Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 22-26 stycznia.

RYNEK BANKOWY

BFG: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), jednogłośnie zatwierdziła zmianę metody wyznaczania składek należnych od banków, banków zagranicznych, oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (SKOK) do odpowiednich funduszy gwarancyjnych, podała Komisja.

Podatki: Związek Banków Polskich (ZBP) przedstawił ministrowi finansów swoje propozycje w odniesieniu do podatku bankowego i jest też gotów do rozmów na temat zmian w konstrukcji tzw. podatku Belki, zapowiedział prezes Tadeusz Białek.

Podatek Belki: W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ograniczeniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) i projekt ustawy w tej kwestii zostanie przedstawiony w lutym, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

Konta mieszkaniowe: W ramach programu rządowego założono 5 278 kont mieszkaniowych do 22 stycznia, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

Wyłudzenia: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 2,74 tys. kredytów na łączną kwotę 88,3 mln zł w IV kw. 2023 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 56. edycji raportu InfoDOK. W całym 2023 roku próbowano wyłudzić 9,73 tys kredytów na łączną kwotę 296,1 mln zł.

Instytucje rynku finansowego: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest instytucją związaną z sektorem bankowym najlepiej ocenianą przez bankowców – 29% zdecydowanie pozytywnie, a kolejne 53%. raczej pozytywnie ocenia działalność tej instytucji w poprzednim roku, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Prognozy: Większość bankowców – 71% – patrzy na 2024 rok z nadzieję i optymizmem, to o 21 pkt proc. więcej niż przed rokiem, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. 29% patrzy na obecny rok z lekiem i obawą.

Prognozy: Według 82% badanych w 2024 roku wzrosną koszty działalności banków, 53 proc. przewiduje wzrost przychodów banków, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,37 zł na koniec lutego 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,04 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,645 zł.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 3% w styczniu br. z 14% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten spadł do 0% z poziomu 3%.

Kredyty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 33% w styczniu br. z 51% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 45% z 57%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 1,8 pkt m/m do 25 pkt w styczniu 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Depozyty: Wartość depozytów ogółem na koniec grudnia ub.r. wyniosła 1 896,74 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 10% r/r. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 479,8 mld zł, tj. wzrosły o 0,8% m/m i wzrosły o 0,6% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Karty: Wartość transakcji dokonanych kartami wzrosła o 3,2% kw/kw do 312 mld zł w III kw. 2023 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczba transakcji wzrosła w tym czasie o 4,1% kw/kw do 2,6 mld.

Bank Światowy: Nowym reprezentantem Polski w Banku Światowym będzie Mariusz Krukowski, zastępując na tym stanowisku Jacka Kurskiego, wynika z informacji Business Insider Polska. Krukowski to wieloletni urzędnik i dyplomata, a obecnie jest głównym doradcą w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Jego nominacja do Waszyngtonu została już podpisana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

TSUE: Instytucja waloryzacji jest uniwersalną instytucją polskiego prawa cywilnego i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może kwestionować konstrukcji instytucji prawnych tego prawa, uważa Związek Banków Polskich w komentarzu do wyroku TSUE. Trybunał uznał, że banki mogą domagać się jedynie zwrotu udostępnionego kapitału.

BFG: Minister finansów Andrzej Domański powołał do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Macieja Szczęsnego (na przewodniczącego rady) oraz Karola Czarneckiego (na członka rady), podał Fundusz. Zastąpili oni Mateusza Bergera (przewodniczącego Rady) i Marcina Martyniaka.

KNF: Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie instytucją blokującą zmiany personalne w bankach, które nastąpią ze zmianą władzy w Polsce, zadeklarował przewodniczący Jacek Jastrzębski.

RYNEK KAPITAŁOWY

Obligacje skarbowe: Ministerstwo Finansów obniżyło oprocentowanie obligacji detalicznych o zapadalności od 1 roku i utrzymało bez zmian oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych, podał resort.

Obligacje korporacyjne: Wartość emisji obligacji korporacyjnych wyniosła 1,35 mln zł, przy redukcji zapisów wynoszącej średnio 33% w 2023 r., podał Michael/Ström Dom Maklerski. Wartość zapisów złożonych przez inwestorów w tym okresie wyniosła 1 967,8 mln zł.

Złoto: Polski rynek złota prawdopodobnie nie osiągnie rekordowej sprzedaży złota w roku 2024, ale mogą paść kolejne rekordy cen produktów z tego kruszcu, ponieważ coraz droższe staje się jego wydobycie – w okresie średnioterminowym cena może wzrosnąć o ok. 4%, podała Mennica Skarbowa. W 2023 roku w Polsce sprzedało się o 40-50% r/r mniej produktów inwestycyjnych z tego kruszcu.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego: Minister finansów Andrzej Domański uchylił zarządzenie z 2020 r. w sprawie pełnomocnika ministra do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego i zniósł stanowisko pełnomocnika powołanego tym zarządzeniem, wynika z zarządzenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

