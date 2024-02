Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 12-16 lutego.

RYNEK BANKOWY

Wakacje kredytowe: Rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych na posiedzeniu we wtorek, 20 lutego, podano w porządku obrad tego posiedzenia.

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w grudniu 2023 r. spadł o o 3,02 mld zł (tj. o -0,3% m/m) do 1 157,4 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 2,1%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w grudniu 2023 r. wzrosła o 25,4 mld zł do 1 818,4 mld zł (+1,4% m/m i +9,9% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 27,88 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2023 r., co oznacza wzrost o 159,4% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

AI: Inwestycje w rozwiązania oparte o GenAI deklaruje 45% badanych instytucji finansowych, 52% takie inwestycje planuje, wynika z badania EY-Parthenon Generatywna AI w bankowości. Głównymi motywatorami są poprawa produktywności (78%) i jakości obsługi klienta (60%).

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 447,46 mld zł w grudniu 2023 r., co oznacza spadek o 0,1% m/m i o 3,3% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 27 562 mln zł w okresie styczeń-grudzień 2023 r. i zwiększył się o 159,7% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po listopadzie 2023 r. zysk netto sektora wynosił 27 557 mln zł.

UOKiK: Wszczął 6 postępowań wobec Alior Banku, Banku Handlowego, Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), Pekao, PKO Banku Polskiego oraz Plus Banku, podał Urząd. Zarzuty dotyczą reakcji banków w sytuacji zgłoszenia przez konsumentów nieautoryzowanych transakcji. Najczęściej dochodzi do nich wskutek cyberataków, np. wyłudzenia przez oszustów haseł do bankowości elektronicznej i mobilnej, kodów do autoryzacji przelewów, danych z karty.

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – łącznie do 1,8 mld w 2023 roku, co oznacza wzrost o 43% r/r. Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 15,8 mln osób (wobec 12,9 mln rok wcześniej), poinformował PSP – operator BLIK-a. W IV kw. 2023 roku użytkownicy BLIK-a zrealizowali 506,2 mln transakcji (+37% r/r) wartości 72,1 mld zł (+45% r/r).

Wakacje kredytowe: W projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych – przygotowanym przez Ministerstwo Finansów – proponuje się, by z tego rozwiązania można było skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br., podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jednocześnie w OSR podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

AI: Ponad jedna trzecia banków na świecie jest na etapie pilotażowego wdrożenia rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI) do wsparcia pracy swoich działów obsługi klienta, wynika z dwóch nowych badań przeprowadzonych niedawno przez firmę badawczą Information Services Group (ISG). Rozwiązania oparte o AI są już wykorzystywane w takich obszarach, jak bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom (66%), analizy predykcyjne (57%) oraz sprzedaż i marketing (54%). 51% respondentów z branży bankowej planuje w 2024 roku inwestycje w platformy danych i/lub doświadczeń klientów, a prawie tyle samo, bo aż 48%, stwierdziło, że budowanie kultury zorientowanej na klienta będzie najwyższym priorytetem dla ich organizacji. 34% jest już na etapie pilotażowego wdrożenia rozwiązania opartego o SI związanego z obsługa klienta.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Ubezpieczenia podróżne: Z badania firmy ubezpieczeniowej Wiener, wynika, że więcej niż co trzeci Polak uważa za kluczowe ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Dla porównania w 2023 roku było to 31%. Na liście priorytetów są również dodatkowe formy ubezpieczenia – 27% badanych wykupiło polisę OC (odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym), co jest wzrostem o 6 pkt proc. rok do roku, 21% zadba o ubezpieczenie kosztów transportu w razie wypadku lub choroby, a 20% wykupi na planowany wyjazd na ferie ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Dla 18% badanych ważny jest assistance. Respondenci decydują się także na ubezpieczenie bagażu (12%) oraz sprzętu turystycznego (7%). 10% rozważa ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu. 36% Polaków nie wykupiło lub nie wykupi żadnego ubezpieczenia przed zimowym wyjazdem.

