Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 15-19 stycznia.

RYNEK BANKOWY

TSUE: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą, która jest stosowana przez polskie sądy, uważa Związek Banków Polskich (ZBP). Trybunał orzekł, że sąd nadzorujący postępowanie egzekucyjne może z urzędu badać potencjalnie nieuczciwy zapis w umowie kredytowej.

Wynik NBP: Narodowy Bank Polski (NBP) najprawdopodobniej zanotował w ubiegłym roku ponad 27 mld zł straty wobec 6 mld zł zysku, które prezes Adam Glapiński prognozował w sierpniu ub.r., wynika z ustaleń Business Insider Polska. Głównie za sprawą umocnienia złotego strata okazała się o ok. 7 mld zł większa, niż bank centralny przewidywał jeszcze na koniec października 2023 r. Źródła Business Insider Polska wskazują, że w tym roku w scenariuszu bazowym NBP prognozuje ujemny wynik finansowy na poziomie ok. 4,4 mld zł.

Zmiany rachunków: Decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 10 531 osób w IV kw. 2023 r., podała spółka. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 3,9 tys. – wpłynęło w listopadzie.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 50,9 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Obligacje: Spekulacje na temat wystawienia obecnie na sprzedaż obligacji skupionych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w czasie pandemii są nieodpowiedzialne, ocenił członek zarządu NBP Artur Soboń.

Aktywa funduszy: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły 320,4 mld zł na koniec grudnia 2023 r. (+1,7% m/m), podały Analizy.pl. W całym 2023 r. ich aktywa wzrosły o 51 mld zł, tj. o 19%.

Obligacje: W Narodowym Banku Polskim nie ma obecnie „żadnej dyskusji” dotyczącej przyspieszonej sprzedaży obligacji Skarbu Państwa, poinformował rzecznik NBP Wojciech Andrusiewicz.

Obligacje: Bank centralny, aby nie zaburzać sytuacji na rynku długu, nie powinien sprzedać obligacji covidowych, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki.

Obligacje: Zapowiadana przez członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusza Dąbrowskiego możliwość rozważenia przez Narodowy Bank Polski (NBP) zaoferowania na rynku obligacji covidowych to zły pomysł, który doprowadziłby do zaburzenia rynku obligacji skarbowych i nie powinien mieć miejsca, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Obligacje: Gdyby pojawił się duży popyt, Narodowy Bank Polski (NBP) będzie musiał rozważyć skrócenie swojej pozycji w obligacjach covidowych i część tych papierów sprzedać na rynku, żeby ściągnąć nadwyżkę pieniądza, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski. Obligacje covidowe znajdujące się w dyspozycji NBP to 144 mld zł, w tym roku zapadają papiery o wartości 9 mld zł, dodał.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Prawie jedna trzecia Polaków (29%) przyznaje, że przynajmniej raz w roku zdarza im się opóźnienie w płatności rachunku, wynika z badania „Jak Polacy płacą rachunki” zrealizowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD). Najczęściej, bo w niemal 7 na 10 przypadków, dotyczy ono wydatków mieszkaniowych, ale też usług telekomunikacyjnych czy zobowiązań kredytowych.

Wierzytelności: Nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych przez należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) firmy windykacyjne wyniosła 163,6 mld zł na koniec III kw. 2023 r., czyli o 8,3% więcej niż rok wcześniej, podał ZPF w raporcie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”. Wartość wskaźnika Barometru Rynku Wierzytelności spadła o 2,4 pkt kw/kw do 65,6 pkt.

Płatności: Nowością w okresie zakupów świątecznych był wybór metod płatności, wynika z danych Twisto. W porównaniu do ubiegłego roku znacząco wzrosła liczba klientów, którzy podzielili płatność za zakupy na trzy miesiące bez dodatkowych kosztów.

Inwestycje: 37% Polaków, gdyby miało 100 tys. zł oszczędności, najchętniej zdecydowałoby się na inwestycję w nieruchomości, a 9% w złote monety lub sztabki, wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Mennicy Skarbowej. W sferze zainteresowań respondentów pozostają również lokaty bankowe i konta oszczędnościowe oraz obligacje Skarbu Państwa. Złoto jako przedmiot inwestycji jest najbardziej popularne w trzech grupach: osób z wyższym wykształceniem, mieszkańców miejscowości liczących 20-49 tys. osób oraz w ogóle wśród mężczyzn.

ROZWÓJ BIZNESÓW

mBank: Podjął decyzję o dodatkowych kosztach ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych w kwocie 198,9 mln zł, podał bank. Całkowite koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kwartale 2023 r., wyniosły 1476 mln zł

Raiffeisen Digital Bank: Liczba klientów Raiffeisen Digital Bank w Polsce wzrosła w 2023 r. niemal 12-krotnie r/r, podał bank. W tym okresie nastąpił wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych, a wartość portfela na koniec roku była większa o ponad 200% w porównaniu do 2022. Ponadto bank zaoferował nowe produkty, takie jak pożyczka konsolidacyjna, konto osobiste i konto oszczędnościowe.

Kruk: Zdecydował o emisji do 100 tys. obligacji serii AO5EUR o łącznej wartości do 10 mln euro, podała spółka. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,00 pkt proc. w skali roku.

Skarbiec TFI: Złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad BPS Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, podał Urząd.

Bank Pocztowy: Uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za III kwartał 2023 r. w kwocie 70,08 mln zł, podał bank. Zaliczenie zysku netto za III kwartał 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I Banku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 2,4 pkt proc. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,9 pkt proc.

