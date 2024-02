Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 19-23 lutego.

RYNEK BANKOWY

Depozyty: Wartość depozytów ogółem na koniec stycznia br. wyniosła 1 885,2 mld zł, co oznacza spadek o 0,6% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 480 mld zł, tj. pozostały bez zmian w ujęciu procentowym m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Kredyty hipoteczne: Przy udziale firm z branży pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), zostało zaciągniętych 44,7 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 18,8 mld zł w IV kw. 2023 r., tj. wyższej o 95% kw/kw, wynika z badania ZPF „Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. IV kwartał 2023”. Kwota była o ponad 340% wyższa w porównaniu do tego samego okresu 2022 r.

Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 3,4% r/r w tym roku i o 4,1% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 0,5% w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku wartość kredytów hipotecznych w PLN wzrośnie o 5,2% w br. i o 5,6% w kolejnym roku (po wzroście o 1,3% w ub.r.).

Wakacje kredytowe: Projekt dotyczący m.in. tzw. wakacji kredytowych powróci na posiedzenie rady Ministrów „bardzo szybko”, po przeprowadzeniu analiz dotyczących „różnych dodatkowych scenariuszy”, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

Dywidendy: Banki mają większy potencjał do dzielenia się zyskiem, uważa minister finansów Andrzej Domański i zapowiada rozmowy na ten temat z ministrem aktywów państwowych.

RYNEK KAPITAŁOWY

Podatek ’Belki’: Ministerstwo Finansów planuje przedstawić wstępną koncepcję modyfikacji podatku Belki jeszcze w lutym, zapowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 291,72 mln zł w gotówce, podał ZUS.

GPW Benchmark: Planuje zaprzestanie opracowywania Indeksów WIGtech oraz WIG-ESG i rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie zmian w metodzie opracowywania innych indeksów giełdowych, podała spółka. Zwiększona zostanie częstotliwość publikacji indeksu mWIG40TR jako indeksu bazowego dla nowo powoływanych indeksów mWIGTRsh oraz mWIG40TRlv.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Rynek pożyczkowy: Firmy pożyczkowe udzieliły o 233,8% więcej pożyczek na kwotę wyższą o 101,9% r/r w styczniu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Łączne zadłużenie klientów w firmach pożyczkowych wyniosło 1,115 mld zł.

Rynek pożyczkowy: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) nałożył na siedmiu pożyczkodawców i pośredników kredytu konsumenckiego łącznie ponad 10 mln zł kar, podał urząd. Ukarane podmioty były zaangażowane w „rolowanie” pożyczek, czyli naprzemienne udzielanie konsumentom pożyczek celem spłaty pierwotnego zadłużenia.

Płatności: Faktury z odroczonym terminem płatności wystawia 86% podmiotów z sektora MŚP, zaś połowa mierzy się z opóźnieniami w płatnościach ze strony kontrahentów, wynika z badania Kaczmarski Group „2024 rok z perspektywy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”. 42% MŚP nie zamierza wprowadzać zmian w terminach płatności faktur. Skrócić okresy zapłaty na fakturach planuje 19%, a wydłużyć 15%.

Podatki: Prawie 75% gospodarstw domowych przekaże 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego (OPP), wynika z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2023 r. wsparcie w postaci 1,5% podatku PIT (za 2022 r.) przekazało OPP 12,7 mln podatników.

Oszczędności: Z myślą o sprecyzowanym celu oszczędza obecnie 43% Polaków, wynika z badania „Polaków portfel własny: oszczędny jak Polak” Santander Consumer Banku. Spośród tych osób najwięcej (41%) robi to z myślą o „czarnej godzinie”, a ponad jedna trzecia (38%) planuje przeznaczyć te pieniądze na zakup lub remont mieszkania albo domu. Wśród Polaków, którzy aktualnie oszczędzają na konkretny cel co czwarty (28%) przyznał, że w ciągu ostatniego roku zdarzyło mu się kilkukrotnie sięgnąć po oszczędności, aby pokryć bieżące wydatki.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Kruk: Grupa zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 256 mln zł w IV kw. 2023 r., a wstępna EBITDA gotówkowa Grupy wyniosła 484 mln zł, podała spółka prezentując wstępne szacunkowe dane.

BNP Paribas BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła, że BNP Paribas Bank Polska spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, jednak z uwagi na dobrą jakość kredytową stopa możliwej wypłaty dywidendy została podwyższona do 75%, podał bank.