RYNEK KAPITAŁOWY

PPK: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił podczas spotkania z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) Małgorzatą Rusewicz otwartość resortu na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę, jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podało Ministerstwo Finansów. Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią pracownicze plany kapitałowe (PPK) oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Regulacje: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaleca dokonanie przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przeglądu praktyki stosowania nazw funduszy oraz rewizję stopnia szczegółowości informacji w statutach funduszy inwestycyjnych, wynika z komunikatu Komisji. Zalecenia dotyczą nowo tworzonych funduszy, już funkcjonujące mają je wdrożyć do końca 2024 r.

PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 301 mln zł m/m i wyniosła 22,04 mld zł na koniec stycznia 2024 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 46,07%.

TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 325,6 mld zł na koniec stycznia 2024 r. (+1,6% m/m), podały Analizy.pl.

Obligacje korporacyjne: W styczniu emitenci obligacji korporacyjnych przeprowadzili 5 publicznych emisji obligacji korporacyjnych (Kruk, Kredyt Inkaso, GPM Vindexus, PragmaGo, Ghelamco) na kwotę ponad 235 mln zł. W emisjach wzięło udział prawie 5000 inwestorów, którzy złożyli zapisy na w sumie 664 mln zł. Średni poziom redukcji wyniósł wobec tego ponad 60% Dla porównania styczeń 2023 roku niósł za sobą jedynie jedną emisję o wartości 20 mln zł. W I połowie lutego kończą się trzy kolejne i obecnie trwające emisje o wartości 144 mln zł.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Oszczędności: Regularne odkładanie pewnych kwot deklaruje 55% Polaków, wynika z najnowszego badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”. Poduszkę finansową w wysokości jednego wynagrodzenia zgromadziło 29% z tej grupy.

Płatności: Możliwością płacenia odciskiem palca jest zainteresowanych 21% Polaków, wynika z raportu PolCard from Fiserv „Preferencje płatnicze Polaków 2024”.

Leasing: Średnia miesięczna rata obliczona na podstawie umów leasingu na nowy samochód zawartych w styczniu 2024 roku wyniosła 1 844 zł netto i była o 85 zł netto niższa niż w styczniu 2023 r. oraz o 145 zł niższa od maksimum, które przypadło na sierpień ub.r., wynika z danych Carsmile. To jednocześnie więcej niż w grudniu i listopadzie 2023 r., kiedy ten wskaźnik wyniósł odpowiednio niespełna 1 800 zł i 1760 zł netto.

Oszczędności: W tym roku oszczędzać chce 39% osób, kolejne 20% odłożyć określoną kwotę, by mieć poduszkę finansową, a 7% rozpocząć inwestowanie, wynika z badania „Plany finansowe Polaków na 2024 r.” zrealizowanego dla BIG InfoMonitor. Dalsze 26% badanych chce lepiej kontrolować wydatki, a 20% zmniejszyć te wydatki. Plan odkładania pieniędzy zdeklasował m.in. takie działania, jak ograniczanie konsumpcjonizmu, zadłużania się oraz starania o podwyżkę czy zmianę pracy.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Santander Bank Polska: Odnotował 4 831,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 2 799,1 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Best: Ustanowił publiczny program emisji obligacji, zakładający możliwość emisji wielu serii obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł, podała spółka.

PKO BP: Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego podjęła decyzję o rozpoczęciu otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i wiceprezesów banku, podał bank. Oferty można kierować do 26 lutego 2024 roku do godz. 10.00.

PKO BP: Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego delegowała do czasowego wykonywania czynności wiceprezesów zarządu: Szymona Miderę, Macieja Cieślukowskiego oraz Marka Radzikowskiego, podał bank. Szymonowi Miderze powierzono kierowanie pracami zarządu.

Bank Handlowy: Chce wypłacić dywidendę z zysku za 2023 rok, zadeklarował wiceprezes Patrycjusz Wójcik.

Bank Handlowy: Ma nadzieję, że w 2024 r. uda się dokonać emisji długu pod wymogi MREL, poinformował wiceprezes Patrycjusz Wójcik.

Bank Handlowy: Spodziewa się stabilizacji wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach, zapowiedział wiceprezes Patrycjusz Wójcik.

Bank Handlowy: Odnotował 2 256,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 1 545,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne dane.