IPO: W 2023 r. liczba IPO spadła na całym świecie o 8%, a łączne wpływy uzyskane z tego tytułu, aż o jedną trzecią (33%). Jednak w obu Amerykach odnotowano wzrost pod tym względem odpowiednio o 15% oraz 155%. Z kolei w regionie Azji i Pacyfiku liczby te spadły o 18% oraz 44%. Tymczasem w regionie EMEIA łączna liczba nowych ofert publicznych wzrosła o 7%, ale związane z tym wpływy spadły o 39% Słabnąca na całym świecie inflacja i potencjalne obniżki stóp procentowych w 2024 roku mogą przyciągnąć inwestorów z powrotem na ścieżkę IPO dzięki poprawie płynności na rynkach oraz perspektywie uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Ich zaufanie może jedynie podważyć utrzymująca się niestabilność geopolityczna, wynika z EY Global IPO Trends Q4 2023.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Consumer finance: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł o 3 pkt kw/kw do 100 pkt w IV kwartale 2023 r., wynika z badania sytuacji na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). To piąty kolejny kwartał, w którym notowania Barometru idą w górę.

Finanse Polaków: Osobista sytuacja finansowa 47% Polaków jest ich zdaniem gorsza niż rok temu, co oznacza spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z listopadem ub.r., wynika z 50. edycji badania „Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte. Nadal ponad połowa respondentów nie jest przygotowana na niespodziewany wydatek, a niecałe 30% (-3 pkt proc. w porównaniu z listopadem) obawia się o swoją zdolność do regulowania nadchodzących płatności.

Cyberbezpieczeństwo: Hakerzy atakują placówki finansowe w Polsce 160 razy dziennie, podała firma Check Point. Podkreśliła, że polski sektor bankowy to jeden z trzech celów najczęściej obieranych przez cyberprzestępców.

Zaległości: Zadłużenie emerytów na koniec ubiegłego roku wyniosło 5,9 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Spośród 6,14 mln osób pobierających emeryturę w Polsce 319 tys. jest notowanych w KRD. Mimo że liczba seniorów z zaległościami zmalała o 44 tys. r/r, to średnie zadłużenie wzrosło o 1 300 zł.

Oszczędności: W 2023 r. ponad połowie Polaków (72%) udało się odłożyć środki finansowe, wynika z badania Tavex. Jest to znaczący wzrost względem 2022 roku, aż o 9 pkt proc. Liderami oszczędzania niezmiennie pozostają najmłodsi – osoby w wieku 18-24 lata. Wybory inwestycyjne najmłodszych świadczą o zmieniającej się świadomości najmłodszych inwestorów. Stawiali oni na lokaty (66%), złoto (49%), fundusz inwestycyjny (41%). W 2022 roku były to akcje na giełdzie (43%) i kryptowaluty (38%).

ROZWÓJ BIZNESÓW

PragmaGO: Przydzieliła obligacje serii C2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 53,5%, Spółka przydzieliła 250 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 830 inwestorów.

Bank Handlowy: Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Patrycjusza Wójcika w skład zarządu na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse, podał bank. Nowy wiceprezes został powołany na trzyletnią kadencję i obejmie swoje stanowisko 1 lutego.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

EBI: Enea podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 1 mld zł, podała spółka. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy łączna wartość nominalna umów finansowania zawartych z EBI osiągnęła kwoty 2 mld zł.

EFL: Przygotował ofertę finansowania inwestycji w ramach „Leasingu Europejskiego” o puli 1,6 mld zł dla mikro małych i średnich firm, podała spółka. Korzystniejsza oferta finansowa dla puli umów w kwocie 1,6 mld zł jest możliwa dzięki współpracy EFL i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), podkreślono.

BIK: Pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do źródła danych ESG gromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) na Platformie ESG BIK, a kolejne je finalizują. Od momentu uruchomienia projektu we wrześniu ub.r. w prace nad rozwojem platformy zaangażowało się 17 organizacji rynku finansowego, podało BIK.

Mastercard: Otworzył nabór zgłoszeń do programu „Strive EU Innovation Fund”. Celem nowej inicjatywy Mastercard jest wsparcie rozwoju narzędzi, które pomogą europejskim mikroprzedsiębiorcom w ich cyfrowej transformacji. Do programu zostanie wybranych 20 projektów realizowanych w krajach Unii Europejskiej, które otrzymają bezzwrotne dotacje w wysokości do 500 000 euro, a także pomoc techniczną i mentoring, co pozwoli im przyspieszyć rozwój ich rozwiązań. Zgłoszenia może wysłać każda firma bez względu na wielkość. Warunkiem ich udziału jest, by rozwiązania, które proponują, były szyte na miarę potrzeb mniejszych przedsiębiorstw i wspierały je w konkretnych obszarach działalności. Aplikacje do programu można złożyć do 11 marca 2024 r., do godz. 12:00. Ocena aplikacji odbędzie się w czerwcu, a ostateczni laureaci grantu zostaną ogłoszeni w listopadzie 2024 roku.

