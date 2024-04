Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 8-12 kwietnia.

RYNEK BANKOWY

Reforma wskaźników referencyjnych: WIBOR może być potencjalnie zastąpiony innym wskaźnikiem niż WIRON, analizie pod tym kątem zostaną poddane co najmniej dwa inne wskaźniki, ale żadne decyzje nie są przesądzone, poinformował ISBnews prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek, pełniący także funkcje przewodniczącego Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Komitet rozpoczął właśnie przegląd wskaźników, którego efekty mogą być znane na przełomie maja i czerwca br.

FWK: Stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 1 301,34 mln zł na dzień 31 marca 2024 roku, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wcześniej bank informował, że na koniec grudnia 2023 r. stan wolnych środków Funduszu wynosił 1 315,7 mln zł; na koniec marca 2023 r. było to odpowiednio: 1 370,27 mln zł.

Reforma wskaźników referencyjnych: Ministerstwo Finansów zwróciło się do Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej (NGR) z prośbą o ponowne przeprowadzenie przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR-u, biorąc pod uwagę zarówno WIRON, jak i inne możliwe wskaźniki, podał resort.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 195,05 mln transakcji o łącznej wartości 747,96 mld zł w marcu br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 3% i wzrost wartości o 3% r/r, podała Izba.

Kredyt na Start: Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości, zapowiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Kredyt na Start: Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku, wynika z projektu przekazanego do konsultacji. Koszt proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa wyniesie w br. – 350 mln zł., w 2025 r. – 1 723 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat – 21 539 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

M&A: Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w I kw. br. wyniosła 95, tj. tyle samo, co rok wcześniej, wynika z raportu „M&A Index Poland”, przygotowywanego przez Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym dominowały sektory Media/IT/Telecom (20%), przemysł (13%) oraz healthcare (12%).

Bancassurance: Składka przypisana brutto w kanale bancassurance zwiększyła się o 5,3% r/r do 5,97 mld zł w 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia firm: Suma ubezpieczonych obrotów firm zwiększyła się o 10% r/r do 911,31 mld zł w 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Ubezpieczone obroty krajowe wyniosły 701,44 mld zł, a eksportowe – 209,87 mld zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy rynkowe: Na rynku złota w ciągu kilku miesięcy może pojawić się znaczący popyt ze strony inwestorów finansowych, ze względu na rozpoczynające się cykle obniżek stóp na rynkach bazowych, co prawdopodobnie przełoży się na kolejne fale zwyżek ceny tego kruszcu, ocenia w rozmowie z ISBnews zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adam Czorniej.

Prognozy rynkowe: Obecny układ czynników gospodarczych i geopolitycznych sprawia, że cena baryłki ropy Brent powinna utrzymać się w przedziale 90-100 USD do końca tego roku, z ewentualnymi tymczasowymi wzrostami nieco powyżej 100 USD latem, ocenia w rozmowie z ISBnews zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adam Czorniej.

Prognozy rynkowe: W obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej surowce stają się tą klasą aktywów, która potencjalnie może generować najlepsze stopy zwrotu w nadchodzącym czasie, ocenia w rozmowie z ISBnews zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adam Czorniej.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba domen phishingowych zgłoszonych do zablokowania przez CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzrosła do 30 140 w 2023 r. z 17 200 w 2022 r., podała Komisja.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 41,84 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Prognozy rynkowe: Wolniejsze tempo spadku inflacji przy relatywnie dobrym otoczeniu gospodarczym może utrzymać pozytywne nastawienie do spółek cyklicznych, jednak w długim terminie to spółki technologiczne, w tym nastawione na AI, powinny generować wyższą poprawę wyników finansowych, ocenia zarządzający funduszami akcyjnymi w TFI Allianz Polska Bartosz Pawlak, CFA.

Prognozy rynkowe: Hossę na polskim rynku akcji mógłby napędzić wzrost zysków banków, uważa prezes VIC/C-Quadrat TFI Michał Szymański.