PSP: Słowacka spółka Polskiego Standardu Płatności (PSP) – BLIK SK – zacznie działalność transakcyjną na Słowacji w najbliższych tygodniach. Natomiast rumuńska BLIK Romania czeka na koniec procesu regulacyjnego, poinformował prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz. Nie wykluczył rozszerzenia działalności na kolejne kraje.

PSP: BLIK może osiągnąć poziom 90% udziału w rynku płatności e-commerce (wobec ponad 70% obecnie), uważa prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.

Kruk: Przydzielił 446 inwestorom 140 tys. obligacji serii AO6EUR o łącznej wartości 14 mln euro, podała spółka. W okresie subskrypcji 449 inwestorów skutecznie złożyło 474 zapisy na 199 214 obligacji, redukcja wyniosła 29,72%.

PZU: Działania Grupy PZU zostały ocenione na poziomie B przez CDP (Carbon Disclosure Project) – międzynarodową organizację non-profit, prowadzącą wiodącą na świecie platformę ujawniania informacji o środowisku. Dzięki temu największy polski ubezpieczyciel zanotował wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej oceny (C) i osiągnął średnią ocenę dla Europy i sektora usług finansowych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Innova Capital: Objęła pakiet mniejszościowy w spółce CloudFerro, realizując kolejną transakcję w ramach funduszu Innova/7, podał fundusz.

XTB: Udostępni obligacje oraz social trading w najbliższych miesiącach. Z kolei w III kwartale planuje dodanie kont emerytalnych, a pod koniec roku – wirtualnego portfela z kartą wielowalutową, poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout. W kolejnych latach fintech zapowiada dalsze rozszerzanie oferty.

XTB: Chce wzmocnić pozycję na rynku Wielkiej Brytanii dzięki planowanemu na br. wprowadzeniu rachunków ISA. Bardzo konkurencyjny rynek wymaga jednak znacznych kosztów działań reklamowych, poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout.

EBOR: Udzielił pożyczki w wysokości 90 mln euro firmie Eko-Okna, podał bank. Inwestycja sfinansuje budowę czterech nowych zakładów produkcyjnych, wytwarzających głównie okna z polichlorku winylu (PVC) i drewniane ramy, umożliwiając Eko-Okna rozszerzenie produkcji i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach europejskich. Inwestycja EBOR jest realizowana w ramach pakietu finansowania konsorcjalnego z udziałem sześciu banków.

Mastercard: Udostępnił nowe narzędzie Bezcenne Chwile Pomagam. Dzięki niemu użytkownicy programu Mastercard Bezcenne Chwile będą mogli regularnie wspierać wybrane przez siebie organizacje charytatywne poprzez mikrodarowizny połączone z codziennymi płatnościami kartą Mastercard.

Visa: Visa – Oficjalny Partner Płatniczy i Technologiczny Igrzysk Olimpijskich oraz Paraolimpijskich Paryż 2024, we współpracy z eService zaprasza przedsiębiorców korzystających z usług eService, do wykorzystania szansy na wyjątkową przygodę. Do wygrania są wycieczki, podczas których będzie można poczuć emocje związane z Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2024. Łączna pula nagród wynosi 350 000 zł.

mBank: Ponad 3 mln zł na edukację matematyczną, 450 beneficjentów, 35 tys. uczestników dofinansowanych projektów – to tylko niektóre efekty działań mFundacji w 2023 roku. Od 2014 roku, zgodnie z przyjętą strategią „m jak matematyka”, fundacja przeznacza 100% statutowych środków na wspieranie edukacji matematycznej w Polsce. Przez ostatnią dekadę przeznaczyła na ten cel 27 mln zł. Gwiazdą ubiegłego roku stał się program przedszkolny „Rosnę z matematyką”, na który fundacja przeznaczyła ponad 1 mln zł.

XTB: Spółka i oraz Kanał Zero nawiązały współpracę. W ramach tej kooperacji jeden z największych fintechów będzie promowany w poszczególnych programach nowego projektu Krzysztofa Stanowskiego, będzie też zaangażowany w formaty edukacyjne związane z zarządzaniem finansami.

