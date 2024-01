Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 1-5 stycznia.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 447,83 mld zł w listopadzie 2023 r., co oznacza wzrost o 0,6% m/m i spadek o 4% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 27,56 mld zł w okresie styczeń-listopad 2023 r. i zwiększył się o 113,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po październiku 2023 r. zysk netto sektora wynosił 24,08 mld zł.

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono 5 115 kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnickąna jej profilu na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to wzrost o 223 szt. t/t.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 56,9 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono 101,9 tys. wniosków.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia zdrowotne: Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 15% r/r do 4,69 mln w III kwartale 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto wyniosła 1 174,5 mln zł w I-III kw. 2023, co oznacza wzrost 34% r/r.

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy rynkowe: Inflacyjne środowisko i wysoki na tle świata wzrost gospodarczy w Polsce sprawią, że WIG ponownie (po raz trzeci z rzędu) okaże się w całym roku lepszy niż S&P500, prognozują analitycy Domu Inwestycyjnego Xelion.

OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 4,4% m/m do 208,12 mld zł na koniec grudnia 2023 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 4,7%.

Fundusze inwestycyjne: Fundusze akcji polskich wypracowały w 2023 roku najwyższe stopy zwrotu w ujęciu średnim: +35%, a ubiegły rok był dla nich najlepszym pod względem wyników od co najmniej 2011 r., podały Analizy.pl. W 2023 roku ponad 500 spośród około 800 krajowych rozwiązań wypracowało dwucyfrowe stopy zwrotu.

Rynek kapitałowy: Katarzyna Szwarc poinformowała, że odeszła ze stanowiska Pełnomocniczki ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 24,1 mld zł w grudniu 2023 r. (+38,9% r/r), podała giełda. W całym 2023 r. obroty akcjami na rynku głównym spadły o 3,8% r/r do 282,06 mld zł.

Prognozy rynkowe: Pierwsze miesiące 2024 r. powinny przynieść kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji, a zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszech czasów, ocenia prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

ZUS: Wpłaty ze wszystkich e-składek od przedsiębiorców, firm i osób samozatrudnionych osiągnęły niemal 437,1 mld zł w całym 2023 r. i były wyższe o prawie 61,1 mld zł, tj. 16,2% r/r, poinformował członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Paweł Jaroszek na swoim koncie na platformie X (dawniej Twitterze).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wydatki Polaków: Ograniczenie zbędnych wydatków planuje wdrożyć w nowym roku 45,3% badanych, wynika z Barometru Providenta. Poprawy swojej sytuacji materialnej w nadchodzącym roku oczekuje 42% respondentów, z kolei 44,2% deklaruje, że 2024 r. będzie dla nich gorszy pod względem finansowym.

Finanse firm: Zaplanowany budżet, czyli zestawienie przewidywanych przychodów i wydatków, na cały rok ma 24% przedsiębiorstw z sektora MŚP, wynika z badania Kaczmarski Group „2024 rok z perspektywy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Co czwarta firma w ogóle nie planuje budżetu, a decyzje podejmowane są w niej z dnia na dzień.

Transfery transgraniczne: Ponad 3/5 (61%) migrantów przedwojennych z Ukrainy, 32% uchodźców dokonuje transferów finansowych za granicę podał Narodowy Bank Polski (NBP).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 390,4 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 385,9 mln zł.

Nest Bank: Grupa Nest Banku powołała spółkę leasingową Nest Leasing, podał bank. Rozpocznie ona działalność operacyjną w II kwartale 2024 roku.

Opera TFI: Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dwie kary pieniężne w wysokości 1,2 mln zł za brak publikacji sprawozdań z II i III kwartał 2022 r trzech funduszy inwestycyjnych otwartych i 800 tys. za nie złożenie sprawozdań za ten sam okres przez 9 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, podała Komisja.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 29 grudnia 2023 r. wyniosła 4 408,9 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 136,8 mln zł.

MCI Capital: Zakłada, że w 2030 r. nowe inwestycje funduszu przekroczą łącznie 5 mld zł, co uczyni go liderem rynku private equity w regionie, poinformował ISBtech prezes Tomasz Czechowicz. Z kolei wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak dodała, że w latach 2024-2026 MCI chce zwiększyć portfolio o ok. 10 nowych spółek, przeznaczając na to 1,5-2 mld zł.

BOŚ: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył poziomy MREL dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ): MRELtrea na 12% zaś MRELtem na 4,5%, podał bank.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,451 mln na 31 grudnia 2023 r., co oznacza wzrost o 26,3% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 21 tys.

XTB: Otrzymał od Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,52], podała spółka. Aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych przez KNF kryteriów, co powinno pozwolić spółce na ewentualną wypłatę dywidendy, wskazano.

Bank Handlowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła Bankowi Handlowemu zezwolenia obejmującego nabycie akcji własnych, co umożliwia bankowi rozpoczęcie nabywania akcji własnych na potrzeby ich zaoferowania osobom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku oraz wybranym pracownikom, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku, podał bank.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

XTB: Udostępnił automatyczne inwestowanie w swoich Planach Inwestycyjnych, podał fintech.

BGK: Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i partnerów finansujących podpisali umowy na uruchomienie pierwszych pożyczek unijnych w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Podpisane umowy opiewają w sumie na 90 mln zł, a pieniądze zasilą rozwój podlaskich przedsiębiorstw, podał bank.

Bank Pocztowy: Wraz z początkiem 2024 r. Bank Pocztowy wprowadził nowy produkt – Kredyt na OZE. Z oferty mogą skorzystać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które ubiegają się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii grantem OZE, oferowanym w ramach Programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Grant OZE wynosi 50% wartości kosztów netto przedsięwzięcia. Minimalna kwota kredytu oferowanego przez Bank Pocztowy wynosi 10 tys. zł. Wprowadzenie nowego produktu jest zgodne ze strategią Banku Pocztowego na lata 2023-2026, która zakłada m. in. aktywną obecność banku w sektorze usług finansowych dla mieszkalnictwa.

Cl Games SE: Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w PKO Bank Polski. Przedmiotem umowy kredytu było udzielenie spółce kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 20 mln zł na okres od 27 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

mPTech: Polski producent telefonów komórkowych, smartwatchów, laptopów i tabletów nawiązał współpracę z firmą Worldline, globalnym liderem branży płatności bezgotówkowych. Dzięki temu, smartfony marki HAMMER będą mogły pełnić rolę terminali płatniczych za pośrednictwem aplikacji Tap on Mobile.