OFE: Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca marca 2021 r. do końca marca 2024 r. wyniosła 51,479%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Rynek długu: Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy dokonywanych w kwietniu wynosi – według stanu na koniec marca br. – 25,9 mld zł, natomiast do końca roku będzie to 113,7 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

Prognozy rynkowe: Wycenowo, krajowy rynek akcji znajduje się na poziomie nieznacznie powyżej swoich historycznych średnich. Niemniej, relatywne wyceny spółek pozostają bardzo atrakcyjne na tle światowych rynków akcji. Główne argumenty za kontynuacją wzrostów pozostają bez zmian – są to solidne fundamenty makroekonomiczne Polski na 2024 rok oraz możliwy napływ kapitału na krajowy rynek akcji, oceniają eksperci VIG/C-Quadrat TFI.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Zadłużenie branży HoReCa wynosi ponad 352 mln zł, zaś 84% tej sumy przypada na gastronomię (restauracje, kawiarnie, puby, firmy cateringowe etc.), a 16%, stanowią długi obiektów noclegowych (hoteli, hosteli, pensjonatów), wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Co 8. restauracja jest wpisana do rejestru KRD.

Zaległości: Podmioty oferujące w detalu żywność, napoje i wyroby tytoniowe miały na koniec lutego br. 884 mln zł nieopłaconych zobowiązań, wynika z danych BIG InfoMonitor i bazy BIK. Gros zadłużenia pochodzi z firm prowadzących sklepy mięsne oraz owocowo-warzywne.

Wierzytelności: Nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych przez należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) firmy windykacyjne wyniosła 169,6 mld zł na koniec IV kw. 2023 r., czyli o 8,4% więcej niż rok wcześniej, podał ZPF w raporcie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”. Wartość wskaźnika Barometru Rynku Wierzytelności wzrosła o 6 pkt kw/kw do 71,6 pkt.

Zaległości: Zaległości konsumentów wynoszą obecnie 44,2 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Średnie zadłużenie przypadające na osobę sięga 20,6 tys. zł. Najmocniej obarczeni niezapłaconymi rachunkami są konsumenci, którzy mają 36-65 lat. Ich konto obciąża 34,6 mld zł nieuregulowanych zobowiązań. Drugą pod względem problemów finansowych grupą wiekową są osoby do 35. r.ż., które mają do spłaty 5,4 mld zł, a trzecią – seniorzy powyżej 65 lat z kwotą 4,3 mld zł.

Płatności bezgotówkowe: W 2023 r. za pomocą płatności mobilnych zrealizowano łącznie 23% wszystkich transakcji na terminalach wobec 14% w 2022 r. Korzystanie z mobilnych aplikacji bankowych zadeklarowało 60% dorosłych Polaków – to dwukrotnie więcej niż w 2018 r., wynika z badania „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce: badanie konsumenckie” Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dominującą pozycję w kategorii płatności mobilnych odgrywa technologia NFC – przy jej wykorzystaniu zrealizowano 71% wszystkich płatności mobilnych na terminalach. W 2023 r. po cyfrowe formy płatności klienci sięgali najczęściej w: sklepach z obuwiem i odzieżą (70%); sklepach wielkopowierzchniowych, czyli supermarketach i hipermarketach (69%); księgarniach, kioskach, sklepach papierniczych (65%); drogeriach, aptekach oraz na stacjach paliw (64%). Z kolei gotówką najczęściej płacono za usługi realizowane w domu (60%), u fryzjera oraz za naprawy (56%), w warsztatach i salonach samochodowych (52%). Ponad 65% wszystkich transakcji detalicznych w sklepach i punktach usługowych w Polsce realizowanych jest bezgotówkowo, co oznacza, że w 2023 r. udział gotówki w liczbie transakcji detalicznych spadł o 3 pkt proc. do 35%.

ROZWÓJ BIZNESÓW

XTB: Akcjonariusze upoważnili XTB zarząd do skupu akcji 215 tys. akcji własnych po cenie nie niższej niż 30 zł i nie wyższej niż 70 zł na potrzeby programu motywacyjnego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Na ten cel utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 7,75 mln zł.

