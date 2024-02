Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 29 stycznia-2 lutego.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w styczniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 92% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 70,3% r/r do 22,58 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 51,3%.

TSUE: Orzeczenie TSUE nie zamyka drugi do dochodzenia rzeczywistego kapitału, uważa prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrośnie do 72 mld zł w tym roku z 63,9 mld zł w 2023 roku, przewiduje prezes Biura Informacji Kredytowej (BIK) Mariusz Cholewa.

Bankowość cyfrowa: Banki od 1 lutego 2024 roku udostępniły w systemach bankowości cyfrowej wnioski o świadczenie 800+ na kolejny roczny okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku, a zakończy się 31 maja 2025 roku, podał Związek Banków Polskich. Poszerzając ofertę elektronicznego dostępu do usług, w tym tych publicznych, banki po raz pierwszy umożliwiły również składanie wniosków o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia: liczba aktywnych obowiązkowych polis komunikacyjnego OC wynosiła ponad 27,7 mln na koniec III kwartału ub.r., wynika z danych PIU. Od stycznia do końca września 2023 r. ubezpieczyciele zlikwidowali blisko 826 tys. szkód z OC, zaś średnia szkoda wynosiła ok. 9,5 tys. zł. Po trzech kwartałach 2023 r. liczba aktywnych umów Auto casco wynosiła ok. 7,3 mln, zaś liczba zlikwidowanych szkód – 590 tys.

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 24 mld zł w styczniu 2024 r. (-14,5% r/r), podała giełda.

Obligacje SP: Polski sektor bankowy nie ma potencjału by znacząco zwiększyć absorpcję papierów skarbowych, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

IPO: Wartość pierwotnych ofert publicznych (initial public offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2023 roku wyniosła 10,2 mld euro, co oznacza spadek o 35% r/r oraz o 86% w porównaniu do roku 2021, wynika z raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 418 mln zł (95,9 mln euro) – to wzrost o 428% r/r.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 27,41 mln zł w gotówce, podał ZUS.

M&A: Łączna wartość fuzji i przejęć dokonanych przez inwestorów strategicznych spadła w Polsce niemal o połowę do około 10 mld USD w 2023 r., wynika z szacunków międzynarodowej firmy doradczej Bain & Company. Powodem zapaści był brak „megatransakcji” podobnych w skali do przejęcia PGNiG i Grupy Lotos przez Orlen w 2022 roku oraz utrzymujące się wysokie stopy procentowe i niepewna sytuacja geopolityczna.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Oszczędności: Niemal połowa (47%) Polaków gromadzi pieniądze, aby zabezpieczyć się przed skutkami inflacji, wynika z badania „Barometr oszczędności 2023” Krajowego Rejestru Długów (KRD). Najwięcej osób, bo 29%, odkłada w tym celu miesięcznie pomiędzy 251 a 500 zł. Co 5. rodak przeznacza na to od 501 do 1000 zł. Jednak 53% badanych nie odkłada żadnych pieniędzy, głównie z powodu niewystarczających dochodów.

Zaległości: Banki i przedsiębiorstwa sprawdziły w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor 8,15 mln osób, czyli co czwartego dorosłego Polaka (26%) w 2023 r., wynika z danych BIG InfoMonitor. W zeszłym roku 22%, czyli niemal 1,8 mln osób, które zostały sprawdzone, okazało się niesolidnymi płatnikami. W bazie widnieje obecnie niemal 2,1 mln dłużników, którzy nie opłacili m.in. rachunków telekomunikacyjnych, alimentów, kosztów sądowych, kar za jazdę bez biletu, czynszów czy rat pożyczek o łącznej wartości niemal 47 mld zł.

Inwestowanie: Około 40% Polaków przed 45. rokiem życia ma pewne doświadczenie z inwestowaniem, wynika z Indeksu Kompetencji Inwestycyjnych, przeprowadzonego przez firmę badawczą Ipsos, na zlecenie platformy inwestycyjnej Portu. Wśród trzech badanych krajów najlepiej wypadli Czesi, uzyskując wynik 137,8. Słowacy uzyskali wynik 107,4, indeks dla Polski wyniósł 100.