PKO BP: Jest partnerem hackathonu Degen Hack, który odbędzie się 17-18 lutego w Warszawie. Zadaniem uczestników będzie wypracowanie rozwiązań w oparciu o technologię blockchain, które można zastosować w praktyce w sektorze finansowym. Udział w wydarzeniu potwierdziło już ponad 200 osób, w tym programiści, którzy realizują międzynarodowe projekty oraz polskie firmy specjalizujące się w blockchain takie jak: Aleph Zero czy Golem Network. Łączna pula nagród to 45 000 USD.

PZU: Wprowadził do swojej oferty nowy produkt – PZU Pakiet na Życie i Zdrowie. To ubezpieczenie, które zapewnia wypłatę świadczenia dla bliskich w razie śmierci osoby ubezpieczonej, a także szereg świadczeń pieniężnych oraz usług medycznych i asisstance w razie ciężkiej choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Bank Pekao: Klienci mogą przystąpić do nowej edycji programu „Polecam Przekorzystnie”. Każdy klient za skuteczne polecenie jednej osoby, może otrzymać nagrodę w wysokości od 50 do 100 zł, w zależności od tego, jakie konto poleci. Obecna edycja programu potrwa do 15 maja 2024 r. Użytkownicy mogą rekomendować rachunki dla różnych grup klientów znajdujące się w ofercie banku: Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne dla Młodych, Konto Świat Premium oraz Konto Przekorzystne Biznes. Każdy klient banku może polecić konto maksymalnie 15 osobom i zyskać nawet 1500 zł. Nowy klient może otrzymać nagrodę za otwarcie konta w promocji dla nowych klientów.

Alior Bank: Firmy z sektora MŚP będą mogły skorzystać z gwarancji Biznesmax Plus i Ekomax, które Alior Bank zaproponuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Nowe rozwiązania finansowe mają pomóc przedsiębiorcom w realizacji innowacyjnych i ekologicznych projektów inwestycyjnych. Pojedyncza gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty kapitału kredytu, a jej maksymalna kwota może wynieść równowartość w złotych 2,5 mln euro. Bank wdroży je do swojej oferty dla firm już w marcu 2024 r.

ITCARD: Podpisał umowę o partnerstwie z Aurigą, globalnym dostawcą oprogramowania dla bankowości omnichannelowej i usług płatniczych. W ramach współpracy ITCARD wykorzysta oprogramowanie Auriga do zarządzania siecią swoich bankomatów od różnych dostawców, co umożliwi optymalizację kosztów operacyjnych i technologicznych, przy jednoczesnej poprawie dostępności systemów oraz skróceniu czasu wprowadzania na rynek nowych usług. Auriga w zeszłym roku weszła na polski rynek przejmując większość udziałów w firmie F1 Solutions, która obecnie przekształca się w Auriga Poland. Infoshare Startup Contest: Trwa nabór do konkursu, w którym udział wzięło dotąd ponad 4 tys. startupów. Tegoroczna edycja skierowana jest do startupów realizujących jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jury będzie oceniać kandydatów przede wszystkim ze względu na ich innowacyjność, ale również przez pryzmat ich pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca. Półfinaliści zostaną ogłoszeni do 10 kwietnia. Łączna pula nagród w konkursie to 30 tys. euro. Zwycięzców poznamy podczas konferencji Infoshare w maju. Spośród 20 najlepszych startupów wyłonionych w półfinałach Startup Contest, zostanie wybrany jeden, który zostanie zaproszony do uczestnictwa w VIII edycji InCredibles.

Ailleron: LiveBank jest sponsorem tegorocznego Finovate Europe w Londynie – wydarzenia kształtującego przyszłość technologii finansowych. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2024 r. w londyńskim hotelu Intercontinental O2 i będzie gromadzić wiodących przedstawicieli branży finansowej, innowatorów technologicznych oraz czołowych specjalistów ds. transformacji cyfrowej.

Mennica Polska, Visa: Pasażerowie komunikacji miejskiej we Wrocławiu zyskali nową opcję płatności za bilety. Z Visa Mobile skorzystają w ramach systemu obsługiwanego przez Mennicę Polską dokonując zakupu przez Portal Pasażera bądź aplikację URBANCARD.

Volkswagen Bank: Wdrożył kolejne funkcjonalności dla swoich klientów: płatności mobilne telefonem, zegarkiem i opaską, a także możliwość zdalnego otwierania rachunku dla osób indywidualnych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Źródło: ISBnews