BGK: Paweł Nierada został odwołany z funkcji pierwszego wiceprezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank.

Grupa Best: Zainwestowała 53 mln zł (+88% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 265,9 mln zł (+14% r/r) w I kw. 2024 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę wyniosły w I kwartale br. 112 mln zł.

PKO BP: Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała na stanowiska wiceprezesów zarządu Marka Radzikowskiego oraz Mariusza Zarzyckiego z dniem 22 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, podał bank. Rada nadzorcza podjęła również uchwałę o zakończeniu 21 kwietnia 2024 r. delegowania Macieja Cieślukowskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku.

ING Bank Śląski: Zwyczajne walne zgromadzenie ING Banku Śląskiego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 33,35 zł na akcję, podał bank. Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej nowych członków.

ING Bank Śląski: Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zdecydowała o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko prezesa zarządu, podał bank. Decyzja ta została podjęta w związku z wygaśnięciem w 2025 roku mandatu Brunona Bartkiewicza, po zakończeniu jego obecnej kadencji na stanowisku prezesa zarządu. Brunon Bartkiewicz sprawuje tę funkcję od 2016 roku, natomiast z bankiem jest związany z ING od ponad 30 lat.

PKO BP: Moody’s Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi depozytów PKO Banku Polskiego na poziomie A2 oraz perspektywę stabilną, podała agencja.

ING Bank Śląski: Moody’s Ratings potwierdził długoterminowe ratingi depozytów ING Banku Śląskiego na poziomie A2 oraz stabilną perspektywę, podała agencja.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie analizować opłaty giełdowe i chce wprowadzić zmiany w tym zakresie, które będą prowadzić do wzrostu płynności, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski. Zapowiedział przedstawienie propozycji w tym zakresie w ciągu kilku miesięcy.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje oddanie systemu WATS do testów od lipca, poinformował CFO Adam Młodkowski. Zarząd giełdy powiększony o nowego członka ds. IT zaprezentuje strategię pokazującą, w jakim ostatecznie zakresie system zostanie wykorzystany.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce zwiększać powtarzalne przychody, w tym poprzez transakcje M&A na krajowym rynku, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) musi pracować nad ograniczeniem wydatków opex, poinformował CFO Adam Młodkowski.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje aktualizację strategii w ciągu kilku miesięcy, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.

GPW: Nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski liczy na przyspieszenie wzrostu giełdy poprzez selektywne transakcje M&A, gdzie będzie się skupiać na rynku polskim. Zapowiedział także kontynuację „atrakcyjnej polityki dywidendowej”.

GPW: Nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski liczy, że sytuacja geopolityczna pozwoli na przyciągnięcie na warszawską giełdę więcej transakcji IPOw tym roku.

GPW: Nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski zadeklarował, że jego priorytetem na nadchodzący rok i nową kadencję są: zwiększenie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu firm w Polsce, przyciągnięcie nowych emitentów i inwestorów oraz rozwój misji edukacyjnej GPW.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 156 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 144,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MCI Capital: Wartość aktywów brutto należącego do MCI Capital ASI funduszu MCI.PrivateVentures FIZ wyniosła 2,73 mld zł na 31 marca 2024 r., podała spółka. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio: 2,37 mld zł i 0,36 mld zł.

Grupa Kruk: Zainwestowała 335 mln zł (-36% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2 216 mln zł (-22% r/r) w I kw. 2024 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w I kwartale br. 856 mln zł (+18% r/r).

mBank: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył dla mBanku poziom MRELtrea w wysokości 15,36% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko i poziom MREtem na 5,91%, podał bank. Na 9 kwietnia 2024 r. bank spełnia wszystkie przedmiotowe wymogi MREL, podano także.

Bank Millennium: Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank Millennium, utworzonych w I kwartale 2024 r. wynosi 507 mln zł, podał bank. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy) szacowana jest na 41 mln zł. Bank spodziewa się dodatniego wyniku finansowego za I kw. br., podano także.

PragmaGO: Wraz z Polskie ePłatności wprowadziły wspólną usługę finansową dla przedsiębiorców – faktoring, podały spółki.