Płatności: Seniorzy częściej używają karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) niż gotówki – 84% opłaca swoje codzienne zakupy kartami, wynika z badania „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” przeprowadzonego pod koniec stycznia br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Płatności: Blisko 75% Polaków regularnie płaci kartą, telefonem bądź zegarkiem; to wzrost o prawie 5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania z lipca 2022 r., wynika z raportu zrealizowanego na zlecenie Fiserv Polska.

E-commerce: Polacy są zainteresowani robieniem zakupów online na platformach specjalizujących się w wybranych kategoriach, jak ekologia czy zdrowy tryb życia. Potwierdzają to dane VeloMarketu, który wystartował w połowie ubiegłego roku i z miesiąca na miesiąc notuje trzycyfrowe wzrosty liczby transakcji. W listopadzie ubiegłego roku dynamika zielonej platformy to 150% w ujęciu miesięcznym, a w grudniu aż 250%. Zakupy w sieci nieustannie zyskują na popularności, przyciągając również tych, którzy wybierali zazwyczaj wizyty w galeriach w niedziele handlowe ruch w VeloMarkecie jest o 100% wyższy niż w niedziele niehandlowe.

Chwilówki: Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju czy wciąż wysoka inflacja powoduje, że utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie pożyczkami o niższych kwotach tak zwanymi chwilówkami. Tylko w samym listopadzie ubiegłego roku udzielono ich na kwotę 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 80% r/r. Eksperci zauważają, że tak dynamiczne wzrosty są notowane już od maja 2023 roku i nic nie wskazuje na to, aby miały one się różnić od tych z ostatnich miesięcy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) regularnie ostrzega przed zaciąganiem pożyczek, jeśli wcześniej nie przeczytaliśmy dokładnie umowy. Ponadto, pomimo wielu ostrzeżeń ze strony UOKiK-u niektóre firmy pożyczkowe wciąż nie dokładnie o wszystkim informują swoich klientów, albo używają niedozwolonych zapisów w umowach. „Niestety ten problem narasta. W całej Polsce szacujemy, że osób które doświadczają nieuczciwych praktyk jest około kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Większość osób biorących tzw. Chwilówki znajduje się pod presją czasu. Z informacji jakie pozyskujemy od klientów wynika, że do poszukiwania szybkiego finansowania zmusza ich najczęściej nagła sytuacja związana ze stanem zdrowia, pilnym remontem czy zniszczeniem samochodu. Zauważyliśmy również tendencje zwiększonej aktywności klientów zaraz po świętach lub po wakacjach. Część z nich zwraca się do nas o pomoc. Miesięcznie wpływa do nas nawet około tysiąca wniosków” – powiedział kierownik Kancelarii Pomocy Dłużnikom Dawid Lewandowicz. Jego zdaniem praktyki parabanków obejmują szeroki zakres niejasności i pułapek, od ukrytych opłat po zawiłe warunki umowne. „Analizujemy każdą umowę jaką zawarł nasz klient i możemy przyznać, że niestety wiele z tych instytucji stosuje klauzule abuzywne, które mogą nie być zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta, a odsetki mogą być błędnie naliczane” – dodał Lewandowicz.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Provident Polska: Do zespołu Corporate Affairs Provident Polska dołączył Hubert Kifner, który objął stanowisko dyrektora Biura Relacji Zewnętrznych.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wg stanu na 31 stycznia 2024 r. wyniosła 4 586,8 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 408,9 mln zł.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,47 mln na 31 stycznia 2024 r., co oznacza wzrost o 25% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 19 tys.

Kruk: Zdecydował o emisji do 140 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AO6EUR o łącznej wartości do 14 mln euro, podała spółka. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR 3M, powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,00 pkt proc. w skali roku.

Kruk: Kruk Investimenti s.r.l., spółka zależna Kruka, kupiła portfel forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej do 212 mln euro (916,8 mln zł) na rynku włoskim, podał Kruk. Wierzytelności zostaną nabyte w czterech kwartalnych transzach, począwszy od marca 2024 r.

