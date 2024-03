Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 25-29 marca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w lutym br. 13,4 tys. kredytów (wzrost o 4,3% r/r) o łącznej wartości 1,81 mld zł (wzrost o 5,3% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Spory prawne: Banki rezygnują z dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ale nie rezygnują z kapitału, potwierdził prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Bankowość internetowa: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 43,05 mln na koniec IV kw. 2023 r. (co oznacza wzrost o 2,58% r/r i 0,64% kw/kw). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,67 mln (wzrost o 2,96% r/r i o 0,85% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,28 zł na koniec kwietnia 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 3,95 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,46 zł.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 21% w marcu br. z 16% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wzrósł odpowiednio do 9% z 8%.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 42% w marcu br. z 45% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 63% z 50%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 8 pkt m/m do 25,7 pkt w marcu 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Kredyty mieszkaniowe: Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w II kw. br., wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowy kredyt zastąpi m.in. program „Bezpieczny kredyt 2%”.

Elixir: W piątek, 29 marca, system Elixir będzie funkcjonować, jak w każdy inny dzień roboczy, podała KIR. Jednak przelewy, które zostaną zlecone po godzinie 16.00 tego dnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek, 2 kwietnia. W przypadku Euro Elixir – systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) – przerwa w działaniu obejmie piątek, 29 marca i poniedziałek, 1 kwietnia. Do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir. System działa w trybie ciągłym – 24/7/365, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Outsourcing: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przeprowadził przegląd zasad outsourcingu wdrożonych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, podał urząd. W wydanym stanowisku Urząd stwierdza, że zakłady powinny przeprowadzać okresową weryfikację wszystkich funkcji lub czynności realizowanych w ramach outsourcingu.

RYNEK KAPITAŁOWY

PPK: Wartość aktywów z zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przekroczyła 24 mld zł, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk.

Inwestorzy na GPW: Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 16% w 2023 r. (o 1 pkt proc. mniej r/r), podała giełda. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 65% obrotów na rynku głównym GPW (+1 pkt proc. r/r), osiągając histerycznie rekordowy wynik.

EBI: Przeznaczy ok. 3-3,5 mld euro na finansowanie transformacji energetycznej oraz zrównoważonego transportu w Polsce w 2024 roku, porównywalnie do poprzedniego roku, poinformowała ISBnews wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce Teresa Czerwińska.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 222,95 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Prognozy: Generalna sztuczna inteligencja okaże się game changerem, szczególnie w długim terminie, a choć Europa jest w uczestnictwie w tym nowym trendzie zapóźniona, z czasem także i ona z niego skorzysta – choćby jeśli chodzi o sektor handlowy, oceniał prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec podczas Debaty Eksperckiej ISBnews.

Prognozy: Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni będą nadal stopniowo zwiększać zaangażowanie na polskim rynku akcji przez najbliższe lata, co będzie miało najbardziej pozytywny wpływ na trendy na naszym rynku, oceniał prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec podczas Debaty Eksperckiej ISBnews.

Fitch Ratings: Zmienił perspektywę międzynarodowych długoterminowych ratingów Chorzowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na negatywną ze stabilnej i potwierdził IDR na poziomie BBB-. Rating w skali krajowej Chorzowa znajduje się na poziomie A(pol).

Fitch Ratings: Potwierdził długoterminowe ratingi Rybnika (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ oraz rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna. Rating w skali krajowej Opola został podniesiony do AA-(pol) z A+(pol), aby odzwierciedlić dobre wyniki finansowe miasta w porównaniu z krajową grupą porównawczą.

Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings; IDRs) dla Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB. Ratingi mają perspektywę Stabilną. Rating krajowy Częstochowy na poziomie AA-(pol) jest wyższą możliwą opcją w ramach skali ratingów krajowych Fitch dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie LT LC IDR BBB.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wydatki świąteczne: Przed nadchodzącymi świętami 76% Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen najczęściej kupowanych produktów, wynika z badania „Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte. Największa grupa (73%) zakłada, że podrożeją paliwa (wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do ostatniego badania), 72% uważa, że będziemy płacić więcej za domowe media, a 70% spodziewa się wyższych rachunków w restauracjach. Z kolei 65% prognozuje wzrost cen alkoholu.

Finansowanie MŚP: Firmy z sektora MŚP będą się najczęściej finansować leasingiem – taką deklarację składa 24% z nich, raty dla biznesu wybierze 18% , zaś na kredyt bankowy zdecyduje się 16%, wynika z badania „2024 rok z perspektywy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez Kaczmarski Group.

