XTB: Planuje, że 2024 będzie rokiem nowości produktowych. Szykuje kolejne produkty w segmencie pasywnym, płatności cykliczne do Planów Inwestycyjnych, czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI), poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout.

GoldenPeaks Capital: Sfinansował portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MWp, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Pakiet finansowania został zapewniony przez PKO Bank Polski oraz DNB Bank ASA, podała spółka.

PFR Ventures: Ogłasza pierwsze nabory do nowych programów zasilanych środkami z Unii Europejskiej, podał fundusz. Nowe środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki (FENG) pozwolą na zasilenie około 40 funduszy venture capital, w których wkład publiczny wyniesie 2 mld zł, a dodatkowe 1,1 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Zarządzający funduszami będą mogli aplikować do nowych edycji programów PFR Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI i CVC od 12 lutego 2024 r. Do końca roku planowanych jest 5 serii naborów.

mBank: SPV Czerwona Woda oraz Invest PV – spółki zależne Onde – podpisały z mBankiem umowę kredytową dotyczącą finansowania budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, z możliwością rozszerzenia finansowania o budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW, podało Onde. Łączna kwota finansowania z mBanku wyniesie ok. 65 mln zł.

BGK: Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa śląskiego podpisali umowę o finansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Oznacza to, że do śląskich przedsiębiorców trafi wsparcie w wysokości 433,5 mln zł, podał bank.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przyjął nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” wejdą w życie 1 stycznia 2024 r., podała giełda.

PKO BP: Asystent głosowy w aplikacji mobilnej IKO ma prawie 1,4 mln użytkowników, którzy rozmawiali z nim ponad 4,3 mln razy, podał PKO Bank Polski. 9,6 mln klientów PKO BP rozmawiało z bankowymi voicebotami ponad 30 mln razy.

GreenWay Polska: Wprowadza uproszczony cennik usług ładowania samochodów elektrycznych od 1 stycznia, podała spółka. Operator przygotowuje się także do wprowadzenia możliwości dokonywania płatności kartą płatniczą, co ma nastąpić w I kwartale 2024 r.

PKO Bank Polski: Zgodnie z celami klimatycznymi określonymi w Strategii na lata 2023-2025 – ogranicza poziom generowanego śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej, dołącza do Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) i dynamizuje prace nad dekarbonizacją portfela kredytowego, podał bank.

BGK: 1 stycznia 2024 roku wprowadza „Zasady dotyczące zleceń płatniczych realizowanych przez dostawców usług płatniczych i ich agentów w imieniu oraz na rzecz osób lub podmiotów trzecich”. Zasady określają standard kodowania informacji związanych z transferami pieniędzy, które realizują niebankowi dostawcy usług płatniczych. Standard jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

mPay: Podpisał umowę z dużym partnerem biznesowym – E100. Współpraca z liderem rynku kart flotowych w Europie, w niedalekiej przyszłości pozwoli użytkownikom aplikacji mPay realizować płatności za tankowanie jednym kliknięciem.

mBank: Panattoni uzyskał finansowanie na realizację Panattoni Park Łódź West II – jednego z największych projektów przemysłowych w zachodniej części Łodzi. Kredytu w wysokości 25 mln euro udzielił mBank.

Bank Pocztowy: Od stycznia rozszerzy ofertę poręczeń i gwarancji spłaty kredytów, limitów faktoringowych i leasingowych dla klientów biznesowych. Wsparcie przy udziale BGK obejmie gwarancje de minimis, gwarancje Biznesmax Plus, gwarancje Ekomax, gwarancje InvestEU oraz gwarancje dla sektora rolnego.

Santander TFI: Dołączył do Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF), organizacji pozarządowej, której misją jest wspieranie rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Decyzja podyktowana jest chęcią uczestnictwa w propagowaniu wartości ESG w branży finansowej i nawiązuje do wartości, które stoją u podstaw działalności inwestycyjnej firmy, będącej jednym z liderów rynku.

Asseco: W ramach Wspólnej Platformy Informatycznej Asseco Poland udostępniło rozwiązanie wspierające kompleksowe podejście do zarządzania procesem windykacji w bankach – System Asseco Debt Collection (Asseco DC). Jest to narzędzie, które ma na celu ułatwienie pracy osobom zajmującym się windykacją, poprzez dostarczanie kompletnych informacji o zadłużonych umowach w ramach jednej platformy. Dodatkowo integracja z systemem transakcyjnym banku pozwala na uzyskanie pełnego obrazu klienta w procesie windykacji i stworzenie spójnego środowiska pracy dla użytkownika.

Bank Millennium: Bank Millennium i Akademia Leona Koźmińskiego nawiązały strategiczne partnerstwo, na mocy którego wspólnie zrealizują ważne dla społeczeństwa projekty, mające wpływ na przyszłość edukacji. Bank dołączył jednocześnie do grona darczyńców pierwszego w polskim środowisku akademickim kapitału żelaznego, pozwalającego finansować rozwój młodych pokoleń, kadry akademickiej oraz badań naukowych.

ING BSK: Bank proponuje ofertę specjalną na koncie oszczędnościowym – 6% w skali roku, przez 3 miesiące od założenia konta oszczędnościowego, oprocentowanie zmienne obliczane w skali roku. Dotyczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje dla kwot poniżej 200 tys. zł przez 3 miesiące od założenia konta. Po zakończeniu oferty obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego, jako agent rozliczeniowy w sektorze finansów publicznych, rozliczył do tej pory transakcje na kwotę przekraczającą 140 mln zł. Polski bank rozwoju realizuje projekty wspólnie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Cyfryzacji, Centralnym Ośrodkiem Informatyki i Polskim Standardem Płatności. BGK w programie Finanse Publiczne realizuje działania, które podnoszą efektywność i sprawność rozliczeń w sektorze publicznym. W 2023 r. bank, we współpracy z instytucjami partnerskimi, zaangażował się jako agent rozliczeniowy w dwa duże projekty.

Vehis: Platforma oferująca samochody wraz z prostym i szybkim finansowaniem oraz kompleksową obsługą klienta w trakcie i po nabyciu samochodu od połowy grudnia umożliwia wybór samochodu oraz zawarcie umowy leasingu w 100% online. Oznacza to, że proces wyboru samochodu, wnioskowania, decyzji oraz zawarcia umowy leasingowej może odbywać się wyłącznie na stronie vehis.pl, bez konieczności wizyty w placówce i rozmowy z konsultantem.

Bank Pekao: Klient może zweryfikować tożsamość dzwoniącego pracownika w aplikacji PeoPay lub w serwisie internetowym Pekao24. Podczas rozmowy, kontaktujący się pracownik banku wysyła do klienta powiadomienie push w aplikacji PeoPay lub informację w serwisie internetowym Pekao24.

