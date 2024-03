Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 26 lutego-1 marca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w styczniu br. 12,6 tys. kredytów (wzrost o 6,5% r/r) o łącznej wartości 1,46 mld zł (wzrost o 3,3% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Luka kredytowa: Za sprawą przeregulowania i nadmiernych obciążeń skumulowana luka kredytowa w polskim sektorze bankowym sięgnęła 400 mld zł, szacuje wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Włodzimierz Kiciński.

Wakacje kredytowe: Sektor bankowy jest skłonny przeznaczyć kwotę, jaką poniosłyby banki w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), zadeklarował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Wakacje kredytowe: Przeciwko kontynuowania w tym roku wakacji kredytowych opowiada się 72% bankowców, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Kredyty hipoteczne: Zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło w 43% placówek bankowych, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. W przypadku niemal jednej czwartek odnotowano wzrost.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,36 zł na koniec marca 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,16 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,59 zł.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 16% w lutym br. z 3% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wzrósł do 8% z poziomu 0%.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły 68 860 nowych kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 68,99% kw/kw i o 263,72% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 28,15 mld zł, co oznacza wzrost o 77,67% kw/kw i o 356,31% r/r. Wzrost akcji kredytowej to wynik działania rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”, w ramach którego w IV kwartale udzielono ponad 48 tysięcy kredytów hipotecznych na kwotę około 20,3 mld zł.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 45% w lutym br. z 33% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 50% z 45%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 7,3 pkt m/m do 17,7 pkt w lutym 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Wakacje kredytowe: W resorcie finansów analizowany jest scenariusz rozszerzenia liczby kredytobiorców uprawnionych do zawieszenia rat w ramach tzw. wakacji kredytowych, wynika z ustaleń Business Insider Polska.

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 3,8% więcej r/r kart kredytowych (50,6 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 3,2% r/r do 0,44 mld zł.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 115,4% więcej r/r kredytów ratalnych (1 209,3 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 48,3% r/r do 2,07 mld zł.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 14,7% więcej r/r kredytów gotówkowych (281,8 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 23,5% r/r do 6,44 mld zł.

Bezpieczny kredyt 2%: Wartość kredytów udzielonych w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” wyniosła w styczniu 2024 r. 6 051 mln zł i była wyższa niż w poprzednich miesiącach, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,299 mld zł w styczniu, co oznacza wzrost o 403,4% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 304,9% r/r do 25 tys.

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW Benchmark: Budimex zastąpi Asseco Poland w WIG20 od 15 marca

Obligacje skarbowe: Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na dwóch przetargach sprzedaży – 13 i 26 marca – obligacje skarbowe o łącznej wartości 10-18 mld zł, podał resort. Planowany jest jeden przetarg zamiany obligacji skarbowych.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 78,71 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Fundusze ETF: Fundusze ETF oparte na bitcoinie mogą zgromadzić do 100 mld USD aktywów do końca roku, uważa prezes Superfund TFI Paweł Karczewski. Zwraca uwagę, że aktualne napływy netto przekraczają 2 mld USD, a dwa największe ETF oparte na bitconie przekroczyły próg 3 mld USD aktywów w pierwszym miesiącu funkcjonowania. Po spodziewanym na ok. połowę kwietnia halving bitcoina (ograniczenie o połowę „podaży”) oczekuje wzrostu kursu bitcoina, a co za tym idzie i stóp zwrotu opartych o nią funduszy.

Złoto: Złoto w dalszym ciągu przyciąga uwagę inwestorów w naszym kraju. Swoje oszczędności postawiło na nie 13% Polaków. W grupie wiekowej 18-24 lata, takiej inwestycji dokonało 49% osób, wynika z badania firmy Tavex.

Cyberbezpieczeństwo: Od 1 czerwca 2024 r. banki, instytucje pożyczkowe, leasingodawcy, notariusze czy dostawcy usług telekomunikacyjnych będą zobowiązani do sprawdzenia numerów PESEL klientów w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Rejestr działa od połowy listopada minionego roku, w tym czasie (do 21.02) 2 003 500 numerów PESEL zostało zastrzeżonych, wskazuje Centralny Ośrodek Informatyki. Jak podał Związek Banków Polskich, w minionym roku próbowano wyłudzić 296 mln zł kredytów – posługując się cudzymi dokumentami. Takich prób oszustwa, które udało się udaremnić, było w sumie 9,7 tys. przypadków, co stanowi rekord przynajmniej od 2008 r.