Kruk: Dokonał przydziału 100 000 obligacji serii AO5EUR o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 10 mln euro, podała spółka. W okresie subskrypcji 469 inwestorów złożyło 526 zapisów na 228 272 obligacji. Zastosowano proporcjonalną redukcję, która wyniosła 56,19%. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc. w skali roku.

ING Bank Śląski: Nie spodziewa się zmian w marży odsetkowej w najbliższych kwartałach, stwierdził prezes Brunon Bartkiewicz.

ING Bank Śląski: Chce uczestniczyć w nowym rządowym programie mieszkaniowym, zapowiedział prezes Brunon Bartkiewicz.

ING Bank Śląski: Zarząd zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 75% zysku jednostkowego banku za 2023 rok oraz kwoty 1 008,3 mln zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, podał bank.

ING Bank Śląski: Odnotował 1 270,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 665,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne szacunkowe wyniki.

Kredyt Inkaso: Koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności Kredyt Inkaso wyniosły 49,4 mln zł w II kw. roku obrotowego 2023/2024 r. (wrzesień-grudzień 2023 r.), co oznacza wzrost o 19% r/r, podała spółka. Wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 81 mln zł w III kwartale 2023/2024 r. (wzrost o 3% r/r). Narastająco w trzech kwartałach koszty nabycia wierzytelności wyniosły 185,2 mln zł (+143% r/r), zaś wpłaty: 257,8 mln zł (+10%).

Santander Bank Polska: Będzie przekonywał Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) by zgodziła się na wypłatę dywidendy w wysokości 75% ubiegłorocznego zysku, zapowiedział prezes banku Michał Gajewski.

Santander Bank Polska: Podpisał 2,1 tys. umów na Bezpieczny Kredyt 2%, a wypłacił 1,6 tys. kredytów, poinformował członek zarządu i główny ekonomista banku Maciej Reluga.

Santander Bank Polska: Chce wypłacać dywidendę w zakresie przewidzianym przez regulatora, wynika ze strategii banku na lata 2024-2026.

XTB: Osiągnął 249,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2023 r., wobec 50,31 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

mPay: Łączna wartość transakcji przechodząca przez konta mPay w 2023 roku wyniosła 59 mln zł wobec 41,7 mln zł w roku 2022, co oznacza wzrost o 141% r/r w tym obszarze, podała spółka. mPay zanotował również wzrost ilości przetworzonych transakcji z ponad 7,5 mln w 2022 roku do ponad 9,1 mln w 2023 roku. Oznacza to dynamikę wzrostu o ponad 121% oraz obrazuje, że średnia wartość transakcji znacząco wzrosła w stosunku do roku ubiegłego.

Bank Millennium: Liczy, że w 2024 roku zawiąże niższe rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi niż w 2023 roku – poinformował prezes Joao Bras Jorge.

Bank Millennium: Będzie chciał powrócić do wypłaty dywidendy, jednak nie będzie to jeszcze możliwe z zysków za 2024 rok, zadeklarował prezes Joao Bras.

Bank Millennium: Rozpoczyna prace nad nową strategią na lata 2025-2027 i zaprezentuje ją w II poł. 2024 roku, zapowiedział prezes Joao Bras.

Bank Millennium: Spełniał wymogi MREL na koniec roku 2023 r. i spodziewa się iż jego wymogi MREL spadną w przyszłości, odzwierciedlając komunikowaną wcześniej redukcję bufora P2R, podał bank.

Bank Millennium: Zawarł 1072 dobrowolnych ugód z posiadaczami kredytów frankowych w IV kwartale i 3 672 ugody w całym 2023 roku, podał bank. Od 2020 roku, kiedy bank zaczął oferować ugody zawarto ich 21,4 tys.

Bank Millennium: Odnotował 115 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 103 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank.

PKO BP: Automarket.pl – platforma należąca do PKO Leasing – sprzedała w 2023 r. 4 700 samochodów, co oznacza wzrost o 25% r/r. Jednocześnie o 36% wzrosła wartość sprzedaży, podała firma. Cel na 2024 r. to sprzedaż ponad 5 000 samochodów.