Getin Holding: Narodowy Bank Ukrainy zdecydował o utrzymaniu zakazu wykonywania praw głosu w Idea Bank Ukraina, podała spółka.

Uniqa TFI: Z początkiem kwietnia do zarządu dołączył Jan Matuszewski, gdzie odpowiada za zarządzanie ryzykiem. Jednocześnie objął funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w spółkach ubezpieczeniowych Uniqa. Stanowiska objął po Pawle Dygasie, który z początkiem kwietnia awansował do centrali w Wiedniu, gdzie odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem w całej Grupie Uniqa.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Grupa Maspex podpisały umowę finansowania w wysokości 42 mln euro na modernizację zakładów produkcyjnych Grupy, podał bank. Inwestycje będą obejmować m.in. panele fotowoltaiczne, zwiększenie efektywności energetycznej produkcji oraz oczyszczalnię ścieków.

PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO PKO Banku Polskiego przekroczyła 8 mln, podał bank. Od momentu uruchomienia użytkownicy logowali się do niej ponad 9,3 mld razy, wykonali 2,8 mld transakcji na łączną kwotę 778 mld zł.

Bank Pekao: Udostępnił od dziś możliwość składania wniosków o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją UE dedykowany dla sektora MŚP finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, podał bank. Dofinansowanie może sięgnąć 80%.

e-commerce: Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), podało Ministerstwo Finansów (MF). Ustawa nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

InPost Pay: Z usługi płatniczej InPost Pay korzysta 1 mln użytkowników, podał InPost.

Bank Pekao: Pełnił funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń oraz jest największym polskim kredytodawcą przy opiewającej na łącznie 1,35 mld zł umowie kredytu konsorcjalnego dla firmy Atman – czołowego gracza na rynku w segmencie centrów danych i kolokacji serwerów.

GPW Benchmark: Rozpoczęła publikację nowego indeksu regionalnego GPWB-CENTR, który obejmuje swoim portfelem spółki z giełd w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu, podała spółka. GPWB-CENTR jest pierwszym indeksem publikowanym przez GPW Benchmark w formule dochodowej netto.

BGK: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę na wsparcie zielonych inwestycji w miastach z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – samorządy będą mogły sięgnąć po blisko 40 mld zł na „zazielenianie” terenów miejskich, podał resort.

Bank Pekao: Wprowadził do oferty kredyt mieszkaniowy z niską marżą od 1,79% na zakup i/lub remont mieszkania lub domu, konsolidację lub refinansowanie, podał bank. Okres kredytowania może zostać wydłużony nawet do 35 lat, z finansowaniem do 90% wartości lokalu mieszkalnego.

zondacrypto: Wywodząca się z Polski giełda kryptowalut bierze udział w prestiżowym Paris Blockchain Week w stolicy Francji. Odbywające się w dniach 9-11 kwietnia w Paryżu wydarzenie gromadzi największych ekspertów z branż blockchainu, Web3 i kryptowalut, zondacrypto jest też jednym ze sponsorów PBW.

Mastercard: Udostępnił nowe narzędzie GdzieJakiBiznes, stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach – zarówno tych doświadczonych, szukających lokalizacji do ekspansji, jak i takich, którzy chcą znaleźć odpowiednie miejsce na otwarcie swojego pierwszego biznesu. GdzieJakiBiznes stworzony został w oparciu o zanonimizowane dane o trendach zakupowych od Mastercard oraz dodatkowe informacje dostarczone przez partnerów programu, takie jak zagęszczenie ruchu czy poziom natężenia hałasu w danej lokalizacji. Dostęp do tych danych i analiz zarezerwowany był dotychczas dla dużych firm i korporacji. Teraz, bez dodatkowych opłat, skorzystać z nich mogą wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy.