Bank Pekao: Może mieć 5 mld zł zysku netto w 2024 roku, poinformował ISBnews.TV prezes Leszek Skiba.

Bank Pekao: Szacuje, że minimalny koszt wakacji kredytowych w br. będzie na poziomie 200-300 mln zł, a maksymalny – 800 mln zł, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Bank Pekao: Podpisał 3,3 tys. ugód w ramach oferowanych przez bank programu „Bezpieczna ugoda 2%”, zaś kolejne 2 tys. klientów wstępnie zaakceptowało tę ofertę, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Bank Pocztowy: Planuje zakończyć w tym kwartale realizację planu naprawy w obszarze kapitałowym, poinformował bank.

Bank Pocztowy: Odnotował 223,82 mln zł zysku netto w 2023 r. wobec 105,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Bank Pekao: Planuje wyemitować ok. 4 mld zł długu w celu zbudowania nadwyżki ponad minimalny poziom MREL w najbliższych latach, podał bank.

Bank Pekao: Spodziewa się pogorszenia marży odsetkowej w kolejnych kwartałach ze względu na efekt spadku stóp procentowych, podał bank.

mBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że mBank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

Bank Pekao: Jest na ścieżce realizacji celów strategii na rok 2024, ocenił prezes Leszek Skiba. Jeśli chodzi o ESG, miniony rok to dalsze zwiększenie zielonego finansowania do 7,2% portfela, podkreślił także.

ING Bank Śląski: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że ING Bank Śląski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

Alior Bank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) orzekła, że w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF ws. polityki dywidendowej i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Alior Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku za 2023 r., podał bank.

Bank Pekao: Zarząd postanowił zarekomendować przeznaczenie niepodzielonej części zysku netto za 2019 rok w wysokości 1 685,06 zł na dywidendę, jak również z zysku za 2023 r. w wysokości 6 718,13 mln zł kwotę 3 354,37 mln zł na dywidendę oraz 1 686,58 mln zł – na kapitał rezerwowy, jak również pozostawić jako niepodzieloną pozostałą część zysku w kwocie 1 677,18 mln zł, podał bank. Powyższa propozycja oznacza łączną wypłatę dywidendy w wysokości 5 039,42 mln zł, zaś proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 19,20 zł.

Bank Pekao: Odnotował 1 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 885 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Bank Pekao: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) orzekła, że w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF ws. polityki dywidendowej i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Bank Pekao spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku za 2023 r., podał bank.

Getin Holding: W wyniku zleconej przez Getin Holding aktualizacji testu na utratę wartości posiadanej inwestycji w spółkę zależną – Idea Bank Ukraina – wartość inwestycji na 31 grudnia 2023 r. uległa zwiększeniu z poziomu 7 038 tys. zł do poziomu 13 056 tys. zł, podała spółka. Zdecydowała też o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności handlowych od jednostki zależnej Idea Bank Ukraina w kwocie 913 tys. zł.

Santander Bank Polska: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła, że Santander Bank Polska w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku jednak ze względu z uwagi na dobrą jakość kredytową stopa dywidendy została podwyższona do 75%, podał bank

PKO BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

PKO BP: zdecydował o emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych („senior non preferred”) o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł i terminie wykupu 5 lat od dnia emisji, który został wyznaczony na 28 lutego 2024 r., podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży.

Santander Bank Polska: Zmienił program emisji obligacji, w wyniku łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy kwoty 10 mld zł, podczas gdy. poprzednia wartość programu emisji obligacji wynosiła 5 mld zł, podał bank. Bank informuje również o podjęciu wcześniejszego wykupu obligacji serii PLBZ00000325 i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje, tj. 3 800 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 1,9 mld zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ING: Proponuje klientom promocję na produkty emerytalne. Po spełnieniu warunków promocji, określonych w regulaminie, bank wypłaci premię w wysokości 150 zł na Otwarte Konto Oszczędnościowe klienta. Jeśli klient spełni warunki zarówno dla IKE oraz jednego z IKZE, otrzyma nagrodę na łączną kwotę 300 zł. Zapisy do promocji trwają do 17 maja 2024 r.

PayU: Klarna rozpoczęła współpracę z operatorem płatności internetowych PayU, podały spółki we wspólnym komunikacie. Początkowo partnerstwo między fintechami obejmie polski rynek, w dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie współpracy na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej

BGK: Fundusz Da Gama ASI zarządzany przez Vinci z grupy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainwestuje w spółkę do 10 mln euro w spółkę PID Polska, największego polskiego producenta detektorów rentgenowskich dla branży spożywczej, podał Fundusz.