GPW: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił Małgorzatę Rusewicz jako kandydatkę na członka Rady Giełdy, Piotr Rybicki zgłosił swoją kandydaturę, natomiast Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na członka Rady Giełdy zgłosiło Artura Rzepkę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 5 lutego.

PragmaGo: Obroty PragmaGo (wartość nominalna sfinansowanych należności) w IV kwartale 2023 r. wyniosły 538 mln zł (wzrost o 12% r/r), z czego 437 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 4% r/r), a 101 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 71% r/r), podała spółka.

Banqup: Początek roku przyniósł kluczowe zmiany personalne w fintechu Unifiedpost Group. Na czele polskiego oddziału belgijskiej firmy, która odpowiada za platformę Banqup, stanął Mateusz Borowiak. Jednocześnie dotychczasowy Country Manager Krzysztof Pulkiewicz awansował w międzynarodowej organizacji i od stycznia odpowiada za współpracę całej Grupy z bankami w Unii Europejskiej. Krzysztof Pulkiewicz jest współtwórcą platformy Banqup, narzędzia dla przedsiębiorców i księgowych, które ułatwia zarządzanie procesami administracyjnymi w firmie. Założyciel platformy Atsora oraz firmy BCMLogic, które oferują rozwiązania IT podmiotom z branży bankowości.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

XTB: Chce być najpopularniejszą aplikacją All-In-One w Europie dla każdego, kto będzie chciał zadbać o swoje finanse, zadeklarował członek zarządu Filip Kaczmarzyk.

BNP Paribas: Podpisał z R. Power umowę kredytu obejmującą zabezpieczenie finansowania w formule project finance dla budowy portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 32,7 MWp, podała spółka. Wartość finansowania to 106 mln zł.

Bank Pocztowy: Od lutego br. rozpoczyna nową promocję skierowaną do osób, które otworzą w Banku konto osobiste wraz z kartą debetową, którą zarejestrują w Programie Bezcenne Chwile oraz spełnią pozostałe warunki promocji. Jeden Klient może otrzymać do 300 zł w formie punktów w Programie i przeznaczyć je m.in. na vouchery do wybranych sklepów, na paliwo z CircleK, czy bilety do kina. Akcja promocyjna potrwa do końca kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania puli nagród.

Bank Pekao: Oferuje w ramach rozpoczynającej się 1 lutego promocji bonus 200 zł oraz promocyjne oprocentowanie do 7% w skali roku (do 5000 zł przez 5 miesięcy od dnia otwarcia rachunku) na koncie oszczędnościowym Mój Skarb. To może być dobry wstęp do nauki oszczędzania. Warto o tym pomyśleć już teraz, gdyż od 1 lutego br. Bank Pekao informuje również o możliwości składania wniosków 800+ na nowy okres 2024/2025 w bankowości internetowej i mobilnej.

PKO BP: Jest głównym sponsorem kolejnych zawodów z cyklu Cavaliada Tour 2023/2024, które odbędą się od 1 do 4 lutego na terenie Ergo Areny w Sopocie. Podczas czterech dni odbędzie się ponad 20 konkursów w skokach przez przeszkody, powożeniu zaprzęgami parokonnymi, ujeżdżeniu czy WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego). W sobotę i w niedzielę rozegrane zostaną konkursy Cavaliada Future, czyli rywalizacja młodych jeźdźców na kucach o nagrodę PKO Banku Polskiego. W niedzielę widzowie obejrzą Grand Prix o nagrodę PKO Banku Polskiego.

VeloBank: Opracował nową ofertę dla przedsiębiorców. W pakiecie nowości znajduje się możliwość założenia VeloKonta Firma bez konieczności wychodzenia z domu i premią do 1000 zł. Natomiast dla firm, które chcą ograniczyć koszty ponoszone na infrastrukturę IT, bank proponuje opcję korzystnego cenowo najmu sprzętu elektronicznego.