Cyberbezpieczeństwo: W miarę postępu digitalizacji światowej gospodarki coraz większym wyzwaniem dla różnych sektorów, w tym bankowego, staje się cyberbezpieczeństwo. Według danych przytoczonych podczas panelu w czasie konferencji „Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem”, której partnerem strategicznym był Deloitte, w samym 2023 r. szacunkowe koszty cyberprzestępstw popełnionych na świecie wyniosły 8,15 bln USD. Obecnie większość ataków (około 60%) jest dokonywana przy wykorzystaniu metod socjotechnicznych takich jak phishing, vishing lub smishing polegających na wykorzystaniu fałszywych maili, telefonów lub smsów.

Środowisko regulacyjne: Środowisko wysokich stóp procentowych tworzy ich zdaniem idealny moment dla opracowania planu działań zmierzających do przygotowania branży finansowej na zmianę warunków, uznali uczestnicy konferencji „Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem”, której partnerem strategicznym był Deloitte. Eksperci podkreślili kluczową rolę regulatora, który odpowiada za przewidywalność i stabilność przepisów prawa. Podkreślono, że wyjaśnienie i ustabilizowanie kwestii takich jak reforma wskaźników przyniesie korzyści nie tylko samym bankom, ale również klientom. Dzięki temu będą oni mogli bowiem liczyć na lepsze warunki i niższe koszty kredytu. „Kluczowym obszarem działań, jakie powinny zostać podjęte, są inicjatywy zmierzające do zwiększenia stabilizacji i przewidywalności otoczenia, przede wszystkim w zakresie regulacji prawnych. Chociaż ścieżek dojścia do tego celu jest wiele, to istotne jest, aby wybrać jedną, której będziemy się trzymać. Osobnym zagadnieniem są obszary mające wpływ na sytuację sektora, takie jak kwestia podatku bankowego czy reforma wskaźników. Również i w przypadku tych kwestii najważniejsze jest wypracowanie trwałych i przewidywalnych rozwiązań” – powiedział Przemysław Szczygielski, lider usług dla sektora finansowego w Polsce, partner zarządzający działem Risk Advisory w Polsce i państwach bałtyckich, Deloitte.

Big techy i giełdy: Sukcesy niewielkiej grupy wielkich big techów na pewno mogą fascynować, ale coraz bardziej zwraca uwagę rozdźwięk między szeroko rozumianym światem nowych technologii a masą firm, których rozwój jest uzależniony i ograniczany przez niezbyt dobrą koniunkturę w niektórych regionach świata, np. w Europie, zwracają uwagę zarządzający Pekao TFI Łukasz Tokarski i Filip Lubka. „Zresztą obraz rynku amerykańskiego też jest w pewnym sensie wypaczony. Oto bowiem kapitalizacja, czyli wartość rynkowa spółek technologicznej 'Wspaniałej Siódemki’ lub 'Siedmiu Wspaniałych’ – po angielsku 'Magnificent Seven’ (Alphabet, czyli de facto Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) jest już wyższa niż łączna kapitalizacja rynków akcji: Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii i Meksyku – razem wziętych… To pokazuje, w jakich czasach żyjemy i działamy. Z jednej strony to na pewno ciekawe, ale i chyba jednak – przerażające. Tak zresztą jak to, że np. 21 lutego cały globalny rynek akcji zdawał się wstrzymywać oddech czy wspomniana Nvidia spełni bardzo wydawałoby się wyśrubowane oczekiwania co do dynamiki swojego rozwoju” – napisali zarządzający w „Pekao Tygodniku”.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Obrót bezgotówkowy: Do Programu Polska Bezgotówkowa do końca 2023 r. dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych, wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2023 r. blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo.

Wiedza finansowa: Według 21% badanych banków poziom wiedzy finansowej klientów banków jest słaby, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Niewypłacalności: Liczba niewypłacalności firm w Polsce, która wzrosła o 70% r/r do rekordowych 4 467 w 2023 r., nie powinna dalej rosnąć, ale nie najlepsza kondycja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nadal będzie oddziaływać na rynek, wynika z raportu Allianz Trade. W 2024 r. w Polsce liczba niewypłacalności powinna spaść o 10% do ok. 4 000, a w 2025 r. o 14% do 3 450.