Bank Pekao: Liczy, że współpraca z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, polegająca na umożliwieniu zbierania mil w lotniczym programie Miles & More, spotka się zainteresowaniem co najmniej kilkudziesięciu tysięcy nowych klientów, poinformował ISBnews.TV wiceprezes banku Paweł Strączyński.

PFR Ventures: Podpisało umowy z czterema polskimi funduszami venture capital, które inwestują w innowacyjne spółki w kraju oraz regionie CEE, w tym Inovo VC, Market One Capital i SMOK Ventures, podał Fundusz. Inwestor w ostatnim roku alokował do nich łącznie ponad 150 mln zł w ramach programu PFR VC Hub. Środki pochodzą z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwsze umowy podpisano pod koniec 2022 roku, a ostatnią na początku 2024 roku.

PKO Faktoring: Przeniósł 100% działalności do chmury publicznej Azure, podała spółka. W ciągu następnych dwóch lat spółka będzie pracować nad przeniesieniem infrastruktury PKO Faktoring z modelu IaaS (Infrastructure as a Service) do PaaS (Platform as a Service).

PKO BP: Trwały nośnik wdrożony przez PKO Bank Polski został wykorzystany 50 mln razy, co przyniosło oszczędności w wysokości 77 mln zł, podał bank.

VeloBank: Zaoferował nową edycję promocji Lokaty na Nowe Środki. Do połowy marca, bank oferuje nawet 5,6% w skali roku dla depozytów do 150 tys. zł na 3 miesiące. Popularny produkt oszczędnościowy VeloBanku klienci wybrali w minionym roku niemal 470 tys. razy.

PKO BP: Od 22 do 25 lutego na Tauron Arena w Krakowie odbędą się finałowe zawody z cyklu Cavaliada Tour 2023/ 2024. Będzie to jednocześnie finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Jeźdźcy powalczą o pulę nagród 239 tys. euro. Sponsorem Głównym wydarzenia jest PKO Bank Polski.

Nest Bank: Shoper nawiązał współpracę z Nest Bankiem. Dzięki temu klienci Shoper mogą skorzystać z oferty konta, limitu lub kredytu firmowego w Nest Banku. Dzięki założeniu konta firmowego w Nest! poprzez platformę Shoper przedsiębiorca może zyskać do 700 zł.

PKO BP: Zwyciężył w kategorii Efektywne działania well-being i work-life balance, w konkursie „Siła Przyciągania” organizowanym przez Puls Biznesu. Konkurs wyłania najciekawsze i najskuteczniejsze kampanie, inicjatywy i akcje, które powodują, że firma przyciąga i zatrzymuje najbardziej utalentowanych pracowników. Bank zdobył nagrodę za organizowany od kilku lat program wellbeingowy #FokusNaCiebie. Działania, które firma podejmuje pozwalają zadbać o dobrostan jej pracowników na wielu płaszczyznach i zachować równowagę między zdrowiem psychicznym i fizycznym.

BNP Paribas BP: 12 kwietnia 2024 r. rozpocznie się II etap migracji klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorców i rolników) z systemu bankowości internetowej Banku BNP Paribas GOonline Biznes do bankowości internetowej GOonline. Zmianie ulegnie także mobilna wersja bankowości – GOmobile Biznes zostanie zastąpiona aplikacją GOmobile. Bank z osobami objętymi migracją skontaktuje się przez bankowość elektroniczną. Od 15 kwietnia 2024 r. kolejni klienci biznesowi będą mogli się logować do systemu GOonline – tego samego, z jakiego korzystają klienci indywidualni.

Alior Bank: Wraz z Mastercard pozwala klientom banku wymieniać punkty z programu Bezcenne Chwile na wsparcie finansowe wybranych fundacji. Funkcjonalność jest dostępna zarówno na stronie internetowej programu, jak i w aplikacji mobilnej Alior Mobile. To odpowiedź na oczekiwania aż 85 proc. Klienci Alior Banku mogą wymieniać punkty na nagrody z różnych obszarów, takich jak film i kultura, kulinaria, muzyka, podróże czy sport. W grudniu dołączyła do nich nowa kategoria: dobroczynność. To sekcja, która pozwala klientom banku wybrać jedną z pięciu organizacji, której chcą przekazać swoje punkty. Można je wymienić na cegiełki o wartości 5 zł lub 20 zł.