PZU: „Bezpieczna przyszłość na horyzoncie” – pod takim hasłem do oferty PZU dołączyło nowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premiami PZU Perspektywa na Przyszłość. Ubezpieczenie PZU Perspektywa na Przyszłość jest dostępne w dwóch wariantach, które różnią się od siebie m.in. możliwym okresem ubezpieczenia, rodzajami premii i sposobem lokowania powierzonych pieniędzy na zabezpieczenie wypłat przyszłych świadczeń. Niezależnie od wybranego wariantu, klient może rozszerzyć ochronę o umowy dodatkowe, które zapewnią wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach życiowych, takich jak np. ciężka choroba czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. W ramach jednej polisy można objąć ochroną siebie, dzieci oraz małżonka albo partnera.

BGK: Emisja obligacji BGK denominowana w jenie i przeprowadzona w maju 2023 r. została po raz kolejny wyróżniona na japońskim rynku. Tym razem „Capital Eye” – magazyn rynków kapitałowych – przyznał emisji BGK wyróżnienie Best Deal 2023 w kategorii Emitent Zagraniczny. Autorzy wyróżnienia podkreślają, iż emisja obligacji miała na celu pozyskanie środków na wsparcie dla ukraińskich uchodźców przebywających na terytorium Polski. Struktura emisji, przewidująca m.in. gwarancję Japan Bank for International Cooperation, pozwoliła zrealizować transakcję na kwotę blisko 100 mld JPY w sytuacji ryzyka geopolitycznego związanego z toczącą się wojną w kraju bezpośrednio sąsiadującym z Polską. Przed szczytem G7 w Hiroszimie transakcja stała się symbolem wsparcia dla Ukrainy w kraju i na arenie międzynarodowej. Emisja została także objęta gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Była to pierwsza emisja BGK denominowana w jenach japońskich i największa emisja 10-letnich papierów dłużnych w jenach w 2023 roku przeprowadzona na rynku japońskim przez zagranicznego emitenta.

Bank Pekao: Klienci, którzy w 2023 roku zdecydowali się oszczędzać z Pekao na pierwsze mieszkanie, zyskali na Koncie Mieszkaniowym konkurencyjne oprocentowanie (do 5,5% w skali roku na 6 miesięcy), a także premię, która zgodnie z informacjami Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 15% za ubiegły rok.

Alior Bank: Udostępnił nową funkcjonalność w ramach limitu kredytowego Alior Pay. Dzięki opcji „Doładuj Konto” klienci mogą bezpłatnie zasilić swoje konto bankowe w Alior Banku pieniędzmi z limitu kredytowego Alior Pay. Ze środków tych można korzystać przez 30 dni za darmo.

VeloBank: Udostępnił swoim klientom ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC Link4. Proces zawierania umowy można zrealizować w pełni zdalnie, bez potrzeby przepisywania danych z dowodu rejestracyjnego. Osoby zdecydowane na skorzystanie z propozycji zawarcia ubezpieczenia OC lub OC/AC za pośrednictwem banku, zyskają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 10-proc. zniżkę od ceny podstawowej.

Bank Pekao: wdrożył nowy produkt – Skarbonki, ułatwiające regularne oszczędzanie w aplikacji PeoPay. Z nowej propozycji mogą skorzystać posiadacze rachunku osobistego i konta oszczędnościowego z dostępem do bankowości internetowej Pekao24 lub bankowości mobilnej PeoPay. Skarbonki można otworzyć na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 10 lat. Jednocześnie do jednego konta oszczędnościowego klienci mogą założyć aż 10 Skarbonek. Opłata za otwarcie Skarbonki, jej prowadzenie oraz realizowane przelewy wynosi 0 zł. Ponadto klienci, którzy otworzą Skarbonki do 13 czerwca br., otrzymają na 3 pierwszych Skarbonkach promocyjne oprocentowanie – 3% w skali roku do 3 000 zł, przez 3 miesiące od otwarcia (92 dni).

Nest Bank: Jako pierwszy bank w Polsce udostępnił w swojej aplikacji mobilnej pilotażową wersję AI asystenta. N!Asystent to wirtualny asystent zasilony sztuczną inteligencją, bazujący na modelu językowym GPT-4. Dzięki niemu klienci Nest! mogą rozmawiać o swoich finansach w języku naturalnym, a także zlecać inteligentne analizy swoich wydatków.