Wydatki 800+: Około połowa badanych wydaje otrzymywany transfer z programu 800+ na ubrania i żywność (46,7%), na kolejnym miejscu w hierarchii wydatków pochodzących z tego wsparcia znalazła się edukacja i zajęcia dodatkowe – 44,1%, wynika z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). 24,6% badanych deklaruje, że pieniądze z programu „Rodzina 800+” przeznacza na oszczędności i inwestycje.

Zaległości: Zadłużenie branży usług kosmetycznych i fryzjerskich w ciągu roku wzrosło o ponad 45 mln zł, czyli 42%, i na koniec stycznia wyniosło 153,7 mln zł, wynika z danych Rejestry Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK.

Wydatki świąteczne: Liczba osób, które planują wydać 501-1000 złotych na świąteczne zakupy wzrosła do 34% w 2024 r. wobec 20% ankietowanych w 2022 r.), wynika z badania Payback Opinion Poll. Tegoroczne budżety konsumentów przeznaczone na wielkanocne zakupy w dużym stopniu trafią do dyskontów, w których przedświąteczne zakupy spożywcze planuje 60% Polaków. O połowę mniejsza grupa odwiedzi w tym celu super- i hipermarkety.

ROZWÓJ BIZNESÓW

BNP Paribas BP: zawarł z International Finance Corporation transakcję sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów/pożyczek korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 2 180 mln zł według stanu na 31 grudnia 2023 r., podał bank. Głównym celem transakcji jest uwolnienie kapitału, który bank przeznaczy na finansowanie klimatycznych projektów.

Mentzen SA: W publicznej ofercie akcji Mentzen SA wzięło udział ponad 900 inwestorów, a popyt na akcje był 2,5-krotnie większy niż liczba oferowanych papierów, podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. Wynika z nich, że inwestorzy wpłacili 32 mln zł wobec wartości oferty 12,6 mln zł.

Ipopema Securities: Odnotowało 18,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Caspar Asset Management: Odnotował 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Osiągnął kolejny kamień milowy w swojej strategii rozwoju, jakim jest przekroczenie liczby 1 mln klientów korzystających z usług polskiej firmy. Dzięki nowym produktom i usługom fintech wierzy, że podwojenie tej liczby klientów będzie kwestią niezbyt długiego czasu, poinformował prezes XTB Omar Arnaout.

mBank: Szacuje, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w I kwartale 2024 r., wyniosły 1 058 mln zł, podał bank. mBank dodał, że szacowany wstępny wynik netto za I kwartał 2024 r. będzie dodatni.

Bank Pocztowy: Zarząd podjął decyzję o zakończeniu działań naprawczych dotyczących adekwatności kapitałowej, gdyż wdrożone w latach 2022-2023 mechanizmy pozwoliły podnieść miary kapitałowe do bezpiecznych poziomów, podał bank.

JR Holding ASI: Odnotowało 36,9 mln zł jednostkowej straty netto w 2023 r. wobec 98,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PFR: Rada nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) podjęła decyzję o przedłużeniu do 12 kwietnia (z 5 kwietnia) okresu trwania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: prezesa zarządu trzeciej kadencji, wiceprezesa zarządu właściwego dla obszaru programów rozwojowych PFR trzeciej kadencji, wiceprezesa zarządu właściwego dla obszaru inwestycji PFR trzeciej kadencji, wiceprezesa zarządu właściwego dla obszaru finansów i rozwoju PFR trzeciej kadencji, podał PFR.

Kredobank: Przedstawiciele KredoBanku, będącego częścią grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali aneks do umowy, który zapewnia dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy. To 10 mln euro, które będą mogli otrzymać ukraińscy przedsiębiorcy – przede wszystkim ci prowadzący działalność blisko obszarów, na których trwają walki, podał PKO Bank Polski.

XTB: Odnotowało 791,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 766,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mBank: Rada nadzorcza powołała w skład zarządu banku siedem osób, w tym prezesa Cezarego Stypułkowskiego na kadencję rozpoczynającą się 28 marca 2024 r., przy czym będzie on pełnił swoją funkcję do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe mBanku za rok obrotowy 2024, podała spółka.

Kruk: Odnotował 983,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 804,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powołała w skład zarządu PZU S.A. Artura Olecha, powierzając mu funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF); do czasu uzyskania zgody powierzyła Olechowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy, podał ubezpieczyciel.