Ograniczanie wydatków: 77% Polaków deklaruje, że unika niepotrzebnych wydatków, wynika z badania Santander Consumer Bank. Wśród osób, które zadeklarowały, że unikają niepotrzebnych wydatków dwie trzecie (66%) stara się kupować tylko te rzeczy, które są im potrzebne. Ponadto 36% odpowiedziało, że porównuje oferty w sklepach i wybiera tańsze.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank BNP Paribas BP: spodziewa, że nadal będzie musiał tworzyć rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, ale nie będą one jednak już tak duże jak ostatnio, zapowiedział prezes banku Przemysław Gdański

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,49 mln na 28 lutego 2024 r., co oznacza wzrost o 24% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 21 tys.

TUW PZUW: Do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przystąpiły Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor budowy pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju, podało towarzystwo.

BNP Paribas Bank Polska: Zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosek dotyczący podziału zysku netto za 2023 r. w wysokości 1 007 827 538,15 zł poprzez przeznaczenie 503 829 981,45 zł na kapitał rezerwowy oraz kwoty 503 997 556,70 zł na dywidendę, tj. 3,41 zł dywidendy na akcję, podał bank. Dniem dywidendy ma być 23 kwietnia 2024 r, dniem wypłaty – 10 maja 2024 r.

Bank BNP Paribas BP: Odnotował 1 012,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 441,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

mBank: Zarząd zgodnie z polityką dywidendy przyjętą na 2023 r. rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podał bank. Uzyskany w 2023 roku zysk netto mBanku w kwocie 29,32 mln zł przeznaczy na kapitał zapasowy, nie dokona też podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 401,76 mln zł.

mBank: Odnotował 24,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 702,69 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Kredyt Inkaso: Chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w I poł. br., zadeklarował wiceprezes Maciej Szymański.

Kredyt Inkaso: przygotowuje kolejny program emisji obligacji o wartości 120 mln zł i czeka na zaakceptowanie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, poinformował członek zarządu i CFO Mateusz Boguta. Spółka nie wyklucza również emisji w euro.

Bank Millennium: Odnotował 575,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1 014,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Kredyt Inkaso: Odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (październik-grudzień 2023) wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Pekao: Z aplikacji PeoPay zaczęło korzystać w ub.r. niemal 420 tys. nowych użytkowników – tym samym liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji mobilnej wzrosła o 18% r/r do ponad 2,8 mln na koniec 2023 r., podał Bank Pekao.

Alior Bank: Szacuje koszt przedłużenia wakacji kredytowych na 85-104 mln zł, poinformował wiceprezes Radomir Gibała.

Alior Bank: Poziom rezerw Alior Banku pokrywał 80,3% wartości brutto portfela kredytów denominowanych w walucie CHF na koniec 2023 r., podał bank.

Alior Bank: Spodziewa się, że koszty ryzyka Grupy będą na poziomie około 1% w 2024 r. wobec 0,98% w 2023 r., podał bank.

Alior Bank: Zarząd wyraża intencję wypłacenia dywidendy w wysokości 570 mln zł, z zysku wypracowanego w 2023 r., co zgodne jest z indywidualnymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącymi wypłaty dywidendy za 2023 r., podał bank.

Alior Bank: Odnotował 586,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 360,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Santander Bank Polska: Arkadiusz Przybył złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Santander Bank Polska, skuteczną od 1 kwietnia 2024 r., w związku z planowanym objęciem przez niego innej roli w ramach globalnej Grupy Banco Santander, podał bank.

PKO Bank Polski: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że kwota wypłaconej przez PKO Bank Polski zaliczki na poczet dywidendy, pochodząca z części zysku wypracowanego w roku 2022 przeznaczonego na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (w tym zaliczkowej), może nie pomniejszać kwoty dywidendy do 75% zysku za 2023 rok wskazanej w stanowisku KNF, podał bank.

PKO Bank Polski: Zakończył subskrypcję 2 000 sztuk 5-letnich obligacji „senior non preferred” (nieuprzywilejowane obligacje senioralne ) o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, a stopa redukcji wyniosła 55,1%, podał bank. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji to 4 458 sztuk.