Pekao: Oferuje przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne z Ekomax, gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie potrzeb związanych z transformacją energetyczną. Kredyt inwestycyjny z gwarancją Ekomax to produkt, który umożliwia firmom z sektora MŚP oraz spółkom o małej i średniej kapitalizacji dostęp do finansowania na preferencyjnych warunkach. Z myślą o promowaniu zrównoważonego rozwoju, Ekomax skupia się na projektach zwiększających efektywność energetyczną, od termomodernizacji budynków po instalacje odnawialnych źródeł energii. Z pomocą kredytu można sfinansować nabycie środków trwałych, opłacenie robót i materiałów budowlanych, jak również inwestycje w wartości niematerialne i prawne, takie jak patenty i licencje.

Alior Bank: 17 i 18 lutego br. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja festiwalu Meet at Rift. Na uczestników czekają turnieje, konkurs cosplay, strefy dla entuzjastów gier i wiele innych. Głównym partnerem wydarzenia już po raz kolejny jest Alior Bank. Meet at Rift to dwudniowy festiwal organizowany przez GAM3RS_X, skupiony na grach wydanych przez Riot Games. Co roku bierze w nim udział wielu uczestników w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach. To tam mogą się spotkać na żywo z graczami, streamerami i influencerami, których znają tylko wirtualnie.

BGK: Emisja obligacji BGK denominowanych w jenach została objęta gwarancją zarówno Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej (JBIC). Transakcja z 2023 r. o łącznej wartości 93 mld JPY zasiliła Fundusz Pomocowy BGK przeznaczony na wsparcie Ukrainy. Była to pierwsza prywatna emisja BGK denominowana w jenach japońskich i największa transakcja 10-letnich międzynarodowych papierów dłużnych w jenach w 2023 roku. Transakcja została bardzo dobrze przyjęta na japońskim rynku finansowym. W rezultacie BGK otrzymał nagrodę Sustainable Finance Award przyznawaną przez Research Institute for Environmental Finance (RIEF). BGK jest pierwszym bankiem rozwoju, który otrzymał międzynarodową nagrodę RIEF.

Alior Bank: Zaktualizował aplikację mobilną Alior Mobile. W nowej wersji użytkownicy mogą, m.in. edytować listę produktów widocznych na ekranie głównym i dodać stałych odbiorców wykonywanych przez siebie transakcji. W nowej wersji aplikacji są dwie zakładki produktowe, „Moje produkty” oraz „Moje karty”.

PZU: Rozpoczął kampanię reklamową „Ubezpiecz więcej niż cztery ściany” promująca ubezpieczenie PZU DOM. Zachęca w niej klientów do szacowania realnej wartości swojego domu i wyposażenia w procesie zakupu ubezpieczenia. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy Sigma Bis. Kampania potrwa do 31 marca.

Bank Pekao: We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), prezentuje ofertę kredytów zabezpieczonych gwarancją Biznesmax Plus. Biznesmax Plus to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla przedsiębiorców, zabezpieczająca do 80% wartości kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Jej maksymalna kwota wynosi równowartość 2,5 mln euro w złotych, natomiast okres jej trwania jest nie dłuższy niż 20 lat. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu bez odsetek i kosztów związanych z udzielonym finansowaniem oraz obejmuje czas nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Credit Agricole: Otworzył w Warszawie swoją pierwszą placówkę flagową. Koncepcję wystroju placówki flagowej Credit Agricole przygotowało studio projektowania wnętrz Musu, które od 2006 r. zapewnia profesjonalne usługi w zakresie aranżacji i realizacji lokali komercyjnych: biur, sklepów, hoteli, restauracji, siłowni, placówek medycznych itp.

BOŚ: Podpisał umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące udzielania pożyczek finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W lutym bank uruchomi nabór wniosków o preferencyjne pożyczki unijne na budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Oferta jest skierowana m.in. do samorządów, szkół, szpitali i spółek komunalnych z terenu województwa lubelskiego. Kwota pożyczki może wynieść nawet 10 mln zł. Możliwe będzie także uzyskanie dotacji na sfinansowanie magazynów energii.

PKO BP: Rozszerzył funkcjonalność aplikacji IKO. Teraz IKO podpowie użytkownikowi, w której strefie parkowania się znajduje. Na początek w 10 wybranych miastach. Usługa, realizowana przez operatora aplikacji moBILET, w pierwszym etapie rozwoju jest dostępna w 10 miastach: Cieszynie, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Krakowie, Opolu, Piasecznie, Poznaniu, Świnoujściu, Ząbkach oraz Zielonej Górze. Kierowca opłacający parkowanie nie musi już szukać w aplikacji strefy parkowania, w której się znajduje. Wystarczy, że sprawdzi, czy zaproponowana strefa jest poprawna.

Uniqa: Uruchomiła w pełni zautomatyzowaną ocenę szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu. Technologia usprawnia ocenę merytoryczną roszczeń, ujednolica podejmowanie decyzji i ogranicza ryzyka oszustwa. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku, dostarczone przez firmę Minte.ai.