Dom Maklerski INC: Uzyskał zezwolenie na trzy nowe zakresy działalności maklerskiej i m.in. rozpoczął pełnienie funkcji depozytariusza dla FIZ, podała spółka. Na koniec 2023 r. obsługiwał w tym obszarze 4 fundusze, a do końca obecnego kwartału ich liczba ma wzrosnąć ponad trzykrotnie.

Kredyt Inkaso: Zdecydował o emisji do 20 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii R1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 7 lutego 2028 r., podała spółka. Cena emisyjna będzie uzależniona od dnia złożenia zapisu i będzie wynosić w przypadku złożenia zapisu w okresie od 17 do 23 stycznia 2024 r. (włącznie) – 996 zł, a w przypadku złożenia zapisu w okresie od 24 do 30 stycznia 2024 r. (włącznie) – 998 zł.

Getin Noble Bank: Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank chce rozpocząć negocjacje z inwestorami zainteresowanymi nabyciem akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podał syndyk. Inwestorzy mają czas do końca stycznia na złożenie oświadczenia o zainteresowaniu ofertą.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BNP Paribas BP: Sygnity Business Solutions, spółka zależna Sygnity, zawarła z BNP Paribas Bank Polska umowę na świadczenie usług wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego klasy ERP w modelu Cloud. Umowa została zawarta na okres 8 lat, licząc od dnia jej zawarcia. Strony ustaliły, że całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty ok. 32,2 mln złotych brutto, podało Sygnity.

Bank BNP Paribas: Wraz z BNP Paribas Faktoring nawiązał współpracę z FinTechem Monevia, podał bank. Posiadacze rachunku firmowego w Banku BNP Paribas zyskują m.in. darmowy limit faktoringowy do 100 tys. zł na start, brak prowizji przygotowawczej czy brak kar za spóźnioną zapłatę kontrahenta – do 30 dni po terminie.

Credit Agricole: Uruchomił usługę Księgowość dla Biznesu, przeznaczoną dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla rolników indywidualnych. Rozwiązanie jest dostosowane do wymogów Krajowego Systemu eFaktur, który od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT i podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP. Z serwisu mogą korzystać również firmy, które nie mają konta bankowego w Credit Agricole.

Bank Pekao: Wystartował z zimową kampanią promocyjną, która zachęca klientów do otwarcia Konta Świat Premium. Posiadacze takiego rachunku będą mogli skorzystać z kantoru w aplikacji PeoPay, który pozwala wymieniać waluty 24/7 po atrakcyjnych kursach. Ci, którzy mają kartę wielowalutową Mastercard Debit Gold FX wydaną do Konta Świat Premium mogą, wedle uznania, korzystać ze środków zgromadzonych na kontach walutowych lub płacić w walucie, również z Konta.

mBank: Nowa odsłona aplikacji mobilnej mBanku dla korporacji oferuje wiele funkcji, które umożliwią wydajniejszą i bardziej intuicyjną wymianę walut. Dzięki rozbudowanym możliwościom personalizacji – klienci będą mogli dopasować widok i poszczególne opcje do swoich potrzeb, tak by jeszcze sprawniej i szybciej poruszać się na rynkach walutowych. Aplikacja mBanku staje się tym samym kompleksowym narzędziem dla efektywnego handlu walutami.

Bank Pekao: Wdraża w swojej aplikacji PeoPay nową funkcję – Prośbę o przelew BLIK. W aplikacji PeoPay należy wysłać prośbę o przelew do osoby z listy swoich kontaktów w telefonie. Gdy znajomy ją zaakceptuje, pieniądze w czasie rzeczywistym trafią na konto nadawcy. Z rozwiązania mogą korzystać klienci już od 13. roku życia. Operacje są realizowane w systemie BLIK.

Alior Bank: Nawiązał współpracę z organizacją esportową Devils.one, która wesprze bank między innymi w realizacji eventów i turniejów, a także promowaniu kobiecego esportu. Organizacja łączy kompetencje z zakresu esportu z działalnością edukacyjną i CSR. Już od kilku lat, we współpracy z Riot Games tworzy akademię dla młodych zawodników, w tym dla osób wykluczonych społecznie. Oprócz tego odpowiada za wiele innych, innowacyjnych projektów z obszaru edukacji, szkolenia i CSR.

PKO BP: Nawiązał współpracę z sześcioma startupami wspieranymi przez Poland ClimAccelerator, którego bank jest partnerem i testuje dostarczane przez nie innowacyjne rozwiązania w obszarze ESG. Wśród nich znalazły się cztery kalkulatory śladu do liczenia śladu węglowego dedykowane klientom z segmentu firm i przedsiębiorstw dostarczane przez startupy: Redigo Carbon, Envirly, Plan Be Eco i Responsiblee. Bank testuje również aplikację do liczenia śladu węglowego pracowników stworzoną przez Terbit oraz narzędzie do analizy floty pod kątem ograniczenia jej negatywnego wpływu na klimat.

PKO BP: Rozpoczął nową kampanię reklamową „Twoje potrzeby na pierwszym planie”, która ma podkreślić zalety korzystania z kantoru internetowego dostępnego w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO oraz przypomina o możliwości czasowego blokowania karty. Twarzą kampanii została Joanna Kulig.

Santander Bank Polska: Wprowadził nową funkcjonalność w aplikacji mobilnej. Od teraz użytkownicy mogą kupować doładowania do wybranych platform, które oferują gry, filmy, muzykę i aplikacje biurowe. Dzięki nowej funkcji Gry i multimedia klienci mogą wygodnie kupić kody cyfrowe do wykorzystania na platformach Nintendo, Google Play, Roblox, Xbox, Minecraft, Spotify, Player, Canal+, CDA, MS Office. Lista dostępnych kodów będzie rozszerzana.

Źródło: ISBnews