Bank Handlowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że Bank Handlowy spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) odwołała ze składu zarządu PZU Beatę Kozłowską-Chyłę, która pełniła funkcję prezesa zarządu oraz Ernesta Bejdę, Małgorzatę Kot, Krzysztofa Kozłowskiego, Piotra Nowaka i Małgorzatę Sadurską, którzy pełnili funkcję członków zarządu, podał ubezpieczyciel. Uchwały o odwołaniach nie zawierały informacji o przyczynach odwołania oraz weszły w życie z chwilą podjęcia.

ERGO Hestia: Fitch określił rating siły finansowej (IFS) ERGO Hestii na poziomie AA z perspektywą stabilną. Jak podkreślają eksperci agencji, rating odzwierciedla siłę, jaką daje bycie częścią, a równocześnie spółką, o strategicznym znaczeniu dla wiodącego na świecie reasekuratora – Munich Re. Decydujące znaczenie mają także bardzo wysokie poziomy rentowności i wypłacalności, wiodąca pozycja rynkowa oraz niski poziom ryzyka inwestycyjnego ERGO Hestii.

XTB: Fintech rozpoczyna strategiczną współpracę z BlackRock. Obie marki będą działać w ramach promocji edukacji finansowej oraz popularyzacji ETF-ów. Pierwszym rynkiem, na którym oba podmioty rozpoczną współpracę, będzie Hiszpania.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Raiffeisen Digital Bank: Zaoferował w pełni cyfrowe finansowanie ratalne – pożyczkę dostępną u wybranych partnerów handlowych, podał bank. Jednocześnie ogłosił nawiązanie nowej współpracy z Alsen – największą w Polsce franczyzową siecią sklepów komputerowych i RTV/AGD.

Bank Pocztowy: Planuje zredukować emisję własną CO2 o 32% do 2026 r., a w perspektywie 2030 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych, podał bank.

PKO Bank Polski: Jest współorganizatorem konsorcjalnego kredytu inwestycyjnego z firmą z branży budowlanej Eko-Okna, podał bank. Udział PKO BP to ok. 418 mln zł.

Alior Bank: udostępnił w Alior Online nową funkcjonalność, za pośrednictwem której klienci indywidualni mogą założyć jednoosobową działalność gospodarczą razem z rachunkiem firmowym. Usługa jest dostępna dla osób indywidualnych, które: mają ukończone 18 lat, posiadają polskie obywatelstwo, posiadają dowód osobisty, nie mają zarejestrowanej firmy w CEIDG, posiadają potwierdzoną tożsamość w oddziale banku.

VeloBank: Przygotował ofertę Wymarzone Auto dla wszystkich osób, które chcą kupić samochód, ale dopiero stoją przed wyborem marki. W kilku krokach, można dostać finansowanie i w ciągu maksymalnie 60 dni zdecydować się na zakup wybranego modelu. Propozycja VeloBanku skierowana jest do osób fizycznych, a kwota kredytu może wynieść do 150 tys. zł. Bez znaczenia jest czy kupujemy nowe, czy używane auto.

Ceneo.pl: Udostępnia klientom nową formę płatności za zakupy: raty 5×0% od PayU. Użytkownicy platformy, kupując w ramach usługi Kup Teraz, mogą skorzystać z automatycznego rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%) przy transakcjach o wartości od 100 do 1 500 zł. W przypadku chęci skorzystania z rat na wyższą kwotę lub potrzeby rozłożenia należności na więcej rat, dostępne są raty z oprocentowaniem, które również obsługiwane są 100% online.

Bank Pekao: 7R: 7R Park Wrocław West II uzyskał właśnie łącznie 87 mln zł finansowania od Banku Pekao. 7R zastosował tam proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie operacyjnej emisji CO2 o ponad 50% w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowalnego. Jednocześnie, zielone rozwiązania pomogą w znacznej redukcji kosztów operacyjnych. W przyszłości, 7R Park Wrocław West II będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej w trakcie użytkowania. Według wyliczeń 7R, redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na 1 m2 rocznie spadnie o niemal 70% w stosunku do obowiązujących przepisów.