Kredyt Inkaso: Uplasowało emisję obligacji korporacyjnych o wartości 4 999 900 euro, przy stopie redukcji 15,4%, podała spółka.

GPW: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja.

MCI: Planuje ponad 500 mln zł nowych inwestycji rocznie, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Zakłada, że wyjścia z inwestycji powinny przynieść 3-4 mld zł w latach 2024-2028.

Getin Noble Bank: Syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek chce rozliczyć się z klientami banku z kaucji wpłacanych przez nich przy podpisywaniu umowy kredytowej, podał syndyk. Kubiczek uważa, że to sprawiedliwe i zgodne z prawem upadłościowym rozwiązanie w stosunku do klientów, którzy na bieżąco regulują swoje zobowiązania wobec banku.

Kruk: Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2023 r. w wysokości 18 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Warta: Spółki Warty zanotowały łącznie 906 mln zł zysku netto i 756 mln zł wyniku technicznego w 2023 r., podał ubezpieczyciel. W sumie w obu towarzystwach obie spółki Warty osiągnęły w 2023 r. łącznie ponad 10,7 mld zł składki przypisanej brutto (+16,7% r/r).

MCI Capital: Liczy na finalizację 2-4 projektów inwestycyjnych w okresie najbliższych dwóch kwartałów spośród łącznie 10 aktywnych projektów w pipeline, poinformowała ISBtech wiceprezes Ewa Ogryczak.

MCI Capital: Planuje zarekomendować zastosowanie modelu dystrybucji środków polegającego na umożliwieniu sprzedaży przez akcjonariuszy akcji spółki o łącznej wartości do 2% kapitałów własnych MCI (ok. 40 mln zł) do podmiotu z Grupy, poinformowała ISBtech wiceprezes Ewa Ogryczak. W przypadku braku zainteresowania nabyciem akcji przez podmiot z Grupy MCI albo zaistnienia sytuacji rynkowej, która nie będzie sprzyjała realizacji tego modelu dystrybucji, zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości do 2% kapitałów własnych MCI.

MCI Capital: Odnotowało 164,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 143,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skarbiec Holding: Odnotował 107 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-grudzień 2023) wobec 7,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Bank Pekao: Zarząd podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji kwalifikowalnych pod MREL (ang. senior non-preferred, SNP) o łącznej planowanej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, podał bank. Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji to marzec 2024 r. dodano.

MCI Capital ASI: Rada nadzorcza powołała Pawła Borysa – obecnego prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ze skutkiem od 8 kwietnia 2024 r., podała spółka. Jednocześnie z tą samą datą rada nadzorcza MCI Capital TFI powołała Pawła Borysa na funkcję prezesa zarządu MCI Capital TFI oraz Tomasza Czechowicza na funkcję wiceprezesa zarządu.

Bank Pekao: Zawarł umowę z największym południowokoreańskim bankiem KB Kookmin Bank przewidującą, że w Pekao powstanie dedykowany dla klientów koreańskich Korea Desk, wyspecjalizowany w obsłudze koreańskich firm działających w Polsce i zamierzających wejść na nasz rynek, podał bank. To rozwinięcie ramowego porozumienia obydwu instytucji z 2022 roku.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o przyjęciu rekomendacji Komitetu Wdrożenia Systemu GPW WATS dotyczącej przesunięcia terminu produkcyjnego uruchomienia nowego systemu transakcyjnego Giełdy na przełom III i IV kwartału 2025 r., podała GPW.

PKO BP: Rada nadzorcza powołała Szymona Miderę na stanowisko wiceprezesa zarządu i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. Jednocześnie rada zdecydowała o powołaniu Midery na stanowisko prezesa banku pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego, podał bank. Rada powołała również Krzysztofa Dreslera, Ludmiłę Falak-Cyniak i Piotra Mazura na stanowiska wiceprezesów.

PZU: TUW Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych należący do Grupy PZU, zebrał w 2023 roku 1 160,79 mln zł składki, czyli o 11,2% więcej niż rok wcześniej, podała spółka.

Quercus TFI: NWZ zdecyduje 17 kwietnia o buy-backu po max. 9,5 zł/szt lub 0,53 zł dywidendy/akcję

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ZBP: DataWalk zawarł umowę ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), której przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk, podała spółka. Projekt dotyczy wykorzystania oprogramowania DataWalk do zastosowań związanych z szeroko pojętą analityką, w tym przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Vinci HiTech: SP Tech Solutions pozyskał od funduszu Vinci HiTech 12 mln zł w ramach kolejnej rundy finansowania, podała spółka. Kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój technologii i poszerzenie jej funkcjonalności, a także ekspansję w kierunku międzynarodowych rynków.

EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Ministerstwo Finansów podpisały umowę, na mocy której EBI udzielił finansowania 600 mln euro dla Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzmocnienia polskiej gospodarki, podał bank. Inwestycje finansowane z tych funduszy mają na celu pobudzenie rozwoju cyfrowego i gospodarczego. Uzupełnią środki pochodzące z dotacji Unii Europejskiej.

Savills: Rozszerzył działalność Operational Capital Markets (OCM) o Polskę – będzie świadczyć usługi doradcze dla inwestorów, deweloperów i zarządców we wszystkich sektorach nieruchomości wymagających istotnego zaangażowania operacyjnego, podała firma.

Grupa InPost: Nawiązała współpracę z Mastercard i Visa w ramach nowej usługi InPost Pay, podała spółka.

EBI: Polski rząd liczy na zwiększenie zakresu i skali współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i liczy w szczególności na wsparcie w finansowaniu w zakresie obrony i bezpieczeństwa, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

BGK: Podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI),która umożliwi wprowadzenie do oferty banku gwarancji z programu InvestEU, podał BGK. Dzięki tej umowie, może zostać wykreowanych 3 mld zł kredytu.

Bank Pekao: Otworzył dwie pierwsze placówki bankowości prywatnej w nowym formacie. W Warszawie i Łodzi klienci mogą korzystać z nowoczesnych, a zarazem eleganckich przestrzeni z elementami wystroju projektantów nurtu modernistycznego. Klienci bankowości prywatnej Pekao z pewnością dostrzegą też zmianę tła w aplikacji mobilnej PeoPay, w której udostępniona została praca autorstwa Ady Zielińskiej – uznanej graficzki i ilustratorki młodego pokolenia. Nowe placówki bankowości prywatnej będą sukcesywnie otwierane w największych polskich miastach. Pierwsze z nich znajdują się w Warszawie przy ulicy Żubra 1 oraz w Łodzi przy ulicy Piłsudskiego 24.

mBank: Panattoni uzyskał finansowanie na realizację nowej inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Kredytu w wysokości 20 mln euro udzielił mBank. Panattoni Park Szczecin V osiągnie 30 000 m2, z czego blisko 1/3 wynajął klient z branży horeca.

PKO BP: Bank został laureatem Celent Model Bank Awards w kategorii wzmacniania pozycji klienta (Empowering the Customer). Jury przyznało bankowi nagrodę za dwa projekty: PKO Płacę później i Platformę usług dodatkowych (VAS – Value Added Services Platform). Nagrodzone usługi zapewniają klientom PKO Banku Polskiego większą elastyczność i więcej możliwości skorzystania z wielu usług w jednym miejscu.

Alior Bank: Wprowadza inicjatywę „Czwartki z Rozwojem”. Od kwietnia br., w każdy czwartek w godzinach 9-11 bankierzy i dyrektorzy oddziałów będą mieli czas na podnoszenie swoich kompetencji, aktualizację wiedzy o ofercie banku i udział w szkoleniach. W tym czasie placówki będą zamknięte dla klientów.

BNP Paribas BP: Jest partnerem projektu Raport Mapa Polskiego Systemu Technologicznego. Pokazuje on, że choć polski ekosystem startupów i venture capital znacznie się rozwinął, nadal ma wiele do nadrobienia względem najlepszych pod tym względem krajów Europy. Bank stworzył pakiet usług skierowany do innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wykorzystuje ich potencjał w swojej działalności. Obecnie ma pod opieką ponad 200 młodych firm. Dotychczasowe najciekawsze współprace realizował z takimi podmiotami, jak NuDelta, Booksy, Envirly czy Autenti.

PZU: Zaprezentowało nową ofertę w IKE Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU. IKE w DFE PZU stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE PZU) dla oszczędzających na emeryturę w trzecim filarze (obok działającego od 2012 roku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE). Zaletą IKE jest możliwość długofalowego i elastycznego oszczędzania pieniędzy zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków po osiągnięciu 60 roku życia. Maksymalny limit rocznych wpłat na IKE ustalany jest corocznie – w 2024 roku wynosi 23 472 zł.

Źródło: ISBnews